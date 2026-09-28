12 лучших новых ресторанов на каждый день 2026

gaby bistro

Дебют ресторатора Анастасии Шушковой родился из кулинарной книги Brutto Рассела Нормана, манифеста пищевой неидеальности и грубой выразительности — ugly but good. Хулиганская еда шеф-повара Мансура Валиева (Sight, «Ателье Tapas & Bar») в gaby нажористая и плотная, для бруталов и антиклин герл. Тем, кто следит за КБЖУ, здесь их лучше не считать, а использовать читкоды меню: взять люля-кебаб с фасолью, ростбиф вприкуску с ни на что не похожим картофелем фри и главный хит — кальмар на куске хлеба (с семенами тыквы, подсолнуха и льна!), впитавший всю эмульсию из сока томатов и сельдерея, вина, лука шалот и чеснока. Сразу следом — гениальный микс маринадов, чтобы помочь своему желудку: пекинскую капусту в гвоздике, белокочанную с кориандром и лавровым листом по бабушкиному рецепту, а цветную — с петрушкой и кинзой.

наб. реки Карповки 31/1