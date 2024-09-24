Нашли 30 ladylike-сумок — самых модных в этом сезоне

Chanel, Gucci, Balmain и Altuzzara — неполный список брендов, вручивших в руки моделям псевдовинтажные ридикюли, old-fashioned-косметички и феминные top-handle-сумки. Причина — ультрамодный стиль ladylike (1200 результатов по тегу на Tagwalk!), вернувший на подиумы диоровский new look в придачу с кейпами, кокеткорными блузами и приталенными жакетами. По этому поводу собрали 30 ретро-сумок, которые бы даже бабушка оценила.
Возвращение эстетики 50-х — повод прогуляться по ресейл-площадкам за оригинальными iconic bags. Подсматриваем за леди (читай: it-girls) той эпохи и примеряем черную Hermes Kelly (именно такую не выпускала из рук Грейс Келли) и Gucci Jackie (в честь Жаклин Кеннеди), которая с подачи Алессандро Микеле в 2020 году стала одной из самых желанных (и покупаемых!) сумок бренда. Вспоминаем о другом изобретении братьев Гуччи — культовых бамбуковых ручках, которые появились на сумках в конце 40-х (в обход послевоенных санкций) — и забираем в коллекцию ридикюль Casablanca в бирюзовом оттенке (не украли, а вдохновились!). При желании меняем его на миниатюрную косметичку Chanel (переквалифицировалась в сумку в середине XX века и вернулась в моду в 1990-х — спасибо, Карл!) и на примере показа миксуем Vanity Case с total-денимом и granpacore-кардиганами.
За ретро-феминность у нас дома отвечают Ulyana Sergeenko (сочинили апельсиновый ридикюль с застежкой-фермуаром) и Madame Chatelet (к ним — за сумочным произведением искусства). Радуемся открытию театрального сезона и собираемся на петербургскую премьеру «Разговоров после» (с Розой Хайруллиной в главной роли) — запасаемся арт+фэшн-аксессуарами: сложносочиненной в оттенке сливочного масла Joli Objects, атласной с драпировками Misa и плетеной ракушкой Korobeynikov. По заповедям ladylike женим сумки с приталенными жакетами Bar (привет, Диор!), юбками-карандашами и кейпами (важный тренд).
По следам Jil Sander и Chloe не выходим из дома без мохнатой сумки (пушистая ladylike нашлась у Idol). Разгружаемся и берем только самое необходимое на диджей-сеты в новорожденный мьюзик-бар Jam (в ультрамодном дворе Hideout) — больше в геометричные 12Stories и Ekonika все равно не поместится (не так уж и надо было!).
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