Собрали все самое пушистое — 35 вещей, которые согреют (тело и душу!)

Заранее готовимся к новогодним корпоративам с усердием и фантазией детей-садиковцев — наряжаемся в костюм Чебурашки M_U_R или Skittles-монстра Vereja. При желании меняем дикий авангард на классику — косплеим Анджелину Джоли на Венецианском кинофестивале и миксуем black-tie-платье с меховым болеро Namelazz. Следующей весной Prada, Fendi и Gucci планируют переодеть нас в трикотажные микро-шорты — не откладываем на потом и носим бирюзовые Gapanovich уже сейчас — со свитером в тон, плотными колготками и высокими сапогами.