Как носить и где брать скандинавские свитеры — самые модные в этом сезоне?

Вязаные узоры придумали в XIX веке в Норвегии — после изобретения Жозефом Мари Жаккардом специального ткацкого станка для сложных рисунков cкандинавские мастерицы стали украшали ими теплые свитеры мужей-рыбаков. Позже яркие свитеры и кардиганы добрались до адептов old money, а точнее — до горнолыжной эстетики après-ski. Так, трикотаж с красочными узорами затесался в ряды стеганых комбинезонов, пуховиков, теплых брюк и спортивных ботинок.

По примеру Алессандро Дель Аква из No.21 трансформируем досуговый кардиган в нарядный с помощью туфель с объемными бутонами и броши (используем, как застежку). Не ограничиваемся только après-ski верхом — вслед за Bally сочиняем total look и миксуем пестрые джемперы с вязаными брюками и шортами (в паре с кожаными ботфортами). При желании меняем свитер на платье, как на показе Ulla Johnson, и женим его с круглой оправой и остроносыми мэриджейнами — все в духе 70-х.