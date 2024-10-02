Байкерские, клошарские и пушистые: нашли 40 лучших ботинок сезона

Loewe во главе с Джонатаном Андерсоном объявили biker boots (или мотоботинки) главной парой сезона. Примеряем черные Loewe (прямиком с подиума) и пожившие Idol. Миучча Прада в Miu Miu голосует за (художественно) потрепанные ботинки со шнуровкой и маскулинные пары с асимметричными ремешками — за первыми идем к 424 (есть в Studio Slow) и Ushatava (образцовый клошаркор!), а за вторыми — к локальным обувным артизанам Homies. Фиксируем новую волну спортшика (последствие Олимпиады): впридачу к возвращающимся олимпийкам и худи (да, снова тренд!) запасаемся хайкерами Razumno и лео-ботинками AGL — в порыве фэшн-эклектики миксуем с офискором и пайетками.