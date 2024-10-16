Brat summer vs cobalt fall: как синий стал главным цветом на подиумах?

Несмотря на старательные попытки Charli XCX продлить brat-эру при поддержке ремиксов, фитов (вписались даже Билли Айлиш, Ариана Гранде и Kesha), обложек и амбассадорства Valentino, в фэшн-мире уже успели выдворить отвратительный зеленый из списка it-цветов и поставить на его место насыщенный синий — от королевского до кобальтового и ультрамаринового.
Если успел наскучить не только кислотный, а еще и бургунди, чередуем оттенок зимней вишни с лазурным. С одобрения Jil Sander и Jean Paul Gaultier осмеливаемся на total look — Люси и Люк Мейер отшили массивное стеганое фэшн-одеяло и замиксовали его с высокими сапогами-чулками и клатчем в тон, а Николя ди Феличе по заказу Готье сочинил архитектурное платье с асимметричным вырезом, добавив к нему прозрачные колготки и замшевые туфли. При желании оставляем один (дико красивый и важный зимой!) акцент в виде манишки-медузы Sunnei, которую Лорс Мессина и Симон Рицца предложили успокоить нюдово-бежевым. А на примере показа Dries Van Noten учимся виртуозному колоблокингу и выгуливаем ультрамариновую юбку с нежно-персиковым лонгсливом (наслаиваем поверх рубашки в клетку) и фуксийным атласным топом. Не забываем о синем и с наступлением весны — Чемена Камали утеплила ретро-ночнушку кобальтовой паркой (узнаем себя в ближайшем магазине у дома), а Алессандро Микеле показал образцовый prom queen look — королевско-синее (официальное название!) корсетное макси-платье с многослойными оборками на талии и подоле.
Трансформируем подиумный образ Jil Sander со стеганым кейпом из уличного (с приставкой фэшн!) в театральный — собираемся 26 октября в Мариинку на «Шехеразаду» (главная партия — у Дианы Вишневой) и примеряем накидку в оттенке сапфира от фей винтаж-кутюра Meowshka, а вместо клатча берем в руки миниатюрную Hermes (нашлась в TSUM Collect). От культурного отдыха к разгульному (уживутся в рамках одного уикенда!) — танцуем до утра в «Шуме» в полупрозрачном платье Ulyana Sergeenko или эластичном Coperni.
Уверено шагаем по петербургским лужам в резиновых таби Maison Margiela и ретро-плаще Pitkina. А на случай офисной планерки оставляем винтажную двойку Blumarine (появилась на подиуме сезона FW'94) и художественную рубашку Kidsuper. Согреют и сразу два тренда отработают — это мы про меховой воротник Prada (носим поверх любимых пальто и жакетов) и пушистый свитер Gapanovich.
Бланка Миро рифмует кобальтовые балетки с брюками и инициалами на сумке
Леандра Медин выбирает синюю махровую юбку-полотенце и сочетает ее с феминной блузой и золотистыми сандалиями
Сандра Генрих Соседа создает яркий акцент в лаконичном черно-белом образе с помощью кобальтовых кед
Берем уроки по блоккору у Инес Исайя — инфлюенсер сочетает лазурную футбольную джерси с вельветовыми брюками-клеш и лаковыми туфлями в оттенке бургунди
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