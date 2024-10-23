Сапоги — главная обувь сезона! Вот 30 самых модных

На осенне-зимних показах зафиксировали рекордное количество байкерских, ковбойских, парнокопытных, а еще — ультрашироких и сползших сапог. Демна Гвасалия в Balenciaga и Донателла Версаче в Versace заправляют внутрь вернувшиеся из стоп-листа скинни. Люси и Люк Мейер в Jil Sander миксуют сапоги с трендовыми кейпами, а Миучча Прада утепляет ими нетерпимые к холодам кокеткорные платья из полупрозрачного шифона. А при поддержке бельевых комбинаций и мини-юбок высокие (и не очень) пары перекочуют и в весенний гардероб. По следам трендсеттеров выбрали 30 лучших сапог сезона для уверенного фэшн-шага.
Главные конкуренты острых носов, которые мы не снимая носим вот уже несколько сезонов подряд, — мысы в форме мягких квадратов (появились на подиумах Dries Van Noten и Jil Sander в сочетании с баклажановыми кейпами и апельсиновыми мегапуховиками ). Меняем точеные Le Cagole от Balenciaga на замшевые сапоги с фигурным каблуком Hermes и копытообразные Bottega Veneta.
Живем на широкую ногу в парах со свободным голенищем — заправляем внутрь возрожденные скинни и костюмные брюки, а при желании миксуем с юбкой-трапецией из замши, как на показе Altuzarra. Акцентные сапоги-трубы с тупым мысом нашлись у The Attico, в ультрамодном бургунди — у Ekonika, а приз за самое выдающееся голенище присуждаем Ushatava (рыбацкие сапоги + клоунские подкрадули = фэшн!).
Isabel Marant и Burberry хором голосуют за сапоги-гармошку — не прячем сползшие Premiata и Alohas под одеждой и носим их поверх объемных джинс, а еще вместе с теплыми дафлкотами и даже драпированными мини. Держим ноги в тепле и уюте в кудрявых му-сапожках Chanel, ворсистых и пятнистых Saint Laurent и зебровых Casadei (эти и другие винтажные суперлоты примеряем в только что открывшемся в Петербурге Linia Market!).
Из мира ботинок прихватываем с собой (увеличенные до размер сапог) казаки и мотобутс — за пожившими ковбойскими идем к R13, а байкерские (в черной и потертой коричневой коже) нашлись у Ganni (забрались на шестое место рейтинга hot-вещей Lyst!) и Silko. В порыве фэшн-сюрреализма примеряем туфлечулочные сапоги (что? да!) Prada и Miu Miu и ходим в офис (можно без сменки!) в тандеме с юбками-карандашами длиной по колено, отутюженными рубашками и ladylike блузами с бантом.
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