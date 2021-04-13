Дизайнер и создатель House Of Leо Леонид Алексеев: «Каждую пятилетку у моды новая идея фикс. И сегодня это активизм»

В 2014 году я закрыл свою марку Leonid Alexeev и возглавил дизайн-бюро Министерства обороны, выпускал коллекции под брендом «Армия России», начал преподавать по направлению «мода» в московской Школе дизайна НИУ ВШЭ, стилизовал клипы и театральные постановки, как арт-директор занимался видеопродакшеном. И все, что меня связывало с модой, — раз в год я делал капсульные коллекции для проекта «Ассоциации» в Царском селе. Все это время я как будто себя переизобретал и вдруг понял, что у меня снова есть силы и желание делать одежду. Год назад я залез в папин шкаф — и его вещи вдохновили меня на первую за долгое время полноценную коллекцию о советских дискотеках, яхтенном спорте и юношеской красоте.

Мы сделали презентацию в Москве, пришли наши друзья, играла красивая музыка, развевались полотна-паруса, и все почему-то рыдали. Оказалось, моего возвращения ждали. А для дизайнера самое главное что? Чтобы ему говорили, как он нужен! И выяснилось, что я нужен своим друзьям, своим клиентам, которые за это время выросли и поменялись, и даже российской моде — как раз началась новая волна интереса к локальному дизайну. Так появился дом House Of Leo. Я предпочел вернуться к мужской моде, что абсолютно логично, по образованию я — дизайнер именно мужской одежды. И сейчас я увлечен тем, чтобы делать вещи, которые садятся на все типы фигур: пластичную, агендерную, универсальную, умеренную одежду. Мне байеры часто говорят: «Какое у вас потрясающее качество!» А я отвечаю: «Нормальное у нас качество, хорошее». А знаете, почему? Потому что я умею делать продукт, а не контент, как это принято у бывших стилистов и других околомодных работников. Я потратил много лет, чтобы этому научиться. Мода, в первую очередь, это ремесло.

Людям кажется, что это так просто: нанял портных, конструктора, вдохновился коллекцией Верджила Абло — и все, шлепаешь свитшоты с веселыми логотипами, понеслась. Но профессия дизайнера — это умение делать коммерческие вещи и встраивать их в современный контекст.