Байкерские, клошарские и пушистые: нашли 40 лучших ботинок сезона

Loewe во главе с Джонатаном Андерсоном объявили biker boots (или мотоботинки) главной парой сезона. Примеряем черные Loewe (прямиком с подиума) и пожившие Idol. Миучча Прада в Miu Miu голосует за (художественно) потрепанные ботинки со шнуровкой и маскулинные пары с асимметричными ремешками — за первыми идем к 424 (есть в Studio Slow) и Ushatava (образцовый клошаркор!), а за вторыми — к локальным обувным артизанам Homies. Фиксируем новую волну спортшика (последствие Олимпиады): впридачу к возвращающимся олимпийкам и худи (да, снова тренд!) запасаемся хайкерами Razumno и лео-ботинками AGL — в порыве фэшн-эклектики миксуем с офискором и пайетками.
Отрабатываем тренды с замшевыми дезертами Dolce & Gabbana, винными ботинками Chanel и пушистыми челси Camperlab. При желании меняем меховые на пары с молнией спереди (одобрено Acne Studios) — самые классные нашлись у Anna Rachele (в шоколадной замше) и 12Storeez (с подкладкой из овечьей шерсти). Делаем вывод после показа Энтони Ваккарелло для Saint Laurent — офискор в нашей жизни надолго. И в пару к oversize-двойкам всех мастей, отутюженным рубашкам и галстукам (в качестве референса — главный камбек сезона SS25 — Белла Хадид) присматриваемся к маскулинным дерби (вам остроносые Fabiana Filippi или массивные с квадратным мысом 2Mood x Ekonika?).
Разбавляем черную классику в мужском гардеробе змеиными Louis Vuitton или синими из замши Jil Sander. Встраиваемся в байкерскую эстетику с мотобутсами Saint Laurent и справляемся с бурными течениями жизни в аутдор-ботинках Both. В good-boy-образы забираем преппи-пряжки Prada (миксуем с вязаными жилетками и nerd-оправой). А если ваш психологический возраст ближе к grandpacore, присмотритесь с подкрадулям Homies (в два счета превращаются в тапки!).
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