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Вещи

Как бархат стал самым нарядным материалом 2024 года?

Бархат — хит осенне-зимних коллекций (от каноничных вечерних нарядов Schiaparelli до фэшн-авангарда Duran Lantink) и вневременной хедлайнер наших праздничных луков. Нашли за вас самые классные платья, пиджаки и аксессуары сезона — в духе капиталисткой готики (как у Balenciaga), тюдоровского протофеминизма (как у Christian Dior), и викторианского стимпанка (как у Valentino)!

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Duran Lantink FW'24
Архивы пресс-служб

Duran Lantink FW'24

Christian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Christian Dior Resort 2025

Schiaparelli FW'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Архивы пресс-служб
Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

В этом сезоне бархат со своим аристократическим бэкграундом перекочевал с ренессансных портретов Лоренцо и Джулиано Медичи на миланский фэшн-подиум. Например, мягкие стеганые кейпы появились в осенне-зимней коллекции Jil Sander, а Сабато де Сарно в Gucci поженил велюровую текстуру материала с кружевом — получились нарядные комбинации, стилизованные вместе с чокерами и приподнятыми лоферами-кораблями. Впрочем, бархат останется с нами и в новом году — увидели нарядные костюмы у Valentino Алессандро Микеле, а также в круизной коллекции Christian Dior, в которой Мария Грация Кьюри показала свою версию исторического костюма с опорой на тюдоровскую эпоху Марии Стюарт.

Пальто Chanel, TSUM Collect, 657 500 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Chanel, TSUM Collect, 657 500 руб.

Пальто Tom Ford, Babochka, 704 280 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Tom Ford, Babochka, 704 280 руб.

Топ Tatyana Kochnova Atelier, 365 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Tatyana Kochnova Atelier, 365 000 руб.

Платье Izeta, 320 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Izeta, 320 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 285 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Ulyana Sergeenko, 285 000 руб.

Жакет Miu Miu, ДЛТ, 270 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Miu Miu, ДЛТ, 270 000 руб.

Пиджак Saint Laurent, TSUM Collect, 210 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак Saint Laurent, TSUM Collect, 210 000 руб.

Комбинезон Meowshka, 168 200 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон Meowshka, 168 200 руб.

Сумка Djozefinna embroidery, 110 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Djozefinna embroidery, 110 000 руб.

Жакет Chanel, Vintage Voyage, 109 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Chanel, Vintage Voyage, 109 000 руб.

Сумка Neous, Babochka, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Neous, Babochka, 99 500 руб.

Комбинезон Kalmanovich, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон Kalmanovich, 90 000 руб.

Внедряем черный бархат в хэллоуинские луки — выдаем вампирский готик-бурлеск в приталенном жакете Ulyana Sergeenko (синонимичный есть в коллекции Диты фон Тиз), взяв под руки осуждающий клатч на курьих ножках от Djozefinna Еmbroidery. Альтернатива — ультрамариновый блейзер Chanel FW'90 прямиком с плеч Анны Винтур (для косплея дьяволов глянца!), который заботливо припасли Vintage Voyage в своей ретро-сокровищнице.

Платье Walk of Shame, предзаказ
Архивы пресс-служб

Платье Walk of Shame, предзаказ

Брюки Gucci, ДЛТ, 89 700 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Gucci, ДЛТ, 89 700 руб.

Пальто Ola Ola, 85 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Ola Ola, 85 000 руб.

Костюм Sorelle Era, 73 000 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм Sorelle Era, 73 000 руб.

Платье Dries Van Noten, TSUM Collect, 68 350 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Dries Van Noten, TSUM Collect, 68 350 руб.

Юбка Jil Sander, ДЛТ, 65 950 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Jil Sander, ДЛТ, 65 950 руб.

Пальто Alberta Ferretti, Vintage Voyage, 64 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Alberta Ferretti, Vintage Voyage, 64 900 руб.

Брюки Lei by Pavan, Meowshka Vintage, 55 200 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Lei by Pavan, Meowshka Vintage, 55 200 руб.

Платье muus, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье muus, 45 000 руб.

Босоножки Prada, Vintage Voyage, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Prada, Vintage Voyage, 44 900 руб.

Платье Rehab Shop, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Rehab Shop, 35 000 руб.

Платье Sashaverse, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sashaverse, 27 000 руб.

Корсет Masterpeace, 27 500 руб.
Архивы пресс-служб

Корсет Masterpeace, 27 500 руб.

Бархат стабильно был базой вечернего гардероба, а в этом году без него точно никуда — выгуливаем платье muus с трендовой заниженной талией вместе с нарядным ридикюлем Neous и осваиваем искусство колорблока, сочетая вечнозеленую юбку Jil Sander вместе прадовскими босоножками, украшенными акцентной пряжкой (аксессуар сезона!). А для фанатов десертов Анны Красовской заготовлен красный бархат, из которого сделан праздничный комбинезон Kalmanovich и flowercore-платье Дриса Ван Нотена. 

Балетки Age of Innocence, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Age of Innocence, 26 900 руб.

Сумка 12 Storeez, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка 12 Storeez, 25 000 руб.

Берет Panfil, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Берет Panfil, 25 000 руб.

Кафтан «Остров имени тебя», 25 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кафтан «Остров имени тебя», 25 700 руб.

Платье Abra, KM20, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Abra, KM20, 22 800 руб.

Мюли RxBshoes, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли RxBshoes, 18 800 руб.

Зипка Autentiments, 15 050 руб., брюки Autentiments, 13 930 руб.
Архивы пресс-служб

Зипка Autentiments, 15 050 руб., брюки Autentiments, 13 930 руб.

Юбка Roseville, 14 700 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Roseville, 14 700 руб.

Жилет IDOL, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет IDOL, 8 990 руб.

Блуза Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Lime, 6 999 руб.

Воротник Le Pompon, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Воротник Le Pompon, 6 000 руб.

Впрочем, бархат запросто пригодится и в повседневном гардеробе — меняем джинсы на клеши Gucci и разбавляем коллекцию хардкорных кожанок при помощи яркого пальто Tom Ford в неунывающем оттенке фуксии. Вместо мейнстримного худи примеряем мягкую зипку Autentiments, дополняем базовую костюмную двойку бархатной жилеткой IDOL, а помимо шарфа и шапки выгуливаем берет Panfil в комбо с витиеватым воротничком Le Pompon.

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