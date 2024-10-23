Сапоги — главная обувь сезона! Вот 30 самых модных

Главные конкуренты острых носов, которые мы не снимая носим вот уже несколько сезонов подряд, — мысы в форме мягких квадратов (появились на подиумах Dries Van Noten и Jil Sander в сочетании с баклажановыми кейпами и апельсиновыми мегапуховиками ). Меняем точеные Le Cagole от Balenciaga на замшевые сапоги с фигурным каблуком Hermes и копытообразные Bottega Veneta.

Живем на широкую ногу в парах со свободным голенищем — заправляем внутрь возрожденные скинни и костюмные брюки, а при желании миксуем с юбкой-трапецией из замши, как на показе Altuzarra. Акцентные сапоги-трубы с тупым мысом нашлись у The Attico, в ультрамодном бургунди — у Ekonika, а приз за самое выдающееся голенище присуждаем Ushatava (рыбацкие сапоги + клоунские подкрадули = фэшн!).