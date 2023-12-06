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Как Нино Шаматава создала супербренд Ushatáva и собрала коллекцию-ресерч музейного уровня?

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Нино Шаматава собирает архивную коллекцию-ресерч, куда уже попали вещи Мартина Маржелы, Миуччи Прада, Рафа Симмонса и Фиби Файло. Рассматривая находки в ее квартире на Петровке, мы узнали, как ребенок из патриархальной семьи беженцев, экономист не по призванию, а по принуждению и человек, победивший рак еще в юности, без специального образования взял и создал супербренд USHATÁVA — пожалуй, главный российский фэшн-кейс последнего десятилетия.

Коллекция-ресерч и мода-терапия

Нино в платье BALENCIAGA, рядом с собственным портретом-сессией авторства Жени Власовой, рядом туфли PRADA и туфля MARTIN MARGIELA
Леонид Сорокин

Нино в платье BALENCIAGA, рядом с собственным портретом-сессией авторства Жени Власовой, рядом туфли PRADA и туфля MARTIN MARGIELA

Вы так лихо вывели Ushatáva в федерального фэшн-хэдлайнера и с тех пор годами удерживаете бренд в абсолютных чемпионах, что у меня вопрос: вырастет ли ваша коллекция архивной моды и винтажа в музей моды?

Очень громко сказано — «коллекция». Я совсем недавно начала собирать вещи, которые мне интересны с точки зрения конструкции и дизайна. Это коллекция-ресерч. Например, в ней есть топ Prada 1998 года, он мне важен не из-за бренда или даты, а с точки зрения работы с винилом: результат его переосмысления — некоторые вещи из этого материала в коллекции Ushatáva Paper Street. И да, мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь люди увидели мои находки и вдохновились. Сейчас их около 40 Думаю давать их супербережным стилистам на съемки. Но до музея пока далеко. Еще я стала собирать современное искусство и винтажные предметы интерьера. Увлеклась хореографией: влюбилась в современный танец и в гагу. Очень долго хотела попасть на выступление труппы «Бат-Шева», их энергия мне очень подходит. Они настолько свободны, это дико будоражит и вдохновляет, потому что, наверное, у меня этого нет. Но глядя на них, я как будто и сама становлюсь внутренне чуточку более свободной.

А как вы думаете, с чем связаны внутренняя свобода и несвобода?

Думаю, на это влияют многие факторы, но в моем случае мне кажется, что это все-таки идет из семьи. У меня довольно традиционная кавказская семья. Большую роль сыграло то, что мы фактически беженцы из зоны грузино- абхазского конфликта. Я родилась в России, в Сибири: родители приехали туда на заработки. Но каждое лето до трех лет я проводила в Абхазии, с бабушками и дедушками. Остальное время жили в Сургуте: родители копили, покупали гарнитуры, технику, и однажды в 1992 году всё собрали, загрузили в контейнеры, отправили на родину и сами должны были лететь следующим утром, но началась война. Мы — те самые мегрелы, которые издавна жили на территории Абхазии: в тот момент таким, как мы, нужно было бежать, чтобы остаться в живых. И мы никуда не полетели, остались на Севере. Всё, что родители нажили, пропало. Мне тогда было три года, и, знаете, я себя не очень уместно чувствовала всю свою жизнь. Меня растили в ожидании, ощущении временности: это не совсем наш дом, наш дом будет вот когда-то совсем скоро. Это наложило отпечаток на мое становление, на мой уровень внутренней свободы и общее ощущение собственной уместности.

Винтажная футболка с заломами из подиумной коллекции Martin Margiela 2001 года
Леонид Сорокин

Винтажная футболка с заломами из подиумной коллекции Martin Margiela 2001 года

Куртка Marc Jacobs близкого друга и коллеги Нино Дачи Зухбая, которая была на нем в момент их знакомства
Леонид Сорокин

Куртка Marc Jacobs близкого друга и коллеги Нино Дачи Зухбая, которая была на нем в момент их знакомства

Мода — терапия внутренней свободы или наоборот?

Мода всеобъемлюща. Там есть всё. Тебе нужно сделать коллекцию, тебе нужно поставить шоу: придумать идею, драматургию, интерьер, свет, музыку, понять, кто ее будет писать, продумать сценографию. Это занятие тебя внутренне расширяет. Я всегда любила моду. Моя мама прекрасно шьет и вяжет, она возглавляет подразделение Ushatáva Moms, моя бабушка — прекрасный портной, мой прадед обшивал самых важных людей. Смотрю на маму — у нее очень крутой потенциал с точки зрения вкуса и стиля. Она музыкант, всю жизнь проработала преподавателем по классу фортепиано. Мой папа тоже закончил профессиональное училище, он был преподавателем по классу аккордеона. Но в 1990-х в Сургуте он вынужденно занялся бизнесом, бросил музыку. И с тех пор креативные профессии папой для меня не рассматривались. Он четко дал понять, что я должна быть либо юристом, либо экономистом.

Выбор невелик.

А так как мой двоюродный брат работал в «Газпроме», я пошла учиться на экономический, чтобы к нему присоединиться по окончании. И вот этот момент — стыдно: стыдно проявиться, стыдно свое желание показать, стыдно прийти к брату и сказать: «Слушай, я, конечно, благодарю тебя за то, что ты дал мне возможность сразу же устроиться на работу с прекрасным наставником в твоем лице, но это не мое, я вообще этого не хочу». Я ведь не могу идти против воли родных. Сейчас я, конечно, работаю над этим. А в тот момент мой муж мне помог их энергия мне очень решиться: прямо настоял, чтоб я ушла. На удивление, брат нормально к этому отнесся: «Вообще без проблем. Иди в свою жизнь, делай, что хочешь». Без сарказма, без обиды.

И тут-то вы и запустили бренд?

Нет, потом было 5 лет какого-то поиска, может быть, это была депрессия, я не знаю. Были серьезные проблемы со здоровьем — рак щитовидной железы. Профессионально заниматься пробовала разным: плела браслеты, возила вещи из аутлетов Милана, объездила их все. Знала все спаччи — секретные магазины при фабриках. И однажда я купила в одном из них потрясающие туфли Prada без лейбла, потому что их фабрика продавала, а не бренд: дикой красоты и высоты, баклажанового оттенка. Ни разу их не надевала и потом продала, но не забыла. И тут я захожу в Москве в комиссионный магазин и вижу опять эти туфли уже в другом оттенке и с надписью Prada: такой флешбэк. И я купила их снова. Дело в том, что в них невозможно ходить. В них даже сидеть невозможно, но парадокс в том, что Миучча в них бегает по всем делам и даже порой отплясывает.

Ну вы и выбрали себе ролевую модель: Миучча все-таки вандервумен и немного терминатор, ее же прислали из будущего сжечь все фэшн-стереотипы дотла.

Почему Миучча может в этих туфлях ходить, а я не могу? Мы просто смеемся с моей подругой Мишей из дуэта стилистов Миши и Китти, у которой тоже есть такие: у нас от одного их вида уже сводит ногу и наступает паралич. Думаю: ладно, пусть просто стоят, раз такие красивые.

Нино в дверях своей московской квартиры в меховом жилете с шифоновым кейпом MARTIN MARGIELA, рядом — ботфорты BALENCIAGA
Леонид Сорокин

Нино в дверях своей московской квартиры в меховом жилете с шифоновым кейпом MARTIN MARGIELA, рядом — ботфорты BALENCIAGA

Босоножки Manolo Blahnik из гардероба Франки Соццани, браслет-пончик Martin Margiela и огуречная свеча Loewe
Леонид Сорокин

Босоножки Manolo Blahnik из гардероба Франки Соццани, браслет-пончик Martin Margiela и огуречная свеча Loewe

Расшитое пайетками бархатное платье с корсетом внутри и кутюрными задатками — Balenciaga из первой коллекции Демны Гвасалии
Леонид Сорокин

Расшитое пайетками бархатное платье с корсетом внутри и кутюрными задатками — Balenciaga из первой коллекции Демны Гвасалии

Архивная сумка Hermes Kelly
Леонид Сорокин

Архивная сумка Hermes Kelly

Сумка Chanel, туфли Vivienne Westwood, клатч Dries Van Noten
Леонид Сорокин

Сумка Chanel, туфли Vivienne Westwood, клатч Dries Van Noten

С них началась коллекция? Просто потому, что вы не смогли в них выйти из комнаты?

Я 80% вещей не могу надеть на себя. Конечно, все мы планируем похудеть на 100 килограмм к лету и на Новый год. Но пока мне удается только набирать, поэтому я уже не надеюсь, что когда-то смогу это носить. Первыми в коллекции появились вещи Vetеments периода Демны — все эти платья из нескольких платьев. Потом пошли бельгийцы и прежде всего Martin Margiela, которого я, признаюсь, обожествляю. Туфли Martin Margiela, которые как с вечеринки (знаете, такие немножко видавшие виды, с виньеткой оторвавшейся от каблука кожи) — музейную вещь — я купила на «Авито», где все еще случаются чудеса, которые невозможны на более рафинированных фэшн-ресейлах. Еще чудеса случаются в петербургском «Пиф Паф Supershop» —оттуда у меня меховая накидка и туфли со вздернутым носом того же Маржелы. Затем уже в Антверпене, где лучшие винтажки, я находила Prada, Raf Simons, Dries Van Noten. Мой любимый магазин — Labels Inc., там одиозная хозяйка, которая заказывает оформление витрин студентам Royal Academy of Fine Arts Antwerp. Но сначала они должны победить в ее конкурсе! Там я купила браслет-бублик Martin Margiela из моей любимой коллекции 2008 года и невесомую юбку Prada из органзы. Я ее показывала ребятам в ателье Ushatáva, мы разбирали, как добиться такой легкости.

Вы рассказывали, что бросили носить сумки, а теперь оказывается, еще и разбираете законы невесомости по Prada — похоже на процесс. Ищете облегченья?

У меня такой период в жизни — хочется все облегчать: и дизайн, и силуэты, и все-все-все. Когда ты работаешь с прозрачными тканями, легкость и невесомость — неотъемлемая часть замысла, потому что любой неверный шаг утяжеляет изделие, и оно начинает смотреться грузно.

Вещи-экспонаты и вещи-сентименты

Платье с бра Loewe и топ Marni
Леонид Сорокин

Платье с бра Loewe и топ Marni

Подол бархатного платья Balenciaga, архивные туфли с двойным носом Martin Margiela, найденные в «Пиф Паф Supershop»
Леонид Сорокин

Подол бархатного платья Balenciaga, архивные туфли с двойным носом Martin Margiela, найденные в «Пиф Паф Supershop»

Казаки из меха Chanel
Леонид Сорокин

Казаки из меха Chanel

Многослойный тренч Фиби Файло для Celine, казаки Chanel, невесомая юбка из органзы Prada, ботфорты MM6, платье-шар из первой коллекции Эди Слимана для
Леонид Сорокин

Многослойный тренч Фиби Файло для Celine, казаки Chanel, невесомая юбка из органзы Prada, ботфорты MM6, платье-шар из первой коллекции Эди Слимана для Celine

Юбка из органзы с объемными наклейками-цветами СHRISTOPHER KANE из коллекции SS12, посвященной дневникам и скрапбукам школьниц
Леонид Сорокин

Юбка из органзы с объемными наклейками-цветами СHRISTOPHER KANE из коллекции SS12, посвященной дневникам и скрапбукам школьниц

Давайте разберем ваше собрание по типажам. Абсолютный хедлайнер коллекции?

Туфли Франки Соццани (бывшая главный редактор итальянского Vogue — самого арт + фэшн из семьи журналов издательства. — Прим. ред.): босоножки Manolo Blahnik с тоненькими перемычками, которые я приобрела на онлайн-распродаже ее гардероба, устроенной сыном Франки. Я поставила 74 будильника, зарядила всех своих знакомых, подруг и друзей, потому что я понимала, что одни руки — хорошо, а несколько — лучше. Но разобрали все архибыстро, и мне удалось ухватить лишь босоножки и клатч Jimmy Choo из перфорированной кожи — считаю, большой подарок судьбы. Ведь Франка — женщина, которая меня очень сильно вдохновила. Как оммажей в Ushatáva я сделала туфли, где на ремешке на обратной стороне написано: «Франка». Они так и называются.

Вещь с максимальной сентиментальной ценностью?

Тут нет сомнений: оранжевая куртка Marc Jacobs, в которой был Дачи (Дачи Зухбая — контент-директор Ushatáva и друг Нино, умерший в 2021 году. — Прим. ред.), когда мы с ним познакомились. Это было много лет назад. Мы встретились в Екатеринбурге, а потом оказалось, что мы происходим из одного села Укум в Абхазии и он тоже мегрел. Мы много шутили по поводу этой куртки, она была чем-то вроде нашего личного мема. Я попросила ее у родителей Дачи: единственная вещь, которую я забрала после его смерти на память.

Вещь, сильнее остальных повлиявшая на вас как на дизайнера?

Одна из них — подиумная футболка Margiela 2001 года. Ткань заминали, а потом все эти складки заутюжили и засторчили. Отсюда пошли наши фирменные техники запекания, которые мы используем в Ushatáva.

Вещь, за которой вы охотитесь?

Мечтаю о топе из перчаток и пиджаке-манекене Margiela. Пиджак появился в продаже недавно в одной европейской винтажке, но пока я пыталась это осмыслить, он исчез. Я даже не успела запросить цену. А через несколько дней такой же обнаружился на Бьянке Цензори, девушке Канье Уэста.

Вещь, которая не перестает вас удивлять?

Платье с лифом напоказ Джонатана Андерсона для Loewe. Смотря шоу, я была поражена, как в нем сочетается несочетаемое, сколько иронии может источать платье. И через несколько лет нашла его в аутлете ЦУМа, совершенно новое. Оно еще оказалось конструктивно выдающимся: чашечки не пришиты, а вмонтированы. Моему счастью не было предела.

Нино в платье BALENCIAGA
Леонид Сорокин

Нино в платье BALENCIAGA

Нино пьет кофе в платье VETEMENTS, туфлях BOTTEGA VENETA
Леонид Сорокин

Нино пьет кофе в платье VETEMENTS, туфлях BOTTEGA VENETA

Новое пальто Alaïa Питера Мюлье и архивная сумка Miu Miu
Леонид Сорокин

Новое пальто Alaïa Питера Мюлье и архивная сумка Miu Miu

Вещь, которую вы хотите носить сами?

Бархатное платье Balenciaga, расшитое пайетками, из первой коллекции Демны. Я его часто носила, пока оно мне шло. Оно из линии прет-а-порте, но с задатками кутюра: там с внутренней стороны — целая жизнь: корсет, крючки, резиночки, очень сложно все устроено. Я его комбинировала с грубыми резиновыми сапогами Celine на скрытой платформе, выглядело невероятно.

Вещь, которую вы не хотели бы носить сами?

Тренч Фиби Файло для Celine. У меня много оld Celine, потому что одно время я фанатела от ее дизайна. Тренч купила в TSUM Collect, когда они только открылись. Мне нравятся элементы многослойности в его дизайне, но честно, не могу сказать, что плащ хорошо сидит. То есть я не чувствую себя в нем круто он меня утяжеляет.

Есть вещи-экспонаты, которым место не в шкафу, а на отдельно стоящем манекене желательно в центре зала?

Платье-шар в горох, которое открывало показ первой коллекции Эди Слимана в Celine. Начало неоднозначной новой эпохи для нас, любителей Фиби, но я не могла его не купить, потому что увидела выдающийся дизайн и мастерство исполнения. Было очевидно, что платью нужна публичность, я завела ему манекен, на который оно, кстати, с трудом налезло. 34-й размер —и других, похоже, не было выпущено! К тому же у меня особые отношения с принтом polka dot, мы сами его используем в Ushatáva со старых времен. Сейчас вышла новогодняя капсула Festive Mess, там снова горошины. Главные референсы: фильм «Карнавальная ночь» и отрез винтажного советского крепдешина, который я нашла на «Авито». Розовый в черный горох: по его мотивам мы создали собственный принт, немножечко деконструированный горох, расплывчатый.

Недавняя покупка, обреченная стать коллекционной?

Новое пальто Alaïa. Питера Мюлье люблю еще со времен фильма «Диор и я», когда я первый раз с ним познакомилась. Он со мной — нет, а я с ним — да. Хотя как-то раз мой друг Китти выложил меня в пальто и отметил Питера, и тот прислал сердечки, представляете? Это так мило! У меня два пальто Alaïa. Отдельная история, как их упаковывают, в этом столько любви к вещам. Выходит портная, оценивает размер, советует верный и полностью прокладывает пальто бумагой. У меня есть и винтажное пальто марки времен Аззедина Алайя, и мне очевидно, с каким трепетом и уважением Питер относится к наследию бренда.

Абрамович и я

На Нино винтажное пальто ALAÏA, брюки USHATÁVA
Леонид Сорокин

На Нино винтажное пальто ALAÏA, брюки USHATÁVA

Топ Prada c верхом из винила из коллекции 1998 года
Леонид Сорокин

Топ Prada c верхом из винила из коллекции 1998 года

Мы сейчас сидим в вашей квартире, где из современного — только искусство. Вещи — преимущественно архивные, мебель — винтажная, откуда эта тяга к старине?

У меня есть обсессия: мне кажется, что раньше вещи делали лучше, вкладывали в них больше смысла. Есть такое четкое ощущение. Это связано с мебелью, с одеждой, с машинами. Мой любимый кузов автомобиля — это «мерседес» 1970-х годов и «ягуары» тех лет. А искусство — да, люблю современное. Я его собираю, мечтаю о нем, читаю про него книги. Меня завораживает фигура Марины Абрамович. Такой сложный духовный путь, столько практик... Годы тренировок: те перформансы, которая она делала — это просто невозможно без психологической подготовки, это самоубийство. И меня восхищает ее упорство.

А вы упорная?

Не знаю. Мне ничего никогда легко не дается. Цели, которые я перед собой ставлю, пока не достигнуты, работать и работать: понять, кто я есть на самом деле, достать из себя это и реализовать в Ushatáva.

Какие инструменты для этого нужны — клещи?

Смелость, честность по отношению к себе и психотерапия. Здесь стоит мой портрет художницы Жени Власовой, которую я очень люблю. У нас была такая практика: я ей рассказываю все свои страхи и печали, а она в это время меня пишет. Это было тяжело, но максимально полезно. Мы потом делали такие сессии со всеми желающими в Ushatáva. А недавно я пошла к психотерапевту. Долго искала человека, посмотрим, что из этого выйдет. Мне просто очень нравится проводить с ним время. Это для меня уже много значит. Не то чтобы в моей жизни много людей, с которыми мне нравится проводить время.

Да? А кажется, вы прямо гений коммуникаций. И еще: а куда же тогда носить всю эту баленсиагу — те самые двадцать процентов коллекции, которые вы можете надеть?

Это общее мнение, но это далеко не так. По крайней мере я этого не ощущаю. Я не светский человек: не хочу, не могу ходить куда-то, чтобы разговаривать с очередью — пятьюдесятью людьми друг за другом. А вся баленсиага — для внутренней меня.

Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ

Фото ЛЕОНИД СОРОКИН

Визаж и волосы ФАРИЗА РОДРИГЕЗ

Свет ПАВЕЛ ВЕДЕНЬКИН

Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА

Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ

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Материал из номера:
Декабрь

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