.Solutions Глеба Костина: как петербургский наследник Маржелы и Рафа Симонса производит опережающий тренды продукт и арт-визуал?

Как стать междисциплинарным визионером?

«Придумывай идеи, пиши 80 людям в день об этих идеях, предлагай, общайся. Самое плохое, что может случиться, — это тебе ответят: “Нет”».

Чего не хватало в мире до вас и “.Solutions”?

Легкости в принятии решений.

Как бы вы сформулировали ДНК — свое и бренда?

Пробы, ошибки, пробы, ошибки, выводы, еще раз пробы, ошибки. Пробы, ошибки, мысли, выводы, пробы, ошибки, выводы. В данный момент нахожусь где-то на стадии «Выводы».

Почему вы назвали бренд «Решения»? Или это все-таки «Растворы»?

Это самое минималистичное название из возможных.

Кто ваши ориентиры в мире стритвира?

Раньше равнялся на пионеров индустрии, внутри которой работал, больше смотрел по сторонам. Идолы постепенно развенчались, приоритеты меняются, а с ними видение. В данный момент в процессе поиска нового вдохновения и воздуха

Кто носит .Solutions?

Если вы видите человека, который носит на себе .Solutions, — у нас точно есть общая тема для соединения и разговора. Ощущения «Хочу, чтобы кто-то надел мой предмет» нет, знаю, что все будет происходить вовремя и органично.