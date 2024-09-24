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Нашли 30 ladylike-сумок — самых модных в этом сезоне

Chanel, Gucci, Balmain и Altuzzara — неполный список брендов, вручивших в руки моделям псевдовинтажные ридикюли, old-fashioned-косметички и феминные top-handle-сумки. Причина — ультрамодный стиль ladylike (1200 результатов по тегу на Tagwalk!), вернувший на подиумы диоровский new look в придачу с кейпами, кокеткорными блузами и приталенными жакетами. По этому поводу собрали 30 ретро-сумок, которые бы даже бабушка оценила. 

Hermes, TSUM Collect, 2 970 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 2 970 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 962 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 962 000 руб.

Prada, ДЛТ, 820 000 руб.

Prada, ДЛТ, 820 000 руб.

Agreeg, 210 000 руб.

Agreeg, 210 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 180 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 180 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 175 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 175 000 руб.

Gucci, Oskelly, 173 940 руб.

Gucci, Oskelly, 173 940 руб.

Blumarine, Babochka, 112 400 руб.

Blumarine, Babochka, 112 400 руб.

Возвращение эстетики 50-х — повод прогуляться по ресейл-площадкам за оригинальными iconic bags. Подсматриваем за леди (читай: it-girls) той эпохи и примеряем черную Hermes Kelly (именно такую не выпускала из рук Грейс Келли) и Gucci Jackie (в честь Жаклин Кеннеди), которая с подачи Алессандро Микеле в 2020 году стала одной из самых желанных (и покупаемых!) сумок бренда. Вспоминаем о другом изобретении братьев Гуччи — культовых бамбуковых ручках, которые появились на сумках в конце 40-х (в обход послевоенных санкций) — и забираем в коллекцию ридикюль Casablanca в бирюзовом оттенке (не украли, а вдохновились!). При желании меняем его на миниатюрную косметичку Chanel (переквалифицировалась в сумку в середине XX века и вернулась в моду в 1990-х — спасибо, Карл!) и на примере показа миксуем Vanity Case с total-денимом и granpacore-кардиганами. 

N21, ДЛТ, 98 650 руб.

N21, ДЛТ, 98 650 руб.

Casablanca, КМ20, 90 000 руб.

Casablanca, КМ20, 90 000 руб.

Madame Chatelet, 82 990 руб.

Madame Chatelet, 82 990 руб.

Nensi Avetisian, KM20, 56 800 руб.

Nensi Avetisian, KM20, 56 800 руб.

Mlouye, ДЛТ, 54 250 руб.

Mlouye, ДЛТ, 54 250 руб.

Yese Studio, Кенгуру, 43 400 руб.

Yese Studio, Кенгуру, 43 400 руб.

Eleganzza, 40 900 руб.

Eleganzza, 40 900 руб.

Misa, 37 500 руб.

Misa, 37 500 руб.

Lancaster, No One, 29 490 руб.

Lancaster, No One, 29 490 руб.

За ретро-феминность у нас дома отвечают Ulyana Sergeenko (сочинили апельсиновый ридикюль с застежкой-фермуаром) и Madame Chatelet (к ним — за сумочным произведением искусства). Радуемся открытию театрального сезона и собираемся на петербургскую премьеру «Разговоров после» (с Розой Хайруллиной в главной роли) — запасаемся арт+фэшн-аксессуарами: сложносочиненной в оттенке сливочного масла Joli Objects, атласной с драпировками Misa и плетеной ракушкой Korobeynikov. По заповедям ladylike женим сумки с приталенными жакетами Bar (привет, Диор!), юбками-карандашами и кейпами (важный тренд). 

Joli Objects, 25 999 руб.

Joli Objects, 25 999 руб.

Idol, 25 990 руб.

Idol, 25 990 руб.

12Stories, 25 000 руб.

12Stories, 25 000 руб.

Ekonika, 21 990 руб.

Ekonika, 21 990 руб.

CNS, 21 300 руб.

CNS, 21 300 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.

Arny Praht, 6 500 руб.

Arny Praht, 6 500 руб.

Lime, 4 599 руб.

Lime, 4 599 руб.

По следам Jil Sander и Chloe не выходим из дома без мохнатой сумки (пушистая ladylike нашлась у Idol). Разгружаемся и берем только самое необходимое на диджей-сеты в новорожденный мьюзик-бар Jam (в ультрамодном дворе Hideout) — больше в геометричные 12Stories и Ekonika все равно не поместится (не так уж и надо было!).

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