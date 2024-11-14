25 мастхэвов зимы от фэшн-инфлюэнсера Алины Шкарупы: меховые пуховики, сумки-печенья и кольца-простыни

Составляем новогодний лук из экстратрендовых сапог ALL-IN, платья y/project с невидимыми лямками и украшений Hugo Kreit. Ещё одна интересная вариация строгого, но нарядного образа — от петербургских профи базы GATE31: этот топ из костюмной ткани отлично сочетается с классическими брюками.

А за настоящим кутюром отправиться стоит в Atelier Biser Ксении Подвавльной — их white-tie образы носят как российские (например, модели Евгения Катава и Анна Селезнева в новом лукбуке), так и зарубежные звезды (Сиара, Карди Би и Кристина Агилера!).