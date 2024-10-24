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Вещи

Как носить и где брать скандинавские свитеры — самые модные в этом сезоне?

Уютные après-ski свитеры спустились со склонов на подиумы. С одобрения Loewe и No.21 расширяем диапазон горнолыжных айтемов — запасаемся вязаными оленями, снежинками, ромбиками и зигзагами и носим их с трикотажными мини-юбками, ворквир-парашютами и даже вечерними лодочками. 

Loewe FW'24

Loewe FW'24

Duran Lantink FW'24

Duran Lantink FW'24

No.21 FW'24

No.21 FW'24

Bode FW'24

Bode FW'24

Ulla Johnson FW'24

Ulla Johnson FW'24

Bora Aksu FW'24

Bora Aksu FW'24

Emilia Wickstead FW'24

Emilia Wickstead FW'24

Bally FW'24

Bally FW'24

Вязаные узоры придумали в XIX веке в Норвегии — после изобретения Жозефом Мари Жаккардом специального ткацкого станка для сложных рисунков cкандинавские мастерицы стали украшали ими теплые свитеры мужей-рыбаков. Позже яркие свитеры и кардиганы добрались до адептов old money, а точнее — до горнолыжной эстетики après-ski. Так, трикотаж с красочными узорами затесался в ряды стеганых комбинезонов, пуховиков, теплых брюк и спортивных ботинок. 

По примеру Алессандро Дель Аква из No.21 трансформируем досуговый кардиган в нарядный с помощью туфель с объемными бутонами и броши (используем, как застежку). Не ограничиваемся только après-ski верхом — вслед за Bally сочиняем total look и миксуем пестрые джемперы с вязаными брюками и шортами (в паре с кожаными ботфортами). При желании меняем свитер на платье, как на показе Ulla Johnson, и женим его с круглой оправой и остроносыми мэриджейнами — все в духе 70-х. 

Chanel, TSUM Collect, 288 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 288 500 руб.

The Row, Oskelly, 261 250 руб.

The Row, Oskelly, 261 250 руб.

Nili Lotan, Daynight, 103 769 руб.

Nili Lotan, Daynight, 103 769 руб.

Laneus, ДЛТ, 99 500 руб.

Laneus, ДЛТ, 99 500 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 97 811 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 97 811 руб.

Doublet, KM20, 74 600 руб.

Doublet, KM20, 74 600 руб.

Miu Miu, Oskelly, 70 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 70 000 руб.

Co, Oskelly, 59 000 руб.

Co, Oskelly, 59 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 55 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 55 000 руб.

Ganni, ДЛТ, 45 850 руб.

Ganni, ДЛТ, 45 850 руб.

Maison Margiela, Babochka, 45 600 руб.

Maison Margiela, Babochka, 45 600 руб.

Burberry, TSUM Collect, 44 000 руб.

Burberry, TSUM Collect, 44 000 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 41 990 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 41 990 руб.

1811, 34 990 руб.

1811, 34 990 руб.

Samb, Selected, 32 000 руб.

Samb, Selected, 32 000 руб.

Howlin, Peak, 28 950 руб.

Howlin, Peak, 28 950 руб.

Vereja, 26 500 руб.

Vereja, 26 500 руб.

2Mood, 23 980 руб.

2Mood, 23 980 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 14 700 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 14 700 руб.

Ina Vokich, 9 800 руб.

Ina Vokich, 9 800 руб.

Lime, 6 999 руб.

Lime, 6 999 руб.

Finn Flare, 6 499 руб.

Finn Flare, 6 499 руб.

Возвращение ретро-узоров — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Кашемировые свитеры в коричнево-бежево-красной палитре нашлись на Oskelly (вам ромбики The Row или оленей Miu Miu?) — забираем для зимних уикендов на севкабельском катке (открытие — 9 ноября!). Отрабатываем сразу два тренда с лазурным джемпером со спущенными плечами Andersson Bell. За фэшн-рваниной в духе лучших парижских клошаров отправляемся (если не на Уделку) в KM20 (там нашелся гипероверсайз-жилет Doublet) и TSUM Collect (Balenciaga с художественными лохмотьями!). Для офискорных образов запасаемся жилетами с узором-гибридом (аргайл + скандинавские рисунки) — миксуем изумрудный Vereja или бирюзово-бордовый Dries Van Noten с маскулинными графитовыми двойками и лоферами, надеваем поверх рубашек и псевдовинтажных блуз с бантом. 

Анук Ив выгуливает après-ski свитер Celine с белыми джинсами и минималистичными лоферами

Анук Ив выгуливает après-ski свитер Celine с белыми джинсами и минималистичными лоферами

Инес Исайя носит пеструю жилетку поверх простой белой рубашки и серых костюмных брюк

Инес Исайя носит пеструю жилетку поверх простой белой рубашки и серых костюмных брюк

Фанни Экстранд голосует за эклектику — вязаный скандинавский сет она миксует с макси-юбкой в пайетках

Фанни Экстранд голосует за эклектику — вязаный скандинавский сет она миксует с макси-юбкой в пайетках

Леандра Медин вместо свитера выбирает узорчатый шарф и трансформирует его в пояс — повязывает вокруг серого макси-пальто

Леандра Медин вместо свитера выбирает узорчатый шарф и трансформирует его в пояс — повязывает вокруг серого макси-пальто

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