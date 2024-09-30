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Вещи

Собрали все самое пушистое — 35 вещей, которые согреют (тело и душу!)

В сезоне осень-зима 2024 дизайнеры признавались в чувствах меху (и ворсу!) кучерявыми юбками и топами, лохматыми воротниками, шапками и даже обувью. По этому поводу нашли 35 самых пушистых айтемов, в которые мы будем укутываться (с ног до головы) до следующей весны. 

Жилет Petar Petrov, ДЛТ, 233 000 руб.

Жилет Petar Petrov, ДЛТ, 233 000 руб.

Шарф Chanel, TSUM Collect, 192 000 руб.

Шарф Chanel, TSUM Collect, 192 000 руб.

Кардиган Сeline, TSUM Collect, 190 000 руб.

Кардиган Сeline, TSUM Collect, 190 000 руб.

Сумка Miu Miu, TSUM Collect, 152 000 руб.

Сумка Miu Miu, TSUM Collect, 152 000 руб.

Сумка Gucci, The Cultt, 145 000 руб.

Сумка Gucci, The Cultt, 145 000 руб.

Кардиган Gucci, TSUM Collect, 110 000 руб.

Кардиган Gucci, TSUM Collect, 110 000 руб.

Клоги Dries Van Noten, ДЛТ, 87 750 руб.

Клоги Dries Van Noten, ДЛТ, 87 750 руб.

Жакет My812, 79 000 руб.

Жакет My812, 79 000 руб.

Клоги Gapanovich x rxbshoes, 75 000 руб.

Клоги Gapanovich x rxbshoes, 75 000 руб.

Сумка MM6, ДЛТ, 74 450 руб.

Сумка MM6, ДЛТ, 74 450 руб.

Пальто Zabelina, 59 000 руб.

Пальто Zabelina, 59 000 руб.

Доставать шубы пока рано, а утеплиться все равно хочется — заручаемся поддержкой Proenza Schouler и выгуливаем меховые жилеты — с коровьим принтом Petar Petrov нашелся в ДЛТ, а локалы Vatnique воссоздали родную тужурку (жилетка-перевертыш). В ожидании включения отопления в офисах греемся ворсистым кардиганом Сeline и жакетом My812 (заботливо добавили ворот-шарф, чтобы укутаться по максимуму). 

Шуба Annuko, 49 900 руб.

Шуба Annuko, 49 900 руб.

Кардиган Vereja, 48 000 руб.

Кардиган Vereja, 48 000 руб.

Джемпер Lesyanebo, 46 000 руб.

Джемпер Lesyanebo, 46 000 руб.

Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Болеро Namelazz, 35 900 руб.

Болеро Namelazz, 35 900 руб.

Пирожок Cocoshnick, 35 000 руб.

Пирожок Cocoshnick, 35 000 руб.

Балетки Age of Innocence, 34 700 руб.

Балетки Age of Innocence, 34 700 руб.

Костюм M_U_R, 30 000 руб.

Костюм M_U_R, 30 000 руб.

Юбка Choux, 29 980 руб.

Юбка Choux, 29 980 руб.

Кардиган 12Storeez, 29 000 руб.

Кардиган 12Storeez, 29 000 руб.

Ботинки Camperlab, Peak, 28 450 руб.

Ботинки Camperlab, Peak, 28 450 руб.

Держим ноги в тепле (на радость маме) с пушистыми клогами Dries Van Noten и Gapanovich x rxbshoes, свиферами Ushatava и горчичными челси Camperlab. Мэтчим лохматые пары с кучерявыми головными уборами — пирожком от петербургских шапочных артизанов Cocoshnick, ретро-шапкой Only me (Наденька-кор!) и après-ski-повязкой 2Mood. По примеру показов Jil Sander и Chloe не выходим из дома без пушистых сумок (вам овечку Miu Miu или газон MM6?). Отрабатываем трендовые оттенки коричневого (Burberry, Carven и Courreges хором объявили главным цветом года) с кокеткорным пальто Zabelina (с розовыми ромашками) и шоколадным кардиганом Gate31. 

Платье Idol, 25 990 руб.

Платье Idol, 25 990 руб.

Кардиган 2Mood, 21 980 руб.

Кардиган 2Mood, 21 980 руб.

Шорты Gapanovich, 21 000 руб.

Шорты Gapanovich, 21 000 руб.

Юбка Monncashmere, 19 980 руб.

Юбка Monncashmere, 19 980 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Кардиган Gate31, 17 290 руб.

Кардиган Gate31, 17 290 руб.

Топ No name, Strogo Vintage, 16 500 руб.

Топ No name, Strogo Vintage, 16 500 руб.

Топ Unifarious, 13 000 руб.

Топ Unifarious, 13 000 руб.

Шуба Top Top, 9 996 руб.

Шуба Top Top, 9 996 руб.

Топ Sorelle Era, 9 000 руб.

Топ Sorelle Era, 9 000 руб.

Шапка Only me, 6 980 руб.

Шапка Only me, 6 980 руб.

Повязка 2Mood, 3 980 руб.

Повязка 2Mood, 3 980 руб.

Митенки Lime, 1 999 руб.

Митенки Lime, 1 999 руб.

Заранее готовимся к новогодним корпоративам с усердием и фантазией детей-садиковцев — наряжаемся в костюм Чебурашки M_U_R или Skittles-монстра Vereja. При желании меняем дикий авангард на классику — косплеим Анджелину Джоли на Венецианском кинофестивале и миксуем black-tie-платье с меховым болеро Namelazz. Следующей весной Prada, Fendi и Gucci планируют переодеть нас в трикотажные микро-шорты — не откладываем на потом и носим бирюзовые Gapanovich уже сейчас — со свитером в тон, плотными колготками и высокими сапогами. 

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