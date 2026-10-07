Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Янковский и Борисов в «Битве моторов», «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды и инди-хоррор «Все закончится»

«Все закончится» / It Ends (18+)

Компания друзей попадает в аномалию — они едут по дороге, которая не заканчивается. Хоррор от продюсеров «Закулисья реальности».

Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В фильме снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.

С 8 октября