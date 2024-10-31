18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Как худи из символа аутдора и криминала превратились в вечный тренд?

Знаменитое «не тренд, а база» создано для них: худи прошли с нами всё — от спортшика до пандемии  — и, казалось, ушли из фэшн-топа навсегда. Но в 2024 году снова вернулись на подиумы в обертке маргинального шика Balenciaga, пушистого black tie Carven и ретро-ladylike Chanel. Очевидно, ни мы, ни дизайнеры не готовы попрощаться с толстовками надолго — по этому поводу рассказываем историю легендарных худи и показываем, где искать лучшие прямо сейчас.

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24

Chanel Resort'25

Chanel Resort'25

Coach FW'24

Coach FW'24

Auralee FW'24

Auralee FW'24

Carven FW'24

Carven FW'24

Atlein FW'24

Atlein FW'24

Tory Burch FW'24

Tory Burch FW'24

Avavav FW'24

Avavav FW'24

Casablanca FW'24

Casablanca FW'24

Демна Гвасалия и Канье Уэст aka Йе — далеко не первые популяризаторы худи и зипок (кстати, hoodie — производное от hood, то есть капюшон, поэтому худи можно назвать вариант и с молнией, и без). Да и изобретение это совсем не новое (сорри, хайпбисты!) — история началась почти 100 лет назад. В 1930-х компания Champion придумала специальную униформу для работников морозильных складов — толстовка из плотного хлопка с тугими манжетами и капюшоном не пропускала холод и задерживала тепло. Тот же спортбренд параллельно сотрудничал с местными университетами — так, худи обзавелись яркими лого учебных заведений и стали частью популярного до сих пор стиля преппи.

К 70-м годам толстовки начинают путь за пределы школьных и университетских стадионов, превращаясь в достояние улиц — и не только из-за удобства, но и из-за анонимности. Граффитисты скрывались за объемными капюшонами, расписывая стены зданий, а скейтеры — катаясь по осушенным фонтанам и бассейнам (что местные власти, мягко говоря, не одобряли). Звание маргинальной одежды за худи помогли закрепить исполнители хип-хопа, расцвет которого пришелся на 90-е. Snoop Dogg, The Notorious B.I.G., 50 Cent разгуливали по Нью-Йорку в огромных худи и зипках в тандеме с потрепанными Nike, джинсами (игнорируя существование ремня), грубыми кожанками и бейсболками. Кумиры молодежи зачитывали строки про неблагополучное детство, разборки на районе, банды и, конечно, про супербогатую жизнь, к которой борьба со всеми этими невзгодами их привела. И обычные парни захотели так же — закрывшись капюшоном, они шныряли по улицам, иногда захаживая в какой-нибудь супермаркет и вынося все, что вместит объемный передний карман толстовки. Прочная ассоциация толстовок с капюшоном с преступностью привела к тому, что в середине нулевых некоторые универмаги даже запретили вход посетителям в худи.

Масштабная смена контекста — с хулиганско-уличного на уютно-домашний — произошла в 2020 году — с началом пандемии лишенные возможности выходить из дома люди заменили привычный офискор и даже нормкор на худикор. В те месяцы нашими лучшими друзьями стали хлопковые треники в паре с толстовками из мягкого футера (запуски линеек со спортивно-домашней одеждой в то время били все рекорды). После снятия ограничений, казалось, наступила эра новой нарядности — дизайнеров (а вместе с ними и нас) поглотили фукси-мания барбикора, пайетки мермейдкора, пышные юбки и бантики кокеткора и возвращение ультрафеминных ретро-силуэтов ladylike. Но одновременно с тем, как 2024 называют годом офискора (не без помощи пиджачно-брючных коллекций Saint Laurent, Bottega Veneta, Prada и многих других трендсеттеров), на подиумы возвращаются (сюрпрайз-сюрпрайз) худи. 

О маргинально-преступном подтексте толстовок вспоминают Balenciaga, Avavav и Casablanca — миксуют их с закрывающими лицо очками, панковским обвесом, рваными колготками, растрепанными волосами и синеватыми кровоподтеками на лице. Пока Стюарт Виверс в Coach голосует за базу и трансформирует oversize-худи в платье и сочетает его со стеганой кожанкой и байкербутс, Риота Иваи в Auralee призывает носить (как бы) спортивную толстовку с полупрозрачной юбкой в оттенке персикового пуха и укороченным пальто с покатыми плечами, а в Carven и вовсе делают ее пушистой и стилизуют с макси из той же ткани и многослойным колье. В сторону худи подмигнули даже, казалось бы, далекие от нормкора бренды — в Dries Van Noten сочинили меланж-двойку (офискор 2.0!), застилизовав его с розовой рубашкой и бургунди-мюлями, а в Chanel поженили вездесущий твид с приталенной серой толстовкой. Кстати, худи по фигуре — серьезный конкурент ее оверсайз-сестры. Вместо гиперобъема имени Демны Гвасалии теперь в почете куцые Atlein и Tory Burch. 

Miu Miu, TSUM Collect, 214 300 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 214 300 руб.

Uma Wang, ДЛТ, 99 350 руб.

Uma Wang, ДЛТ, 99 350 руб.

Givenchy, TSUM Collect, 80 000 руб.

Givenchy, TSUM Collect, 80 000 руб.

R13, ДЛТ, 62 500 руб.

R13, ДЛТ, 62 500 руб.

Ottolinger, Studio Slow, 54 990 руб.

Ottolinger, Studio Slow, 54 990 руб.

Blumarine, TSUM Collect, 44 800 руб.

Blumarine, TSUM Collect, 44 800 руб.

404 Not Found, 42 800 руб.

404 Not Found, 42 800 руб.

Ianis Chamalidi, 38 250 руб.

Ianis Chamalidi, 38 250 руб.

Choux, 37 980 руб.

Choux, 37 980 руб.

Pervert, 37 000 руб.

Pervert, 37 000 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

Muus, 28 000 руб.

Muus, 28 000 руб.

Red September, 27 000 руб.

Red September, 27 000 руб.

Walk of Shame, 26 000 руб.

Walk of Shame, 26 000 руб.

Planta Rosa, 25 400 руб.

Planta Rosa, 25 400 руб.

Annuko, 24 900 руб.

Annuko, 24 900 руб.

Praying, KM20, 24 400 руб.

Praying, KM20, 24 400 руб.

Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Pitkina, 23 900 руб.

Pitkina, 23 900 руб.

Lesyanebo, 23 000 руб.

Lesyanebo, 23 000 руб.

Сначала база: за классическим хлопковым меланжем отправляемся к Miu Miu (архивный лот из TSUM Collect), московским звездам уютного кэжуала Pitkina, а за вариантом с кулиской на талии — к петербуржцам Osome2some. Вспоминаем о нулевых и вслед за Balenciaga и Авдотьей Александровой (Lumpen-мама) снимаем с велюровых костюмов ярлык «моветон» — классные плюшевые зипки нашлись у Autentiments (образцовая плечистость!) и Samb. При желании меняем хлопок на трикотаж и запасаемся вязаными Choux, Gate31 и Idol (с трендовыми косами!). 

Autentiments, 21 500 руб.

Autentiments, 21 500 руб.

Idol, 19 990 руб.

Idol, 19 990 руб.

Gate31, 19 590 руб.

Gate31, 19 590 руб.

Yuliawave, 19 250 руб.

Yuliawave, 19 250 руб.

You, 18 990 руб.

You, 18 990 руб.

Steno515, 17 900 руб.

Steno515, 17 900 руб.

Samb, Selected, 17 000 руб.

Samb, Selected, 17 000 руб.

Nikonorova, 16 500 руб.

Nikonorova, 16 500 руб.

12Storeez, 16 000 руб.

12Storeez, 16 000 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

J.Kim, 13 000 руб.

J.Kim, 13 000 руб.

Humanist, 12 900 руб.

Humanist, 12 900 руб.

.Solutions, 12 800 руб.

.Solutions, 12 800 руб.

Saint Tokyo, 12 400 руб.

Saint Tokyo, 12 400 руб.

Ola Ola, 12 200 руб.

Ola Ola, 12 200 руб.

Osome2some, 10 920 руб.

Osome2some, 10 920 руб.

PL Storage, 9 999 руб.

PL Storage, 9 999 руб.

Питерский Щит, 5 900 руб.

Питерский Щит, 5 900 руб.

Novaya, 4 200 руб.

Novaya, 4 200 руб.

Lime, 3 599 руб.

Lime, 3 599 руб.

Закрываемся от непогоды и невзгод — укутываемся в эталонный оверсайз Planta Rosa (в дофаминово-лимонном оттенке), Ushatava (в ультрамодном шоколадном) и Siniy Vsadnik (ультрамарин — главный цвет следующего сезона). Не для тепла, а для красоты — это мы про гранж-рванину Red September (пройдет фейсконтроль любого бара) и шифоновая (да-да!) J.Kim (в такой хоть в Эрмитаж и Мариинку — в паре с асимметричной юбкой и балеткорными свиферами). 

Фанни Экстранд носит зип-худи в total-grey-образе с леггинсами, маскулинным пиджаком, носками и белыми мэриджейнами

Фанни Экстранд носит зип-худи в total-grey-образе с леггинсами, маскулинным пиджаком, носками и белыми мэриджейнами

Сандра Генрих Соседа миксует толстовку с ярко-желтыми мини-шортами и дутыми вьетнамками

Сандра Генрих Соседа миксует толстовку с ярко-желтыми мини-шортами и дутыми вьетнамками

Перниль Тайсбек утепляет зипкой трендовый джемпер с косами и сочетает total grey с алыми балетками (с носками!)

Перниль Тайсбек утепляет зипкой трендовый джемпер с косами и сочетает total grey с алыми балетками (с носками!)

Девон Карлсон выгуливает худи с мини-юбкой, лимонной сумкой и босоножками в стиле нулевых

Девон Карлсон выгуливает худи с мини-юбкой, лимонной сумкой и босоножками в стиле нулевых 

Эмили Синдлев наслаивает зипку на толстовку, а снизу надевает пятнистые парашюты и гибриды кроссовок и лоферов (заодно фиксируем сочетание серого и

Эмили Синдлев наслаивает зипку на толстовку, а снизу надевает пятнистые парашюты и гибриды кроссовок и лоферов (заодно фиксируем сочетание серого и лилового!)

Грейс Ганем поймали на стритстайле в красной кроп-худи в тандеме с бэгги-джинсами и атласными лодочками и сумкой в тон

Грейс Ганем поймали на стритстайле в красной кроп-худи в тандеме с бэгги-джинсами и атласными лодочками и сумкой в тон

Лия Чантурия играет в многослойность с помощью комбо толстовки, плаща и кожанки

Лия Чантурия играет в многослойность с помощью комбо толстовки, плаща и кожанки 

Алина Timo голосует за скинни-худи — носит в квартете с джинсами-трубами, вьетнамками на каблуке и сумкой-кроше

Алина Timo голосует за скинни-худи — носит в квартете с джинсами-трубами, вьетнамками на каблуке и сумкой-кроше

Алишия Родди демонстрирует образцовый аэропорт-лук — худи + ретро-треники + лаконичные кроссовки + мегапальто (и про ручную кладь не забывает!)

Алишия Родди демонстрирует образцовый аэропорт-лук — худи + ретро-треники + лаконичные кроссовки + мегапальто (и про ручную кладь не забывает!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: