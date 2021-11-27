В Германии и Чехии выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»

В Германии и Чехии, предположительно, зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон». Рассказываем, что об этом известно.
Как пишет ТАСС со ссылкой на министра по социальным вопросам земли Гессен Кая Клозе, с высокой долей вероятности новым штаммом коронавируса заразился один житель Германии, который вернулся из ЮАР. Еще об одном подозрении на «омикрон» сообщили власти Чехии. Предположительно, заразилась жительница Чехии, которая отдыхала в Египте.
Кроме того, как минимум 50 новых случаев заражения коронавирусом, вызванных омикрон-штаммом, выявлены на территории ЮАР.
Напомним, ВОЗ дала название еще одному штамму коронавируса. Новая мутация получила греческую букву Омикрон. Ученые считают, что новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
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