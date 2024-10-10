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Вещи

Как замша стала главным материалом сезона (и года!)?

К прошлогодним замшевым тренчам и пальто с показов Miu Miu и Coperni прибавились мшистые юбки Bottega Veneta, болотные блузы Loewe и алые жакеты с мегаворотниками Jacquemus — фиксируем тотальную замшеманию, которая не ослабнет как минимум до следующей осени. По этому поводу разбираемся в главных стайл-трюках с Недель моды и показываем лучшие замшевые находки. 

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Bottega Veneta FW'24

Bottega Veneta FW'24

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Loewe FW'24

Loewe FW'24

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Prada SS'25

Prada SS'25

Marni SS'25

Marni SS'25

Coach SS'25

Coach SS'25

Изготавливать замшу начали примерно в IV веке до нашей эры — в то время это был более мягкий и эластичный аналог обычной кожи, который мгновенно стал очень популярен. В XIX веке случился настоящий бум и замша превратилась в материал для элиты, из которого делали дорогие сумки, перчатки, пальто и обувь. Позже — в 1960-70-х хиппи назначили себя негласным амбассадором замшевой кожи и обратили на нее внимание Ива Сен-Лорана, Холстона и Ральфа Лорена — дизайнеры, заинтересовавшись популярной субкультурой, включили материал в свои коллекции, превратив его в сумки и куртки с бахромой, бохо-юбки и сапоги. 

Сейчас ассоциации с хиппи далеко не единственные, скорее замшу приписывают к стилю quiet luxury — в доказательство ее носят главные адепты эстетики — от Роузи Хантингтон-Уайтли и Софии Ричи до Оксаны Рим и Асмат Чкотуа. 

С одобрения главных трендсеттеров отрабатываем замшу по правилам тейлоринга — по примеру Симона Жакмюса (заправил кожаный жакет в расклешенную юбку) и Стюарта Веверса из Coach (голосует за поношенную замшу с потертостями и стилизует псевдовинтажный сет с панк-футболкой и маскулинными дерби). При желании разделяем двойки и играем на контрасте текстур: в осенне-зимнем сезоне Дэниел Ли соединил замшевую миди со свитером фактурной вязки, а Миучча Прада следующей весной планирует переодеть нас в кожаные dollcore-жакеты (художественно обветшавшие) в тандеме с джинсами и казаками со следами грязи (узнаем себя на даче!). По настроению меняем жакеты Prada на кокеткорные бомберы Chloe — Чемена Камали сочинила такой из пастельно-голубой замши и застилизовала его с бельевым топом и кружевными микро-панталонами.

Плащ Miu Miu, TSUM Collect, 670 000 руб.

Плащ Miu Miu, TSUM Collect, 670 000 руб.

Блуза Loewe, TSUM Collect, 350 000 руб.

Блуза Loewe, TSUM Collect, 350 000 руб.

Жакет Prada, TSUM Collect, 350 000 руб.

Жакет Prada, TSUM Collect, 350 000 руб.

Шорты Saint Laurent, ДЛТ, 263 000 руб.

Шорты Saint Laurent, ДЛТ, 263 000 руб.

Сумка Chanel, Oskelly, 246 430 руб.

Сумка Chanel, Oskelly, 246 430 руб.

Дубленка Yuliawave, 195 000 руб.

Дубленка Yuliawave, 195 000 руб.

Тренч Bats, 190 000 руб.

Тренч Bats, 190 000 руб.

Сумка The Row, Oskelly, 189 900 руб.

Сумка The Row, Oskelly, 189 900 руб.

Куртка Pervert, 180 000 руб.

Куртка Pervert, 180 000 руб.

Платье Jitrois, TSUM Collect, 160 000 руб.

Платье Jitrois, TSUM Collect, 160 000 руб.

Жакет Meowshka, 150 000 руб.

Жакет Meowshka, 150 000 руб.

Жакет Lesyanebo, 142 000 руб.

Жакет Lesyanebo, 142 000 руб.

Юбка Victoria Beckham, TSUM Collect, 137 000 руб.

Юбка Victoria Beckham, TSUM Collect, 137 000 руб.

Куртка Red September, 120 000 руб.

Куртка Red September, 120 000 руб.

Супернаходки с подиумов — ворквир-плащ Miu Miu и блуза с драпировками Loewe (дожидаются в TSUM Collect). Повторяем стайлинг-трюки с шоу и носим замшевый плащ с рабочим комбинезоном, а блузу — с широкими брюками (тоже из замши) и цветочными байкерскими сапогами из бисера (найдете такие, сообщите — нам тоже надо!). Самая главная замша — в оттенках от песочного до шоколадного (заверено Miu Miu). Отрабатываем тренд с макси-тренчем Bats (лучшие в Петербурге по коже), косухой Pervert и паркой Osome2some. А лучшие бежево-коричневые двойки нашлись в новых коллекциях Lesyanebo (с приталенным жакетом и расклешенной макси-юбкой), Choux (к ним — за эталонным оверсайз-пиджаком) и Lime (с брюками и кроп-жакетом в духе 60-х). 

Не отказываем себе в замшевой обуви даже в дождь (как ухаживать, расскажем чуть позже) — маскулинные дезерты сделал Виталий Поляков в Homies (носим в паре с офискорной двойкой и даже уютной трикотажной макси), а команда Ushatava планирует греть наши ноги теплыми уггами с натуральным мехом внутри. И готовимся к сезону головных уборов (уже вот-вот) с мягким беретом от шляпников-виртуозов Cocoshnick. 

Жакет Rockabi, 115 000 руб.

Жакет Rockabi, 115 000 руб.

Пальто Marni, TSUM Collect, 110 000 руб.

Пальто Marni, TSUM Collect, 110 000 руб.

Юбка 12Storeez, 98 000 руб.

Юбка 12Storeez, 98 000 руб.

Юбка Choux, 59 990 руб.

Юбка Choux, 59 990 руб.

Казаки Free Age, 59 000 руб.

Казаки Free Age, 59 000 руб.

Тренч Sorelle Era, 52 000 руб.

Тренч Sorelle Era, 52 000 руб.

Брюки Lime, 39 999 руб.

Брюки Lime, 39 999 руб.

Платье Idol, 39 990 руб.

Платье Idol, 39 990 руб.

Сумка Misa Bags, 37 900 руб.

Сумка Misa Bags, 37 900 руб.

Сумка My812, 35 000 руб.

Сумка My812, 35 000 руб.

Куртка Osome2some, 29 440 руб.

Куртка Osome2some, 29 440 руб.

Дезерты Homies, 28 000 руб.

Дезерты Homies, 28 000 руб.

Кеды rxbshoes, 26 500 руб.

Кеды rxbshoes, 26 500 руб.

Угги Ushatava, 19 900 руб.

Угги Ushatava, 19 900 руб.

Берет Cocoshnick, 15 000 руб.

Берет Cocoshnick, 15 000 руб.

Впридачу к замшевым тренд-находкам запасаемся важными правилами ухода за капризным материалом, чтобы одежда и обувь не сказали вам «прощай» после первой встречи с петербургской (не)погодой.

Стартерпак любого фаната замшевой обуви: влагозащитная пропитка (наносим сразу после покупки), пена-очиститель и щетка с натуральным ворсом или резиновыми пупырышками (та, что используете для кожаной обуви, не подойдет). Закупились, а теперь записываем: надевайте обувь только при помощи специальной ложки, так как замша мягче обычной кожи и может легко деформироваться; по этой же причине используйте деревянные формодержатели в перерыве между носками; если вы попали под дождь или снег, набейте обувь бумагой и положите на бок до полного высыхания (кстати, сушите только естественным образом, вдали от обогревателей и батарей); никогда не мойте обувь под проточной водой — достаточно нанести на поверхность пену-очиститель и удалить излишки сухой тряпкой. А можно вообще не записывать, а довериться мастерам. Самые заботливые (к замше) руки в Петербурге — в Chisto Blisto (20 лет на страже нашей обуви!), Imperioni (с сумками тоже к ним) и старожил «Престиж Мастер» (проверено худрук винтажного концепт-стора «Пиф-паф supershop» Светланой Бекасовой). 

С одеждой из замши правил чуть меньше — ее и вовсе не рекомендуют носить в дождливую погоду, но если очень сильно хочется, не берите с собой сумку, которую носите на плече (ручка может оставить заметный рубец на коже), оставьте высохнуть естественным путем, а после — аккуратно расчешите специальной щеткой. Для удаления пятен подойдет та же пена, что и для обуви, а стирать такие вещи следует только вручную, ни в коем случае не отжимать и сушить на плечиках (пиджаки и плащи) или горизонтально (брюки и юбки). Но помните: стирка не заменяет химчистку — ее нужно проводить каждый год. 

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует замшевый oversize-жакет с белой ретро-юбкой, псевдобальными туфлями и панамой-кроше (эклектика высшего уровня!)

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует замшевый oversize-жакет с белой ретро-юбкой, псевдобальными туфлями и панамой-кроше (эклектика высшего уровня!)

Бланка Миро голосует за коттеджкор-сочетания — сочетает шоколадный жакет клетчатыми брюками, балетками с ремешками и шелковым шарфом с цветочным

Бланка Миро голосует за коттеджкор-сочетания — сочетает шоколадный жакет клетчатыми брюками, балетками с ремешками и шелковым шарфом с цветочным принтом 

Инфлюенсер Фанни Экстранд практикует тейлоринг и разбавляет замшевую двойку черным топом и ladylike сумкой в тон

Инфлюенсер Фанни Экстранд практикует тейлоринг и разбавляет замшевую двойку черным топом и ladylike сумкой в тон

Сандра Генрих Соседа выгуливает it-сумку The Row с расслабленными трикотажными брюками и алой кожанкой

Сандра Генрих Соседа выгуливает it-сумку The Row с расслабленными трикотажными брюками и алой кожанкой

Джен Себаллос выбирает замшевые бермуды и носит их в тандеме с трикотажным топом и гибридами вьетнамок и сапог (предчувствуем новый тренд!)

Джен Себаллос выбирает замшевые бермуды и носит их в тандеме с трикотажным топом и гибридами вьетнамок и сапог (предчувствуем новый тренд!)

Модель Эльза Хоск миксует в одном образе замшу разных оттенков — насыщенно-шоколадную рубашку она дополняет псевдотапками в ореховом цвете

Модель Эльза Хоск миксует в одном образе замшу разных оттенков — насыщенно-шоколадную рубашку она дополняет псевдотапками в ореховом цвете

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