Как худи из символа аутдора и криминала превратились в вечный тренд?

Знаменитое «не тренд, а база» создано для них: худи прошли с нами всё — от спортшика до пандемии — и, казалось, ушли из фэшн-топа навсегда. Но в 2024 году снова вернулись на подиумы в обертке маргинального шика Balenciaga, пушистого black tie Carven и ретро-ladylike Chanel. Очевидно, ни мы, ни дизайнеры не готовы попрощаться с толстовками надолго — по этому поводу рассказываем историю легендарных худи и показываем, где искать лучшие прямо сейчас.
Демна Гвасалия и Канье Уэст aka Йе — далеко не первые популяризаторы худи и зипок (кстати, hoodie — производное от hood, то есть капюшон, поэтому худи можно назвать вариант и с молнией, и без). Да и изобретение это совсем не новое (сорри, хайпбисты!) — история началась почти 100 лет назад. В 1930-х компания Champion придумала специальную униформу для работников морозильных складов — толстовка из плотного хлопка с тугими манжетами и капюшоном не пропускала холод и задерживала тепло. Тот же спортбренд параллельно сотрудничал с местными университетами — так, худи обзавелись яркими лого учебных заведений и стали частью популярного до сих пор стиля преппи.
К 70-м годам толстовки начинают путь за пределы школьных и университетских стадионов, превращаясь в достояние улиц — и не только из-за удобства, но и из-за анонимности. Граффитисты скрывались за объемными капюшонами, расписывая стены зданий, а скейтеры — катаясь по осушенным фонтанам и бассейнам (что местные власти, мягко говоря, не одобряли). Звание маргинальной одежды за худи помогли закрепить исполнители хип-хопа, расцвет которого пришелся на 90-е. Snoop Dogg, The Notorious B.I.G., 50 Cent разгуливали по Нью-Йорку в огромных худи и зипках в тандеме с потрепанными Nike, джинсами (игнорируя существование ремня), грубыми кожанками и бейсболками. Кумиры молодежи зачитывали строки про неблагополучное детство, разборки на районе, банды и, конечно, про супербогатую жизнь, к которой борьба со всеми этими невзгодами их привела. И обычные парни захотели так же — закрывшись капюшоном, они шныряли по улицам, иногда захаживая в какой-нибудь супермаркет и вынося все, что вместит объемный передний карман толстовки. Прочная ассоциация толстовок с капюшоном с преступностью привела к тому, что в середине нулевых некоторые универмаги даже запретили вход посетителям в худи.
Масштабная смена контекста — с хулиганско-уличного на уютно-домашний — произошла в 2020 году — с началом пандемии лишенные возможности выходить из дома люди заменили привычный офискор и даже нормкор на худикор. В те месяцы нашими лучшими друзьями стали хлопковые треники в паре с толстовками из мягкого футера (запуски линеек со спортивно-домашней одеждой в то время били все рекорды). После снятия ограничений, казалось, наступила эра новой нарядности — дизайнеров (а вместе с ними и нас) поглотили фукси-мания барбикора, пайетки мермейдкора, пышные юбки и бантики кокеткора и возвращение ультрафеминных ретро-силуэтов ladylike. Но одновременно с тем, как 2024 называют годом офискора (не без помощи пиджачно-брючных коллекций Saint Laurent, Bottega Veneta, Prada и многих других трендсеттеров), на подиумы возвращаются (сюрпрайз-сюрпрайз) худи.
О маргинально-преступном подтексте толстовок вспоминают Balenciaga, Avavav и Casablanca — миксуют их с закрывающими лицо очками, панковским обвесом, рваными колготками, растрепанными волосами и синеватыми кровоподтеками на лице. Пока Стюарт Виверс в Coach голосует за базу и трансформирует oversize-худи в платье и сочетает его со стеганой кожанкой и байкербутс, Риота Иваи в Auralee призывает носить (как бы) спортивную толстовку с полупрозрачной юбкой в оттенке персикового пуха и укороченным пальто с покатыми плечами, а в Carven и вовсе делают ее пушистой и стилизуют с макси из той же ткани и многослойным колье. В сторону худи подмигнули даже, казалось бы, далекие от нормкора бренды — в Dries Van Noten сочинили меланж-двойку (офискор 2.0!), застилизовав его с розовой рубашкой и бургунди-мюлями, а в Chanel поженили вездесущий твид с приталенной серой толстовкой. Кстати, худи по фигуре — серьезный конкурент ее оверсайз-сестры. Вместо гиперобъема имени Демны Гвасалии теперь в почете куцые Atlein и Tory Burch.
Сначала база: за классическим хлопковым меланжем отправляемся к Miu Miu (архивный лот из TSUM Collect), московским звездам уютного кэжуала Pitkina, а за вариантом с кулиской на талии — к петербуржцам Osome2some. Вспоминаем о нулевых и вслед за Balenciaga и Авдотьей Александровой (Lumpen-мама) снимаем с велюровых костюмов ярлык «моветон» — классные плюшевые зипки нашлись у Autentiments (образцовая плечистость!) и Samb. При желании меняем хлопок на трикотаж и запасаемся вязаными Choux, Gate31 и Idol (с трендовыми косами!).
Закрываемся от непогоды и невзгод — укутываемся в эталонный оверсайз Planta Rosa (в дофаминово-лимонном оттенке), Ushatava (в ультрамодном шоколадном) и Siniy Vsadnik (ультрамарин — главный цвет следующего сезона). Не для тепла, а для красоты — это мы про гранж-рванину Red September (пройдет фейсконтроль любого бара) и шифоновая (да-да!) J.Kim (в такой хоть в Эрмитаж и Мариинку — в паре с асимметричной юбкой и балеткорными свиферами).
Фанни Экстранд носит зип-худи в total-grey-образе с леггинсами, маскулинным пиджаком, носками и белыми мэриджейнами
Сандра Генрих Соседа миксует толстовку с ярко-желтыми мини-шортами и дутыми вьетнамками
Перниль Тайсбек утепляет зипкой трендовый джемпер с косами и сочетает total grey с алыми балетками (с носками!)
Девон Карлсон выгуливает худи с мини-юбкой, лимонной сумкой и босоножками в стиле нулевых
Эмили Синдлев наслаивает зипку на толстовку, а снизу надевает пятнистые парашюты и гибриды кроссовок и лоферов (заодно фиксируем сочетание серого и лилового!)
Грейс Ганем поймали на стритстайле в красной кроп-худи в тандеме с бэгги-джинсами и атласными лодочками и сумкой в тон
Лия Чантурия играет в многослойность с помощью комбо толстовки, плаща и кожанки
Алина Timo голосует за скинни-худи — носит в квартете с джинсами-трубами, вьетнамками на каблуке и сумкой-кроше
Алишия Родди демонстрирует образцовый аэропорт-лук — худи + ретро-треники + лаконичные кроссовки + мегапальто (и про ручную кладь не забывает!)
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