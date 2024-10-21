Акцент на шее! Как воротнички стали главным аксессуаром на подиуме?

Шея — ключевая сфера фэшн-интересов креативных директоров последние два сезона: пока одни экспериментируют с кружевом и жабо, другие утепляют нас к холодам, кутая в пушистые коконы из винтажного и экоусточивого меха (мы только за!).
Мех, ворс и объем
Меховой воротник (на пальто, куртке и как самостоятельная фэшн-единица) — мастхэв осенних коллекций и непродуваемая база наших нордических луков в холодное время года (читай: до мая). Так что фиксируем, что на смену массивным стейтмент-шарфам пришли пушистые накидки и объемные болеро (доказано на шоу Loewe, Acne Studios, Louis Vuitton и Simone Rocha).
Nereja
Смело начинаем носить кожаные пальто с акцентной меховой отделкой прямо сейчас — либо присматриваемся к независимым аксессуарам (из винтажных стоков и экоустойчивых материалов) для классных стилизаций. Например, пастельному болеро Prada под силу дополнить пестрые бохо-платья, а воротник Namelazz под псевдонорку обеспечит дополнительную защиту от северных ветров. А для авангардного лука пригодится гротескный шиворот Your Antihero.
Фэшн-инфлюенсер Камиль Шарьер советует комбинировать черный мех с пудровым комплектом из жакета и мидакси
Стилист Ольга Шуранова сочетает пушистую горжетку вместе с атласным пиджаком и цветочной сорочкой собственного сочинения. Плюс дополняет лук кружевом, накинув на тоут Medea ажурный чехол
На Неделе моды в Париже Алекса Чанг носила меховой воротник вместе с кожаной косухой и белоснежной рубашкой
Особую любовь российских фэшн-инфлюэнсеров заслужили меховые манишки — прошлой зимой их во всю выгуливала стилист Оксана Рим вместе с пожившим кожаным бомбером, а также худрук 12 Storeez Ирина Голомаздина вместе со спортшик-трениками. В этом году пушистые телогрейки прочно обосновались с массмаркете (например, есть у Lime), бросив вызов отгремевшим рашнкор-шубам. Второй важный локальный тренд — меховые боа, которые уже не снимает правая рука Александра Рогова Ольга Шуранова (носит вместе с кружевом, атласом и тоутом Medea!).
Ткани, кружево и рюши
Сложносочиненные воротники останутся с нами как минимум до следующей осени: правда, в теплый сезон горжетки уступят место кружевным жабо с показа Ann Demeulemeester, воздушной органзе Chanel и псевдомеху Prada, нарисованному в технике tromple l'oeil поверх жакета.
Так что не спешим отказываться от кружева (тем более для создания праздничного фэшн-образа): по примеру тюдоровского круиза Christian Dior миксуем пелерину из ретро-кладовой Meowshka Лидии Метельской вместе с макси-платьем из черного бархата. А для пастельного лука в духе Ann Demeulemeester выбираем ажурных воротник от петербургских локалов Le Pompon.
По примеру Бланки Миро хлопковый воротник отлично смотрится в комбинации с принтованной атласной юбкой
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