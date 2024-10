Пушистые, сверкающие и ушастые: 50 классных шапок

С подачи Джонни Йоханссона из Acne Studios (а еще раньше — Ксюши Смо!) кошачьи ушки — теперь снова на шапках. Если те, что покупались в 2010-х не дожили, запасаемся очаровательной Ulyana Sergeenko и шерстяной балаклавой Maison Margiela — и живем в них свою лучшую из девяти жизней.

Отрабатываем тренд на пушистость и ворсистость с лохматыми ретро-шапками Only me (Наденька-кор!), брусничными бини Daisyknit и ушанками 2Mood. При желании трансформируемся из slavic bimbo в почтальона Печкина с grandpacore-ушанкой Novaya (подружится с самыми дикими свитерами, валенками и винтажными бушлатами) или вспоминаем детство с шапкой на завязках Around (одобрена мамой!).

Спасаемся от петербургских ветров (и заканчивающегося места в шкафу) с айтемами 2в1 — гибрид шапки и шарфа сделали Marni и Ushatava (вам полосатую или лаконичную шоколадную?).