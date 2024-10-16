Brat summer vs cobalt fall: как синий стал главным цветом на подиумах?

Если успел наскучить не только кислотный, а еще и бургунди, чередуем оттенок зимней вишни с лазурным. С одобрения Jil Sander и Jean Paul Gaultier осмеливаемся на total look — Люси и Люк Мейер отшили массивное стеганое фэшн-одеяло и замиксовали его с высокими сапогами-чулками и клатчем в тон, а Николя ди Феличе по заказу Готье сочинил архитектурное платье с асимметричным вырезом, добавив к нему прозрачные колготки и замшевые туфли. При желании оставляем один (дико красивый и важный зимой!) акцент в виде манишки-медузы Sunnei, которую Лорс Мессина и Симон Рицца предложили успокоить нюдово-бежевым. А на примере показа Dries Van Noten учимся виртуозному колоблокингу и выгуливаем ультрамариновую юбку с нежно-персиковым лонгсливом (наслаиваем поверх рубашки в клетку) и фуксийным атласным топом. Не забываем о синем и с наступлением весны — Чемена Камали утеплила ретро-ночнушку кобальтовой паркой (узнаем себя в ближайшем магазине у дома), а Алессандро Микеле показал образцовый prom queen look — королевско-синее (официальное название!) корсетное макси-платье с многослойными оборками на талии и подоле.