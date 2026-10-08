Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 октября: гастроли Театра.doc и блокбастер «Битва моторов» (Янковский! Борисов! Андреева!)

Главные премьеры этой недели в кино: исторический блокбастер про первый российский гоночный автомобиль (с Иваном Янковским, Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой!) «Битва моторов» (12+), драма из основного конкурса Канн-2026 «Барашек в ящике» (18+) и хоррор «Все закончится» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли Театра.doc, «Невидимый театр» (18+)

20:00

В Петербург везут первую сценическую адаптацию магнум опуса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска») о сюрреалистичном случае в полицейском участке.

Спектакль «Анна Болейн», Мариинский-2 (16+)

19:00

В заглавной партии в опере Доницетти о трагической биографии жены английского короля Генриха VIII мы увидим диву Хиблу Герзмаву.

Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» (16+)

Обещают индийский мюзикл по Достоевскому, «Чайку» Кончаловского с Юлией Высоцкой, Лескова в версии одной из ведущих независимых театральных площадок «Внутри» и еще шесть постановок из России и Китая.

До 15 октября

Концерт Jazz Philharmonic Orchestra, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Идем слушать Гершвина, Эллингтона, Миллера и других джазменов в версии коллектива, который продолжает традиции американских биг-бендов.

Вечеринка Ксении Гощицкой, кабаре «Шум» (18+)

22:00

Приближаем пятницу танцами на диджей-сете креативного директора Собака.ru.

+ Идея: прогуляться по зданию Городской думы.

Думская башня — лишь малая часть комплекса XVIII–XIX веков, который десятилетиями оставался закрытым. Успевайте увидеть! До зимы здесь проходит выставка петербургских художников «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс». Среди маст-си — картина «Мона Лиза (Пауки в банке)», созданная 35 авторами.