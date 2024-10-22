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Косые швы, стрелки и клеш: главные тренды джинсов прямо сейчас

Пополняем коллекцию джинсов ультрамодными новинками (униформа, которой много не бывает!). Просмотрели показы и выбрали шесть главных трендов в мире денима, которые останутся с нами как минимум до следующей осени (заверено Chloe, Valentino и Acne Studios). 

Джинсы-трубы

Coach FW'24

Coach FW'24

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Ami SS'25

Ami SS'25

Не просто тренд, а база. Алессандро Микеле в Valentino и Стюарт Виверс в Coach голосуют за расслабленные straight со средней посадкой и доказывают их универсальность, миксуя деним с шифоновыми корсетами, парчовыми топами с бантами и тюрбанами. А в Jil Sander раздают cowboycore-базу и сочетают темно-синие джинсы с футболкой (не простой, а с кожаными рукавами!) и металлик-казаками. Чемена Камали следующей весной планирует вернуть в наши гардеробы ультравысокую посадку — советует носить с прозрачным бельевым топом и акцентным золотистым ремнем-цепью. 

Jil Sander, ДЛТ, 121 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 121 000 руб.

Agreeg, 70 000 руб.

Agreeg, 70 000 руб.

Lesyanebo, 25 700 руб.

Lesyanebo, 25 700 руб.

Red September, 25 000 руб.

Red September, 25 000 руб.

Pitkina, 23 900 руб.

Pitkina, 23 900 руб.

Choux, 14 980 руб.

Choux, 14 980 руб.

Gate31, 11 290 руб.

Gate31, 11 290 руб.

Say No More, 6 500 руб.

Say No More, 6 500 руб.

Свои прямые джинсы-трубы успели отшить все: с разводами и высокой талией — идем к Lesyanebo, за альтернативой черным брюкам — к мастерам функционального кэжуала Gate31, а за деним-деконструкцией — к виртуозам Red September (еще успевайте к ним за легендарными плетеными). 

С перекрученным швом

Auralee FW'24

Auralee FW'24

Eckhaus Latta FW'24

Eckhaus Latta FW'24

Versace SS'25

Versace SS'25

MSGM SS'25

MSGM SS'25

Асимметричный шов — микродеталь, которая моментально добавляет к обычным джинсам приставку фэшн. Такой появился на прямых брюках Auralee (замиксовали в духе dadcore — с клетчатой рубашкой и oversize-пиджаком), бойфрендах Versace (голосуют за 70-е укороченным жакетом из замши и пестрой блузой) и заржавевших бэгги Eckhaus Latta (зарифмовали потертости с оттенком кудрявой шубы). 

Del Core, ДЛТ, 77 350 руб.

Del Core, ДЛТ, 77 350 руб.

Darkpark, ДЛТ, 66 550 руб.

Darkpark, ДЛТ, 66 550 руб.

MM6, ДЛТ, 66 600 руб.

MM6, ДЛТ, 66 600 руб.

Mother, ДЛТ, 44 250 руб.

Mother, ДЛТ, 44 250 руб.

BLCV, 22 900 руб.

BLCV, 22 900 руб.

Idol, 12 742 руб.

Idol, 12 742 руб.

За трендовыми буткатами (о них чуть позже) Del Core и широкими ретро-парами MM6 отправляемся в ДЛТ. Пожившие, как на показе Eckhaus Latta, нашлись у BLCV — подружатся со всеми клошаркорными парками, потертыми ботинками и пожившими свитерами. А за повседневную классику отвечают Mother и Idol — отшили лаконичные джинсы в темно-сером оттенке. 

Клеши и буткаты

Gabriela Hearst FW'24

Gabriela Hearst FW'24

Knwls FW'24

Knwls FW'24

Dsquared2 SS'25

Dsquared2 SS'25

Etro SS'25

Etro SS'25

Sportmax SS'25

Sportmax SS'25

Возрождение 70-х (скажем спасибо Чемене Камали!) — зеленый свет для клешей и буткатов всех мастей. По традициям эпохи миксуем бохо-джинсы с летящими туниками и блузами с вышивкой, как на шоу Etro. При желании сочиняем total denim по примеру Gabriela Hearst и Sportmax — и носим брюки с плащами и рубашками из той же ткани. Телепортируемся в нулевые (следом за Dsquared2) — сочетаем буткаты с шифоновым топом, микросумкой и серьгами-хупами. 

Lesyanebo, 27 600 руб.

Lesyanebo, 27 600 руб.

Ushatava, 21 900 руб.

Ushatava, 21 900 руб.

Autentiments, 20 900 руб.

Autentiments, 20 900 руб.

BLCV, 18 900 руб.

BLCV, 18 900 руб.

Namelazz, 17 900 руб.

Namelazz, 17 900 руб.

You Wanna, 15 950 руб.

You Wanna, 15 950 руб.

Studio29, 15 900 руб.

Studio29, 15 900 руб.

Lime, 4 999 руб.

Lime, 4 999 руб.

Меняем леггинсы на ультрамодные черные буткаты Ushatava — женим с мегабомберами и ботильонами с квадратным мысом. Похожие в коричневом оттенке (главный цвет сезона!) есть у BLCV, а в классическом джинсовом — у Namelazz. Запасаемся клешами — лучшие нашли у Lesyanebo (на средней посадке), Autentiments (в черном цвете) и Studio29 (самая безопасная амплитуда брючин — присмотритесь, если только начинаете клеш-путь!). 

Ноги колесом

Alaia FW'24

Alaia FW'24

Auralee FW'24

Auralee FW'24

Acne Studios SS'25

Acne Studios SS'25

Rotate FW'24

Rotate FW'24

Кокон, подкова, о-образная — как ни назови, все равно главная hot-модель этого года. В этом году в Alaia повторили джинсы, показанные в осенне-зимнем сезоне 2023 года — уже тогда Vogue признал их самой модной парой. Силуэт модели Round от Питера Мюлье подхватили в Auralee и Rotate — повторили, хоть и менее архитектурно и гиперболизированно, в светло-баклажановом и темно-синем дениме. А Джонни Йоханссон в Acne Studios создал джинсы с массивными округлыми бедрами и утрировал эффект с помощью приталенных футболок из кожи. 

Dsquared2, ДЛТ, 79 950 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 79 950 руб.

Alexander Wang, ДЛТ, 73 050 руб.

Alexander Wang, ДЛТ, 73 050 руб.

Sol, 28 000 руб.

Sol, 28 000 руб.

Choux, 16 480 руб.

Choux, 16 480 руб.

Idol, 12 990 руб.

Idol, 12 990 руб.

P.P.S., 12 900 руб.

P.P.S., 12 900 руб.

Irnby, 11 900 руб.

Irnby, 11 900 руб.

Приз за лучшую копию оригинала присуждаем Вике Молдавской из Choux (предсказываем звание it-низа сезона). Если эффекта ног в виде колеса все-таки хочется избежать, выбирайте модели, в которых есть только намек на силуэт. Как раз такие нашли у Alexander Wang в ДТЛ (кузены фигуристых Acne Studios) и у Irnby — Настя Миронова точно знает, как с помощью необычной одежды не изуродовать фигуру, поэтому носить советует с укороченным эластичным топом и фрик-ботильонами. 

Со стрелками

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Ami FW'24

Ami FW'24

Gabriela Hearst SS'25

Gabriela Hearst SS'25

Victoria Beckham FW'24

Victoria Beckham FW'24

Zimmermann FW'24

Zimmermann FW'24

Этой осенью старательно утюжим не только офискорные брюки, но и джинсы. Строгая деталь избавляет от нарочитой расслабленности и роднит кэжуал-деним с классикой. Стайлинг-прием заметили на подиумах Valentino (Микеле сочетает деним с ретро-жакетом с массивным бантом), Ami (замиксовали джинсы с нюдовым топом и объемным пальто) и Gabriela Hearst (советуют носить палаццо со стрелками летом в тандеме с бельевым бра и плащом из денима). 

Gucci, ДЛТ, 159 500 руб.

Gucci, ДЛТ, 159 500 руб.

Marni, ДЛТ, 88 350 руб.

Marni, ДЛТ, 88 350 руб.

495Denim, 20 000 руб.

495Denim, 20 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

Idol, 16 990 руб.

Idol, 16 990 руб.

Lime, 5 999 руб.

Lime, 5 999 руб.

Love Republic, 5 999 руб.

Love Republic, 5 999 руб.

Если свою утюжить лень (не осуждаем!), забирайте сразу готовые — прямая классика есть у Gucci и 12Storeez, ретро-клешами пополнилась коллекция Love Republic, а в Idol отшили широкие джинсы с добавлением кашемира. Миксуем гибрид брюк и джинсов по правилам офискора и кэжуала — с oversize-рубашками, плечистыми пиджаками и маскулинными лоферами.

Скинни

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Ottolinger FW'24

Ottolinger FW'24

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24

Mugler SS'25

Mugler SS'25

Diesel SS'25

Diesel SS'25

Пик популярности обтягивающих джинсов пришелся на конец 2000-х. Первой глобальную тенденцию возвращения скинни заметила Миучча Прада в Miu Miu и в сезоне FW'24 предложила носить вместо привычных wide leg или хотя бы straight (хорошо забытые) узкие джинсы. Монтажная склейка — теперь даже патриархи оверсайза Демна и Гленн Мартенс предлагают снова достать скинни и надеть их вместе с ботфортами и босоножками. 

Prada, ДЛТ, 79 000 руб.

Prada, ДЛТ, 79 000 руб.

Agreeg, 70 000 руб.

Agreeg, 70 000 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 66 850 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 66 850 руб.

BLCV, 14 900 руб.

BLCV, 14 900 руб.

Idol, 8 990 руб.

Idol, 8 990 руб.

Love Republic, 4 599 руб.

Love Republic, 4 599 руб.

Lime, 3 599 руб.

Lime, 3 599 руб.

Мы не призываем моментально отказываться от любимых бэгги (богатый сэггинг!) и бойфрендов, однако присмотреться к старым-добрым скинни все же стоит: сейчас они запросто выступят в дуэте с кожаными оверсайз-косухами, бомберами, клетчатыми рубашками и сапогами. Лучший черный скинни-деним найден у BLCV (русский Diesel!), а конвенциональные оттенки синего берем у  Agreeg и Lime. Раздаем гранж в потертых Love Republic, а для планерок и сочетаний оставляем лаконичные Prada.

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