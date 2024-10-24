Как носить и где брать скандинавские свитеры — самые модные в этом сезоне?

Уютные après-ski свитеры спустились со склонов на подиумы. С одобрения Loewe и No.21 расширяем диапазон горнолыжных айтемов — запасаемся вязаными оленями, снежинками, ромбиками и зигзагами и носим их с трикотажными мини-юбками, ворквир-парашютами и даже вечерними лодочками.
Вязаные узоры придумали в XIX веке в Норвегии — после изобретения Жозефом Мари Жаккардом специального ткацкого станка для сложных рисунков cкандинавские мастерицы стали украшали ими теплые свитеры мужей-рыбаков. Позже яркие свитеры и кардиганы добрались до адептов old money, а точнее — до горнолыжной эстетики après-ski. Так, трикотаж с красочными узорами затесался в ряды стеганых комбинезонов, пуховиков, теплых брюк и спортивных ботинок.
По примеру Алессандро Дель Аква из No.21 трансформируем досуговый кардиган в нарядный с помощью туфель с объемными бутонами и броши (используем, как застежку). Не ограничиваемся только après-ski верхом — вслед за Bally сочиняем total look и миксуем пестрые джемперы с вязаными брюками и шортами (в паре с кожаными ботфортами). При желании меняем свитер на платье, как на показе Ulla Johnson, и женим его с круглой оправой и остроносыми мэриджейнами — все в духе 70-х.
Возвращение ретро-узоров — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Кашемировые свитеры в коричнево-бежево-красной палитре нашлись на Oskelly (вам ромбики The Row или оленей Miu Miu?) — забираем для зимних уикендов на севкабельском катке (открытие — 9 ноября!). Отрабатываем сразу два тренда с лазурным джемпером со спущенными плечами Andersson Bell. За фэшн-рваниной в духе лучших парижских клошаров отправляемся (если не на Уделку) в KM20 (там нашелся гипероверсайз-жилет Doublet) и TSUM Collect (Balenciaga с художественными лохмотьями!). Для офискорных образов запасаемся жилетами с узором-гибридом (аргайл + скандинавские рисунки) — миксуем изумрудный Vereja или бирюзово-бордовый Dries Van Noten с маскулинными графитовыми двойками и лоферами, надеваем поверх рубашек и псевдовинтажных блуз с бантом.
Анук Ив выгуливает après-ski свитер Celine с белыми джинсами и минималистичными лоферами
Инес Исайя носит пеструю жилетку поверх простой белой рубашки и серых костюмных брюк
Фанни Экстранд голосует за эклектику — вязаный скандинавский сет она миксует с макси-юбкой в пайетках
Леандра Медин вместо свитера выбирает узорчатый шарф и трансформирует его в пояс — повязывает вокруг серого макси-пальто
Комментарии (0)