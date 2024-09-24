Нашли 30 ladylike-сумок — самых модных в этом сезоне

Возвращение эстетики 50-х — повод прогуляться по ресейл-площадкам за оригинальными iconic bags. Подсматриваем за леди (читай: it-girls) той эпохи и примеряем черную Hermes Kelly (именно такую не выпускала из рук Грейс Келли) и Gucci Jackie (в честь Жаклин Кеннеди), которая с подачи Алессандро Микеле в 2020 году стала одной из самых желанных (и покупаемых!) сумок бренда. Вспоминаем о другом изобретении братьев Гуччи — культовых бамбуковых ручках, которые появились на сумках в конце 40-х (в обход послевоенных санкций) — и забираем в коллекцию ридикюль Casablanca в бирюзовом оттенке (не украли, а вдохновились!). При желании меняем его на миниатюрную косметичку Chanel (переквалифицировалась в сумку в середине XX века и вернулась в моду в 1990-х — спасибо, Карл!) и на примере показа миксуем Vanity Case с total-денимом и granpacore-кардиганами.