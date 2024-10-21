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Вещи

Акцент на шее! Как воротнички стали главным аксессуаром на подиуме?

Шея — ключевая сфера фэшн-интересов креативных директоров последние два сезона: пока одни экспериментируют с кружевом и жабо, другие утепляют нас к холодам, кутая в пушистые коконы из винтажного и экоусточивого меха (мы только за!).

Мех, ворс и объем

Valentino SS'25
Архивы пресс-служб

Valentino SS'25

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Courreges FW'24
Архивы пресс-служб

Courreges FW'24

Burberry SS'25
Архивы пресс-служб

Burberry SS'25

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Vaillant SS'25
Архивы пресс-служб

Vaillant SS'25

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

S.S. Daley SS'25
Архивы пресс-служб

S.S. Daley SS'25

Меховой воротник (на пальто, куртке и как самостоятельная фэшн-единица) — мастхэв осенних коллекций и непродуваемая база наших нордических луков в холодное время года (читай: до мая). Так что фиксируем, что на смену массивным стейтмент-шарфам пришли пушистые накидки и объемные болеро (доказано на шоу Loewe, Acne Studios, Louis Vuitton и Simone Rocha). 

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 162 500 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 162 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 110 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 110 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 110 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 110 000 руб.

Nereja

Nereja

Burberry, TSUM Collect, 50 000 руб.

Burberry, TSUM Collect, 50 000 руб. 

Namelazz, 35 900 руб.

Namelazz, 35 900 руб.

MaxMara, TSUM Collect, 33 600 руб.

MaxMara, TSUM Collect, 33 600 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Valentino, TSUM Collect, 28 600 руб.

Valentino, TSUM Collect, 28 600 руб.

Your Antihero, 18 300 руб.

Your Antihero, 18 300 руб.

Lime, 10 999 руб.

Lime, 10 999 руб.

Only Me, 6 980 руб.

Only Me, 6 980 руб.

Monreve, 9 900 руб.

Monreve, 9 900 руб.

BNPRT, 7 990 руб.

BNPRT, 7 990 руб.

Asya Semyonova, 4 990 руб.

Asya Semyonova, 4 990 руб.

Смело начинаем носить кожаные пальто с акцентной меховой отделкой прямо сейчас — либо присматриваемся к независимым аксессуарам (из винтажных стоков и экоустойчивых материалов) для классных стилизаций. Например, пастельному болеро Prada под силу дополнить пестрые бохо-платья, а воротник Namelazz под псевдонорку обеспечит дополнительную защиту от северных ветров. А для авангардного лука пригодится гротескный шиворот Your Antihero. 

Фэшн-инфлюенсер Камиль Шарьер советует комбинировать черный мех с пудровым комплектом из жакета и мидакси

Фэшн-инфлюенсер Камиль Шарьер советует комбинировать черный мех с пудровым комплектом из жакета и мидакси

Стилист Ольга Шуранова сочетает пушистую горжетку вместе с атласным пиджаком и цветочной сорочкой собственного сочинения. Плюс дополняет лук кружевом
Антон Доников для Ushatava

Стилист Ольга Шуранова сочетает пушистую горжетку вместе с атласным пиджаком и цветочной сорочкой собственного сочинения. Плюс дополняет лук кружевом, накинув на тоут Medea ажурный чехол

На Неделе моды в Париже Алекса Чанг носила меховой воротник вместе с кожаной косухой и белоснежной рубашкой

На Неделе моды в Париже Алекса Чанг носила меховой воротник вместе с кожаной косухой и белоснежной рубашкой

Особую любовь российских фэшн-инфлюэнсеров заслужили меховые манишки — прошлой зимой их во всю выгуливала стилист Оксана Рим вместе с пожившим кожаным бомбером, а также худрук 12 Storeez Ирина Голомаздина вместе со спортшик-трениками. В этом году пушистые телогрейки прочно обосновались с массмаркете (например, есть у Lime), бросив вызов отгремевшим рашнкор-шубам. Второй важный локальный тренд — меховые боа, которые уже не снимает правая рука Александра Рогова Ольга Шуранова (носит вместе с кружевом, атласом и тоутом Medea!).

Ткани, кружево и рюши

Ann Demeulemeester SS'25
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester SS'25

Chanel SS'25
Архивы пресс-служб

Chanel SS'25

Prada SS'25
Архивы пресс-служб

Prada SS'25

Christian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Christian Dior Resort 2025

Valentino SS'25
Архивы пресс-служб

Valentino SS'25

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Сложносочиненные воротники останутся с нами как минимум до следующей осени: правда, в теплый сезон горжетки уступят место кружевным жабо с показа Ann Demeulemeester, воздушной органзе Chanel и псевдомеху Prada, нарисованному в технике tromple l'oeil поверх жакета.

Воротник Meowshka Vintage, 44 850 руб.
Архивы пресс-служб

Воротник Meowshka Vintage, 44 850 руб.

Ola Ola, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 10 000 руб.

Unique Fabrique, 5 110 руб.
Архивы пресс-служб

Unique Fabrique, 5 110 руб.

Masterpeace, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 5 000 руб.

Le Pompon, 3 000 руб.
Архивы пресс-служб

Le Pompon, 3 000 руб.

Koss Koss, 2 400 руб.
Архивы пресс-служб

Koss Koss, 2 400 руб.

Так что не спешим отказываться от кружева (тем более для создания праздничного фэшн-образа): по примеру тюдоровского круиза Christian Dior миксуем пелерину из ретро-кладовой Meowshka Лидии Метельской вместе с макси-платьем из черного бархата. А для пастельного лука в духе Ann Demeulemeester выбираем ажурных воротник от петербургских локалов Le Pompon.

По примеру Бланки Миро хлопковый воротник отлично смотрится в комбинации с принтованной атласной юбкой

По примеру Бланки Миро хлопковый воротник отлично смотрится в комбинации с принтованной атласной юбкой

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