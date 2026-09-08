Итоги Cosmoscow-2026: за сколько (и какие!) работы купили у петербургских галерей на арт-ярмарке?

Marina Gisich Gallery

Чьи работы показывали?

Привозили два стенда. На основном показывали работы из серии «Болота» Петра Швецова, полуабстрактные стеклянные объекты Марии Кошенковой, графику Дмитрия Грецкого и Евгении Кац. На более экспериментальном стенде Marina Gisich Projects была новая серия Кирилла Челушкина «Сильный зверь охотится в одиночку» и живопись художника предыдущих лет.

Какими были продажи:

В галерее сообщили, что общие результаты считать рано, но продали примерно 60–70% от всего привезенного объема работа. Самой дорогой стала картина Кирилла Челушкина — ушла за 3 250 000 рублей. А наибольшей популярностью пользовались объекты Марии Кошенковой.

Что говорят в галерее:

«Отлично отработали ярмарку. Большое количество новых лиц и новых коллекционеров, которые проявляли живой интерес к искусству».