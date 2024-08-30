16 селебрити-стилистов, которые переодели весь шоу-биз

Доказали чередой восхитительных селебрити-мейковеров, что суперстилист нужен с младенчества: доводят до авангардного и готического совершенства луки топовых блогеров и (реже — что жаль!) актеров, снимают клипы на мировые хиты и вежливо предлагают подвинуть с фэшн-постамента Ким Кардашьян и Charli XCX.
Олег Горчанин
Превратил народную любимицу Иду Галич в расслабленную фэшн-диву.
Илья и Никита Хованские
Самыми модные стилисты-близнецы страны, переодевшие топовых блогеров: Юлю Гаврилину и Адель Вейгель.
Юна Вертука
Новейшее фэн-явление индустрии — в ответе за луки Дианы Коркуновой и Аллы Брулетовой.
Валерия Никольская
За год вошла в А-лист российских стилистов, в портфолио — работа с Софьей Эрнст и вау-выходы Юлии Снигирь.
Ксения Смо
Рок-звезда российского стайлинга, создавшая собственную фэшн-школу.
Лиза Гардер
Переодела в раритетный винтаж блогера, диджея и будущую мать Ксению Дукалис.
Рамиль Мустафаев
Хайлайт года — стилизовал звезду «Лимонов, баллада об Эдичке» Викторию Мирошниченко на Каннском кинофестивале.
Анастасия Соломеина
Поженила стиль, драму и исторический костюм — проверено Софьей Эрнст, Марией Миногаровой и Глашей Гурьяновой.
Вита Клац
В портфолио — работа с блогером и диджеем Кариной Истоминой, а сейчас в ответе за стайлинг Марии Миногаровой.
Вова Кравченко и Кирилл Павлов
Устроили самый эффектный селебрити-мейковер года — превратили певицу Катю Иванчикову aka IOWA в новую Леди Гагу.
Максим Синдеев
В ответе за стиль топовых селебрити новой волны — наиболее успешный фэшн-союз сложился с поп-дивой Anikv.
Полина Nomore
Собрала под хэштегом #nomorestyle звездное комбо из клиентов: от Элджея и Томми Кэша до Марии Миногаровой и Ольги Серябкиной.
Екатерина Барченкова
Доросла до персонального стилиста Вали Карнавал и работы с Walk of Shame.
Ксения Никитина
Главный стилистический кейс — творческий союз с певцом (и современным бардом) Владимиром Золотухиным aka Zoloto.
Полина Прозорова
Довела до готического совершенства луки королевы тру-крайма Саши Сулим.
Алина Артей
Cнимала рэпера Boulevard Depo и готовила образ для сольника Тоси Чайкиной на «Алых парусах» в 2024 году.
Олег Горчанин
Стилист-феномен (а еще дипломированная швея и вогер со стажем!) был внезапно, но заслуженно выведен на космическую фэшн-орбиту журналом Собака.ru. Мы застали Олега за превращением народной любимицы Иды Галич в расслабленную диву, поймали и рассекретили (мэджик с щепоткой кутюра Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Aterlier и Belik — о, Олег все кастомизирует и доводит до совершенства!). Выпускник варшавской Академии искусств, стажировавшийся в Parsons Paris, начинал с пошива костюмов для первого русского вог-дома House of Bonchinche, где познакомился с блогером Ксенией Дукалис (сшил для нее свадебное платье) и YouTube-феноменом Гошей Карцевым (а Гоша взял и поддержал молодой талант нетворкингом — познакомил Олега с Идой). Горчанин успел попробовать себя в стайлинге брендов (готический секс-шик в новом кампейне Rushev — его рук дело) и зарекомендовал себя как мастеровитый кутюрье. Создал новогоднюю капсулу для бренда You Wanna, подготовил костюм для Татьяны Ткачук из «Моей Мишель» на VK Fest и сочинил платье для Карины Нигай на премию МУЗ-ТВ — сейчас трудится над запуском персонального модного дома «в духе Christian Lacroix».
Илья и Никита Хованские
Мечтали раскрыть фэшн-субличность дизайнеров в собственном бренде Hovanskie (Никита с детства шил наряды для кукол), но в итоге стали самыми модными стилистами-близнецами и переодели топовых блогеров страны. Довели до авангардного совершенства луки тикток-дивы Юли Гаврилиной, работали с Егором Кридом и Badlon Mag, готовили клип “CO2” Artik&Asti с DJ Smash, стилизовали обложку Собака.ru с Евгенией Борзых и взяли на себя весь арт-дирекшн Адели Вейгель (даже сделали имиджевую съемку для бьюти-бренда инфлюенсера Vei). Готовят мейковер восходящей поп-звезды «Я» Яны и успевают снимать кампейны для брендов (Ader Error, A Better Feeling и коллаборацию Finn Flare с Кариной Нигай) — тут заслуга гуру тайм-менеджмента и документации Ильи (старший из братьев, пусть и на 10 минут). «Мода — это игра. Круто, что сейчас люди обращают внимание на свой персональный стиль, не боятся экспериментировать. Самое важное — чувствовать это».
Юна Вертука
Новейшее фэшн-явление индустрии. Начинала в роли худрука бренда гранжевых пижам и авангардных пуховиков Yandi. В 2022 году стала отвечать за айдентику и разработку коллекций супербренда Samb (с дюрагами из пайеток и майками в муравьях), а также стилизовала обложку альбома «Марионетки, клоуны» рок-дивы Лилу (в комбо с разработкой тизеров и рилсов к ее музыкальному альбому). Два главных фэшн-проекта — мейковеры блогеров Дианы Коркуновой и Bentley Girl Аллы Брулетовой. Первую нарядила в пушистые шубы Burberry и гранжевые свитеры Marni, предугадав тренды на мех и панк-шик за несколько сезонов. А вторую в дуэте с фотографом Элиной Шевченко сняла для нидерландского Numero, превращая в мировую фэшн-икону: теперь Брулетову зовут на вечеринки Loewe, ее выходы репостит Vaquera, а лютые авангардисты Raga Malak и forBitches делают лицом собственных кампейнов.
Валерия Никольская
За год перешла из категории фэшн-дебютантов в А-лист российских стилистов: придумывала свадебные луки по мотивам народных костюмов на ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст (любимый кейс: создание головного убора невесты из стекляруса и шифона с опорой на Тульские традиции вместе с поморскими спецами по кроше и рюшам Gapanovich). Стилизовала съемку актрисы Сабины Ахмедовой для Собака.ru, кинематографичный кампейн Belik (с опорой на корпус избранных произведений Франсиско Гойи, Даррена Аронофски, Луки Гуаданьино) и одела певицу Дору в гальяновский винтаж и рюши Blumarine. А еще вошла в экспертный совет премии Blueprint 100, готовила луки для YouTube-квартета «Бабкульт» («Школа злословия» для зумеров!) и продолжила трудиться над вау-выходами Юлии Снигирь: в ответе за образы актрисы в платьях Sashaverse Александра Терехова на премьере «Мастера и Маргариты» и на вручении премии «Ника».
Ксения Смо
Рок-звезда российского стайлинга, создавшая собственную фэшн-школу, продюсирует рок-певицу Лилу, одевая в гранжевые бодиконы Dilara Findikoglu и кошачьи очки Charles Jeffrey Loverboy, и делает новую фэшн-икону из инфлюенсера и восходящей звезды конного спорта Эли Абрамовой (покорила летнюю вечеринку «Антиглянца» аксессуарным мэтчем из кулона Lhasa и броши-оливки Letters and Stones Наталии Архангельской). И, к восторгу фэндома, Смо развивает бренд Samb: вернула в моду велюровые костюмы из 2007-го (теперь их носят Маша Комарова и Авдотья Александрова), влюбила в свои кринж-футболки и олдскульные свитеры Александра Рогова, а в кошачьи чепчики — Билли Айлиш, Джулию Фокс и весь российский массмаркет (да, копируют!). По слухам, next big client Ксюши — Ксения Шипилова. Так это или нет на самом деле, вероятно, узнаем во время сентябрьской Недели моды в Париже.
Лиза Гардер
Правнучка советской актрисы Аллы Гардер (крестница императрицы Александры Федоровны!) в фэшн-индустрии с детства: в школе вела колонку о трендах в Hello! и ассистировала Юке Вижгородской, следом стилизовала обложки для Cosmopolitan Shopping и осваивала искусство журналистики в МГУ. С головой ушла в изучение исторического костюма и стайлинг: одела в винтажный Ralph Lauren певицу Anikv, но основной творческий союз сложился с блогером, диджеем и главной по лимонадам Ксенией Дукалис. Вместе экспериментируют с эклектикой и винтажными отсылками при помощи архивных платьев Prada, гальяновских сумок-сёдел Dior и раритетных жакетов Yves Saint Laurent. «Образ должен в динамике рассказывать о человеке — и без слов». Помимо персонального ведения селебрити, стала лицом ювелирной коллекции Nude минимал-дивы из Петербурга Оксаны Милковской. Также не забывает про субличность журналиста: писала о национальном костюме в телеграм-канале «Русская барыня» Ксении Собчак, а сейчас пробует себя в роли модного контрибьютора журнала «Сноб».
Рамиль Мустафаев
Стилизовал Марка Эйдельштейна и Юру Борисова для российского Tatler, а в 2024 году они вместе ворвались в Канны: пока Юра и Марк получали «Золотую пальмовую ветвь» за роли в Anora Шона Бейкера, Рамиль готовил для Виктории Мирошниченко, звезды «Лимонов, баллада об Эдичке», луки на красную дорожку. На фотокол выбрал для актрисы мрачный бодикон Balenciaga, а на премьеру фильма придумал наряд-сенсацию, о котором написали все мировые фэшн-СМИ, — архивный Alexander McQueen (носили Дафна Гиннесс и Николь Кидман!) в комбо с туфлями-ножками Alaïa. В анамнезе Мустафаев — редактор моды, так что продолжает бойко писать в собственном телеграм-канале «рама энджой» и не теряет хватку в бренд-стайлинге: помог Ushatava c эксклюзивной съемкой Мирошниченко после фэшн-триумфа на набережной Круазет.
Анастасия Соломеина
Выпускница Академии Штиглица (и победительница конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023!) поженила стиль, драму и исторический костюм. Для каверстори Собака.ru стилизовала Софью Эрнст в юбку из «русской коллекции» Yves Saint Laurent в комбо с этническими передниками и сарафанами (украшены лебедями и финистами!) из архива легенды кинокостюмерии Надежды Васильевой. Активно сотрудничает с Марией Миногаровой: работала над выпуском «Позавчерашних новостей», а на приеме Posié в Эрмитаже одела инфлюенсера нашего сердца в тотал-лук от петербургских брендов, замиксовав алый корсет Ola Ola и готичную макси-юбку Osome2some. Трудилась над кампейнами Sorelle, колдовала над съемками Марии Червоткиной, Дианы Милютиной и Ксении Чилингаровой, а также приручила авангардные принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — Тося Чайкина, стилист Эльмира Тулебаева и акула пиара Екатерина Минкевич).
Вита Клац
Училась стилизовать с опорой на корпус фильмов Дэвида Линча и Тима Бертона и на коллекционные айтемы из ялтинского винтажного магазина Goodbyemoda, а в Петербурге набивала руку на съемках с рэпером Soda Luv. «Важно, чтобы каждый человек считывался как персонаж — не театрально, а скорее киношно». Такой подход зашел доброй половине фэшн-синефилов индустрии: на съемках работала с певицами Ян Гэ, Дорой, Хофманнитой и Artik & Asti на клипе «Кукла», готовила выходы на красную дорожку режиссера Анны Меликян. В персональном стайлинге сделала фэшн-диву из своей подруги и правой руки Ренаты Литвиновой Татьяны Стычинской, переодев в демикутюрные платья Ulyana Sergeenko и кружевные комбинации Daniil Antsiferov, и взяла под крыло блогера и диджея Карину Истомину: собрала ее светские образы и луки на шоу «Справиться проще». Сейчас в ответе за стайлинг Марии Миногаровой: наряжает в ультрафеминные бодиконы Sorelle и корсетные платья Ester Abner и готовит луки для YouTube-шоу «Позавчерашние новости». Втайне мечтает стать режиссером.
Вова Кравченко и Кирилл Павлов
Динамический дуэт, устроивший самый эффектный селебрити-мейковер года: довели до авангардного совершенства стиль Кати Иванчиковой aka певицы IOWA, превратив ее в новую Леди Гагу. Переодели в бодиконы-скафандры Rick Owens, архивные жилеты Maison Margiela, кружево Simone Rocha и ветровки Martine Rose, а для VK Fest вместе с креатором Вадимом Балабановым приготовили перформанс с платьем-стулом, привезенным из Таиланда (лук собрал восторги Марии Миногаровой в «Позавчерашних новостях»). Успех в фэшн-индустрии — заслуга театрального прошлого: набивали руку в роли художников по костюмам для постановок Сергея Тонышева («Чагин» в «Современнике» и «Как Фауст ослеп» в «Сатириконе»). Вдобавок начали работать с Татьяной Ткачук из «Моей Мишель», делают видеоарт вместе с художницей Женей Филатовой, а Вова в свободное время собирает на премьеры звезду модного молодежного сериала «Цикады» — Екатерину Воронину.
Максим Синдеев
Начинал с продюсирования съемок для PeopleTalk и стилизации кампейнов ювелиров Queensbee (с Ульяной Добровской и Женей Павлин в главных ролях), а теперь в ответе за стиль топовых селебрити новой волны. Взялся за луки Сюзанны из «Мальбэк» и рэперши Аси Ализаде, собирал на «Кинотавр» актрису Анастасию Уколову (играет Алену Апину в сериале о группе «Комбинация»!) и придумывал образы для Иды Галич. Уже полтора года работает с Ритой Дакотой. Наиболее успешный фэшн-союз сложился с поп-дивой Anikv, которую преобразил с опорой на вещи молодых авангардных марок со всего мира: одевал в ультрафеминные топы Jackson de Ville, кокеткорные юбки The Vow и кроше-платья Betife. Спец по стайлингу музыкальных клипов: помимо роликов Anikv на треки «Слов больше нет» и Techno, придумывал образы для Cry певицы Zivert и двух видео Тоси Чайкиной («Я не хочу сидеть дома» и «В сердце бахнули стрелы»). Вдобавок одел Татьяну Ткачук из «Моей Мишель» в средневековые латы и рукодельные корсеты-гобелены петербургского артизана Полины Апреликовой на обложку альбома «Из цветов и темноты». Готовит мейковер новой солистки Cream Soda Алисы Стяжковой.
Полина Nomore
Собрала под хэштегом #nomorestyle звездное комбо из клиентов: одевала блогеров Дину Саеву и Валю Карнавал, телеведущую Регину Тодоренко, рэперов Егора Крида, Yanix, Slava Marlow, OG Buda и даже борца Хабиба Нурмагомедова. Шесть лет работала персональным стилистом народного рэпера Элджея — привозила ему первые кроссовки Yeezy и снимала на обложку Tatler. Знает, как собрать луки за одну ночь для съемок клипа Juicy Дарьи Зотеевой aka Инстасамки (а наутро получить цветы с благодарностью за спасенный ролик) и как достать для эстонского арт-рэп-феномена Томми Кэша сэмплы Vetements из Цюриха для съемки в журнале Interview за два дня во время новогодних каникул. Придумывала постапокалиптические луки для ролика на мировой хит Saint Jhh “Roses” (Imanbek Remix) и стилизовала ролик Yamakasi рэперов Miyagi & Andy Panda, который завоевал золото на фестивале «Каннские львы». Наряжала Марию Миногарову в ажурный деним Red September для «Позавчерашних новостей», выбирает кутюрные платья Tatyana Kochnova Atelier для певицы Ольги Серябкиной и прокачивает стиль восходящей поп-звезды Brunnete. Преподает стайлинг и развивает собственный бренд бомберов и брюк в драпировках NoMo (в референсах — Rick Owens и барокко).
Екатерина Барченкова
Училась стайлингу в роли ассистента Badlon Mag и PeopleTalk — в итоге доросла до персонального стилиста Вали Карнавал: одела инфлюенсера А-листа в гранжевые майки R13, полупрозрачные платья Jean Paul Gaultier и зипки Doublet (луки в клипах i8, «Закончим», «Ромашки» — тоже ее работа). На стилизации обратил внимание главный экспортный дизайнер страны Андрей Артемов и позвал в Walk of Shame: для весенней коллекции замиксовала кружевную комбинацию из бархата с резиновыми сапогами-вездеходами, полупрозрачные ветровки — с атласными коктейльными платьями, а трикотажные жилеты — с фирменными перламутровыми юбками (а мы теперь регулярно видим Валю в куртках и платьях бренда).
Ксения Никитина
В Петербурге стилизовала в паре с визажистом-феноменом Глашей Гурьяновой, перебралась в Москву и ассистировала панк-авангардистам Мише и Китти (в топе совместных работ — съемка каста сериала «Король и Шут» для «Кинопоиска», клипы Artik &Asti «Качели» и Лолиты Милявской Offset). Делала образцовый петербургский гранж-мейковер для худрука ТВ-проекта «Танцы» Мигеля в PeopleTalk, сотрудничала с журналами Flacon и «Правила жизни», снимала для мультибренда Rehabshop. Главный стилистический кейс — творческий союз с певцом (и современным бардом) Владимиром Золотухиным aka Zoloto, из которого с 2020 года создает нордическую версию Сержа Генсбура при помощи плечистых стейтмент-плащей, батякорных кожаных курток и сен-лорановских костюмов.
Полина Прозорова
Двадцатиоднолетняя фэшн-дебютантка: помогала экс-шефреду Harper’s Bazaar Ирине Дубиной со стилизацией кампейна панк-вязальщиков Vereja, работала над стайлингом шоу Ланы Нисневич «В пролете» и бренда аутдор-пуховиков Fable. Довела до готического совершенства луки королевы тру-крайма Саши Сулим: переодела из облегающих мини Miss Sixty в мрачные рашгарды «Аутло», сложносочиненные коконы Ushatava и суровые боты Daff от петербургских гранж-обувщиков Sintezia, превратив в современную версию Мортиши Аддамс. «Сначала я очень вникала, а теперь махнула рукой и просто говорю: “Полина, как ты скажешь, так и будет”», — говорит Сулим.
Алина Артей
После петербургской физматшколы и учебы в «Тряпке» захотела на- ряжать и наряжаться — начала карьеру стилиста, параллельно работая в «Бургер Кинге». «По образованию я социальный работник — удивительно, но эта прикладная профессия очень помогает понимать модный процесс». Снимала кампейн в питерских колодцах для нью-йоркцев Mimi Plange (носят Рианна и Пэрис Хилтон), стилизовала спортшик-костюмы Irnby, зумерские худи Befree, принтованные платья M_U_R Ани Дружининой, экоустойчивые сумки Arny Praht и джинсы идеальной посадки AT EASE, а также работала над рекламной кампанией Emka с моделью Валентиной Ясень из агентства Oldushka (вышло круче, чем у Celine и Saint Laurent!). Преуспела в селебрити-стайлинге: готовила клипы для «Хлеба» и Николая Соболева, снимала рэпера Boulevard Depo, одела в кутюр Atelier Biser фигуристку Елизавету Туктамышеву, собрала восходящую поп-звезду Mia Boika за 5 часов на «Золотой граммофон» (в итоге певица выступала в брюках стилистки) и подбирала лук с пиджаком Lesyanebo для сольника Тоси Чайкиной на «Алых парусах» в 2024 году. Раздает арт+фэшн-авангард на каверах PAP Magazine, Beauty Archive и Собака.ru (и совсем скоро — в собственном фэшн-журнале!), а недавно работа Артей попала на обложку книги об истории нижнего белья историка моды Марины Скульской.
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