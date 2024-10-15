Ультрамариновые, плечистые и пушистые: выбрали 60 лучших пальто на осень

Если с наступлением октября вы все реже хотите выходить на улицу, у вас просто нет того самого пальто. Собрали 60 вариантов всех мастей: от феминных и ретро-силуэтных до деконструированных и клошарских.
Вместе с жакетами Bar, ридикюлями и прочим ladylike в моду вошли приталенные пальто — появились в коллекциях Acne Studios и Fendi. Главные по феминному дизайну у нас дома — Ulyana Sergeenko (сочинили пальто на манер песочных часов с закругленным отложным воротником), Say No More (к ним — за готик-асимметрией) и Sorelle Era (превратили шинель в архитектурное секси-пальто).
На замену широких баленсиаговских плеч пришли объемные покатые, как в коллекциях Auralee, Khaite и Sacai. Не хуже подиумных успели отшить екатеринбуржцы Annuko (в небесно-голубой шерсти), Gapanovich (из флористического гобелена) и локалы Autentiments.
В приступе фэшн-деконструкции не выходим из дома без сложносочиненных пальто: вам с прорезями на бедрах J.Kim, оторванными плечами Ola Ola или пальто-самоделкин Ushatava (вы самостоятельно регулируете посадку с помощью булавок)? Не отказываемся и от классики — с одобрения Миуччи Прада старомодные (а теперь — ультрамодные!) меховые воротники вновь вернулись на ретро-пальто. Как раз такие (чуть расклешенные и длиной до колена) нашлись у Sanchy и Luda Nikishina.
Собираемся на нашумевшую выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда» — мимикрируем под легенду (и спасаемся от севкабельского ветра) в художественно обветшавших мегапальто (музыкант чередовал такие с вездесущими кожаными бомберами) — недалеко от оригинала ушли Uma Wang, Pitkina и Red September.
При желании меняем миди на мини (пока не так холодно или пока мама не видит!) — в трендовом ультрамариновом нашелся у Lesyanebo, нежно-розовый с воротом-шарфом сочинили любимые петербургские романтики My812, а Novaya вдохновились экипировкой моряков и отшили oversize-бушлаты. Продолжаем укутываться в бордовый с ног до головы — лучшие бургунди пальто сейчас у Choux и Les Archives (не просто пуговицы — а произведение ювелирного искусства!).
Разбавляем мужской курточно-толстовочный гардероб образцовой маскулинной классикой House of Leo, архитектурной плечистостью An Other Date и фэшн-рваниной Red September. Чувствуем себя везде как дома в уютных халатах: террактовом 12Storeez, шоколадном Mere или купеческом (официальное название!) Сhernim Cherno. Расширяем границы и меняем метафорическое белое пальто на физическое Ushatava (шагаем по петербургским лужам и ни о чем не жалеем!).
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