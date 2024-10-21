Акцент на шее! Как воротнички стали главным аксессуаром на подиуме?

Особую любовь российских фэшн-инфлюэнсеров заслужили меховые манишки — прошлой зимой их во всю выгуливала стилист Оксана Рим вместе с пожившим кожаным бомбером, а также худрук 12 Storeez Ирина Голомаздина вместе со спортшик-трениками. В этом году пушистые телогрейки прочно обосновались с массмаркете (например, есть у Lime), бросив вызов отгремевшим рашнкор-шубам. Второй важный локальный тренд — меховые боа, которые уже не снимает правая рука Александра Рогова Ольга Шуранова (носит вместе с кружевом, атласом и тоутом Medea!).