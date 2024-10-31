Трендбук на ноябрь от отдела моды Собака.ru: замша, деним, бархат и еще 245 осенних вещей, которые можно носить прямо сейчас

Тренды заселяют фэшн-пространство с космической скоростью — отдел моды Собака.ru провел неистовый полевой резерв и составил очень подробный гид по главным мастхэвам сезона (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от авангардных балаклав и ажурных горгер (как у Пьеро Вертинского, только лучше!) до супертеплых дубленок и нарядных халатов, бросающих вызов black-tie платьям.
Шапка в Петербурге — не фэшн-аксессуар, а сезонная необходимость. Но чтобы возместить моральный ущерб в виде прилизанных волос и следа резинки на лбу, отдаем предпочтение только красивым. Вот 50 самых лучших, которые и от холода защитят, и тренды отработают.
К прошлогодним замшевым тренчам и пальто с показов Miu Miu и Coperni прибавились мшистые юбки Bottega Veneta, болотные блузы Loewe и алые жакеты с мегаворотниками Jacquemus — фиксируем тотальную замшеманию, которая не ослабнет как минимум до следующей осени. По этому поводу разбираемся в главных стайл-трюках с Недель моды и показываем лучшие замшевые находки.
Если с наступлением октября вы все реже хотите выходить на улицу, у вас просто нет того самого пальто. Собрали 60 вариантов всех мастей: от феминных и ретро-силуэтных до деконструированных и клошарских.
Несмотря на старательные попытки Charli XCX продлить brat-эру при поддержке ремиксов, фитов (вписались даже Билли Айлиш, Ариана Гранде и Kesha), обложек и амбассадорства Valentino, в фэшн-мире уже успели выдворить отвратительный зеленый из списка it-цветов и поставить на его место насыщенный синий — от королевского до кобальтового и ультрамаринового.
Бархат — хит осенне-зимних коллекций (от каноничных вечерних нарядов Schiaparelli до фэшн-авангарда Duran Lantink) и вневременной хедлайнер наших праздничных луков. Нашли за вас самые классные платья, пиджаки и аксессуары сезона — в духе капиталисткой готики (как у Balenciaga), тюдоровского протофеминизма (как у Christian Dior), и викторианского стимпанка (как у Valentino)!
В сезоне осень-зима 2024 дизайнеры признавались в чувствах меху (и ворсу!) кучерявыми юбками и топами, лохматыми воротниками, шапками и даже обувью. По этому поводу нашли 35 самых пушистых айтемов, в которые мы будем укутываться (с ног до головы) до следующей весны.
Шея — ключевая сфера фэшн-интересов креативных директоров последние два сезона: пока одни экспериментируют с кружевом и жабо, другие утепляют нас к холодам, кутая в пушистые коконы из винтажного и экоусточивого меха (мы только за!).
Пополняем коллекцию джинсов ультрамодными новинками (униформа, которой много не бывает!). Просмотрели показы и выбрали шесть главных трендов в мире денима, которые останутся с нами как минимум до следующей осени (заверено Chloe, Valentino и Acne Studios).
Chanel, Gucci, Balmain и Altuzzara — неполный список брендов, вручивших в руки моделям псевдовинтажные ридикюли, old-fashioned-косметички и феминные top-handle-сумки. Причина — ультрамодный стиль ladylike (1200 результатов по тегу на Tagwalk!), вернувший на подиумы диоровский new look в придачу с кейпами, кокеткорными блузами и приталенными жакетами. По этому поводу собрали 30 ретро-сумок, которые бы даже бабушка оценила.
Уютные après-ski свитеры спустились со склонов на подиумы. С одобрения Loewe и No.21 расширяем диапазон горнолыжных айтемов — запасаемся вязаными оленями, снежинками, ромбиками и зигзагами и носим их с трикотажными мини-юбками, ворквир-парашютами и даже вечерними лодочками.
Как халаты (внезапно!) заменили нам вечерние платья?
Модный афтершок пандемии коронавируса (да, рефлексия в фэшн-индустрии продолжается) — бум кимоно и банных халатов на подиуме, в гардеробах селебрити и даже на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Как дубленки потеснили шубы и пальто на подиумах?
В условиях русских холодов (в придачу к возродившемуся бохо) не обойтись без дубленок — тем более за них поручились Chanel, Isabel Marant, Fendi и не только. А какую выбрать — сейчас расскажем.
На осенне-зимних показах зафиксировали рекордное количество байкерских, ковбойских, парнокопытных, а еще — ультрашироких и сползших сапог. Демна Гвасалия в Balenciaga и Донателла Версаче в Versace заправляют внутрь вернувшиеся из стоп-листа скинни. Люси и Люк Мейер в Jil Sander миксуют сапоги с трендовыми кейпами, а Миучча Прада утепляет ими нетерпимые к холодам кокеткорные платья из полупрозрачного шифона. А при поддержке бельевых комбинаций и мини-юбок высокие (и не очень) пары перекочуют и в весенний гардероб. По следам трендсеттеров выбрали 30 лучших сапог сезона для уверенного фэшн-шага.
Знаменитое «не тренд, а база» создано для них: худи прошли с нами всё — от спортшика до пандемии — и, казалось, ушли из фэшн-топа навсегда. Но в 2024 году снова вернулись на подиумы в обертке маргинального шика Balenciaga, пушистого black tie Carven и ретро-ladylike Chanel. Очевидно, ни мы, ни дизайнеры не готовы попрощаться с толстовками надолго — по этому поводу рассказываем историю легендарных худи и показываем, где искать лучшие прямо сейчас.
Не представляем осени без свитеров, кожанок и ботинок на плоской подошве (тренд заверен Loewe и Miu Miu). Отсмотрели показы главных трендсеттеров и выбрали 40 лучших челси, дерби, байкербутс (и не только), которые помогут крепко стоять на ногах этой осенью.
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