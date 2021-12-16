ВОЗ: число заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 удваивается каждые 2-3 дня

В мире зафиксирована чрезвычайно высокая скорость распространения штамма коронавируса «омикрон». Число заболевших удваивается каждые 2-3 дня. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.
«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот [штамм коронавируса «омикрон»] распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня. [...] Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — сообщил Набарро.
По его мнению, в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче — речь идет об «очень серьезной ситуации» и только о начале «чрезвычайного ускорения» распространения коронавируса.
В связи с появлением «омикрон»-штамма необходимо продолжать вакцинацию, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.
Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения уже выражала беспокойство, ожидая дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон». Тогда в организации отмечали, что более подробная информация о госпитализациях и даже смертях будет появляться по мере увеличения числа случаев заражения.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
Первая смерть пациента с подтвержденным заражением «омикрон»-штаммом зафиксирована в Великобритании. Несмотря на это, эксперты считают, что мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».
Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.