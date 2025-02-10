Мария Миногарова, Salavat Kypere, Нино Шаматава, Анатоль Вовк: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2025?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2025? Собрали дрим тим из топовых инфлюэнсеров (от Марии Миногаровой до Алины Шкарупы!), стилистов А-листа (Salavat Kypere! Илья Хованский!), мастеров подиумного кутюра и дизайн-передовиков индустрии.
И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до конца 10 февраля (включительно!), а уже 14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля. 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
Мария Миногарова
Фэшн-инлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости»
Salavat Kypere
Стилист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» (главная готическая дива нашего сердца!)
На Виктории: корсет ATELIER BISER
Глеб Костин
Основатель бренда .Solutions
На Глебе: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS
Нино Шаматава
Основатель и креативный директор Ushatava
Нино в платье BALENCIAGA
Яна Милорадовская
Главный редактор журнала Собака.ru
На Яне: винтажное платье GIVENCHY
Юлия Матвиенко
Основательница бренда JM Studio и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Ксения Подвальная
Основательница кутюра Atelier Biser и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA
Илья и Никита Хованские
Селебрити-стилисты
Наталия Архангельская
Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones
На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Юлия Машнич
Директор отдела стиля и образа жизни Собака.ru
На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, серьги SOLV
Леонид Алексеев
Создатель House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
Анатоль Вовк
Историк мод
На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Татьяна Кочнова
Кутюрье, cоздательница Tatyana Kochnova Atelier и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru
На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA
Анна Кранк
Кофаундер Autentiments
На Анне: платье AUTENTIMENTS
Евгения Петрова
Создатель бренда сумок JENËK и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
Ольга Гинзбург
Фаундер бренда Ola Ola и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Ольге: костюм OLA OLA
Полина Шевцова
Редактор моды Собака.ru
На Полине: свитер .SOLUTIONS, берет COCOSHNICK, юбка USHATAVA
Алина Шкарупа
Фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Звездный гардероб» и автор телеграм-канала ШМОТ
Георгий Ростовщиков
Байер и основатель шоурума FHUB
Номинация «Устойчивая мода»
Как мы и обещали, оценивает участников номинации «Устойчивая мода» отдельное жюри. Это те профессионалы, которые не понасышке знают, как работать с винтажными материалами, на практике применять састейнбл-подход, работать в соответствии с принципами этичной моды и строить устойчивый бренд.
Анна и Влад Прахты
Основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA
На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA
Владимир Трегубов
Создатель бренда экоустойчивых шуб ONLY ME
Владимир Трегубов
Анастасия Пиорунская
Основательница эко-бренда UrbanTiger и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»
На Анастасии: леггинсы и юбка VETEMENTS, куртка OFF-WHITE (все — ДЛТ), футболка URBANTIGER
Никита Калмыков
Создатель бренда апсайкл-рубашек ODOR и дизайнер круизных коллекций Ulyana Sergeenko
Никита Калмыков
Илья Булычев
Мастер апсайкл-денима и создатель бренда BLCV
Илья Булычев
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