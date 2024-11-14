25 мастхэвов зимы от фэшн-инфлюэнсера Алины Шкарупы: меховые пуховики, сумки-печенья и кольца-простыни

Триумфальный переезд! Восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа (в анамнезе — редактор Elle) ведет шоу «Звездный гардероб», в котором проводит модную ревизию сумок, приталенных пиджаков и арт-туфель Ксении Чилингаровой, Алексея Жидковского и Евгении Медведевой, отслеживает тренды в телеграм-канале ШМОТ (больше 100к подписчиков!), а главное — теперь живет в Петербурге и наблюдает за фэшн-экспансией петербургских брендов в собственные луки и светские выходы. По просьбе отдела моды Собака.ru Алина рассказала, где в этом сезоне брать самые экоустойчивые шубы, где — отборный монгольский кашемир, а где — самые новогодние (и высокохудожественные!) стейтмент-украшения.
Топ-3 петербургских бренда
- My812 — самые ромкорные платья и наиболее ультрафеминные силуэты.
- I MAKE BAGS во главе с Ксенией Лапшовой — лучшие сумки.
- Youforia Jewellery — украшения. Новорожденная хэндкрафт-марка (Carpinskiy встречает Mineral Weather!) запущена моделью Вероникой Фоменко этой осенью. Мастхэв дебютной коллекции «Мам, буду поздно» — кольцо «Мятая простынь» из серебра (на первом фото). Оно увесистое и вообще ко всему подходит.
Зимняя куртка
Для меня самые крутые и красивые пуховики — у J.Kim. Недавно взяла себе модель с мехом и очень довольна: она теплая и очень плотная. Нарядная, но на каждый день. Плюс неожиданная находка этого сезона — объемное пальто от бренда IRNBY Насти Мироновой.
Пушистая шуба
За шубами из искусственного меха рекомендую идти в LIME — сочетаю такую со спортивным костюмом и чувствую себя дивой из 1990-х. Плюс эффектный пушистый кокон Entire Studios можно найти у концепт-стора Studio Slow.
Лучший свитер на зиму
Азиатский бренд Auralee для меня фаворит по части приятных натуральных тканей (например, из монгольского кашемира) — берем свитер именно у них. Можно из мужской линейки, тогда будет сидеть объемно и свободно.
Iconic худи
One&only в мире худи для меня — все, что выпускают Planta Rosa во главе с Ибрагимом Гатциевым и Женей Павлин. Всегда отлично сидят и не растягиваются.
Лучший костюм
Костюм — на каждый день или для офиса — я бы составила из брюк Paloma Wool и приталенной куртки Hyein Seo.
Топ-джинсы
Сейчас все еще актуальны модели на низкой посадке, а также, в противовес им, джинсы на талии (как были на показе Loewe). Но лично я за первый вариант — это более удобно, плюс легче стилизовать.
Сумка-артефакт
Главные сумки сезона — это, конечно же, Hodakova из ремней, ABRA с шипами и Acne Studios в форме печенья с предсказанием. Если говорить про сумки на каждый день, я отдаю предпочтение кисету-шоперу Trunk от петербургских локалов JENEK и SEVA от I MAKE BAGS.
Где брать белье?
Самое любимое нижнее белье — Corporelle. Без шуток, скупаю его коллекциями и постоянно ношу.
Главная обувь сезона
Самые модные сапоги этого сезона — гипертрофированные угги от Balenciaga. Носить с джинсами, заправленными внутрь.
Что надеть на Новый год?
Составляем новогодний лук из экстратрендовых сапог ALL-IN, платья y/project с невидимыми лямками и украшений Hugo Kreit. Ещё одна интересная вариация строгого, но нарядного образа — от петербургских профи базы GATE31: этот топ из костюмной ткани отлично сочетается с классическими брюками.
А за настоящим кутюром отправиться стоит в Atelier Biser Ксении Подвавльной — их white-tie образы носят как российские (например, модели Евгения Катава и Анна Селезнева в новом лукбуке), так и зарубежные звезды (Сиара, Карди Би и Кристина Агилера!).
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