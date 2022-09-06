Маша Миногарова: «Мода — это не гора, на которую нужно взобраться, воткнуть флажок и сказать: "Ну все, я модная"»

Блогер и ведущая ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова поддерживает локальную модную индустрию словом и делом: соведущими она приглашает медийных Чуму Вечеринку и Алексея Жидковского, и тех, чьими руками эта индустрия создается: визажиста Сергея Наумова, стилиста Мишу Ведерникову, фотографа Гошу Полянского, редакторов актуальных медиа. Да, на мероприятиях и в кадре Мария чаще всего в show-pieces от русских дизайнеров.
Юбка и туфли Viva Vox, серьги RES Objects
Насколько твоя публичность и блогерская задача все время создавать контент возлагает на тебя обязательства все время «выглядеть»? Ты можешь себе позволить выйти, не знаю, в пижаме или трениках?
Да, конечно могу. У меня ни перед кем нет никаких строгих обязательств или морального долга всегда быть «при наряде». Это скорее моя личная инициатива и желание. Единственное, если по дресс-коду заявлен коктейль, не стоит, конечно, приходить в спортивном. Хотя и это не обязательно. Есть желание быть overdressed — я ему следую. Хочется быть вообще не dressed — тоже пожалуйста. Я могу в один день нарядиться с перебором, как арт-объект, в другой в простые повседневные вещи — зависит от настроения. Мода — не гора, на которую нужно взобраться, воткнуть флажок и сказать: «Ну все, я модная». Одежда — это прежде всего способ создать настроение. Классно нарядился — все, обычный день засиял и заиграл.
Ты не устаешь от моды и необходимости себя перепридумывать?
Не устаю. Потому что отношусь к моде с большим интересом, но я скорее потребитель, а не человек который обязан постоянно что-то создавать, привносить, генерить и так далее.
Как инфлюенсеру, которая к тому же еще и поддерживает локальную индустрию, тебе должны высылать тонны нарядов дизайнеры всего постсоветского пространства.
Все бренды, за что я очень им благодарна, с большим энтузиазмом идут на сотрудничество и помогают с вещами на съемки, даже без единого вопроса. И присылать рвутся, но я не хочу от жадности собирать все подряд — «пока дают» и «лишь бы было», поэтому часто вежливо отказываюсь.
Помнишь самый первый подарок?
Задолго до инфлюенсерства я начинала как модель — и однажды участвовала в показе Алены Ахмадуллиной. Существовала иерархия престижности русских дизайнеров, и ходить у Алены было очень почетно! К тому же я очень восхищалась ее коллекциями. После шоу мне подарили то ли шарфик, то ли брошь — это было невероятно приятно. Было ощущение абсолютно шикарной вещи.
Боди и кейп Viva Vox
Как сказывается пауза в общении с иностранными брендами — ведь ты друг домов Gucci и Bvlgari?
Всегда тяжело расставаться, но я надеюсь, что это не «прощайте», а «до свидания». Импортозамещение? Не знаю, а есть ли такая цель? Мне кажется, странно заменять Gucci на «Ивановские ситцы», а Bulgari — на алтайский малахит. Русских дизайнеров я поддерживала всегда и буду продолжать это делать. Мой абсолютный фаворит — Viva Vox.Между нами нет никаких контрактных обязательств, только любовь и дружба. Дизайнер Олег Овсиев делает вещи идеального кроя из роскошных тканей так, что я всегда поражаюсь, насколько сексуальным и «дорогим» в самом хорошем смысле получается образ. Я чувствую себя невероятно, даже походка меняется. Все мои самые эффектные выходы последнего времени были в Viva Vox. Что немаловажно — почти все вещи на мой рост, обычно это огромная проблема для девушки метр восемьдесят четыре сантиметра. Еще один безусловный плюс — луки Viva Vox шьются на заказ по принципу ателье, что отвечает экоповестке. Каждый шаг в сторону осознанности делает лучше нас и мир вокруг.
Чего бы тебе хотелось от русского дизайна как клиенту?
Наши ребята начали делать классный продукт из хороших материалов, носибельный и не производящий впечатления театральной бутафории — с хорошими швами, не разъезжающимися на попе за один вечер. Это правда. Начинающим мой большой совет не идти в сторону сильного декорирования плохими деталями. Лучше меньше да лучше.
Кто отлично с этим справляется?
Много лет восхищаюсь тем, что делают Ester Abner: когда мы снимали проект подиум, я постоянно появлялась на финальных показах в платьях от Эстер, а в это же время в Каннах в них выходила Винни Харлоу. Бренд WOS Андрея Артемова горячо любим всеми светскими девушками Москвы, а еще его носят Рианна и Белла Хадид. В костюмах Леси Небо ходит Джиджи. C Rasario у нас великолепный контакт и совпадение —это идеальные вечерние выходы. На каждый день для меня вне конкуренции Ushatаva. Из концептуальных — Vereja Игоря Андреева и любимый Роман Уваров из Краснодара, мой дорогой земляк: они не совсем мои по стилю, но я уважаю их за аутентичность и поиск. Очень нравится бренд Glumkimberly, влюблена в комбинезоны Monosuit, из последних открытий P.P.S. — микс streetwear и чего-то такого заманчивого и сексуального: топы на резиночках и веревочках, шнуры и жгуты на ногах и плечах. Выглядит очень классно.
Тебе идут сложные арт-вещи, которые невозможно представить на ком-то другом.
Наверное, потому что я сама по себе странная, поэтому все странные луки на мне выглядят хорошо: минус на минус дает плюс. У меня нестандартная, нетипичная фигура: высокий рост, широкие плечи, длинные руки и ноги. Вероятно, поэтому все мудреные, иногда накрученные или суперконцептуальные вещи на меня садятся хорошо, и мне в них легко, гармонично и удобно. Ну и мое отношение решает: я в этом иду, не стесняясь. Я знаю, почему мои образы заходят всем и не вызывают раздражения: обычно они не суперсексуальны.
Ты себя не видишь сексуальной?
Наоборот, я себя вижу исключительно как девушки из клипов Duran Duran. Была б моя воля, я бы 365 дней в году ходила на шпильках, в прозрачных черных колготках и в боди. В душе я Бейонс! Но что-то мне мешает так себя проявлять на людях.
Ты затронула интересный аспект, потому что сексуальность в России до сих пор табуированная тема и демонстрация тела вызывает у людей неадекватные реакции. При этом, наверное, нигде в мире на улицах нет такого количества женщин на шпильках, как в Москве.
Да, причем это не столько реальная опасность, сколько психологическое давление. Повышенное внимание и сильное акцентирование на том, как ты выглядишь, причем неважно, с позитивным или с негативным окрасом — это своего рода буллинг. Я однажды вышла из дома в белой футболке без лифа, и это оказалось испытанием. Мне вслед отпускали столько комментариев, что я зашла и заклеила себе грудь наклейками. Вот так у нас заканчивается проявление сексуальности. Причем, если мужчина с хорошей фигурой выберет джинсы в обтяжку или супероткровенную майку, над ним тоже будут смеяться, мало кто скажет: «Как тебе красиво под твои мускулы». Многие будут подхихикивать и тыкать пальцами, даже если это красиво. Наверное, это связано с тем, что люди себя не принимают и испытывают агрессию по отношению к тому, чего не могут получить или реализовать. Мы все обслуживаем свои комплексы.
А мода нам в этом вовсю помогает?
Да, я всегда говорю, что и моя ютьюбпрограмма «Позавчерашние новости», и журналы о моде, и вся индустрия — это своеобразные продавцы мечты. Как человек, который работает с самой разной аудиторией, могу сказать, что часто наш зритель не может позволить себе купить дорогую вещь, некоторые даже стесняются просто зайти в дорогой бутик, боясь быть зашеймленными снобскими продавщицами, которые смотрят свысока. И когда ты в журналах или соцсетях видишь какую-то вещь, рассматриваешь, обсуждаешь в комментариях, ты уже словно ее имеешь, так сказать, виртуально к себе примеряешь.
Еще пять лет назад все одевались для стритстайла, а сейчас?
Такая необходимость отпала, каждый сам себе и стайл, и медиа. Все одеваются для соцсетей. Изменилась подача — важен не только лук, но и настроение, контекст, потому часто все разложено на фрагменты — все решают details. Людям интересны детали. Чем удобны соцсети — здесь вы получаете не только уличную картинку «смотрите, как я нарядилась», а «смотрите, что вы можете купить себе из этого образа». Сейчас уже в порядке вещей показать подкладку, швы, вывернуть вещь чуть ли не наизнанку. И это круто: некоторые предметы сделаны просто невероятно качественно и «богато», становится понятен труд тех, кто их создавал. Еще хорошо заходят остромодные iconic pieces. Соцсети петербургского стилиста Вики Salavat Kypere пример того, как должен выглядеть твой аккаунт, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес.
Тебе ведь часто работаешь со стилистами — иногда они влияют на модные процессы даже мощнее, чем дизайнеры. Кто реально крутой?
Когда я встретила Мишу и Китти, то у меня получилось главное: найти своих и успокоиться. Я в восторге от их видения, от того, что стиль — это их жизнь. Они настоящие художники, не играют в моду, а ею дышат, с утра до вечера умудряются выглядеть нереально и так же наряжают меня. Целыми сутками могут сидеть на торговых площадках и все свои деньги тратить на редкие вещи, поэтому их дом похож на огромную шкатулку с драгоценностями. Миша и Китти умеют выбрать абсолютно потрясающие луки для наших новостей. Мы снимали серию полностью в WOS, был выпуск в Vereja, в котором помимо одежды был еще и ковер Игоря Андреева, с Ян Гэ у нас были парные луки от Тиграна Аветисяна, в другом эпизоде я появлялась в платье Glumkimberly и колготках Comme des Garcons. Кстати, хочу заметить, что наши люди вводятся в заблуждение ютьюб-проектами и тиктоками некоторых персонажей, которые называют себя стилистами. Ловушка нашего времени в том, что если человек в инфополе долго называет себя каким-то словом, то оно к нему приклеивается. На этом сыграли те, кто даже близко не стилист, посредственно одевается сам и не умеет придумывать образы другим.
А кто, по-твоему, очень хорошо одевается?
Мои друзья! Я реально счастлива тому, как одевается моя компания — все молодые, яркие и очень смелые! Диджей Кирилл Шаповалов — для меня золотой стандарт того, как должен выглядеть артист: красивый, нарядный, всегда в каких-то бусах, лоскутах, ремнях. Классно выглядит диджей Заира Габибова. Всегда максимально круто одевается Гудков. Саша, наверное, мой самый нарядный друг. И, конечно, Оля Карпуть. Мне нравится стиль редакционного директора The Blueprint Александра Перепелкина. Он одним из первых начал носить мужские юбки в северных широтах, что очень изящно и смело, потому что мы все прекрасно знаем, с какой реакцией можно столкнуться. Рома Уваров выглядит смешно, интересно и хорошо. Как и дизайнер Игорь Андреев. Мне нравится фриковатый уклон. Те, кто выбирают минимализм, тоже сказать нечего, большие молодцы. Но мне по душе, скорее, какое-то буйство.
Кейп Viva Vox, нейл-арт Леша Unial Nails
Фото: Cаша Мадмуазель
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Миша и Китти
Нейл-арт: Леша Unial Nails
Ретушь: Жанна Галай
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