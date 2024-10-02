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Вещи

Байкерские, клошарские и пушистые: нашли 40 лучших ботинок сезона

Не представляем осени без свитеров, кожанок и ботинок на плоской подошве (тренд заверен Loewe и Miu Miu). Отсмотрели показы главных трендсеттеров и выбрали 40 лучших челси, дерби, байкербутс (и не только), которые помогут крепко стоять на ногах этой осенью. 

Schiaparelli, TSUM Collect, 600 000 руб.

Schiaparelli, TSUM Collect, 600 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 150 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 150 000 руб.

Loewe, Oskelly, 121 038 руб.

Loewe, Oskelly, 121 038 руб.

Gianvito Rossi, ДЛТ, 113 500 руб.

Gianvito Rossi, ДЛТ, 113 500 руб.

Henry Beguelin, Кашемир и Шелк, 100 306 руб.

Henry Beguelin, Кашемир и Шелк, 100 306 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 100 293 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 100 293 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 95 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 95 000 руб.

By Far, Golden Line, 70 800 руб.

By Far, Golden Line, 70 800 руб.

424, Studio Slow, 68 490 руб.

424, Studio Slow, 68 490 руб.

AGL, ДЛТ, 54 800 руб.

AGL, ДЛТ, 54 800 руб.

Premiata, ДЛТ, 53 650 руб.

Premiata, ДЛТ, 53 650 руб.

Dolce & Gabbana, Кенгуру, 47 000 руб.

Dolce & Gabbana, Кенгуру, 47 000 руб.

Brunello Cucinelli, TSUM Collect, 44 250 руб.

Brunello Cucinelli, TSUM Collect, 44 250 руб.

Razumno, 42 000 руб.

Razumno, 42 000 руб.

Loewe во главе с Джонатаном Андерсоном объявили biker boots (или мотоботинки) главной парой сезона. Примеряем черные Loewe (прямиком с подиума) и пожившие Idol. Миучча Прада в Miu Miu голосует за (художественно) потрепанные ботинки со шнуровкой и маскулинные пары с асимметричными ремешками — за первыми идем к 424 (есть в Studio Slow) и Ushatava (образцовый клошаркор!), а за вторыми — к локальным обувным артизанам Homies. Фиксируем новую волну спортшика (последствие Олимпиады): впридачу к возвращающимся олимпийкам и худи (да, снова тренд!) запасаемся хайкерами Razumno и лео-ботинками AGL — в порыве фэшн-эклектики миксуем с офискором и пайетками. 

Ushatava, 41 900 руб.

Ushatava, 41 900 руб.

Furla, 39 000 руб.

Furla, 39 000 руб.

Homies, 35 000 руб.

Homies, 35 000 руб.

Ekonika, 28 990 руб.

Ekonika, 28 990 руб.

Camperlab, KM20, 28 400 руб.

Camperlab, KM20, 28 400 руб.

Anna Rachele, No One, 27 490 руб.

Anna Rachele, No One, 27 490 руб.

Idol, 26 990 руб.

Idol, 26 990 руб.

Present & Simple, 24 990 руб.

Present & Simple, 24 990 руб.

Camper, Bootwod, 24 605 руб.

Camper, Bootwod, 24 605 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

2Mood x Ekonika, 22 990 руб.

2Mood x Ekonika, 22 990 руб.

rxbshoes, 18 800 руб.

rxbshoes, 18 800 руб.

Geox, Rendez-Vous, 18 490 руб.

Geox, Rendez-Vous, 18 490 руб.

Отрабатываем тренды с замшевыми дезертами Dolce & Gabbana, винными ботинками Chanel и пушистыми челси Camperlab. При желании меняем меховые на пары с молнией спереди (одобрено Acne Studios) — самые классные нашлись у Anna Rachele (в шоколадной замше) и 12Storeez (с подкладкой из овечьей шерсти). Делаем вывод после показа Энтони Ваккарелло для Saint Laurent — офискор в нашей жизни надолго. И в пару к oversize-двойкам всех мастей, отутюженным рубашкам и галстукам (в качестве референса — главный камбек сезона SS25 — Белла Хадид) присматриваемся к маскулинным дерби (вам остроносые Fabiana Filippi или массивные с квадратным мысом 2Mood x Ekonika?). 

Louis Vuitton, TSUM Collect, 260 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 260 000 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 107 094 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 107 094 руб.

Bally, ДЛТ, 98 750 руб.

Bally, ДЛТ, 98 750 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 78 400 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 78 400 руб.

Prada, TSUM Collect, 67 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 67 000 руб.

Both, Studio Slow, 43 990 руб.

Both, Studio Slow, 43 990 руб.

Homies, 33 000 руб.

Homies, 33 000 руб.

Camperlab, KM20, 28 400 руб.

Camperlab, KM20, 28 400 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

Mislistudio, 20 900 руб.

Mislistudio, 20 900 руб.

Afour, 18 500 руб.

Afour, 18 500 руб.

Разбавляем черную классику в мужском гардеробе змеиными Louis Vuitton или синими из замши Jil Sander. Встраиваемся в байкерскую эстетику с мотобутсами Saint Laurent и справляемся с бурными течениями жизни в аутдор-ботинках Both. В good-boy-образы забираем преппи-пряжки Prada (миксуем с вязаными жилетками и nerd-оправой). А если ваш психологический возраст ближе к grandpacore, присмотритесь с подкрадулям Homies (в два счета превращаются в тапки!). 

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