12 лучших новых ресторанов на каждый день 2026

Будничные блюда петербургские шеф-повара превращают в гастрономическую энигму — пышки (но с крабом!) и спагетти (но с фаршем из мраморной говядины!). Голосуйте за любимый новый ресторан на сайте премии.
«Бистротека»
Соавтор листенинг-бара Catch 22 Дарья Кузьмичева перенесла его секси-вайбы вечной вечеринки и в свою музыкально-коктейльную «Бистротеку» на набережной Карповки. Предводительница нежного рейва избрала креативным директором диджея Алексея Миронова — танцам быть! Кормят в «Бистротеке» крудо из тунца с красным апельсином, бургером в листе салата и крылом ската со спаржей под винные коктейли. Петнат мэтчат с лимончелло, ркацители — с граппой, а шираз — с ежевикой и черным перцем. Запомните логистический хак на следующее лето (ПМЭФ — не приговор!): по выходным от «Бистротеки» снова будут отправляться кораблик и пати-бас прямиком на Фонтанку в Catch 22.
наб. реки Карповки, 31, корп. 1
«Кафе Бенуа»
Легендарный бутерброд с красной икрой от кафе Aster — теперь музейный экспонат! Первое авторское кафе в колонном зале Корпуса Бенуа Русского музея спродюсировала команда Aster. После ретроспектив Шишкина и Кончаловского арт-медиацию продолжают за столом: бутерброд с печенью трески и толченой картошкой венчают перепелиные яйца, а вареники с тушеной капустой знаток русской кухни и французской бистрономии шеф-повар Роман Киселев расцвечивает красной и щучьей икрой. Десерты шеф-кондитера Дарьи Захаренко — отдельная причина заглянуть. Ее «Генерал» — маково-ореховый торт с пьяным черносливом, кремом из варенки и фильютином — столь же монументален, как четырехметровая скульптура «Освобожденный человек» соцреалиста Конёнкова, которая занимает почетное место в оформлении зала.
Инженерная ул., 2-4
«Кафе на Хлебозаводе»
Культурному центру на Левашовском хлебозаводе (наше всё конструктивизма!) очень не хватало годного общепита. И вот нувель ваг рестораторы Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев вернули историческому зданию хлеб. А заодно закодировали муку не только в меню (аплодируем авторскому оммажу макмаффину от Киселева — картофельная булка, соус из красных перцев, хашбраун и тягучий чеддер на паровом омлете!), но и в карту напитков. Коктейль «Белый русский» готовят на ржаном хлебе с тмином, квас — из кардамоновых булочек, в винной карте — шампанское из сорта винограда менье, что буквально переводится как «мука». И важно: в кафе есть лавка, где точно стоит захватить to go тартин и безглютеновый хлеб из зеленой гречки.
Барочная ул., 4А
«Марко Густо»
Потомственный предприниматель Марк Финкельштейн (сын совладельца «Летучего Голландца» и отеля «Лахта Тауэрс» Вадима Финкельштейна) открыл ресторан с исключительным видом на гавань и «Лахта Центр». Такого амбьянса из яхт, залива и хамона 36-месячной выдержки на мраморной хамоньере нет даже у загородных ресторанов! Берите пасту «Делла Мама ди Марко» по праздничному рецепту мамы ресторатора. В ее основе — спагетти и фарш из мраморной говядины, обжаренный на смеси сливочного и оливкового масел.
Приморский просп., 80, корп. 2
Antonio Bistro
Ресторатор Антон Пинский поехал на море — но не в отпуск, а открывать в «Севкабель порту» Antonio Bistro, в меню которого встречаются борщ, филадельфия, чизбургер и котлета из краба. С таким мощным разбросом филигранно справляется шеф-повар Михаил Бобылев, которого мы помним еще по работе в Veter на «Летучем Голландце». Под началом Бобылева бистро собирает аншлаг на греческие пирожки чир-чир с говядиной и сулугуни, печень по-средиземноморски и бургеры с томленым реберным мясом. И если вы приехали на машине, не торопитесь: для гостей бистро действует неслыханное предложение — бесплатная трехчасовая парковка.
Кожевенная линия, 40Е
Ava bistro
Образцовое бистро привезли из Москвы на остров Новая Голландия ресторатор Антон Пинский и шефы-петербуржцы Виталий Истомин и Артем Лосев — убедительные порции, справедливые цены, фотогеничные десерты (байт на комменты делают сметанник под золотым одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер!). Гастрономический резидент корпуса «Дома 12» встречает гостей по утрам свежеиспеченным хлебом и ватрушками, а вечерами — изобретательным комфортфудом. Пончики с трио краб — лосось — креветка тут бодрят кисло-сладким манговым айоли, а пастрами из говядины укладывают на муссовую подушку из пармезана.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Brasserie by Academia
Чтобы открыть классическую брассери, команда Academia (это они восстанавливают исторические особняки и приспосабливают их под отели!) объездила всю Францию. Из Лиона шеф Илья Харченко привез рецепт традиционного блюда «мозги ткача» на творожной базе, из Марселя — овощную тапенаду. Бордо подарил ему идеальный шатобриан, Париж — луковый суп (точно пробуйте этот хит: сыр комте для него привозят специально из Франции!) и круассаны, а Руан подружил с сидром и кальвадосом. Единственное, что в Brasserie by Academia осталось истинно петербургским — это быстрый сервис, за что мы говорим отдельное гран мерси.
3-я линия Васильевского острова, 6
gaby bistro
Дебют ресторатора Анастасии Шушковой родился из кулинарной книги Brutto Рассела Нормана, манифеста пищевой неидеальности и грубой выразительности — ugly but good. Хулиганская еда шеф-повара Мансура Валиева (Sight, «Ателье Tapas & Bar») в gaby нажористая и плотная, для бруталов и антиклин герл. Тем, кто следит за КБЖУ, здесь их лучше не считать, а использовать читкоды меню: взять люля-кебаб с фасолью, ростбиф вприкуску с ни на что не похожим картофелем фри и главный хит — кальмар на куске хлеба (с семенами тыквы, подсолнуха и льна!), впитавший всю эмульсию из сока томатов и сельдерея, вина, лука шалот и чеснока. Сразу следом — гениальный микс маринадов, чтобы помочь своему желудку: пекинскую капусту в гвоздике, белокочанную с кориандром и лавровым листом по бабушкиному рецепту, а цветную — с петрушкой и кинзой.
наб. реки Карповки 31/1
House of Jade
Если хочется попробовать кухни разных регионов Азии в примодненном интерьере, а не в чуфальне дворов Апрашки, то вам в House of Jade. Из Макао — маринованные овощи с щедрой дозой уксуса и приправы асафетиды. Из провинции Сычуань — острый цыпленок по-чунцински. Из Тайваня — тайбэйский рис со стейком, обжаренный на воке в пряном сливочном масле. И все это под вечеринки с именитыми диджеями на аудиосистеме Pioneer конца 1970-х и с акустикой Bowers&Wilkins: пульс главной барной магистрали города ньювейв-рестораторы Александр Гроховский, Полина Маринеско, Виталий Дмитраш и шеф-повар Алексей Трофимов наложили на классные биты!
ул. Некрасова, 37/20
MOA
В ДНК камерного ресторана барного профи эпохи Y2K Алексея Мочнова — вкусы портовых районов Греции, Израиля и Испании: от мясистых изумрудных оливок (с соленым лимоном!) и рассольной феты до тель-авивского хумуса, кадисской соли, гранатов и анчоусов. Кормят сардинами с томатным вареньем и хрустящими тостами, кальмаром лолиго с соусом из атлантического тунца и авокадо-кейком с маринованным виноградом на десерт. А еще здесь красивые завтраки — зеленая шакшука, датч беби с копченым сулугуни и тост с краинской колбасой и глазуньей.
ул. Маяковского, 44
Persimmon
Свекольный крем с чеченским творогом, кюфта с персидской чечевицей, шах из баранины: ресторатор Алексей Алексеев сделал комфортфуд гастрономическим чудом и после своих авторских Futurist и Inner пошел на Восток. После азиатского Lotus он занялся люкс-чайханой Persimmon — здесь сплелись среднеазиатская и ближневосточная кухни, кофе на песке, хурмовые дистилляты и узбекский чай, открытый огонь и пышный как букет дамасских роз интерьер, в котором светильники икон дизайна midcentury соседствуют со столетними коврами сумах от кавказских мастериц и желтым турецким мрамором Giallo Fantastic.
Большая Морская ул., 21
Tony
Бесконечные спагетти, как в мультике «Леди и бродяга», маффин с кроличьей котлетой, банановый сан-себастьян в карамели из портвейна — на такой вайбовый комфортфуд мы согласны каждый день. «Тони» в доходном доме Чайковской открыла молодая команда рестораторов — совладелица красивой кофейни Keny и дикая модница Дарья Станкевич, сооснователь кафе Noon Роман Семенков и шеф-повар Иван Лучкин (Blackchops, Πολύ, раньше трудившийся в Probka и Hitch). Особое внимание — скамье в центре зала: эту стасидию изготовил отец Александр из церкви Спаса Нерукотворного Образа в деревне Сяберо, известный мастер по мебели из ценных пород. Теперь — тоже частый гость богоугодного бистро!
Озерной пер., 7
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