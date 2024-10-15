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Вещи

Ультрамариновые, плечистые и пушистые: выбрали 60 лучших пальто на осень

Если с наступлением октября вы все реже хотите выходить на улицу, у вас просто нет того самого пальто. Собрали 60 вариантов всех мастей: от феминных и ретро-силуэтных до деконструированных и клошарских. 

Chanel, TSUM Collect, 1 228 600 руб.

Chanel, TSUM Collect, 1 228 600 руб.

Ulyana Sergeenko, 650 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 650 000 руб.

Prada, ДЛТ, 560 000 руб.

Prada, ДЛТ, 560 000 руб.

Free Age, 375 800 руб.

Free Age, 375 800 руб.

Alberta Ferretti, Кенгуру, 278 000 руб.

Alberta Ferretti, Кенгуру, 278 000 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 261 895 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 261 895 руб.

Naked Shoulders, 260 000 руб.

Naked Shoulders, 260 000 руб.

Agreeg, 260 000 руб.

Agreeg, 260 000 руб.

Uma Wang, ДЛТ, 250 500 руб.

Uma Wang, ДЛТ, 250 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 230 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 230 000 руб.

Coperni, Golden Line, 154 300 руб.

Coperni, Golden Line, 154 300 руб.

Ushatava, 145 000 руб.

Ushatava, 145 000 руб.

J.Kim, 136 500 руб.

J.Kim, 136 500 руб.

Pompa, 119 900 руб.

Pompa, 119 900 руб.

Yuliawave, 115 000 руб.

Yuliawave, 115 000 руб.

Say No More, 110 000 руб.

Say No More, 110 000 руб.

Iro, 87 900 руб.

Iro, 87 900 руб.

Вместе с жакетами Bar, ридикюлями и прочим ladylike в моду вошли приталенные пальто — появились в коллекциях Acne Studios и Fendi. Главные по феминному дизайну у нас дома — Ulyana Sergeenko (сочинили пальто на манер песочных часов с закругленным отложным воротником), Say No More (к ним — за готик-асимметрией) и Sorelle Era (превратили шинель в архитектурное секси-пальто).

На замену широких баленсиаговских плеч пришли объемные покатые, как в коллекциях Auralee, Khaite и Sacai. Не хуже подиумных успели отшить екатеринбуржцы Annuko (в небесно-голубой шерсти), Gapanovich (из флористического гобелена) и локалы Autentiments. 

В приступе фэшн-деконструкции не выходим из дома без сложносочиненных пальто: вам с прорезями на бедрах J.Kim, оторванными плечами Ola Ola или пальто-самоделкин Ushatava (вы самостоятельно регулируете посадку с помощью булавок)? Не отказываемся и от классики — с одобрения Миуччи Прада старомодные (а теперь — ультрамодные!) меховые воротники вновь вернулись на ретро-пальто. Как раз такие (чуть расклешенные и длиной до колена) нашлись у Sanchy и Luda Nikishina.

Lesyanebo, 82 000 руб.

Lesyanebo, 82 000 руб.

Les Archives, 82 000 руб.

Les Archives, 82 000 руб.

Pitkina, 76 900 руб.

Pitkina, 76 900 руб.

Victoria Andreyanova, 75 700 руб.

Victoria Andreyanova, 75 700 руб.

Landscape, 72 000 руб.

Landscape, 72 000 руб.

Gapanovich, 70 000 руб.

Gapanovich, 70 000 руб.

Sorelle Era, 70 000 руб.

Sorelle Era, 70 000 руб.

Choux, 69 980 руб.

Choux, 69 980 руб.

Autentiments, 69 900 руб.

Autentiments, 69 900 руб.

My812, 65 000 руб.

My812, 65 000 руб.

Luda Nikishina, ДЛТ, 59 000 руб.

Luda Nikishina, ДЛТ, 59 000 руб.

404 Not Found, 59 000 руб.

404 Not Found, 59 000 руб.

Osome2some, 58 200 руб.

Osome2some, 58 200 руб.

Walk of Shame, 58 000 руб.

Walk of Shame, 58 000 руб.

Sanchy, 58 000 руб.

Sanchy, 58 000 руб.

Собираемся на нашумевшую выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда» — мимикрируем под легенду (и спасаемся от севкабельского ветра) в художественно обветшавших мегапальто (музыкант чередовал такие с вездесущими кожаными бомберами) — недалеко от оригинала ушли Uma Wang, Pitkina и Red September.

При желании меняем миди на мини (пока не так холодно или пока мама не видит!) — в трендовом ультрамариновом нашелся у Lesyanebo, нежно-розовый с воротом-шарфом сочинили любимые петербургские романтики My812, а Novaya вдохновились экипировкой моряков и отшили oversize-бушлаты. Продолжаем укутываться в бордовый с ног до головы — лучшие бургунди пальто сейчас у Choux и Les Archives (не просто пуговицы — а произведение ювелирного искусства!). 

Red September, 55 000 руб.

Red September, 55 000 руб.

Annuko, 52 000 руб.

Annuko, 52 000 руб.

Namelazz, 51 900 руб.

Namelazz, 51 900 руб.

12Storeez, 51 000 руб.

12Storeez, 51 000 руб.

Aline, 49 500 руб.

Aline, 49 500 руб.

Idol, 45 990 руб.

Idol, 45 990 руб.

Toomatch, 43 799 руб.

Toomatch, 43 799 руб.

Studio29, 36 900 руб.

Studio29, 36 900 руб.

Ola Ola, 36 205 руб.

Ola Ola, 36 205 руб.

Eclata, 35 000 руб.

Eclata, 35 000 руб.

Only me, 34 980 руб.

Only me, 34 980 руб.

Gate31, 32 990 руб.

Gate31, 32 990 руб.

Novaya, 31 500 руб.

Novaya, 31 500 руб.

Urbantiger, 28 800 руб.

Urbantiger, 28 800 руб.

Lime, 15 999 руб.

Lime, 15 999 руб.

O'stin, 10 999 руб.

O'stin, 10 999 руб.

Разбавляем мужской курточно-толстовочный гардероб образцовой маскулинной классикой House of Leo, архитектурной плечистостью An Other Date и фэшн-рваниной Red September. Чувствуем себя везде как дома в уютных халатах: террактовом 12Storeez, шоколадном Mere или купеческом (официальное название!) Сhernim Cherno. Расширяем границы и меняем метафорическое белое пальто на физическое Ushatava (шагаем по петербургским лужам и ни о чем не жалеем!). 

House of Leo, 130 000 руб.

House of Leo, 130 000 руб.

An Other Date, ДЛТ, 89 950 руб.

An Other Date, ДЛТ, 89 950 руб.

12Storeez, 73 000 руб.

12Storeez, 73 000 руб.

Red September, 55 000 руб.

Red September, 55 000 руб.

Mere, 49 900 руб.

Mere, 49 900 руб.

P.P.S., 35 000 руб.

P.P.S., 35 000 руб.

Ushatava, 35 000 руб.

Ushatava, 35 000 руб.

Сhernim Cherno, 33 300 руб.

Сhernim Cherno, 33 300 руб.

All We Need, 24 990 руб.

All We Need, 24 990 руб.

Lime, 19 999 руб.

Lime, 19 999 руб.

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