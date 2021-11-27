В Германии и Чехии выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»

Как пишет ТАСС со ссылкой на министра по социальным вопросам земли Гессен Кая Клозе, с высокой долей вероятности новым штаммом коронавируса заразился один житель Германии, который вернулся из ЮАР. Еще об одном подозрении на «омикрон» сообщили власти Чехии. Предположительно, заразилась жительница Чехии, которая отдыхала в Египте.

Кроме того, как минимум 50 новых случаев заражения коронавирусом, вызванных омикрон-штаммом, выявлены на территории ЮАР.