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Вещи

Пушистые, сверкающие и ушастые: 50 классных шапок

Шапка в Петербурге — не фэшн-аксессуар, а сезонная необходимость. Но чтобы возместить моральный ущерб в виде прилизанных волос и следа резинки на лбу, отдаем предпочтение только красивым. Вот 50 самых лучших, которые и от холода защитят, и тренды отработают. 

Marni, ДЛТ, 77 950 руб.

Marni, ДЛТ, 77 950 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Marni, Peak, 63 950 руб.

Marni, Peak, 63 950 руб.

Maison Margiela, KM20, 56 800 руб.

Maison Margiela, KM20, 56 800 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 56 150 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 56 150 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 32 450 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 32 450 руб.

Gucci, TSUM Collect, 30 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 30 000 руб.

Canoe, No One, 26 990 руб.

Canoe, No One, 26 990 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 26 655 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 26 655 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 21 500 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 21 500 руб.

AND The Brand, 21 500 руб.

AND The Brand, 21 500 руб.

Allude, Кенгуру, 16 999 руб.

Allude, Кенгуру, 16 999 руб.

Maison by Nude, стоимость по запросу

Maison by Nude, стоимость по запросу

Вслед за Миуччей Прада тренд на псевдокупальные шапочки в осенне-зимнем сезоне подхватили Fforme и Michael Kors (отшивают во всем — от капрона до кашемира!) — присматриваемся к плотно сидящим шапкам: Jil Sander сделали в оттенке сливочного масла, у 12Storeez есть с шерстью альпака, а к Maison by Nude идем за образцовой базой. В порыве фэшн-веселья меняем их на варианты в пайетках — розовый диско-шлем нашелся Gucci, а сверкающую бини Maison Margiela повторила Настя Ножина в Pervert (точь-в-точь и с разницей в 50 000 руб.). Не откладываем их на особый случай, а носим прямо сейчас с аутдор-парками, макси-пальто с меховыми воротниками и клошарскими ботинками.

Vereja, 13 000 руб.

Vereja, 13 000 руб.

Lesyanebo, 12 000 руб.

Lesyanebo, 12 000 руб.

12Storeez, 12 000 руб.

12Storeez, 12 000 руб.

C.P. Company, Nuw, 11 830 руб.

C.P. Company, Nuw, 11 830 руб.

Yuliawave, 10 000 руб.

Yuliawave, 10 000 руб.

Your Antihero, 9 700 руб.

Your Antihero, 9 700 руб.

Lyna+, 8 000 руб.

Lyna+, 8 000 руб.

Сhoux, 7 980 руб.

Сhoux, 7 980 руб.

Studio29, 7 900 руб.

Studio29, 7 900 руб.

Rockabi, 7 500 руб.

Rockabi, 7 500 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Belle you, 6 999 руб.

Only me, 6 980 руб.

Only me, 6 980 руб.

2Mood, 6 980 руб.

2Mood, 6 980 руб.

Daisyknit, 6 890 руб.

Daisyknit, 6 890 руб.

С подачи Джонни Йоханссона из Acne Studios (а еще раньше — Ксюши Смо!) кошачьи ушки — теперь снова на шапках. Если те, что покупались в 2010-х не дожили, запасаемся очаровательной Ulyana Sergeenko и шерстяной балаклавой Maison Margiela — и живем в них свою лучшую из девяти жизней. 

Отрабатываем тренд на пушистость и ворсистость с лохматыми ретро-шапками Only me (Наденька-кор!), брусничными бини Daisyknit и ушанками 2Mood. При желании трансформируемся из slavic bimbo в почтальона Печкина с grandpacore-ушанкой Novaya (подружится с самыми дикими свитерами, валенками и винтажными бушлатами) или вспоминаем детство с шапкой на завязках Around (одобрена мамой!).

Спасаемся от петербургских ветров (и заканчивающегося места в шкафу) с айтемами 2в1 — гибрид шапки и шарфа сделали Marni и Ushatava (вам полосатую или лаконичную шоколадную?).  

Jacob Cro, Nuw, 6 500 руб.

Jacob Cro, Nuw, 6 500 руб.

Samb, 6 500 руб.

Samb, 6 500 руб.

Urbantiger, 5 800 руб.

Urbantiger, 5 800 руб.

Novaya, 5 300 руб.

Novaya, 5 300 руб.

Lime, 4 999 руб.

Lime, 4 999 руб.

Ushatava, 4 900 руб.

Ushatava, 4 900 руб.

Autentiments, 4 865 руб.

Autentiments, 4 865 руб.

Pervert, 4 800 руб.

Pervert, 4 800 руб.

Check Ya Head, 8Store, 4 500 руб.

Check Ya Head, 8Store, 4 500 руб.

Gate31, 4 290 руб.

Gate31, 4 290 руб.

Around, 3 900 руб.

Around, 3 900 руб.

Annuko, 3 100 руб.

Annuko, 3 100 руб.

Разбавляем однотонную базу в мужском гардеробе разноцветными полосками Howlin и гранжевыми Steno515. В придачу к трендовым байкербутс запасаемся гоночной бини Undercover (с принтом в виде шашечного финишного флага). Отрабатываем ультрамодные оттенки синего — от кобальтового до ультрамаринового — с кото-шапкой Charles Jeffrey Loverboy и минималистичной Études. А для экспедиций по тропам Сестрорецка и прогулок по ветреным пляжам Зеленогорска оставляем тяжелую hat-артиллерию — из плотной шерсти Maison Margiela или из ультратеплого и мягкого кашемира 12Storeez.

Maison Margiela, ДЛТ, 42 600 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 42 600 руб.

Undercover, Daynight, 17 875 руб.

Undercover, Daynight, 17 875 руб.

12Storeez, 16 000 руб.

12Storeez, 16 000 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 15 990 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 15 990 руб.

Boggi Milano, 14 600 руб.

Boggi Milano, 14 600 руб.

Études, Golden Line, 14 400 руб.

Études, Golden Line, 14 400 руб.

Howlin, Peak, 8 450 руб.

Howlin, Peak, 8 450 руб.

Steno515, 3 500 руб.

Steno515, 3 500 руб.

Ushatava, 3 100 руб.

Ushatava, 3 100 руб.

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