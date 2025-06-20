SoundCloud-рэп снова в топе благодаря FORTUNA 812 — лауреату премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 в номинации «Музыка». В режиме реал-тайм мы наблюдаем за реинкарнацией сцены и фиксируем бум на archivecore: жанр, которого нет, вырос из придуманного по фану тега и стал главной музыкальной мистификацией года.
18-летний Александр Салахутдинов уже миллионер — и мы не только про счетчик прослушиваний (хотя на «Яндекс Музыке» он собирает по 2 миллиона в месяц!). В соцсетях под куски из дико вирусных треков TryToFriend и ParisLove снимают сотни тысяч видео, а его дебютный альбом Project n(o)va можно смело заносить в учебники как пример чистой эклектики (плюс эстетики!).
Но чтобы понять, кто такой FORTUNA 812, нужно заглянуть за ширму музыкальных площадок — на страницу в SoundCloud: стабильно в месяц прибавляется по паре-тройке новых треков, а уже этим летом SC-флейва готовит к запуску междисциплинарный проект BASEDGOD.
FORTUNA 812 сфотографирован на фабрике «Красное знамя» на Петроградской стороне. Конструктивистский шедевр 20-х годов прошлого века немецкого архитектора Эрика Мендельсона в ближайшие годы ждут редевелопмент и реконструкция: здесь появятся work & live-лофты, арт-мансарды и висячие сады.
БРАТЬ И ОТДАВАТЬ
Ты только что откатал свой первый большой тур. Как ощущения?
За полгода все очень изменилось. Сначала мы ездили втроем: букинг-менеджер, я и мой бэк-вокалист, если можно так сказать, — на самом деле друг, который создает некий антураж, типа проходим игру вместе. Теперь это полноценное шоу: световики, звуковики и перформансы в каких-то определенных аутфитах, настройка сцены под каждый трек. Но в своей жизни я перемен не заметил. Кроме того, что у меня больше денег появилось. И меньше друзей.
Это как-то взаимосвязано?
Я расту, а люди нет. И либо мне приходится отказываться от них, либо им приходится просто уходить из моей жизни.
Кстати, поздравляю с респектом от Дани Порнорэпа! Уже видел его пост?
Я не знаю, кто это. К сожалению или к счастью.
Отец рэп-критики в России (и совесть некоторых отдельно взятых рэперов) зафиксировал, что ты меняешь игру на наших глазах — как в свое время Pharaoh, Boulevard Depo, Mnogoznaal и Basic Воу. Кажется, это клево!
Это не то чтобы клево, это просто по правде сказано.
В треке archivecore ты читаешь: «Я мог бы сделать образ, мне лень, поэтому не вру». Какой он — FORTUNA 812?
У меня нет образа. Я просто трэплайфом живу. Придерживаюсь позиции: чем больше потратишь, тем больше заработаешь.
Живешь каждый день как последний?
Я имею в виду не только траты на какой-то кайф и быстрый дофамин. Траты на шоу тоже. Ты можешь уйти в минус, но сделать такое выступление, которое запомнится людям. Чем больше вкладываешься, тем больше получаешь.
Тогда еще одна цитата! «Я хотел всю жизнь стать кем-то, кто ведет за собой массы». Кем хотел быть, о чем мечтал?
У меня две мысли было в жизни на этот счет. Сначала хотел стать адвокатом, потом передумал — и сразу же стал рэпером. Всю жизнь хотел этим заниматься. А если бы не начал, точно придумал бы что-нибудь другое.
Что послушать человеку, который никогда не слышал твои треки?
FORTUNA 812 — «AK-47».
А что включить, чтобы тебя понять?
«АК-47».
На FORTUNA 812: тренч USHATAVA
ВСЕЛЕННАЯ FORTUNA 812
Тег archivecore, который ты ставил под треками в SoundCloud, теперь воспри- нимают как полноценный музыкаль- ный жанр. При этом у него нет явных характеристик — все релизы разные. В этом и есть суть архивкора?
Нет. И я скажу, что не ручаюсь за этот жанр и сравнивать меня с ним больше не стоит. Я использовал тег archivecore только для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, потому что на SoundCloud есть такая функция — подписывать треки. Это просто надпись, которую я придумал и смысл кото- рой люди перевернули в свое русло. Ко мне это больше не относится.
А что по хештегам? Archivecore, archiveclub, BASEDGOD, shiva, 666, siskicore, crycore под твоими треками на SoundCloud — что все это значит?
Мне стыдно отвечать на этот вопрос, если честно. Я просто подписываю треки, как мне по кайфу. А вот BASEDGOD — это мой проект. Сообщество людей с особым складом ума, коллективным и креативным, с чувством стиля. Это то, что объединяет в одном творческом поле. Не только музыкальном: будут визуальные перформансы, диджеи, свой букинг и бренд одежды... В рамках BASEDGOD вообще все что угодно может быть. Это бренд, и означает он веру в себя. «Если в тебя никто не верит, мы верим в тебя» — такая концепция. Мы развиваем у людей уверенность в себе, чтобы они не боялись пробовать то, чем на самом деле хотят заниматься. А не просто идти по вытоптанному родными или друзьями пути.
Звучит супер! Как к вам попасть?
Никак. Кто надо там уже есть. Но ты можешь стать частью BASEDGOD. Например, мы будем проводить интерактивы на улице, закрытые показы. Ты сможешь во всем этом поучаствовать, если разберешься. Пока что, конечно, все находится на стадии развития. Но если человек будет следить за нами в соцсетях, он все поймет. Запуск в июне 2025-го. Это ни с чем не сравнить, просто поверьте: интересно будет.
И все-таки архивкор. О чем он?
Это как пометка о том, что у тебя есть определенное видение в музыке, что ты относишься к ней как к своей жизни. Лично для меня это так. Я не умел сводить. Я баловался, заливал треки, и они стреляли. Мне было смешно. Потом я подумал, что хочу быть артистом. Я поменялся. В этом и заключается вся айдентика архивкора. Вначале все было на пофиг, потом стало серьезным. Я просто хочу, чтобы люди в России смотрели на нас не как на клоунов, которые повторяют за кем-то. Вот и все.
Соглашусь. Если бы у меня спросили, какую музыку делает FORTUNA 812, я бы ответила — совокупную: из разных чувств, периодов и настроений.
Если взять, например, трех моих слушателей, то они назовут абсолютно разные мои треки. Потому что они знают абсолютно разного меня. В этом и фишка. И когда люди составят полноценный образ, они обалдеют от того, что на самом деле прячется за ширмой стриминговых площадок.
В общем, чистая эклектика!
У меня на SoundCloud лежит треков 150, наверное: на моей карточке 112, если не ошибаюсь, на других раскидано еще 40-50. Я хочу сказать всем, кто слушает на площадках: зайдите на SС либо подождите, пока я выпущу полноценно те треки, которые считаю нужными, которые именно ключевую роль играют, а не просто шалость какая-то.
Получается, скоро у нас появится возможность собрать тебя как пазл?
Это будет в июне.
КТО ГЛАВНЫЕ В РЭПЕ
Какой Петербург тебе ближе всего?
Я себя чувствую хорошо на Адмиралтейской. Нравится Новая Голландия, нравится ее архитектура. Мне не нравится окраина вообще. Я жил на Дыбенко и на Новочеркасской... А вырос в маленьком городе под Питером, в Шлиссельбурге. Воспоминания негативные. Ничего прикольного в городе с 12 тысячами населения нет.
Из какой ты семьи?
Из лучшей! Бабушка стихи писала, швеей была: считаю, у нее должна была своя линейка одежды быть. Мама учитель, папа учитель. Все пошли в какую-то творческую движуху.
А что по дополнительному образованию — может, музыкалка, художка?
Ходил на бокс. Больше никуда не ходил.
На какой музыке ты вырос?
Ха-ха-ха, даже не знаю, что и говорить. Limp Bizkit, АК-47, чего только не было. Yung Trappa, SIL-A, этот, скажи мне, который сторчался потом... Не суть. Lottery Billz, околотрэповая движуха вся. Мне и электронщина нравилась: батя ставил, когда я совсем мелким был, DJ Smash, DJ Snake, The Prodigy. Единственное, мне не нравилась классическая музыка. Я ее никогда не пойму. И рок не любил.
Главный альбом твоей юности?
Ё-моё, альбом юности! (Смеется.) Да нет у меня такого. Есть альбом осознанной жизни — «Pink Tape» Lil Uzi Vert. Но это 2023 год.
Как проходит работа, где твоя студия?
Моя студия — у меня дома. Биты не пишу, тексты фристайлю от первой до последней строчки, свожу сам. Не было такого, чтобы во встроенный микрофон записываться. Всегда нормальные девайсы, нормальный комп, нормальная одежда, нормальный вкус. Я сам рано зарабатывать начал, лет в 15, и как-то родители помогали. В 17 первый миллион заработал, через месяц — еще три. Ну и пошло-поехало. Я не ребенок, выращенный с серебряной ложкой во рту. Но и не супербедный.
Теперь ясно, откуда в тебе такая жанро- вая наслушанность. Кстати, Hollywood Highway с дебютного альбома Project n(o)va — чистая «Пошлая Молли», я с первых нот вернула себе 2017 год.
Честно, я люблю Кирилла Бледного (солист группы «Пошлая Молли». — Прим. ред.) и считаю его одним из самых главных русскоязычных рэперов. Он, Платина, я, Jessie Luck и Fonforino. Все. Больше рэперов в России нет.
ИСКУССТВО И КРИТИКА
Считаешь ли ты искусством то, что ты делаешь?
В данную секунду — да. Если смотреть на меня образца годичной давности — нет. Тогда не было никакой концепции и идеи, только мечта. Сейчас уклон в то, что я хочу сам делать. Когда я начинал, еще фанател по кому-то, но подрос — как личность и как артист — и понял, что в этом нет смысла. Я даже треки не для кого-то, а для себя пишу, чтобы самому гонять, потому что мне слушать нечего. И вообще меня больше волнует, что у меня в жизни будет происходить: это намного важнее, чем какие-либо события в мире. Я сам свой мир строю.
Я немного в другой реальности живу. Не люблю день и солнце, люблю ночь и выходить на улицу только после заката. Не люблю людей и большие их скопления, чужие концерты. Хотя очень бы хотел сходить на какое-нибудь шоу — тех же The Prodigy, если бы это было возможно.
Что тебя вдохновляет?
Девушки.
А интернет? Какое место он занимает?
Использую его как способ донести свои мысли до людей, как способ общения. Хотя больше нравится живое, когда что-то происходит в реальном времени.
Как воспитать в себе хороший музыкальный вкус?
Нет такого понятия — хороший вкус. Есть индивидуальность. Чтобы ее развить, нужна насмотренность и уверенность в себе. Только так ты можешь спокойно экспериментировать. А если у тебя нет силы воли, ты врешь себе, пытаешься выдавать себя за суперинтеллигента и человека понимающего, но не являешься таковым, не получится даже удержать это амплуа. Не врите себе — и все у вас будет зашибись.
Каким ты видишь себя и свою музыку через 5, 10, 15 лет?
Через 5 лет я буду worldwide. Считаю, что мы будем лучшими артистами в России: лучший визуал, перформансы, музыка. Просто эпохальная история будет. А через 10 лет я, наверное, уже умру. Это такое подростковое, но все-таки как-то странно загадывать в 18 лет. Мне будет 28, стану Томми Кэшем вторым, не знаю. Сойду с ума. В хорошем плане. Так много будет сделано к тому времени, что я буду просто лютейше экспериментировать.
Кстати, дай оценку треку Espresso Macchiato, с которым Кэш третье место на «Евровидении-2025» занял.
Не интересует, как и конкурс. Зачем за ним следить? Да и за Томми: просто знаю, что он за персонаж. Окей, трек — 5 из 10, большую оценку дать не смогу. Не могу вообще характеризовать музыку так. Критики, со своими оценками, блин, все это дерьмо нахрен выкиньте, это отстой полный.
ЛЮБОВЬ И АГРЕССИЯ
Какие эмоции чаще всего становятся топливом для новой музыки?
Агрессия.
Любовь или влюбленность?
Любовь. Влюбленность — выдуманное чувство, оно пропадает. А любовь — великое, целое и единственное, что делает этот мир таким, каким он является.
Дай совет начинающим музыкантам!
Занимайтесь сексом с женщинами. Занимайтесь спортом. И смотрите аниме. А вообще, не могу дать никакого совета, кроме одного: изучите ту сферу, в которой находитесь. Не надо придумывать вело- сипед, просто используйте плагины по назначению.
Пять музыкантов, сделавших SoundCloud великой площадкой?
Lil Pump — это 100%. XXXTentacion. FORTUNA 812. Jessie Luck. Fonforino.
Пять величайших музыкантов всех времен, вне зависимости от жанра?
Ecco2K, кто мне еще нравится... Playboi Carti. Yung Lean, но это такое, 50 на 50. 2hollis. Skrillex. И Lil Pump. Ну, объектив- но, он же вообще капец какой жесткий. Среди трэпперов — самый.
Любимый бренд? Гаджет? Цвет? Аналог или цифра?
Saint Laurent. iPhone 7. Белый. Буква.
Хорошо, так и запишем! Так, сейчас посмотрю, остались ли еще вопросы...
Я думаю, что этого достаточно.
Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: ДМИТРИЙ КРАПИВИН
Стиль: ЕЛИЗАВЕТА САВИНА
Визаж: РЕГИНА САДЫКОВА
Свет: ФЕДОР ШТОФ и ВЛАДИМИР САКУНОВ (SKYPOINT)
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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