Косые швы, стрелки и клеш: главные тренды джинсов прямо сейчас

Кокон, подкова, о-образная — как ни назови, все равно главная hot-модель этого года. В этом году в Alaia повторили джинсы, показанные в осенне-зимнем сезоне 2023 года — уже тогда Vogue признал их самой модной парой. Силуэт модели Round от Питера Мюлье подхватили в Auralee и Rotate — повторили, хоть и менее архитектурно и гиперболизированно, в светло-баклажановом и темно-синем дениме. А Джонни Йоханссон в Acne Studios создал джинсы с массивными округлыми бедрами и утрировал эффект с помощью приталенных футболок из кожи.