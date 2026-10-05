Что нужно знать о друзьях-художниках Серове и Коровине перед посещением их выставки в KGallery? Вот 10 фактов

В KGallery открылась выставка «Серов и Коровин». Это более 100 работ портретиста Валентина Серова и импрессиониста Константина Коровина (почти все показывают впервые!). Мы собрали 10 рандомных фактов из биографий художников — их детстве, многолетней дружбе, а также отношениях с Врубелем, Шаляпиным и Мамонтовым.
Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». 1909
Валентин Серов родился в семье музыкантов. Мама Валентина была первой профессиональной женщиной-композитором в России с вполне феминистскими взглядами (писала, что лишена «дара, необходимого для поддержания священного огня на алтаре семейственности»). Отец Александр тоже занимался сочинением музыки. После после смерти отца (его не стало, когда Серову было шесть) Валентин некоторое время провел с матерью в Европе. Там он учился рисованию у немецкого гравера Карла Кеппинга. А живописи — у Ильи Репина (при этом в Париже). Позже тот вспоминал: «Он [Серов] с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял иногда оставить ее». Забегая вперед: с 1878 года Серов снова учился у Репина, но уже в Москве, а позднее сопровождал наставника в поездке по Запорожью и Крыму.
За границей Серов провел не очень много времени и, вернувшись в Россию, искал, по воспоминаниям матери, «уюта, теплоты в чужих семьях, отогревался у чужих очагов». Так, в 10 лет он впервые попал в знаменитое пристанище художников — усадьбу Абрамцево мецената Саввы Мамонтова.
Позже именно здесь уже 22-летний художник написал одну из самых своих известных работ — «Девочку с персиками». Моделью стала одиннадцатилетняя дочь Мамонтовых Вера. Серов писал об этом портрете: «Я сам ценю и, пожалуй, даже люблю его… Все, чего я добивался, — это свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах». Ради этого «ощущения свежести» живописец работал больше месяца. И это далеко не рекорд: он всегда писал портреты с натуры и очень долго — на одну работу уходило 60–70 сеансов. Современники шутили, что по выражению лиц его моделей можно определить, сколько времени они уже позируют.
Валентин Серов. Голова Европы. 1910
- Как раз в Абрамцеве Серов познакомился со своими будущими близкими друзьями — Константином Коровиным и Михаилом Врубелем. Эта дружба (то в формате сотрудничества, то соперничества!) просуществовала в течение всей их жизни. Пример: в 1898 году Коровину заказали «Хождение Христа по водам» для церкви Косьмы и Дамиана в Костроме. Он условился с Серовым, что сам напишет пейзаж, а друг — фигуру. Работа не шла, живописцы маялись, а за их страданиями наблюдал гостивший у Коровина Врубель. В какой-то момент тот не выдержал и за несколько минут набросал выразительный эскиз и язвительно отметил, что почему-то человеку, действительно созданному для монументальной живописи, ее не заказывают, а «черт знает кому — дают».
- Серов пять лет проучился в Императорской академии художеств, но так и не окончил ее. В 1880-м его, несмотря на недостаточный возраст (брали только с 16 лет), зачислили в вольнослушатели. Потом перевели в официальные ученики. Он посещал мастерскую Павла Чистякова и акварельные классы Репина, который писал о нем и других своих студентах: «Сколько любви и чувства изящного! Чистяков хорошие семена посеял, да и молодежь эта золотая!!! Я у них учусь». Но в сентябре 1885-го вместо учебы Серов уезжает в Одессу, чтобы встретиться с невестой, потом пишет этюды и через год решает окончательно отчислиться.
Валентин Серов. Похищение Европы. Эскиз.
- В 1898-м после организованной Сергеем Дягилевым в музее барона Штиглица выставки русских и финских художников, где Серов принимал участие, ему присудили звание академика. А в 1903-м он был избран действительным членом Академии. Но и тут отношения с институцией пришлось прервать. Ее президентом тогда был великий князь Владимир Александрович, командовавший войсками во время «Кровавого воскресенья». Серов, видевший расстрел толпы, вышел из состава Академии. И под впечатлением от январских событий написал картины «Солдатушки, бравы ребятушки…» и «Разгон демонстрации казаками в 1905 году».
- Валентин Серов вообще был очень принципиальным человеком. Хотя он входил в Совет Третьяковской галереи, но, когда обсуждалось приобретение его работ в коллекцию, всегда покидал комнату. Из скромности и чтобы не влиять на мнение коллег. А еще после многолетней дружбы рассорился с Шаляпиным. Суть конфликта была такой: он не простил певцу, что тот преклонил колено перед царской ложей в Мариинском театре, где сидел Николай II.
Константин Коровин Испанка Ампара. 1888-1889
- Константин Коровин старше друга на четыре года — родился в 1861 году в Москве. Его дед был купцом первой гильдии и владел ямским извозом. Когда он умер, семья быстро разорилась, и Коровины переехали в деревню Большие Мытищи. Мать Константина много рисовала и играла на арфе. Он вспоминал: «Я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом такие хорошенькие картинки — зиму, море, — такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все — и Каменев, и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать».
Такое воспитание привело к ожидаемым результатам: и Константин, и его старший брат Сергей поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
- В Москве Коровин учился у Саврасова, о чем вспоминал так: «И вот я в мастерской Школы живописи в Москве. Сам Саврасов, живой, стоит передо мной. Он огромного роста, у него большие руки, а лицо его, как у бога, и все, что он говорит, как от бога. До чего я любил его!»
Когда наставник из-за болезни покинул училище, Константин приехал в Петербург и поступил в Академию художеств, но не выдержал там и месяца: его угнетали «условность и серьезничанье по поводу несерьезного». В итоге молодой живописец вернулся в Москву — доучиваться у Василия Поленова.
Константин Коровин. Бульвар Капуцинок. 1929.
- Именно Поленов познакомил ученика с импрессионистами. Под их влиянием Коровин создал «Портрет хористки». На обороте картины он написал: «В 1883 году в Харькове портрет хористки. Писано на балконе в общественном саду коммерческом. Репин сказал, когда этот этюд ему показывал Мамонтов С. И., что он, Коровин, пишет и ищет что-то другое, но к чему это — это живопись для живописи только. Серов еще не писал в это время портретов. И живопись этого этюда находили непонятной?! Так что Поленов просил меня убрать этот этюд с выставки, так как он не нравится ни художникам, ни членам — г. Мосолову и еще каким-то. Модель была женщина некрасивая, даже несколько уродливая». Фан-факт: на самом деле этот портрет появился в 1887-м, а Коровин фальсифицировал дату, чтобы точно считаться новатором и первым русским импрессионистом.
- Кроме импрессионистов, Поленов познакомил Коровина с Саввой Мамонтовым. В Абрамцево художник попробовал себя как декоратор, работая над домашними спектаклями. А еще встретил Серова, с которым они в 1892 году отправились в путешествие на Север. Под впечатлением от Мурманска, Архангельска, Новой Земли и Заполярья Коровин создал ряд живописных полотен. А в 1896 году по заказу Мамонтова он оформил павильон «Крайний Север» для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. Следующим, в 1900 году, стал Кустарный отдел Русского павильона на Всемирной выставке в Париже: с помощью живописца Николая Клодта Константин Коровин создал 30 панно с изображениями Сибири, Средней Азии и Крайнего Севера.
Валентин Серов. Константин Коровин на берегу реки. 1905
- И Коровин, и Серов были педагогами. С 1901 года оба преподавали в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди их учеников — Машков, Сарьян, Фальк и другие.
- В 1922 году Коровин уехал в эмиграцию и последние 16 лет прожил в Париже. Импрессионизм вышел из моды, работы продавались плохо. И тогда художник открыл в себе дар литератора. Сначала публиковал воспоминания, а потом и рассказы. Федор Шаляпин говорил о них: «Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь. Черт тебя знает, кто ты такой? Откуда это взялось?»
Выставка «Серов и Коровин» пробудет в KGallery до 31 декабря (16+), подробнее здесь.
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