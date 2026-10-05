Что нужно знать о друзьях-художниках Серове и Коровине перед посещением их выставки в KGallery? Вот 10 фактов

Валентин Серов родился в семье музыкантов. Мама Валентина была первой профессиональной женщиной-композитором в России с вполне феминистскими взглядами (писала, что лишена «дара, необходимого для поддержания священного огня на алтаре семейственности»). Отец Александр тоже занимался сочинением музыки. После после смерти отца (его не стало, когда Серову было шесть) Валентин некоторое время провел с матерью в Европе. Там он учился рисованию у немецкого гравера Карла Кеппинга. А живописи — у Ильи Репина (при этом в Париже). Позже тот вспоминал: «Он [Серов] с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял иногда оставить ее». Забегая вперед: с 1878 года Серов снова учился у Репина, но уже в Москве, а позднее сопровождал наставника в поездке по Запорожью и Крыму.

За границей Серов провел не очень много времени и, вернувшись в Россию, искал, по воспоминаниям матери, «уюта, теплоты в чужих семьях, отогревался у чужих очагов». Так, в 10 лет он впервые попал в знаменитое пристанище художников — усадьбу Абрамцево мецената Саввы Мамонтова.

Позже именно здесь уже 22-летний художник написал одну из самых своих известных работ — «Девочку с персиками». Моделью стала одиннадцатилетняя дочь Мамонтовых Вера. Серов писал об этом портрете: «Я сам ценю и, пожалуй, даже люблю его… Все, чего я добивался, — это свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах». Ради этого «ощущения свежести» живописец работал больше месяца. И это далеко не рекорд: он всегда писал портреты с натуры и очень долго — на одну работу уходило 60–70 сеансов. Современники шутили, что по выражению лиц его моделей можно определить, сколько времени они уже позируют.