Ультрамариновые, плечистые и пушистые: выбрали 60 лучших пальто на осень

Вместе с жакетами Bar, ридикюлями и прочим ladylike в моду вошли приталенные пальто — появились в коллекциях Acne Studios и Fendi. Главные по феминному дизайну у нас дома — Ulyana Sergeenko (сочинили пальто на манер песочных часов с закругленным отложным воротником), Say No More (к ним — за готик-асимметрией) и Sorelle Era (превратили шинель в архитектурное секси-пальто).

На замену широких баленсиаговских плеч пришли объемные покатые, как в коллекциях Auralee, Khaite и Sacai. Не хуже подиумных успели отшить екатеринбуржцы Annuko (в небесно-голубой шерсти), Gapanovich (из флористического гобелена) и локалы Autentiments.

В приступе фэшн-деконструкции не выходим из дома без сложносочиненных пальто: вам с прорезями на бедрах J.Kim, оторванными плечами Ola Ola или пальто-самоделкин Ushatava (вы самостоятельно регулируете посадку с помощью булавок)? Не отказываемся и от классики — с одобрения Миуччи Прада старомодные (а теперь — ультрамодные!) меховые воротники вновь вернулись на ретро-пальто. Как раз такие (чуть расклешенные и длиной до колена) нашлись у Sanchy и Luda Nikishina.