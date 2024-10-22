Косые швы, стрелки и клеш: главные тренды джинсов прямо сейчас

Пополняем коллекцию джинсов ультрамодными новинками (униформа, которой много не бывает!). Просмотрели показы и выбрали шесть главных трендов в мире денима, которые останутся с нами как минимум до следующей осени (заверено Chloe, Valentino и Acne Studios).
Джинсы-трубы
Не просто тренд, а база. Алессандро Микеле в Valentino и Стюарт Виверс в Coach голосуют за расслабленные straight со средней посадкой и доказывают их универсальность, миксуя деним с шифоновыми корсетами, парчовыми топами с бантами и тюрбанами. А в Jil Sander раздают cowboycore-базу и сочетают темно-синие джинсы с футболкой (не простой, а с кожаными рукавами!) и металлик-казаками. Чемена Камали следующей весной планирует вернуть в наши гардеробы ультравысокую посадку — советует носить с прозрачным бельевым топом и акцентным золотистым ремнем-цепью.
Свои прямые джинсы-трубы успели отшить все: с разводами и высокой талией — идем к Lesyanebo, за альтернативой черным брюкам — к мастерам функционального кэжуала Gate31, а за деним-деконструкцией — к виртуозам Red September (еще успевайте к ним за легендарными плетеными).
С перекрученным швом
Асимметричный шов — микродеталь, которая моментально добавляет к обычным джинсам приставку фэшн. Такой появился на прямых брюках Auralee (замиксовали в духе dadcore — с клетчатой рубашкой и oversize-пиджаком), бойфрендах Versace (голосуют за 70-е укороченным жакетом из замши и пестрой блузой) и заржавевших бэгги Eckhaus Latta (зарифмовали потертости с оттенком кудрявой шубы).
За трендовыми буткатами (о них чуть позже) Del Core и широкими ретро-парами MM6 отправляемся в ДЛТ. Пожившие, как на показе Eckhaus Latta, нашлись у BLCV — подружатся со всеми клошаркорными парками, потертыми ботинками и пожившими свитерами. А за повседневную классику отвечают Mother и Idol — отшили лаконичные джинсы в темно-сером оттенке.
Клеши и буткаты
Возрождение 70-х (скажем спасибо Чемене Камали!) — зеленый свет для клешей и буткатов всех мастей. По традициям эпохи миксуем бохо-джинсы с летящими туниками и блузами с вышивкой, как на шоу Etro. При желании сочиняем total denim по примеру Gabriela Hearst и Sportmax — и носим брюки с плащами и рубашками из той же ткани. Телепортируемся в нулевые (следом за Dsquared2) — сочетаем буткаты с шифоновым топом, микросумкой и серьгами-хупами.
Меняем леггинсы на ультрамодные черные буткаты Ushatava — женим с мегабомберами и ботильонами с квадратным мысом. Похожие в коричневом оттенке (главный цвет сезона!) есть у BLCV, а в классическом джинсовом — у Namelazz. Запасаемся клешами — лучшие нашли у Lesyanebo (на средней посадке), Autentiments (в черном цвете) и Studio29 (самая безопасная амплитуда брючин — присмотритесь, если только начинаете клеш-путь!).
Ноги колесом
Кокон, подкова, о-образная — как ни назови, все равно главная hot-модель этого года. В этом году в Alaia повторили джинсы, показанные в осенне-зимнем сезоне 2023 года — уже тогда Vogue признал их самой модной парой. Силуэт модели Round от Питера Мюлье подхватили в Auralee и Rotate — повторили, хоть и менее архитектурно и гиперболизированно, в светло-баклажановом и темно-синем дениме. А Джонни Йоханссон в Acne Studios создал джинсы с массивными округлыми бедрами и утрировал эффект с помощью приталенных футболок из кожи.
Приз за лучшую копию оригинала присуждаем Вике Молдавской из Choux (предсказываем звание it-низа сезона). Если эффекта ног в виде колеса все-таки хочется избежать, выбирайте модели, в которых есть только намек на силуэт. Как раз такие нашли у Alexander Wang в ДТЛ (кузены фигуристых Acne Studios) и у Irnby — Настя Миронова точно знает, как с помощью необычной одежды не изуродовать фигуру, поэтому носить советует с укороченным эластичным топом и фрик-ботильонами.
Со стрелками
Этой осенью старательно утюжим не только офискорные брюки, но и джинсы. Строгая деталь избавляет от нарочитой расслабленности и роднит кэжуал-деним с классикой. Стайлинг-прием заметили на подиумах Valentino (Микеле сочетает деним с ретро-жакетом с массивным бантом), Ami (замиксовали джинсы с нюдовым топом и объемным пальто) и Gabriela Hearst (советуют носить палаццо со стрелками летом в тандеме с бельевым бра и плащом из денима).
Если свою утюжить лень (не осуждаем!), забирайте сразу готовые — прямая классика есть у Gucci и 12Storeez, ретро-клешами пополнилась коллекция Love Republic, а в Idol отшили широкие джинсы с добавлением кашемира. Миксуем гибрид брюк и джинсов по правилам офискора и кэжуала — с oversize-рубашками, плечистыми пиджаками и маскулинными лоферами.
Скинни
Пик популярности обтягивающих джинсов пришелся на конец 2000-х. Первой глобальную тенденцию возвращения скинни заметила Миучча Прада в Miu Miu и в сезоне FW'24 предложила носить вместо привычных wide leg или хотя бы straight (хорошо забытые) узкие джинсы. Монтажная склейка — теперь даже патриархи оверсайза Демна и Гленн Мартенс предлагают снова достать скинни и надеть их вместе с ботфортами и босоножками.
Мы не призываем моментально отказываться от любимых бэгги (богатый сэггинг!) и бойфрендов, однако присмотреться к старым-добрым скинни все же стоит: сейчас они запросто выступят в дуэте с кожаными оверсайз-косухами, бомберами, клетчатыми рубашками и сапогами. Лучший черный скинни-деним найден у BLCV (русский Diesel!), а конвенциональные оттенки синего берем у Agreeg и Lime. Раздаем гранж в потертых Love Republic, а для планерок и сочетаний оставляем лаконичные Prada.
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