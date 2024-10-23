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Вещи

Сапоги — главная обувь сезона! Вот 30 самых модных

На осенне-зимних показах зафиксировали рекордное количество байкерских, ковбойских, парнокопытных, а еще — ультрашироких и сползших сапог. Демна Гвасалия в Balenciaga и Донателла Версаче в Versace заправляют внутрь вернувшиеся из стоп-листа скинни. Люси и Люк Мейер в Jil Sander миксуют сапоги с трендовыми кейпами, а Миучча Прада утепляет ими нетерпимые к холодам кокеткорные платья из полупрозрачного шифона. А при поддержке бельевых комбинаций и мини-юбок высокие (и не очень) пары перекочуют и в весенний гардероб. По следам трендсеттеров выбрали 30 лучших сапог сезона для уверенного фэшн-шага.  

Hermes, TSUM Collect, 260 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 260 000 руб.

Chanel, Oskelly, 200 000 руб.

Chanel, Oskelly, 200 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 187 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 187 500 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 174 500 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 174 500 руб.

The Attico, ДЛТ, 162 500 руб.

The Attico, ДЛТ, 162 500 руб.

Agreeg, 140 000 руб.

Agreeg, 140 000 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 129 947 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 129 947 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 118 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 118 500 руб.

The Row, Oskelly, 95 000 руб.

The Row, Oskelly, 95 000 руб.

Maria Luca, Golden Line, 91 900 руб.

Maria Luca, Golden Line, 91 900 руб.

Ganni, ДЛТ, 87 100 руб.

Ganni, ДЛТ, 87 100 руб.

Главные конкуренты острых носов, которые мы не снимая носим вот уже несколько сезонов подряд, — мысы в форме мягких квадратов (появились на подиумах Dries Van Noten и Jil Sander в сочетании с баклажановыми кейпами и апельсиновыми мегапуховиками ). Меняем точеные Le Cagole от Balenciaga на замшевые сапоги с фигурным каблуком Hermes и копытообразные Bottega Veneta. 

Живем на широкую ногу в парах со свободным голенищем — заправляем внутрь возрожденные скинни и костюмные брюки, а при желании миксуем с юбкой-трапецией из замши, как на показе Altuzarra. Акцентные сапоги-трубы с тупым мысом нашлись у The Attico, в ультрамодном бургунди — у Ekonika, а приз за самое выдающееся голенище присуждаем Ushatava (рыбацкие сапоги + клоунские подкрадули = фэшн!).

R13, Daynight, 81 259 руб.

R13, Daynight, 81 259 руб.

Iro, 79 900 руб.

Iro, 79 900 руб.

Premiata, No One, 78 990 руб.

Premiata, No One, 78 990 руб.

Yume Yume, KM20, 78 600 руб.

Yume Yume, KM20, 78 600 руб.

By Far, Golden Line, 74 900 руб.

By Far, Golden Line, 74 900 руб.

Chanel, TSUM Collect, 65 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 65 000 руб.

Paris Texas, ДЛТ, 61 550 руб.

Paris Texas, ДЛТ, 61 550 руб.

Ushatava, 55 900 руб.

Ushatava, 55 900 руб.

12Storeez, 53 000 руб.

12Storeez, 53 000 руб.

Homies, 52 000 руб.

Homies, 52 000 руб.

Isabel Marant и Burberry хором голосуют за сапоги-гармошку — не прячем сползшие Premiata и Alohas под одеждой и носим их поверх объемных джинс, а еще вместе с теплыми дафлкотами и даже драпированными мини. Держим ноги в тепле и уюте в кудрявых му-сапожках Chanel, ворсистых и пятнистых Saint Laurent и зебровых Casadei (эти и другие винтажные суперлоты примеряем в только что открывшемся в Петербурге Linia Market!). 

Из мира ботинок прихватываем с собой (увеличенные до размер сапог) казаки и мотобутс — за пожившими ковбойскими идем к R13, а байкерские (в черной и потертой коричневой коже) нашлись у Ganni (забрались на шестое место рейтинга hot-вещей Lyst!) и Silko. В порыве фэшн-сюрреализма примеряем туфлечулочные сапоги (что? да!) Prada и Miu Miu и ходим в офис (можно без сменки!) в тандеме с юбками-карандашами длиной по колено, отутюженными рубашками и ladylike блузами с бантом. 

Twinset, Кенгуру, 48 000 руб.

Twinset, Кенгуру, 48 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 37 334 руб.

Miu Miu, Oskelly, 37 334 руб.

2Mood, 34 980 руб.

2Mood, 34 980 руб.

Alohas, Nuself, 34 800 руб.

Alohas, Nuself, 34 800 руб.

Ekonika, 30 990 руб.

Ekonika, 30 990 руб.

Idol, 29 990 руб.

Idol, 29 990 руб.

Lime, 21 999 руб.

Lime, 21 999 руб.

Silko, Brend Store, 20 700 руб.

Silko, Brend Store, 20 700 руб.

Casadei, Linia Market, 9 000 руб.

Casadei, Linia Market, 9 000 руб.

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