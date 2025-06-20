ВСЕЛЕННАЯ FORTUNA 812

Тег archivecore, который ты ставил под треками в SoundCloud, теперь воспри- нимают как полноценный музыкаль- ный жанр. При этом у него нет явных характеристик — все релизы разные. В этом и есть суть архивкора?

Нет. И я скажу, что не ручаюсь за этот жанр и сравнивать меня с ним больше не стоит. Я использовал тег archivecore только для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, потому что на SoundCloud есть такая функция — подписывать треки. Это просто надпись, которую я придумал и смысл кото- рой люди перевернули в свое русло. Ко мне это больше не относится.

А что по хештегам? Archivecore, archiveclub, BASEDGOD, shiva, 666, siskicore, crycore под твоими треками на SoundCloud — что все это значит?

Мне стыдно отвечать на этот вопрос, если честно. Я просто подписываю треки, как мне по кайфу. А вот BASEDGOD — это мой проект. Сообщество людей с особым складом ума, коллективным и креативным, с чувством стиля. Это то, что объединяет в одном творческом поле. Не только музыкальном: будут визуальные перформансы, диджеи, свой букинг и бренд одежды... В рамках BASEDGOD вообще все что угодно может быть. Это бренд, и означает он веру в себя. «Если в тебя никто не верит, мы верим в тебя» — такая концепция. Мы развиваем у людей уверенность в себе, чтобы они не боялись пробовать то, чем на самом деле хотят заниматься. А не просто идти по вытоптанному родными или друзьями пути.

Звучит супер! Как к вам попасть?

Никак. Кто надо там уже есть. Но ты можешь стать частью BASEDGOD. Например, мы будем проводить интерактивы на улице, закрытые показы. Ты сможешь во всем этом поучаствовать, если разберешься. Пока что, конечно, все находится на стадии развития. Но если человек будет следить за нами в соцсетях, он все поймет. Запуск в июне 2025-го. Это ни с чем не сравнить, просто поверьте: интересно будет.

И все-таки архивкор. О чем он?

Это как пометка о том, что у тебя есть определенное видение в музыке, что ты относишься к ней как к своей жизни. Лично для меня это так. Я не умел сводить. Я баловался, заливал треки, и они стреляли. Мне было смешно. Потом я подумал, что хочу быть артистом. Я поменялся. В этом и заключается вся айдентика архивкора. Вначале все было на пофиг, потом стало серьезным. Я просто хочу, чтобы люди в России смотрели на нас не как на клоунов, которые повторяют за кем-то. Вот и все.

Соглашусь. Если бы у меня спросили, какую музыку делает FORTUNA 812, я бы ответила — совокупную: из разных чувств, периодов и настроений.

Если взять, например, трех моих слушателей, то они назовут абсолютно разные мои треки. Потому что они знают абсолютно разного меня. В этом и фишка. И когда люди составят полноценный образ, они обалдеют от того, что на самом деле прячется за ширмой стриминговых площадок.

В общем, чистая эклектика!

У меня на SoundCloud лежит треков 150, наверное: на моей карточке 112, если не ошибаюсь, на других раскидано еще 40-50. Я хочу сказать всем, кто слушает на площадках: зайдите на SС либо подождите, пока я выпущу полноценно те треки, которые считаю нужными, которые именно ключевую роль играют, а не просто шалость какая-то.

Получается, скоро у нас появится возможность собрать тебя как пазл?

Это будет в июне.