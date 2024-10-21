Пушистые, сверкающие и ушастые: 50 классных шапок

Шапка в Петербурге — не фэшн-аксессуар, а сезонная необходимость. Но чтобы возместить моральный ущерб в виде прилизанных волос и следа резинки на лбу, отдаем предпочтение только красивым. Вот 50 самых лучших, которые и от холода защитят, и тренды отработают.
Вслед за Миуччей Прада тренд на псевдокупальные шапочки в осенне-зимнем сезоне подхватили Fforme и Michael Kors (отшивают во всем — от капрона до кашемира!) — присматриваемся к плотно сидящим шапкам: Jil Sander сделали в оттенке сливочного масла, у 12Storeez есть с шерстью альпака, а к Maison by Nude идем за образцовой базой. В порыве фэшн-веселья меняем их на варианты в пайетках — розовый диско-шлем нашелся Gucci, а сверкающую бини Maison Margiela повторила Настя Ножина в Pervert (точь-в-точь и с разницей в 50 000 руб.). Не откладываем их на особый случай, а носим прямо сейчас с аутдор-парками, макси-пальто с меховыми воротниками и клошарскими ботинками.
С подачи Джонни Йоханссона из Acne Studios (а еще раньше — Ксюши Смо!) кошачьи ушки — теперь снова на шапках. Если те, что покупались в 2010-х не дожили, запасаемся очаровательной Ulyana Sergeenko и шерстяной балаклавой Maison Margiela — и живем в них свою лучшую из девяти жизней.
Отрабатываем тренд на пушистость и ворсистость с лохматыми ретро-шапками Only me (Наденька-кор!), брусничными бини Daisyknit и ушанками 2Mood. При желании трансформируемся из slavic bimbo в почтальона Печкина с grandpacore-ушанкой Novaya (подружится с самыми дикими свитерами, валенками и винтажными бушлатами) или вспоминаем детство с шапкой на завязках Around (одобрена мамой!).
Спасаемся от петербургских ветров (и заканчивающегося места в шкафу) с айтемами 2в1 — гибрид шапки и шарфа сделали Marni и Ushatava (вам полосатую или лаконичную шоколадную?).
Разбавляем однотонную базу в мужском гардеробе разноцветными полосками Howlin и гранжевыми Steno515. В придачу к трендовым байкербутс запасаемся гоночной бини Undercover (с принтом в виде шашечного финишного флага). Отрабатываем ультрамодные оттенки синего — от кобальтового до ультрамаринового — с кото-шапкой Charles Jeffrey Loverboy и минималистичной Études. А для экспедиций по тропам Сестрорецка и прогулок по ветреным пляжам Зеленогорска оставляем тяжелую hat-артиллерию — из плотной шерсти Maison Margiela или из ультратеплого и мягкого кашемира 12Storeez.
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