Как Нино Шаматава создала супербренд Ushatáva и собрала коллекцию-ресерч музейного уровня?

Вы так лихо вывели Ushatáva в федерального фэшн-хэдлайнера и с тех пор годами удерживаете бренд в абсолютных чемпионах, что у меня вопрос: вырастет ли ваша коллекция архивной моды и винтажа в музей моды?

Очень громко сказано — «коллекция». Я совсем недавно начала собирать вещи, которые мне интересны с точки зрения конструкции и дизайна. Это коллекция-ресерч. Например, в ней есть топ Prada 1998 года, он мне важен не из-за бренда или даты, а с точки зрения работы с винилом: результат его переосмысления — некоторые вещи из этого материала в коллекции Ushatáva Paper Street. И да, мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь люди увидели мои находки и вдохновились. Сейчас их около 40 Думаю давать их супербережным стилистам на съемки. Но до музея пока далеко. Еще я стала собирать современное искусство и винтажные предметы интерьера. Увлеклась хореографией: влюбилась в современный танец и в гагу. Очень долго хотела попасть на выступление труппы «Бат-Шева», их энергия мне очень подходит. Они настолько свободны, это дико будоражит и вдохновляет, потому что, наверное, у меня этого нет. Но глядя на них, я как будто и сама становлюсь внутренне чуточку более свободной.

А как вы думаете, с чем связаны внутренняя свобода и несвобода?

Думаю, на это влияют многие факторы, но в моем случае мне кажется, что это все-таки идет из семьи. У меня довольно традиционная кавказская семья. Большую роль сыграло то, что мы фактически беженцы из зоны грузино- абхазского конфликта. Я родилась в России, в Сибири: родители приехали туда на заработки. Но каждое лето до трех лет я проводила в Абхазии, с бабушками и дедушками. Остальное время жили в Сургуте: родители копили, покупали гарнитуры, технику, и однажды в 1992 году всё собрали, загрузили в контейнеры, отправили на родину и сами должны были лететь следующим утром, но началась война. Мы — те самые мегрелы, которые издавна жили на территории Абхазии: в тот момент таким, как мы, нужно было бежать, чтобы остаться в живых. И мы никуда не полетели, остались на Севере. Всё, что родители нажили, пропало. Мне тогда было три года, и, знаете, я себя не очень уместно чувствовала всю свою жизнь. Меня растили в ожидании, ощущении временности: это не совсем наш дом, наш дом будет вот когда-то совсем скоро. Это наложило отпечаток на мое становление, на мой уровень внутренней свободы и общее ощущение собственной уместности.