16 селебрити-стилистов, которые переодели весь шоу-биз

Стилист-феномен (а еще дипломированная швея и вогер со стажем!) был внезапно, но заслуженно выведен на космическую фэшн-орбиту журналом Собака.ru. Мы застали Олега за превращением народной любимицы Иды Галич в расслабленную диву, поймали и рассекретили (мэджик с щепоткой кутюра Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Aterlier и Belik — о, Олег все кастомизирует и доводит до совершенства!). Выпускник варшавской Академии искусств, стажировавшийся в Parsons Paris, начинал с пошива костюмов для первого русского вог-дома House of Bonchinche, где познакомился с блогером Ксенией Дукалис (сшил для нее свадебное платье) и YouTube-феноменом Гошей Карцевым (а Гоша взял и поддержал молодой талант нетворкингом — познакомил Олега с Идой). Горчанин успел попробовать себя в стайлинге брендов (готический секс-шик в новом кампейне Rushev — его рук дело) и зарекомендовал себя как мастеровитый кутюрье. Создал новогоднюю капсулу для бренда You Wanna, подготовил костюм для Татьяны Ткачук из «Моей Мишель» на VK Fest и сочинил платье для Карины Нигай на премию МУЗ-ТВ — сейчас трудится над запуском персонального модного дома «в духе Christian Lacroix».