Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Янковский и Борисов в «Битве моторов», «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды и инди-хоррор «Все закончится»

А также — «Сумерки. Сага. Новолуние» в повторном прокате, комедия «Это все она» и испанский хоррор «Ассистент в морге». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Битва моторов» (12+)
Автолюбитель Нагель и инженер Бондарев объединяются, чтобы поучаствовать в ралли Монако. Исторический блокбастер с Янковским и Борисовым.
Чтобы доказать жизнеспособность проекта автомобиля «Руссо-Балт» энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский) вместе с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов) участвуют в опасном многодневном ралли по Европе. В других ролях — Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и другие. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).
С 8 октября
«Барашек в ящике» / Hako no naka no hitsuji (18+)
Семейная пара заводит себе робота-копию погибшего маленького сына. Драма из основного конкурса Канн-2026.
Новая работа режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. По сюжету в недалеком будущем семье Комоту (Харука Аясэ и Дайго) поступает нетривиальное предложение от корпорации, специализирующейся на робототехнике — взять в аренду искусственную версию своего ребенка с его внешностью и памятью.
С 8 октября
«Все закончится» / It Ends (18+)
Компания друзей попадает в аномалию — они едут по дороге, которая не заканчивается. Хоррор от продюсеров «Закулисья реальности».
Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В фильме снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.
С 8 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Это все она» (18+)
Василиса к своим 30-ти чувствует себя неудачницей, но на помощь спешит воображаемая подруга из детства Мальвина. Комедия о резких переменах в жизни.
Вася (Марина Васильева) страдает от возрастного кризиса, однако внезапно в ее жизнь возвращается синеволосая разбитная Мальвина (Анастасия Белова) и предлагает решение всех проблем — нужно просто найти свою первую любовь по имени Стасик (Никита Ефремов) и все-таки завоевать его сердце. Режиссер — Даша Чаруша («Марафон желаний»).
С 8 октября
«Сумерки. Сага. Новолуние» / The Twilight Saga: New Moon (2009) (18+)
Белла страдает из-за исчезновения Эдварда и заводит нового друга, скрывающего свою опасную тайну. Повторный прокат второй части культовой франшизы.
Напомним, что до февраля-2027 в кинотеатры вернутся все фильмы вселенной «Сумерек» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном.
С 8 октября
«Ассистент в морге» / Tormento (18+)
Усталая охранница морга сталкивается с паранормальным явлением. Камерный мексиканский хоррор с демоном и мертвецами.
Первая ночная смена Бренды (Наталия Солан, «Дитя тьмы») превращается в кошмар — ей предстоит справиться с могущественным древним злом. Режиссер — Олалло Рубио.
С 8 октября
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