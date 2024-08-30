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16 селебрити-стилистов, которые переодели весь шоу-биз

Доказали чередой восхитительных селебрити-мейковеров, что суперстилист нужен с младенчества: доводят до авангардного и готического совершенства луки топовых блогеров и (реже — что жаль!) актеров, снимают клипы на мировые хиты и вежливо предлагают подвинуть с фэшн-постамента Ким Кардашьян и Charli XCX.

Олег Горчанин

Превратил народную любимицу Иду Галич в расслабленную фэшн-диву.
Илья и Никита Хованские

Самыми модные стилисты-близнецы страны, переодевшие топовых блогеров: Юлю Гаврилину и Адель Вейгель.
Юна Вертука

Новейшее фэн-явление индустрии — в ответе за луки Дианы Коркуновой и Аллы Брулетовой.
Валерия Никольская

За год вошла в А-лист российских стилистов, в портфолио — работа с Софьей Эрнст и вау-выходы Юлии Снигирь.
Ксения Смо

Рок-звезда российского стайлинга, создавшая собственную фэшн-школу.
Лиза Гардер

Переодела в раритетный винтаж блогера, диджея и будущую мать Ксению Дукалис.
Рамиль Мустафаев

Хайлайт года — стилизовал звезду «Лимонов, баллада об Эдичке» Викторию Мирошниченко на Каннском кинофестивале.
Анастасия Соломеина

Поженила стиль, драму и исторический костюм — проверено Софьей Эрнст, Марией Миногаровой и Глашей Гурьяновой.
Вита Клац

В портфолио — работа с блогером и диджеем Кариной Истоминой, а сейчас в ответе за стайлинг Марии Миногаровой.
Вова Кравченко и Кирилл Павлов

Устроили самый эффектный селебрити-мейковер года — превратили певицу Катю Иванчикову aka IOWA в новую Леди Гагу.
Максим Синдеев

В ответе за стиль топовых селебрити новой волны — наиболее успешный фэшн-союз сложился с поп-дивой Anikv.
Полина Nomore

Собрала под хэштегом #nomorestyle звездное комбо из клиентов: от Элджея и Томми Кэша до Марии Миногаровой и Ольги Серябкиной.
Екатерина Барченкова

Доросла до персонального стилиста Вали Карнавал и работы с Walk of Shame.
Ксения Никитина

Главный стилистический кейс — творческий союз с певцом (и современным бардом) Владимиром Золотухиным aka Zoloto.
Полина Прозорова

Довела до готического совершенства луки королевы тру-крайма Саши Сулим.
Алина Артей

Cнимала рэпера Boulevard Depo и готовила образ для сольника Тоси Чайкиной на «Алых парусах» в 2024 году.

Олег Горчанин

Ида Галич, Олег Горчанин
Ольга Бови
Олег Горчанин, Ида Галич
Олег Горчанин
Ольга Бови
Олег Горчанин

Стилист-феномен (а еще дипломированная швея и вогер со стажем!) был внезапно, но заслуженно выведен на космическую фэшн-орбиту журналом Собака.ru. Мы застали Олега за превращением народной любимицы Иды Галич в расслабленную диву, поймали и рассекретили (мэджик с щепоткой кутюра Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Aterlier и Belik — о, Олег все кастомизирует и доводит до совершенства!). Выпускник варшавской Академии искусств, стажировавшийся в Parsons Paris, начинал с пошива костюмов для первого русского вог-дома House of Bonchinche, где познакомился с блогером Ксенией Дукалис (сшил для нее свадебное платье) и YouTube-феноменом Гошей Карцевым (а Гоша взял и поддержал молодой талант нетворкингом — познакомил Олега с Идой). Горчанин успел попробовать себя в стайлинге брендов (готический секс-шик в новом кампейне Rushev — его рук дело) и зарекомендовал себя как мастеровитый кутюрье. Создал новогоднюю капсулу для бренда You Wanna, подготовил костюм для Татьяны Ткачук из «Моей Мишель» на VK Fest и сочинил платье для Карины Нигай на премию МУЗ-ТВ — сейчас трудится над запуском персонального модного дома «в духе Christian Lacroix».

Илья и Никита Хованские

Никита Хованский, Илья Хованский
Архив героев
Илья Хованский, Никита Хованский
Александр Мизёв, Евгения Борзых
Ольга Бови
Евгения Борзых, Александр Мизёв

Мечтали раскрыть фэшн-субличность дизайнеров в собственном бренде Hovanskie (Никита с детства шил наряды для кукол), но в итоге стали самыми модными стилистами-близнецами и переодели топовых блогеров страны. Довели до авангардного совершенства луки тикток-дивы Юли Гаврилиной, работали с Егором Кридом и Badlon Mag, готовили клип “CO2” Artik&Asti с DJ Smash, стилизовали обложку Собака.ru с Евгенией Борзых и взяли на себя весь арт-дирекшн Адели Вейгель (даже сделали имиджевую съемку для бьюти-бренда инфлюенсера Vei). Готовят мейковер восходящей поп-звезды «Я» Яны и успевают снимать кампейны для брендов (Ader Error, A Better Feeling и коллаборацию Finn Flare с Кариной Нигай) — тут заслуга гуру тайм-менеджмента и документации Ильи (старший из братьев, пусть и на 10 минут). «Мода — это игра. Круто, что сейчас люди обращают внимание на свой персональный стиль, не боятся экспериментировать. Самое важное — чувствовать это».

Юна Вертука

Юна Вертука
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Юна Вертука

Алла Брулетова для Numero Netherlands
Элина Шевченко

Алла Брулетова для Numero Netherlands

Алла Брулетова для Numero Netherlands
Архив героя

Алла Брулетова для Numero Netherlands

Новейшее фэшн-явление индустрии. Начинала в роли худрука бренда гранжевых пижам и авангардных пуховиков Yandi. В 2022 году стала отвечать за айдентику и разработку коллекций супербренда Samb (с дюрагами из пайеток и майками в муравьях), а также стилизовала обложку альбома «Марионетки, клоуны» рок-дивы Лилу (в комбо с разработкой тизеров и рилсов к ее музыкальному альбому). Два главных фэшн-проекта — мейковеры блогеров Дианы Коркуновой и Bentley Girl Аллы Брулетовой. Первую нарядила в пушистые шубы Burberry и гранжевые свитеры Marni, предугадав тренды на мех и панк-шик за несколько сезонов. А вторую в дуэте с фотографом Элиной Шевченко сняла для нидерландского Numero, превращая в мировую фэшн-икону: теперь Брулетову зовут на вечеринки Loewe, ее выходы репостит Vaquera, а лютые авангардисты Raga Malak и forBitches делают лицом собственных кампейнов.

Валерия Никольская

Валерия Никольская
Максим Чуркин
Валерия Никольская
Сабина Ахмедова
Ксения Ващенко
Сабина Ахмедова

За год перешла из категории фэшн-дебютантов в А-лист российских стилистов: придумывала свадебные луки по мотивам народных костюмов на ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст (любимый кейс: создание головного убора невесты из стекляруса и шифона с опорой на Тульские традиции вместе с поморскими спецами по кроше и рюшам Gapanovich). Стилизовала съемку актрисы Сабины Ахмедовой для Собака.ru, кинематографичный кампейн Belik (с опорой на корпус избранных произведений Франсиско Гойи, Даррена Аронофски, Луки Гуаданьино) и одела певицу Дору в гальяновский винтаж и рюши Blumarine. А еще вошла в экспертный совет премии Blueprint 100, готовила луки для YouTube-квартета «Бабкульт» («Школа злословия» для зумеров!) и продолжила трудиться над вау-выходами Юлии Снигирь: в ответе за образы актрисы в платьях Sashaverse Александра Терехова на премьере «Мастера и Маргариты» и на вручении премии «Ника».

Ксения Смо

Ксения Смо
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Ксения Смо
Ксения Шипилова в платье-чешуе Ferragamo
Архив героя

Ксения Шипилова в платье-чешуе Ferragamo

Рок-звезда российского стайлинга, создавшая собственную фэшн-школу, продюсирует рок-певицу Лилу, одевая в гранжевые бодиконы Dilara Findikoglu и кошачьи очки Charles Jeffrey Loverboy, и делает новую фэшн-икону из инфлюенсера и восходящей звезды конного спорта Эли Абрамовой (покорила летнюю вечеринку «Антиглянца» аксессуарным мэтчем из кулона Lhasa и броши-оливки Letters and Stones Наталии Архангельской). И, к восторгу фэндома, Смо развивает бренд Samb: вернула в моду велюровые костюмы из 2007-го (теперь их носят Маша Комарова и Авдотья Александрова), влюбила в свои кринж-футболки и олдскульные свитеры Александра Рогова, а в кошачьи чепчики — Билли Айлиш, Джулию Фокс и весь российский массмаркет (да, копируют!). По слухам, next big client Ксюши — Ксения Шипилова. Так это или нет на самом деле, вероятно, узнаем во время сентябрьской Недели моды в Париже.

Лиза Гардер

Лиза Гардер для ювелирного бренда Nude Оксаны Милковской
Архивы пресс-служб

Лиза Гардер для ювелирного бренда Nude Оксаны Милковской

Ксения Дукалис
Полина и Софи Набока

Ксения Дукалис

Правнучка советской актрисы Аллы Гардер (крестница императрицы Александры Федоровны!) в фэшн-индустрии с детства: в школе вела колонку о трендах в Hello! и ассистировала Юке Вижгородской, следом стилизовала обложки для Cosmopolitan Shopping и осваивала искусство журналистики в МГУ. С головой ушла в изучение исторического костюма и стайлинг: одела в винтажный Ralph Lauren певицу Anikv, но основной творческий союз сложился с блогером, диджеем и главной по лимонадам Ксенией Дукалис. Вместе экспериментируют с эклектикой и винтажными отсылками при помощи архивных платьев Prada, гальяновских сумок-сёдел Dior и раритетных жакетов Yves Saint Laurent. «Образ должен в динамике рассказывать о человеке — и без слов». Помимо персонального ведения селебрити, стала лицом ювелирной коллекции Nude минимал-дивы из Петербурга Оксаны Милковской. Также не забывает про субличность журналиста: писала о национальном костюме в телеграм-канале «Русская барыня» Ксении Собчак, а сейчас пробует себя в роли модного контрибьютора журнала «Сноб».

Рамиль Мустафаев

Рамиль Мустафаев
Архив героя

Рамиль Мустафаев

Виктория Мирошниченко на Каннском кинофестивале
Архив героя

Виктория Мирошниченко на Каннском кинофестивале

Стилизовал Марка Эйдельштейна и Юру Борисова для российского Tatler, а в 2024 году они вместе ворвались в Канны: пока Юра и Марк получали «Золотую пальмовую ветвь» за роли в Anora Шона Бейкера, Рамиль готовил для Виктории Мирошниченко, звезды «Лимонов, баллада об Эдичке», луки на красную дорожку. На фотокол выбрал для актрисы мрачный бодикон Balenciaga, а на премьеру фильма придумал наряд-сенсацию, о котором написали все мировые фэшн-СМИ, — архивный Alexander McQueen (носили Дафна Гиннесс и Николь Кидман!) в комбо с туфлями-ножками Alaïa. В анамнезе Мустафаев — редактор моды, так что продолжает бойко писать в собственном телеграм-канале «рама энджой» и не теряет хватку в бренд-стайлинге: помог Ushatava c эксклюзивной съемкой Мирошниченко после фэшн-триумфа на набережной Круазет.

Анастасия Соломеина

Настя Соломеина
Надежда Дискант
Настя Соломеина
Софья Эрнст
Игорь Павлов
Софья Эрнст
Глаша Гурьянова
Соня Сивкова
Глаша Гурьянова
Тося Чайкина
Архив героя
Тося Чайкина
Диана Милютина
Валентин Блох
Диана Милютина

Выпускница Академии Штиглица (и победительница конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023!) поженила стиль, драму и исторический костюм. Для каверстори Собака.ru стилизовала Софью Эрнст в юбку из «русской коллекции» Yves Saint Laurent в комбо с этническими передниками и сарафанами (украшены лебедями и финистами!) из архива легенды кинокостюмерии Надежды Васильевой. Активно сотрудничает с Марией Миногаровой: работала над выпуском «Позавчерашних новостей», а на приеме Posié в Эрмитаже одела инфлюенсера нашего сердца в тотал-лук от петербургских брендов, замиксовав алый корсет Ola Ola и готичную макси-юбку Osome2some. Трудилась над кампейнами Sorelle, колдовала над съемками Марии Червоткиной, Дианы Милютиной и Ксении Чилингаровой, а также приручила авангардные принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — Тося Чайкина, стилист Эльмира Тулебаева и акула пиара Екатерина Минкевич).

Вита Клац

Вита Клац
Мария Самарина

Вита Клац

Мария Миногарова
Саша Мурашкин
Мария Миногарова

Училась стилизовать с опорой на корпус фильмов Дэвида Линча и Тима Бертона и на коллекционные айтемы из ялтинского винтажного магазина Goodbyemoda, а в Петербурге набивала руку на съемках с рэпером Soda Luv. «Важно, чтобы каждый человек считывался как персонаж — не театрально, а скорее киношно». Такой подход зашел доброй половине фэшн-синефилов индустрии: на съемках работала с певицами Ян Гэ, Дорой, Хофманнитой и Artik & Asti на клипе «Кукла», готовила выходы на красную дорожку режиссера Анны Меликян. В персональном стайлинге сделала фэшн-диву из своей подруги и правой руки Ренаты Литвиновой Татьяны Стычинской, переодев в демикутюрные платья Ulyana Sergeenko и кружевные комбинации Daniil Antsiferov, и взяла под крыло блогера и диджея Карину Истомину: собрала ее светские образы и луки на шоу «Справиться проще». Сейчас в ответе за стайлинг Марии Миногаровой: наряжает в ультрафеминные бодиконы Sorelle и корсетные платья Ester Abner и готовит луки для YouTube-шоу «Позавчерашние новости». Втайне мечтает стать режиссером.

Вова Кравченко и Кирилл Павлов

Вова Кравченко
Архив героя

Вова Кравченко

Кирилл Павлов
Архив героя

Кирилл Павлов

Катя IOWA
Архив героя
Катя IOWA
Катя IOWA
Архив героя
Катя IOWA

Динамический дуэт, устроивший самый эффектный селебрити-мейковер года: довели до авангардного совершенства стиль Кати Иванчиковой aka певицы IOWA, превратив ее в новую Леди Гагу. Переодели в бодиконы-скафандры Rick Owens, архивные жилеты Maison Margiela, кружево Simone Rocha и ветровки Martine Rose, а для VK Fest вместе с креатором Вадимом Балабановым приготовили перформанс с платьем-стулом, привезенным из Таиланда (лук собрал восторги Марии Миногаровой в «Позавчерашних новостях»). Успех в фэшн-индустрии — заслуга театрального прошлого: набивали руку в роли художников по костюмам для постановок Сергея Тонышева («Чагин» в «Современнике» и «Как Фауст ослеп» в «Сатириконе»). Вдобавок начали работать с Татьяной Ткачук из «Моей Мишель», делают видеоарт вместе с художницей Женей Филатовой, а Вова в свободное время собирает на премьеры звезду модного молодежного сериала «Цикады» — Екатерину Воронину.

Максим Синдеев

Максим Синдеев
Антон Доников

Максим Синдеев

Певица Anikv
Максим Синдеев

Певица Anikv

Актриса Анастасия Уколова в украшениях Mercury на «Кинотавре», 2021
Анна Темерина

Актриса Анастасия Уколова в украшениях Mercury на «Кинотавре», 2021

Начинал с продюсирования съемок для PeopleTalk и стилизации кампейнов ювелиров Queensbee (с Ульяной Добровской и Женей Павлин в главных ролях), а теперь в ответе за стиль топовых селебрити новой волны. Взялся за луки Сюзанны из «Мальбэк» и рэперши Аси Ализаде, собирал на «Кинотавр» актрису Анастасию Уколову (играет Алену Апину в сериале о группе «Комбинация»!) и придумывал образы для Иды Галич. Уже полтора года работает с Ритой Дакотой. Наиболее успешный фэшн-союз сложился с поп-дивой Anikv, которую преобразил с опорой на вещи молодых авангардных марок со всего мира: одевал в ультрафеминные топы Jackson de Ville, кокеткорные юбки The Vow и кроше-платья Betife. Спец по стайлингу музыкальных клипов: помимо роликов Anikv на треки «Слов больше нет» и Techno, придумывал образы для Cry певицы Zivert и двух видео Тоси Чайкиной («Я не хочу сидеть дома» и «В сердце бахнули стрелы»). Вдобавок одел Татьяну Ткачук из «Моей Мишель» в средневековые латы и рукодельные корсеты-гобелены петербургского артизана Полины Апреликовой на обложку альбома «Из цветов и темноты». Готовит мейковер новой солистки Cream Soda Алисы Стяжковой.

Полина Nomore

Полина Nomore
Архив героя

Полина Nomore

Рэпер Томми Кэш
Саша Сахарная

Рэпер Томми Кэш

Собрала под хэштегом #nomorestyle звездное комбо из клиентов: одевала блогеров Дину Саеву и Валю Карнавал, телеведущую Регину Тодоренко, рэперов Егора Крида, Yanix, Slava Marlow, OG Buda и даже борца Хабиба Нурмагомедова. Шесть лет работала персональным стилистом народного рэпера Элджея — привозила ему первые кроссовки Yeezy и снимала на обложку Tatler. Знает, как собрать луки за одну ночь для съемок клипа Juicy Дарьи Зотеевой aka Инстасамки (а наутро получить цветы с благодарностью за спасенный ролик) и как достать для эстонского арт-рэп-феномена Томми Кэша сэмплы Vetements из Цюриха для съемки в журнале Interview за два дня во время новогодних каникул. Придумывала постапокалиптические луки для ролика на мировой хит Saint Jhh “Roses” (Imanbek Remix) и стилизовала ролик Yamakasi рэперов Miyagi & Andy Panda, который завоевал золото на фестивале «Каннские львы». Наряжала Марию Миногарову в ажурный деним Red September для «Позавчерашних новостей», выбирает кутюрные платья Tatyana Kochnova Atelier для певицы Ольги Серябкиной и прокачивает стиль восходящей поп-звезды Brunnete. Преподает стайлинг и развивает собственный бренд бомберов и брюк в драпировках NoMo (в референсах — Rick Owens и барокко).

Екатерина Барченкова

Екатерина Барченкова
Архив героя

Екатерина Барченкова

Валя Карнавал
Himitya

Валя Карнавал

Кампейн Walk of Shame, весна-лето — 2024
Архив героя

Кампейн Walk of Shame, весна-лето — 2024

Училась стайлингу в роли ассистента Badlon Mag и PeopleTalk — в итоге доросла до персонального стилиста Вали Карнавал: одела инфлюенсера А-листа в гранжевые майки R13, полупрозрачные платья Jean Paul Gaultier и зипки Doublet (луки в клипах i8, «Закончим», «Ромашки» — тоже ее работа). На стилизации обратил внимание главный экспортный дизайнер страны Андрей Артемов и позвал в Walk of Shame: для весенней коллекции замиксовала кружевную комбинацию из бархата с резиновыми сапогами-вездеходами, полупрозрачные ветровки — с атласными коктейльными платьями, а трикотажные жилеты — с фирменными перламутровыми юбками (а мы теперь регулярно видим Валю в куртках и платьях бренда).

Ксения Никитина

Ксения Никитина
Архив героя

Ксения Никитина

Певец Владимир Золотухин aka Zoloto
Виктория Жиляева

Певец Владимир Золотухин aka Zoloto

В Петербурге стилизовала в паре с визажистом-феноменом Глашей Гурьяновой, перебралась в Москву и ассистировала панк-авангардистам Мише и Китти (в топе совместных работ — съемка каста сериала «Король и Шут» для «Кинопоиска», клипы Artik &Asti «Качели» и Лолиты Милявской Offset). Делала образцовый петербургский гранж-мейковер для худрука ТВ-проекта «Танцы» Мигеля в PeopleTalk, сотрудничала с журналами Flacon и «Правила жизни», снимала для мультибренда Rehabshop. Главный стилистический кейс — творческий союз с певцом (и современным бардом) Владимиром Золотухиным aka Zoloto, из которого с 2020 года создает нордическую версию Сержа Генсбура при помощи плечистых стейтмент-плащей, батякорных кожаных курток и сен-лорановских костюмов.

Полина Прозорова

Полина Прозорова
Архив героя

Полина Прозорова

Саша Сулим
Gosh In

Саша Сулим

Саша Сулим
Gosh In

Саша Сулим

Двадцатиоднолетняя фэшн-дебютантка: помогала экс-шефреду Harper’s Bazaar Ирине Дубиной со стилизацией кампейна панк-вязальщиков Vereja, работала над стайлингом шоу Ланы Нисневич «В пролете» и бренда аутдор-пуховиков Fable. Довела до готического совершенства луки королевы тру-крайма Саши Сулим: переодела из облегающих мини Miss Sixty в мрачные рашгарды «Аутло», сложносочиненные коконы Ushatava и суровые боты Daff от петербургских гранж-обувщиков Sintezia, превратив в современную версию Мортиши Аддамс. «Сначала я очень вникала, а теперь махнула рукой и просто говорю: “Полина, как ты скажешь, так и будет”», — говорит Сулим.

Алина Артей

Алина Артей
Архив героя

Алина Артей

Елизавета Базыкина
Максим Чуркин
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Максим Чуркин
Елизавета Базыкина

После петербургской физматшколы и учебы в «Тряпке» захотела на- ряжать и наряжаться — начала карьеру стилиста, параллельно работая в «Бургер Кинге». «По образованию я социальный работник — удивительно, но эта прикладная профессия очень помогает понимать модный процесс». Снимала кампейн в питерских колодцах для нью-йоркцев Mimi Plange (носят Рианна и Пэрис Хилтон), стилизовала спортшик-костюмы Irnby, зумерские худи Befree, принтованные платья M_U_R Ани Дружининой, экоустойчивые сумки Arny Praht и джинсы идеальной посадки AT EASE, а также работала над рекламной кампанией Emka с моделью Валентиной Ясень из агентства Oldushka (вышло круче, чем у Celine и Saint Laurent!). Преуспела в селебрити-стайлинге: готовила клипы для «Хлеба» и Николая Соболева, снимала рэпера Boulevard Depo, одела в кутюр Atelier Biser фигуристку Елизавету Туктамышеву, собрала восходящую поп-звезду Mia Boika за 5 часов на «Золотой граммофон» (в итоге певица выступала в брюках стилистки) и подбирала лук с пиджаком Lesyanebo для сольника Тоси Чайкиной на «Алых парусах» в 2024 году. Раздает арт+фэшн-авангард на каверах PAP Magazine, Beauty Archive и Собака.ru (и совсем скоро — в собственном фэшн-журнале!), а недавно работа Артей попала на обложку книги об истории нижнего белья историка моды Марины Скульской.

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Елизавета Базыкина, Диана Милютина, Илья Хованский Никита Хованский, Ксения Смо, Валерия Никольская, Сабина Ахмедова, Александр Мизёв, Евгения Борзых, Олег Горчанин, Ида Галич, Глаша Гурьянова, Настя Соломеина, Мария Миногарова, Катя IOWA, Софья Эрнст, Тося Чайкина

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