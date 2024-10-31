Трендбук на ноябрь от отдела моды Собака.ru: замша, деним, бархат и еще 245 осенних вещей, которые можно носить прямо сейчас

На осенне-зимних показах зафиксировали рекордное количество байкерских, ковбойских, парнокопытных, а еще — ультрашироких и сползших сапог. Демна Гвасалия в Balenciaga и Донателла Версаче в Versace заправляют внутрь вернувшиеся из стоп-листа скинни. Люси и Люк Мейер в Jil Sander миксуют сапоги с трендовыми кейпами, а Миучча Прада утепляет ими нетерпимые к холодам кокеткорные платья из полупрозрачного шифона. А при поддержке бельевых комбинаций и мини-юбок высокие (и не очень) пары перекочуют и в весенний гардероб. По следам трендсеттеров выбрали 30 лучших сапог сезона для уверенного фэшн-шага.