Собрали все самое пушистое — 35 вещей, которые согреют (тело и душу!)

В сезоне осень-зима 2024 дизайнеры признавались в чувствах меху (и ворсу!) кучерявыми юбками и топами, лохматыми воротниками, шапками и даже обувью. По этому поводу нашли 35 самых пушистых айтемов, в которые мы будем укутываться (с ног до головы) до следующей весны.
Доставать шубы пока рано, а утеплиться все равно хочется — заручаемся поддержкой Proenza Schouler и выгуливаем меховые жилеты — с коровьим принтом Petar Petrov нашелся в ДЛТ, а локалы Vatnique воссоздали родную тужурку (жилетка-перевертыш). В ожидании включения отопления в офисах греемся ворсистым кардиганом Сeline и жакетом My812 (заботливо добавили ворот-шарф, чтобы укутаться по максимуму).
Держим ноги в тепле (на радость маме) с пушистыми клогами Dries Van Noten и Gapanovich x rxbshoes, свиферами Ushatava и горчичными челси Camperlab. Мэтчим лохматые пары с кучерявыми головными уборами — пирожком от петербургских шапочных артизанов Cocoshnick, ретро-шапкой Only me (Наденька-кор!) и après-ski-повязкой 2Mood. По примеру показов Jil Sander и Chloe не выходим из дома без пушистых сумок (вам овечку Miu Miu или газон MM6?). Отрабатываем трендовые оттенки коричневого (Burberry, Carven и Courreges хором объявили главным цветом года) с кокеткорным пальто Zabelina (с розовыми ромашками) и шоколадным кардиганом Gate31.
Заранее готовимся к новогодним корпоративам с усердием и фантазией детей-садиковцев — наряжаемся в костюм Чебурашки M_U_R или Skittles-монстра Vereja. При желании меняем дикий авангард на классику — косплеим Анджелину Джоли на Венецианском кинофестивале и миксуем black-tie-платье с меховым болеро Namelazz. Следующей весной Prada, Fendi и Gucci планируют переодеть нас в трикотажные микро-шорты — не откладываем на потом и носим бирюзовые Gapanovich уже сейчас — со свитером в тон, плотными колготками и высокими сапогами.
Комментарии (0)