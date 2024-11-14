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25 мастхэвов зимы от фэшн-инфлюэнсера Алины Шкарупы: меховые пуховики, сумки-печенья и кольца-простыни

 

Триумфальный переезд! Восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа (в анамнезе — редактор Elle) ведет шоу «Звездный гардероб», в котором проводит модную ревизию сумок, приталенных пиджаков и арт-туфель Ксении Чилингаровой, Алексея Жидковского и Евгении Медведевой, отслеживает тренды в телеграм-канале ШМОТ (больше 100к подписчиков!), а главное — теперь живет в Петербурге и наблюдает за фэшн-экспансией петербургских брендов в собственные луки и светские выходы. По просьбе отдела моды Собака.ru Алина рассказала, где в этом сезоне брать самые экоустойчивые шубы, где — отборный монгольский кашемир, а где — самые новогодние (и высокохудожественные!) стейтмент-украшения.

Топ-3 петербургских бренда

Платье My812, 63 000 руб.
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Платье My812, 63 000 руб.

  • My812 — самые ромкорные платья и наиболее ультрафеминные силуэты.
Сумка I make bags, 51 900 руб.
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Сумка I make bags, 51 900 руб.

  • I MAKE BAGS во главе с Ксенией Лапшовой — лучшие сумки.
Кольцо Youforia Jewellery, 15 900 руб.
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Кольцо Youforia Jewellery, 15 900 руб.

  • Youforia Jewellery — украшения. Новорожденная хэндкрафт-марка (Carpinskiy встречает Mineral Weather!) запущена моделью Вероникой Фоменко этой осенью. Мастхэв дебютной коллекции «Мам, буду поздно» — кольцо «Мятая простынь» из серебра (на первом фото). Оно увесистое и вообще ко всему подходит.

Знакомьтесь, Ксения Лапшова! Она запустила бренд IMAKEBAGS и придумала SEVA, первую iconic bag из Петербурга

Зимняя куртка

Алина Шкарупа в пуховике J.Kim
Фото предоставлено Собака.ru Алиной Шкарупой

Алина Шкарупа в пуховике J.Kim

Пуховик J.Kim, KM20, 112 600 руб.
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Пуховик J.Kim, KM20, 112 600 руб.

Пальто IRNBY, 24 900 руб.
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Пальто IRNBY, 24 900 руб.

Для меня самые крутые и красивые пуховики — у J.Kim. Недавно взяла себе модель с мехом и очень довольна: она теплая и очень плотная. Нарядная, но на каждый день. Плюс неожиданная находка этого сезона — объемное пальто от бренда IRNBY Насти Мироновой.

Пушистая шуба

Шуба Lime, 25 999 руб.
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Шуба Lime, 25 999 руб.

Шуба Entire Studios, Studio Slow, 74 990 руб.
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Шуба Entire Studios, Studio Slow, 74 990 руб.

За шубами из искусственного меха рекомендую идти в LIME — сочетаю такую со спортивным костюмом и чувствую себя дивой из 1990-х. Плюс эффектный пушистый кокон Entire Studios можно найти у концепт-стора Studio Slow.

12 Storeez, Gate31, Choux, YULIAWAVE: у кого брать самые классные пальто и куртки?

Лучший свитер на зиму

Свитер Auralee, Peak, 86 950 руб.
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Свитер Auralee, Peak, 86 950 руб.

Азиатский бренд Auralee для меня фаворит по части приятных натуральных тканей (например, из монгольского кашемира) — берем свитер именно у них. Можно из мужской линейки, тогда будет сидеть объемно и свободно.

Iconic худи

Худи Planta Rosa, 24 500 руб.
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Худи Planta Rosa, 24 500 руб.

One&only в мире худи для меня — все, что выпускают Planta Rosa во главе с Ибрагимом Гатциевым и Женей Павлин. Всегда отлично сидят и не растягиваются.

Лучший костюм

Куртка Hyein Seo, KM20, 68 600 руб., брюки Paloma Wool, KM20, 54 600 руб.
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Куртка Hyein Seo, KM20, 68 600 руб., брюки Paloma Wool, KM20, 54 600 руб.

Костюм — на каждый день или для офиса — я бы составила из брюк Paloma Wool и приталенной куртки Hyein Seo.

Топ-джинсы

Джинсы Lime, 4 999 руб.
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Джинсы Lime, 4 999 руб.

Сейчас все еще актуальны модели на низкой посадке, а также, в противовес им, джинсы на талии (как были на показе Loewe). Но лично я за первый вариант — это более удобно, плюс легче стилизовать.

Red September, BLCV, At Ease: существует ли русский деним?

Сумка-артефакт

Сумка JENËK, 56 000 руб.
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Сумка JENËK, 56 000 руб.

Сумка Acne Studios, Яндекс Маркет, 239 990 руб.
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Сумка Acne Studios, Яндекс Маркет, 239 990 руб.

Сумка I make bags, 38 900 руб.
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Сумка I make bags, 38 900 руб.

Сумка Abra, KM20, 45 200 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Abra, KM20, 45 200 руб.

Главные сумки сезона — это, конечно же, Hodakova из ремней, ABRA с шипами и Acne Studios в форме печенья с предсказанием. Если говорить про сумки на каждый день, я отдаю предпочтение кисету-шоперу Trunk от петербургских локалов JENEK и SEVA от I MAKE BAGS.

Как артизан Евгения Петрова придумала локальный эквивалент it-bags — «женьков»?

Где брать белье? 

Бра Corporelle, 4 000 руб.
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Бра Corporelle, 4 000 руб.

Самое любимое нижнее белье — Corporelle. Без шуток, скупаю его коллекциями и постоянно ношу.

Как Ксения Реченская сделала лучшее белье в стране Corporelle?

Главная обувь сезона

Угги Balenciaga, Яндекс Маркет, 204 172 руб.
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Угги Balenciaga, Яндекс Маркет, 204 172 руб.

Самые модные сапоги этого сезона — гипертрофированные угги от Balenciaga. Носить с джинсами, заправленными внутрь.

Что надеть на Новый год? 

Платье Y/Project, KM20, 74 600 руб., сапоги ALL-IN, KM20, 176 800 руб., кольцо Hugo Kreit, KM20, 34 600 руб., чокер Hugo Kreit, KM20, 29 800 руб.
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Платье Y/Project, KM20, 74 600 руб., сапоги ALL-IN, KM20, 176 800 руб., кольцо Hugo Kreit, KM20, 34 600 руб., чокер Hugo Kreit, KM20, 29 800 руб.

Топ GATE31, 10 290 руб.
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Топ GATE31, 10 290 руб.

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Составляем новогодний лук из экстратрендовых сапог ALL-IN, платья y/project с невидимыми лямками и украшений Hugo Kreit. Ещё одна интересная вариация строгого, но нарядного образа — от петербургских профи базы GATE31: этот топ из костюмной ткани отлично сочетается с классическими брюками.

А за настоящим кутюром отправиться стоит в Atelier Biser Ксении Подвавльной — их white-tie образы носят как российские (например, модели Евгения Катава и Анна Селезнева в новом лукбуке), так и зарубежные звезды (Сиара, Карди Би и Кристина Агилера!).

Хайлайты новой кутюрной коллекции Atelier Biser: перья, драпировки и боди-коконы

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