Как замша стала главным материалом сезона (и года!)?

К прошлогодним замшевым тренчам и пальто с показов Miu Miu и Coperni прибавились мшистые юбки Bottega Veneta, болотные блузы Loewe и алые жакеты с мегаворотниками Jacquemus — фиксируем тотальную замшеманию, которая не ослабнет как минимум до следующей осени. По этому поводу разбираемся в главных стайл-трюках с Недель моды и показываем лучшие замшевые находки.
Изготавливать замшу начали примерно в IV веке до нашей эры — в то время это был более мягкий и эластичный аналог обычной кожи, который мгновенно стал очень популярен. В XIX веке случился настоящий бум и замша превратилась в материал для элиты, из которого делали дорогие сумки, перчатки, пальто и обувь. Позже — в 1960-70-х хиппи назначили себя негласным амбассадором замшевой кожи и обратили на нее внимание Ива Сен-Лорана, Холстона и Ральфа Лорена — дизайнеры, заинтересовавшись популярной субкультурой, включили материал в свои коллекции, превратив его в сумки и куртки с бахромой, бохо-юбки и сапоги.
Сейчас ассоциации с хиппи далеко не единственные, скорее замшу приписывают к стилю quiet luxury — в доказательство ее носят главные адепты эстетики — от Роузи Хантингтон-Уайтли и Софии Ричи до Оксаны Рим и Асмат Чкотуа.
С одобрения главных трендсеттеров отрабатываем замшу по правилам тейлоринга — по примеру Симона Жакмюса (заправил кожаный жакет в расклешенную юбку) и Стюарта Веверса из Coach (голосует за поношенную замшу с потертостями и стилизует псевдовинтажный сет с панк-футболкой и маскулинными дерби). При желании разделяем двойки и играем на контрасте текстур: в осенне-зимнем сезоне Дэниел Ли соединил замшевую миди со свитером фактурной вязки, а Миучча Прада следующей весной планирует переодеть нас в кожаные dollcore-жакеты (художественно обветшавшие) в тандеме с джинсами и казаками со следами грязи (узнаем себя на даче!). По настроению меняем жакеты Prada на кокеткорные бомберы Chloe — Чемена Камали сочинила такой из пастельно-голубой замши и застилизовала его с бельевым топом и кружевными микро-панталонами.
Супернаходки с подиумов — ворквир-плащ Miu Miu и блуза с драпировками Loewe (дожидаются в TSUM Collect). Повторяем стайлинг-трюки с шоу и носим замшевый плащ с рабочим комбинезоном, а блузу — с широкими брюками (тоже из замши) и цветочными байкерскими сапогами из бисера (найдете такие, сообщите — нам тоже надо!). Самая главная замша — в оттенках от песочного до шоколадного (заверено Miu Miu). Отрабатываем тренд с макси-тренчем Bats (лучшие в Петербурге по коже), косухой Pervert и паркой Osome2some. А лучшие бежево-коричневые двойки нашлись в новых коллекциях Lesyanebo (с приталенным жакетом и расклешенной макси-юбкой), Choux (к ним — за эталонным оверсайз-пиджаком) и Lime (с брюками и кроп-жакетом в духе 60-х).
Не отказываем себе в замшевой обуви даже в дождь (как ухаживать, расскажем чуть позже) — маскулинные дезерты сделал Виталий Поляков в Homies (носим в паре с офискорной двойкой и даже уютной трикотажной макси), а команда Ushatava планирует греть наши ноги теплыми уггами с натуральным мехом внутри. И готовимся к сезону головных уборов (уже вот-вот) с мягким беретом от шляпников-виртуозов Cocoshnick.
Впридачу к замшевым тренд-находкам запасаемся важными правилами ухода за капризным материалом, чтобы одежда и обувь не сказали вам «прощай» после первой встречи с петербургской (не)погодой.
Стартерпак любого фаната замшевой обуви: влагозащитная пропитка (наносим сразу после покупки), пена-очиститель и щетка с натуральным ворсом или резиновыми пупырышками (та, что используете для кожаной обуви, не подойдет). Закупились, а теперь записываем: надевайте обувь только при помощи специальной ложки, так как замша мягче обычной кожи и может легко деформироваться; по этой же причине используйте деревянные формодержатели в перерыве между носками; если вы попали под дождь или снег, набейте обувь бумагой и положите на бок до полного высыхания (кстати, сушите только естественным образом, вдали от обогревателей и батарей); никогда не мойте обувь под проточной водой — достаточно нанести на поверхность пену-очиститель и удалить излишки сухой тряпкой. А можно вообще не записывать, а довериться мастерам. Самые заботливые (к замше) руки в Петербурге — в Chisto Blisto (20 лет на страже нашей обуви!), Imperioni (с сумками тоже к ним) и старожил «Престиж Мастер» (проверено худрук винтажного концепт-стора «Пиф-паф supershop» Светланой Бекасовой).
С одеждой из замши правил чуть меньше — ее и вовсе не рекомендуют носить в дождливую погоду, но если очень сильно хочется, не берите с собой сумку, которую носите на плече (ручка может оставить заметный рубец на коже), оставьте высохнуть естественным путем, а после — аккуратно расчешите специальной щеткой. Для удаления пятен подойдет та же пена, что и для обуви, а стирать такие вещи следует только вручную, ни в коем случае не отжимать и сушить на плечиках (пиджаки и плащи) или горизонтально (брюки и юбки). Но помните: стирка не заменяет химчистку — ее нужно проводить каждый год.
Фэшн-редактор Леандра Медин миксует замшевый oversize-жакет с белой ретро-юбкой, псевдобальными туфлями и панамой-кроше (эклектика высшего уровня!)
Бланка Миро голосует за коттеджкор-сочетания — сочетает шоколадный жакет клетчатыми брюками, балетками с ремешками и шелковым шарфом с цветочным принтом
Инфлюенсер Фанни Экстранд практикует тейлоринг и разбавляет замшевую двойку черным топом и ladylike сумкой в тон
Сандра Генрих Соседа выгуливает it-сумку The Row с расслабленными трикотажными брюками и алой кожанкой
Джен Себаллос выбирает замшевые бермуды и носит их в тандеме с трикотажным топом и гибридами вьетнамок и сапог (предчувствуем новый тренд!)
Модель Эльза Хоск миксует в одном образе замшу разных оттенков — насыщенно-шоколадную рубашку она дополняет псевдотапками в ореховом цвете
Комментарии (0)