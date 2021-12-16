ВОЗ: число заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 удваивается каждые 2-3 дня

«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот [штамм коронавируса «омикрон»] распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня. [...] Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — сообщил Набарро.

По его мнению, в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче — речь идет об «очень серьезной ситуации» и только о начале «чрезвычайного ускорения» распространения коронавируса.

В связи с появлением «омикрон»-штамма необходимо продолжать вакцинацию, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. Кроме того, необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения уже выражала беспокойство, ожидая дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон». Тогда в организации отмечали, что более подробная информация о госпитализациях и даже смертях будет появляться по мере увеличения числа случаев заражения.