Как худи из символа аутдора и криминала превратились в вечный тренд?

Демна Гвасалия и Канье Уэст aka Йе — далеко не первые популяризаторы худи и зипок (кстати, hoodie — производное от hood, то есть капюшон, поэтому худи можно назвать вариант и с молнией, и без). Да и изобретение это совсем не новое (сорри, хайпбисты!) — история началась почти 100 лет назад. В 1930-х компания Champion придумала специальную униформу для работников морозильных складов — толстовка из плотного хлопка с тугими манжетами и капюшоном не пропускала холод и задерживала тепло. Тот же спортбренд параллельно сотрудничал с местными университетами — так, худи обзавелись яркими лого учебных заведений и стали частью популярного до сих пор стиля преппи.

К 70-м годам толстовки начинают путь за пределы школьных и университетских стадионов, превращаясь в достояние улиц — и не только из-за удобства, но и из-за анонимности. Граффитисты скрывались за объемными капюшонами, расписывая стены зданий, а скейтеры — катаясь по осушенным фонтанам и бассейнам (что местные власти, мягко говоря, не одобряли). Звание маргинальной одежды за худи помогли закрепить исполнители хип-хопа, расцвет которого пришелся на 90-е. Snoop Dogg, The Notorious B.I.G., 50 Cent разгуливали по Нью-Йорку в огромных худи и зипках в тандеме с потрепанными Nike, джинсами (игнорируя существование ремня), грубыми кожанками и бейсболками. Кумиры молодежи зачитывали строки про неблагополучное детство, разборки на районе, банды и, конечно, про супербогатую жизнь, к которой борьба со всеми этими невзгодами их привела. И обычные парни захотели так же — закрывшись капюшоном, они шныряли по улицам, иногда захаживая в какой-нибудь супермаркет и вынося все, что вместит объемный передний карман толстовки. Прочная ассоциация толстовок с капюшоном с преступностью привела к тому, что в середине нулевых некоторые универмаги даже запретили вход посетителям в худи.

Масштабная смена контекста — с хулиганско-уличного на уютно-домашний — произошла в 2020 году — с началом пандемии лишенные возможности выходить из дома люди заменили привычный офискор и даже нормкор на худикор. В те месяцы нашими лучшими друзьями стали хлопковые треники в паре с толстовками из мягкого футера (запуски линеек со спортивно-домашней одеждой в то время били все рекорды). После снятия ограничений, казалось, наступила эра новой нарядности — дизайнеров (а вместе с ними и нас) поглотили фукси-мания барбикора, пайетки мермейдкора, пышные юбки и бантики кокеткора и возвращение ультрафеминных ретро-силуэтов ladylike. Но одновременно с тем, как 2024 называют годом офискора (не без помощи пиджачно-брючных коллекций Saint Laurent, Bottega Veneta, Prada и многих других трендсеттеров), на подиумы возвращаются (сюрпрайз-сюрпрайз) худи.

О маргинально-преступном подтексте толстовок вспоминают Balenciaga, Avavav и Casablanca — миксуют их с закрывающими лицо очками, панковским обвесом, рваными колготками, растрепанными волосами и синеватыми кровоподтеками на лице. Пока Стюарт Виверс в Coach голосует за базу и трансформирует oversize-худи в платье и сочетает его со стеганой кожанкой и байкербутс, Риота Иваи в Auralee призывает носить (как бы) спортивную толстовку с полупрозрачной юбкой в оттенке персикового пуха и укороченным пальто с покатыми плечами, а в Carven и вовсе делают ее пушистой и стилизуют с макси из той же ткани и многослойным колье. В сторону худи подмигнули даже, казалось бы, далекие от нормкора бренды — в Dries Van Noten сочинили меланж-двойку (офискор 2.0!), застилизовав его с розовой рубашкой и бургунди-мюлями, а в Chanel поженили вездесущий твид с приталенной серой толстовкой. Кстати, худи по фигуре — серьезный конкурент ее оверсайз-сестры. Вместо гиперобъема имени Демны Гвасалии теперь в почете куцые Atlein и Tory Burch.