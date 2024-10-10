Как замша стала главным материалом сезона (и года!)?

Изготавливать замшу начали примерно в IV веке до нашей эры — в то время это был более мягкий и эластичный аналог обычной кожи, который мгновенно стал очень популярен. В XIX веке случился настоящий бум и замша превратилась в материал для элиты, из которого делали дорогие сумки, перчатки, пальто и обувь. Позже — в 1960-70-х хиппи назначили себя негласным амбассадором замшевой кожи и обратили на нее внимание Ива Сен-Лорана, Холстона и Ральфа Лорена — дизайнеры, заинтересовавшись популярной субкультурой, включили материал в свои коллекции, превратив его в сумки и куртки с бахромой, бохо-юбки и сапоги.

Сейчас ассоциации с хиппи далеко не единственные, скорее замшу приписывают к стилю quiet luxury — в доказательство ее носят главные адепты эстетики — от Роузи Хантингтон-Уайтли и Софии Ричи до Оксаны Рим и Асмат Чкотуа.

С одобрения главных трендсеттеров отрабатываем замшу по правилам тейлоринга — по примеру Симона Жакмюса (заправил кожаный жакет в расклешенную юбку) и Стюарта Веверса из Coach (голосует за поношенную замшу с потертостями и стилизует псевдовинтажный сет с панк-футболкой и маскулинными дерби). При желании разделяем двойки и играем на контрасте текстур: в осенне-зимнем сезоне Дэниел Ли соединил замшевую миди со свитером фактурной вязки, а Миучча Прада следующей весной планирует переодеть нас в кожаные dollcore-жакеты (художественно обветшавшие) в тандеме с джинсами и казаками со следами грязи (узнаем себя на даче!). По настроению меняем жакеты Prada на кокеткорные бомберы Chloe — Чемена Камали сочинила такой из пастельно-голубой замши и застилизовала его с бельевым топом и кружевными микро-панталонами.