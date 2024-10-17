Как бархат стал самым нарядным материалом 2024 года?

В этом сезоне бархат со своим аристократическим бэкграундом перекочевал с ренессансных портретов Лоренцо и Джулиано Медичи на миланский фэшн-подиум. Например, мягкие стеганые кейпы появились в осенне-зимней коллекции Jil Sander, а Сабато де Сарно в Gucci поженил велюровую текстуру материала с кружевом — получились нарядные комбинации, стилизованные вместе с чокерами и приподнятыми лоферами-кораблями. Впрочем, бархат останется с нами и в новом году — увидели нарядные костюмы у Valentino Алессандро Микеле, а также в круизной коллекции Christian Dior, в которой Мария Грация Кьюри показала свою версию исторического костюма с опорой на тюдоровскую эпоху Марии Стюарт.