Как бархат стал самым нарядным материалом 2024 года?

Бархат — хит осенне-зимних коллекций (от каноничных вечерних нарядов Schiaparelli до фэшн-авангарда Duran Lantink) и вневременной хедлайнер наших праздничных луков. Нашли за вас самые классные платья, пиджаки и аксессуары сезона — в духе капиталисткой готики (как у Balenciaga), тюдоровского протофеминизма (как у Christian Dior), и викторианского стимпанка (как у Valentino)!
В этом сезоне бархат со своим аристократическим бэкграундом перекочевал с ренессансных портретов Лоренцо и Джулиано Медичи на миланский фэшн-подиум. Например, мягкие стеганые кейпы появились в осенне-зимней коллекции Jil Sander, а Сабато де Сарно в Gucci поженил велюровую текстуру материала с кружевом — получились нарядные комбинации, стилизованные вместе с чокерами и приподнятыми лоферами-кораблями. Впрочем, бархат останется с нами и в новом году — увидели нарядные костюмы у Valentino Алессандро Микеле, а также в круизной коллекции Christian Dior, в которой Мария Грация Кьюри показала свою версию исторического костюма с опорой на тюдоровскую эпоху Марии Стюарт.
Внедряем черный бархат в хэллоуинские луки — выдаем вампирский готик-бурлеск в приталенном жакете Ulyana Sergeenko (синонимичный есть в коллекции Диты фон Тиз), взяв под руки осуждающий клатч на курьих ножках от Djozefinna Еmbroidery. Альтернатива — ультрамариновый блейзер Chanel FW'90 прямиком с плеч Анны Винтур (для косплея дьяволов глянца!), который заботливо припасли Vintage Voyage в своей ретро-сокровищнице.
Бархат стабильно был базой вечернего гардероба, а в этом году без него точно никуда — выгуливаем платье muus с трендовой заниженной талией вместе с нарядным ридикюлем Neous и осваиваем искусство колорблока, сочетая вечнозеленую юбку Jil Sander вместе прадовскими босоножками, украшенными акцентной пряжкой (аксессуар сезона!). А для фанатов десертов Анны Красовской заготовлен красный бархат, из которого сделан праздничный комбинезон Kalmanovich и flowercore-платье Дриса Ван Нотена.
Впрочем, бархат запросто пригодится и в повседневном гардеробе — меняем джинсы на клеши Gucci и разбавляем коллекцию хардкорных кожанок при помощи яркого пальто Tom Ford в неунывающем оттенке фуксии. Вместо мейнстримного худи примеряем мягкую зипку Autentiments, дополняем базовую костюмную двойку бархатной жилеткой IDOL, а помимо шарфа и шапки выгуливаем берет Panfil в комбо с витиеватым воротничком Le Pompon.
Комментарии (0)