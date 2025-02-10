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Герои

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Мария Миногарова, Salavat Kypere, Нино Шаматава, Анатоль Вовк: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2025?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2025? Собрали дрим тим из топовых инфлюэнсеров (от Марии Миногаровой до Алины Шкарупы!), стилистов А-листа (Salavat Kypere! Илья Хованский!), мастеров подиумного кутюра и дизайн-передовиков индустрии.

И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до конца 10 февраля (включительно!), а уже 14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля. 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Мария Миногарова

Фэшн-инлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости»

Саша Мадемуазель

Salavat Kypere

Стилист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» (главная готическая дива нашего сердца!)

На Виктории: корсет ATELIER BISER
Соня Сивкова

На Виктории: корсет ATELIER BISER

Глеб Костин 

Основатель бренда .Solutions

На Глебе: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS
Камилла Хапанова

На Глебе: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS

Нино Шаматава

Основатель и креативный директор Ushatava

Нино в платье BALENCIAGA
Леонид Сорокин

Нино в платье BALENCIAGA

Яна Милорадовская

Главный редактор журнала Собака.ru

На Яне: винтажное платье GIVENCHY
Архив Собака.ru

На Яне: винтажное платье GIVENCHY

Юлия Матвиенко

Основательница бренда JM Studio и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Дана Сапарова

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO

Ксения Подвальная 

Основательница кутюра ​Atelier Biser и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA
Анастасия Зарапина

На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA

Илья и Никита Хованские

Селебрити-стилисты

Илья Хованский, Никита Хованский
Архив Ильи Хованского
Никита Хованский, Илья Хованский

Наталия Архангельская

Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Соня Сивкова

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV

Юлия Машнич

Директор отдела стиля и образа жизни Собака.ru

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, серьги SOLV
Катя Катарсис

На Юлии: пиджак GATE31, юбка 2MOOD, сумка MISA BAGS, серьги SOLV

Леонид Алексеев

Создатель House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

Леонид Алексеев
Фото представлено пресс-службой House of Leo
Леонид Алексеев

Анатоль Вовк 

Историк мод

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Дана Сапарова

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.

Татьяна Кочнова

Кутюрье, cоздательница Tatyana Kochnova Atelier и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Константин Рассохин

На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER

Ксения Гощицкая

Креативный директор Собака.ru

На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA
Архив Собака.ru

На Ксении: платье BALMAIN, вуаль с таблеточками ALINA ESENINA

Анна Кранк

Кофаундер Autentiments

На Анне: платье AUTENTIMENTS
Дана Сапарова

На Анне: платье AUTENTIMENTS

Евгения Петрова

Создатель бренда сумок JENËK и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

Алиса Дитрих

Ольга Гинзбург

Фаундер бренда Ola Ola и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Ольге: костюм OLA OLA
Саша Сайка

На Ольге: костюм OLA OLA

Полина Шевцова

Редактор моды Собака.ru

На Полине: свитер .SOLUTIONS, берет COCOSHNICK, юбка USHATAVA
Дмитрий Колесов

На Полине: свитер .SOLUTIONS, берет COCOSHNICK, юбка USHATAVA

Алина Шкарупа

Фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Звездный гардероб» и автор телеграм-канала ШМОТ

Алина Шкарупа
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ
Алина Шкарупа

Георгий Ростовщиков

Байер и основатель шоурума FHUB

Фото из архива Георгия Ростовщикова

Номинация «Устойчивая мода»

Как мы и обещали, оценивает участников номинации «Устойчивая мода» отдельное жюри. Это те профессионалы, которые не понасышке знают, как работать с винтажными материалами, на практике применять састейнбл-подход, работать в соответствии с принципами этичной моды и строить устойчивый бренд.

Анна и Влад Прахты

Основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA
Константин Рассохин

На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA
На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA

Владимир Трегубов

Создатель бренда экоустойчивых шуб ONLY ME

Владимир Трегубов
Фото из архива Владимира Трегубова

Владимир Трегубов

Анастасия Пиорунская

Основательница эко-бренда UrbanTiger и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

На Анастасии: леггинсы и юбка VETEMENTS, куртка OFF-WHITE (все — ДЛТ), футболка URBANTIGER
Дрон: Михаил Поморцев

На Анастасии: леггинсы и юбка VETEMENTS, куртка OFF-WHITE (все — ДЛТ), футболка URBANTIGER

Никита Калмыков

Создатель бренда апсайкл-рубашек ODOR и дизайнер круизных коллекций Ulyana Sergeenko

Никита Калмыков
Архив Собака.ru

Никита Калмыков

Илья Булычев

Мастер апсайкл-денима и создатель бренда BLCV

Илья Булычев
Фото предоставлено пресс-службой BLCV

Илья Булычев

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Алина Шкарупа, Анатоль Вовк, Полина Шевцова Юлия Машнич, Нино Шаматава, Наталия Архангельская, Илья Хованский, Никита Хованский, Влад Прахт, Анна Прахт, Ксения Подвальная, Вика Салават, Женя Петрова, Мария Миногарова, Анастасия Пиорунская, Татьяна Кочнова, Анна Кранк, Ольга Гинзбург, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Леонид Алексеев, Георгий Ростовщиков, Яна Милорадовская

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