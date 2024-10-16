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Brat summer vs cobalt fall: как синий стал главным цветом на подиумах?

Несмотря на старательные попытки Charli XCX продлить brat-эру при поддержке ремиксов, фитов (вписались даже Билли Айлиш, Ариана Гранде и Kesha), обложек и амбассадорства Valentino, в фэшн-мире уже успели выдворить отвратительный зеленый из списка it-цветов и поставить на его место насыщенный синий — от королевского до кобальтового и ультрамаринового. 

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Jean Paul Gaultier Couture FW'24

Jean Paul Gaultier Couture FW'24

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Sunnei FW'24

Sunnei FW'24

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Saint Laurent SS'25

Saint Laurent SS'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Ferragamo SS'25

Ferragamo SS'25

Если успел наскучить не только кислотный, а еще и бургунди, чередуем оттенок зимней вишни с лазурным. С одобрения Jil Sander и Jean Paul Gaultier осмеливаемся на total look — Люси и Люк Мейер отшили массивное стеганое фэшн-одеяло и замиксовали его с высокими сапогами-чулками и клатчем в тон, а Николя ди Феличе по заказу Готье сочинил архитектурное платье с асимметричным вырезом, добавив к нему прозрачные колготки и замшевые туфли. При желании оставляем один (дико красивый и важный зимой!) акцент в виде манишки-медузы Sunnei, которую Лорс Мессина и Симон Рицца предложили успокоить нюдово-бежевым. А на примере показа Dries Van Noten учимся виртуозному колоблокингу и выгуливаем ультрамариновую юбку с нежно-персиковым лонгсливом (наслаиваем поверх рубашки в клетку) и фуксийным атласным топом. Не забываем о синем и с наступлением весны — Чемена Камали утеплила ретро-ночнушку кобальтовой паркой (узнаем себя в ближайшем магазине у дома), а Алессандро Микеле показал образцовый prom queen look — королевско-синее (официальное название!) корсетное макси-платье с многослойными оборками на талии и подоле. 

Сумка Hermes, TSUM Collect, 1 600 000 руб.

Сумка Hermes, TSUM Collect, 1 600 000 руб.

Пальто Chanel, TSUM Collect, 650 000 руб.

Пальто Chanel, TSUM Collect, 650 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Пальто Lesyanebo, 82 000 руб.

Пальто Lesyanebo, 82 000 руб.

Накидка Meowshka, 74 800 руб.

Накидка Meowshka, 74 800 руб.

Жакет PushButton, Rehabshop, 62 000 руб.

Жакет PushButton, Rehabshop, 62 000 руб.

Рубашка Loewe, TSUM Collect, 60 000 руб.

Рубашка Loewe, TSUM Collect, 60 000 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 60 000 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 60 000 руб.

Пуховик 12Storeez, 57 000 руб.

Пуховик 12Storeez, 57 000 руб.

Рюкзак Jenek, 52 000 руб.

Рюкзак Jenek, 52 000 руб.

Плащ Pitkina, 48 900 руб.

Плащ Pitkina, 48 900 руб.

Брюки Gucci, TSUM Collect, 48 100 руб.

Брюки Gucci, TSUM Collect, 48 100 руб.

Винтажный костюм Blumarine, Strogo Vintage, 45 000 руб.

Винтажный костюм Blumarine, Strogo Vintage, 45 000 руб.

Платье Coperni, Studio Slow, 36 990 руб.

Платье Coperni, Studio Slow, 36 990 руб.

Трансформируем подиумный образ Jil Sander со стеганым кейпом из уличного (с приставкой фэшн!) в театральный — собираемся 26 октября в Мариинку на «Шехеразаду» (главная партия — у Дианы Вишневой) и примеряем накидку в оттенке сапфира от фей винтаж-кутюра Meowshka, а вместо клатча берем в руки миниатюрную Hermes (нашлась в TSUM Collect). От культурного отдыха к разгульному (уживутся в рамках одного уикенда!) — танцуем до утра в «Шуме» в полупрозрачном платье Ulyana Sergeenko или эластичном Coperni. 

Сланцы Camperlab, Studio Slow, 26 890 руб.

Сланцы Camperlab, Studio Slow, 26 890 руб.

Худи Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Худи Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Рубашка Kidsuoer, Studio Slow, 22 490 руб.

Рубашка Kidsuoer, Studio Slow, 22 490 руб.

Пижама Any Wowzers, 21 500 руб.

Пижама Any Wowzers, 21 500 руб.

Воротник Prada, Oskelly, 21 000 руб.

Воротник Prada, Oskelly, 21 000 руб.

Юбка Mawalola, KM20, 21 000 руб.

Юбка Mawalola, KM20, 21 000 руб.

Свитер Gapanovich, 19 000 руб.

Свитер Gapanovich, 19 000 руб.

Сумка Mercy, 18 500 руб.

Сумка Mercy, 18 500 руб.

Платье Myseasons, 12 900 руб.

Платье Myseasons, 12 900 руб.

Чепчик Svoya, 5 900 руб.

Чепчик Svoya, 5 900 руб.

Платок Forced Fun Community, 3 700 руб.

Платок Forced Fun Community, 3 700 руб.

Гольфы Radvga, 1 500 руб.

Гольфы Radvga, 1 500 руб.

Уверено шагаем по петербургским лужам в резиновых таби Maison Margiela и ретро-плаще Pitkina. А на случай офисной планерки оставляем винтажную двойку Blumarine (появилась на подиуме сезона FW'94) и художественную рубашку Kidsuper. Согреют и сразу два тренда отработают — это мы про меховой воротник Prada (носим поверх любимых пальто и жакетов) и пушистый свитер Gapanovich. 

Бланка Миро рифмует кобальтовые балетки с брюками и инициалами на сумке

Бланка Миро рифмует кобальтовые балетки с брюками и инициалами на сумке 

Леандра Медин выбирает синюю махровую юбку-полотенце и сочетает ее с феминной блузой и золотистыми сандалиями

Леандра Медин выбирает синюю махровую юбку-полотенце и сочетает ее с феминной блузой и золотистыми сандалиями

Сандра Генрих Соседа создает яркий акцент в лаконичном черно-белом образе с помощью кобальтовых кед

Сандра Генрих Соседа создает яркий акцент в лаконичном черно-белом образе с помощью кобальтовых кед

Берем уроки по блоккору у Инес Исайя — инфлюенсер сочетает лазурную футбольную джерси с вельветовыми брюками-клеш и лаковыми туфлями в оттенке

Берем уроки по блоккору у Инес Исайя — инфлюенсер сочетает лазурную футбольную джерси с вельветовыми брюками-клеш и лаковыми туфлями в оттенке бургунди

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