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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Янковский и Борисов в «Битве моторов», «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды и инди-хоррор «Все закончится»

А также — «Сумерки. Сага. Новолуние» в повторном прокате, комедия «Это все она» и испанский хоррор «Ассистент в морге». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

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ГЛАВНОЕ

«Централ Партнершип», «Кинослово», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», 2026

«Битва моторов» (12+)

Автолюбитель Нагель и инженер Бондарев объединяются, чтобы поучаствовать в ралли Монако. Исторический блокбастер с Янковским и Борисовым.

Чтобы доказать жизнеспособность проекта автомобиля «Руссо-Балт» энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский) вместе с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов) участвуют в опасном многодневном ралли по Европе. В других ролях — Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и другие. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).

С 8 октября

AOI Promotion, Fuji Television Network (Fuji TV), Gaga, Toho, 2026

«Барашек в ящике» / Hako no naka no hitsuji (18+)

Семейная пара заводит себе робота-копию погибшего маленького сына. Драма из основного конкурса Канн-2026.

Новая работа режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. По сюжету в недалеком будущем семье Комоту (Харука Аясэ и Дайго) поступает нетривиальное предложение от корпорации, специализирующейся на робототехнике — взять в аренду искусственную версию своего ребенка с его внешностью и памятью.

С 8 октября

Aymara Films, Please Hold Pictures, Snoot Entertainment, 2026

«Все закончится» / It Ends (18+)

Компания друзей попадает в аномалию — они едут по дороге, которая не заканчивается. Хоррор от продюсеров «Закулисья реальности».

Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В фильме снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.

С 8 октября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Марс Медиа Энтертейнмент, 2026

«Это все она» (18+)

Василиса к своим 30-ти чувствует себя неудачницей, но на помощь спешит воображаемая подруга из детства Мальвина. Комедия о резких переменах в жизни.

Вася (Марина Васильева) страдает от возрастного кризиса, однако внезапно в ее жизнь возвращается синеволосая разбитная Мальвина (Анастасия Белова) и предлагает решение всех проблем — нужно просто найти свою первую любовь по имени Стасик (Никита Ефремов) и все-таки завоевать его сердце. Режиссер — Даша Чаруша («Марафон желаний»).

С 8 октября

Temple Hill Entertainment, Maverick Films, Imprint Entertainment, Sunswept Entertainment, Summit Entertainment, 2009

«Сумерки. Сага. Новолуние» / The Twilight Saga: New Moon (2009) (18+)

Белла страдает из-за исчезновения Эдварда и заводит нового друга, скрывающего свою опасную тайну. Повторный прокат второй части культовой франшизы.

Напомним, что до февраля-2027 в кинотеатры вернутся все фильмы вселенной «Сумерек» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном.

С 8 октября

BH5 Studios, Bh5, 2025

«Ассистент в морге» / Tormento (18+)

Усталая охранница морга сталкивается с паранормальным явлением. Камерный мексиканский хоррор с демоном и мертвецами.

Первая ночная смена Бренды (Наталия Солан, «Дитя тьмы») превращается в кошмар — ей предстоит справиться с могущественным древним злом. Режиссер — Олалло Рубио.

С 8 октября

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