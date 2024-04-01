.Solutions Глеба Костина: как петербургский наследник Маржелы и Рафа Симонса производит опережающий тренды продукт и арт-визуал?

Петербургский визионер (наследует Маржеле и Рафу Симонсу) Глеб Костин сосредоточился на междисциплинарном бренде .Solutions с дизайн-диапазоном от пятипалых носков до шелковых ковров и от округлых галстуков до постиндустриальных кресел. Делает коллабы с домом Наркомфина, производит опережающий тренды арт-визуал, проповедует радикальную анонимность.
На Глебе: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS
Как стать междисциплинарным визионером?
«Придумывай идеи, пиши 80 людям в день об этих идеях, предлагай, общайся. Самое плохое, что может случиться, — это тебе ответят: “Нет”».
Чего не хватало в мире до вас и “.Solutions”?
Легкости в принятии решений.
Как бы вы сформулировали ДНК — свое и бренда?
Пробы, ошибки, пробы, ошибки, выводы, еще раз пробы, ошибки. Пробы, ошибки, мысли, выводы, пробы, ошибки, выводы. В данный момент нахожусь где-то на стадии «Выводы».
Почему вы назвали бренд «Решения»? Или это все-таки «Растворы»?
Это самое минималистичное название из возможных.
Кто ваши ориентиры в мире стритвира?
Раньше равнялся на пионеров индустрии, внутри которой работал, больше смотрел по сторонам. Идолы постепенно развенчались, приоритеты меняются, а с ними видение. В данный момент в процессе поиска нового вдохновения и воздуха
Кто носит .Solutions?
Если вы видите человека, который носит на себе .Solutions, — у нас точно есть общая тема для соединения и разговора. Ощущения «Хочу, чтобы кто-то надел мой предмет» нет, знаю, что все будет происходить вовремя и органично.
На Глебе: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS
Расскажите о комьюнити вокруг вас и .Solutions.
Мечтатели и визионеры, вне возрастных категорий.
У вас есть собственный цех?
У .Solutions нет физического производства — это творческое объединение для создания новых идей/подходов/решений. Однако у смежного проекта iHaveFabrics — cамое большое и талантливое производство.
Кто у вас работает?
Единомышленники, люди, с особой любовью и живым интересом относящиеся к жизни.
Что происходит с вами сейчас?
Команда .Solutions становится больше, больше взаимодействий, больше соединений. На правах рекламы — в хроническом поиске новых талантов: jobs.gleb.solutions.
Как проведете лето?
Весна и лето представляются прекрасными в голове, очень активными, даже в моментах слишком.
Коллекционирую различные фразы у себя в заметках, которые нахожу ситуационно ироничными, хочу создать за следующий сезон максимальное количество предметов с ними.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Камилла Хапанова
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