Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 октября: гастроли Театра.doc и блокбастер «Битва моторов» (Янковский! Борисов! Андреева!)

Опера «Анна Болейн» с Хиблой Герзмаовой, открытие здания Городской думы (впервые за десятилетия!), спектакль «Последний год» Никиты Кобелева, выставка художника года Cosmoscow-2026 Игоря Самолета, ретроспектива Владимира Гринберга, концерты Ильи Папояна и группы Motorama, а также коллаборация хип-хоп-звезд Madk1d и Fortuna 812. Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 8 ОКТЯБРЯ
Иван Янковский
Главные премьеры этой недели в кино: исторический блокбастер про первый российский гоночный автомобиль (с Иваном Янковским, Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой!) «Битва моторов» (12+), драма из основного конкурса Канн-2026 «Барашек в ящике» (18+) и хоррор «Все закончится» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Гастроли Театра.doc, «Невидимый театр» (18+)
20:00
В Петербург везут первую сценическую адаптацию магнум опуса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска») о сюрреалистичном случае в полицейском участке.
Спектакль «Анна Болейн», Мариинский-2 (16+)
19:00
В заглавной партии в опере Доницетти о трагической биографии жены английского короля Генриха VIII мы увидим диву Хиблу Герзмаву.
Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» (16+)
Обещают индийский мюзикл по Достоевскому, «Чайку» Кончаловского с Юлией Высоцкой, Лескова в версии одной из ведущих независимых театральных площадок «Внутри» и еще шесть постановок из России и Китая.
До 15 октября
Концерт Jazz Philharmonic Orchestra, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Идем слушать Гершвина, Эллингтона, Миллера и других джазменов в версии коллектива, который продолжает традиции американских биг-бендов.
Вечеринка Ксении Гощицкой, кабаре «Шум» (18+)
22:00
Приближаем пятницу танцами на диджей-сете креативного директора Собака.ru.
+ Идея: прогуляться по зданию Городской думы.
Думская башня — лишь малая часть комплекса XVIII–XIX веков, который десятилетиями оставался закрытым. Успевайте увидеть! До зимы здесь проходит выставка петербургских художников «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс». Среди маст-си — картина «Мона Лиза (Пауки в банке)», созданная 35 авторами.
ПЯТНИЦА: 9 ОКТЯБРЯ
Илья Папоян
Спектакль «Последний год», Александринский театр (18+)
Худрук Александринки Никита Кобелев предложит свою версию романа Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», описывающего последний год жизни автора «Горя от ума».
9, 10 и 11 октября
Концерт Ильи Папояна и Анны Аглатовой, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Гранд-пианист Илья Папоян, оркестр филармонии под управлением феноменального скрипача Владимира Спивакова и солистка Большого театра Анна Аглатова вместе исполнят композиции Бетховена и Малера.
Концерт Motorama, «Космонавт» (12+)
19:00
Коллектив с более чем двадцатилетней историей напомнит, что Joy Division есть у нас дома.
Выставка «Всплеск», Левашовский хлебозавод (6+)
Художник года Cosmoscow-2026 Игорь Самолет представит инсталляцию с ярмарки. Спойлер: она выглядит как машина, разбивающая стеклянный шар.
До 1 ноября
Лекция «Города будущего существуют! Петербург, Нижнекамск, Шэньчжэнь и другие», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Архитектурный критик Мария Элькина и сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро обсудят, как выглядят города будущего и при чем тут Петербург.
Вечеринка Oberwave X Years, «К-30» (18+)
22:00
Отмечаем десятилетие дарк-диско-синдиката выступлениями Nienshanz, Superlative и еще 12 друзей и резидентов лейбла.
СУББОТА: 10 ОКТЯБРЯ
FORTUNA 812
Спектакль «Высотка», лофт-пространство «Стачка» (18+)
В центре сюжета — мегаломанская постройка, на примере которой ученик Хейфеца Тимур Кулов разбирается во влиянии общества и технологий на человеческую психику.
10 и 11 октября
Выставка «В воображаемой стране», галерея Anna Nova (16+)
Идеолог московской галереи «Электрозавод» Дима Филиппов исследует удаленные регионы, а также взаимоотношения человека и ландшафта.
До 15 ноября
Творческая встреча с Никитой Кобелевым, Новая сцена Александринского театра (16+)
15:00
Худрук Александринки устраивает встречу со зрителями, приуроченную к премьере его трибьюта Грибоедову «Последний год».
Фестиваль «Абракадабра», «Брусницын» (0+)
В программе торжества авангарда: маркет с 50 локальными брендами, ярмарка совриска (покупаем лоты арт-группировки Parazit!), выставка основателя телеграм-канала с мемами про искусство «Рабы Малевича» и выступление оркестра ARCHĒ.
С 10 по 11 октября
Концерт Madk1d х Fortuna 812, Sound (18+)
23:59
Коллаборация сезона! Одновременно подпеваем и «Династии» Madk1d, и ParisLove Fortuna 812.
Вечеринка «Private Persons — 10 лет», «К-30» (18+)
23:00
Празднуем еще один юбилей в резиденции Roots United. На этот раз — московского объединения Private Persons. В лайн-апе — Hespermen, RLGN, Any Act, Love Object, ADY, Guinta и другие.
Вечеринка Eurotrip, место будет объявлено позже (18+)
22:00
Андеграундный клуб Kontrkult устраивает абсурдную тусовку с поп-артефактами, караоке-перформансами и «веселыми» формами техно.
«Вечеринка несбывшихся надежд», бар Monterey (18+)
20:00
Главные по дофаминовым рейвам — Hotel California — предлагают моральную компенсацию тем, кто планировал в эти выходные пойти на концерт Канье Уэста. Целый вечер треков YE и welcome drink за билет на «Газпром Арену»!
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 ОКТЯБРЯ
Максим Има
Выставка «Серов и Коровин», KGallery (16+)
В экспозиции — сотни пейзажей, портретов, эскизов, графических работ и путевых набросков двух друзей-художников. Отдельный блок — полотна учителей Серова и Коровина: Репина, Врубеля, Чистякова, Поленова и Саврасова.
До 31 декабря
Фестиваль «Арт-Стена», ЦСИ им. Курехина (16+)
В феерии уличного искусства примет участие более 30 художников: Турбен, Никита Дусто, Максим Има, Владимир Абих и другие.
До 8 ноября
Спектакль «Ветер для маленького волка», Большой театр кукол (6+)
11:30 и 14:00
Историю о волчонке, однажды решившем уйти из дома в поисках собственного места в мире, режиссер Ксения Павлова расскажет посредством музыки, движения, игры и воображения.
Выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг», МИСП (0+)
Идем изучать россыпь видов Ленинграда 1930-1940-х годов на выставке одного из основоположников локальной пейзажной школы.
До 22 ноября
+ Идея: выбрать свой фаворит из 12 лучших новых ресторанов 2026 года.
Пробуем пышки с крабом, спагетти с мраморной говядиной и тунца с апельсином.
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