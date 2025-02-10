Мария Миногарова, Salavat Kypere, Нино Шаматава, Анатоль Вовк: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2025?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2025? Собрали дрим тим из топовых инфлюэнсеров (от Марии Миногаровой до Алины Шкарупы!), стилистов А-листа (Salavat Kypere! Илья Хованский!), мастеров подиумного кутюра и дизайн-передовиков индустрии.

И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до конца 10 февраля (включительно!), а уже 14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля. 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.