Итоги Cosmoscow-2026: за сколько (и какие!) работы купили у петербургских галерей на арт-ярмарке?

В Москве завершилось одно из главных арт-событий года — Cosmoscow. 14-й выпуск ярмарки посетили более 60 000 человек. Редакция Собака.ru узнала у участников из Петербурга все инсайды. Рассказываем, кто из художников стал открытием для коллекционеров и зрителей и за сколько продавались их работы. Спойлер: самая дорогая сделка — триптих современного живописца Никиты Макарова за шесть миллионов!
Петр Швецов. Из серии «Болота»
Marina Gisich Gallery
Чьи работы показывали?
Привозили два стенда. На основном показывали работы из серии «Болота» Петра Швецова, полуабстрактные стеклянные объекты Марии Кошенковой, графику Дмитрия Грецкого и Евгении Кац. На более экспериментальном стенде Marina Gisich Projects была новая серия Кирилла Челушкина «Сильный зверь охотится в одиночку» и живопись художника предыдущих лет.
Какими были продажи:
В галерее сообщили, что общие результаты считать рано, но продали примерно 60–70% от всего привезенного объема работа. Самой дорогой стала картина Кирилла Челушкина — ушла за 3 250 000 рублей. А наибольшей популярностью пользовались объекты Марии Кошенковой.
Что говорят в галерее:
«Отлично отработали ярмарку. Большое количество новых лиц и новых коллекционеров, которые проявляли живой интерес к искусству».
Анна Андржиевская. Вдоль берега. 2025
Anna Nova Gallery
Чьи работы показывали?
Живопись Анны Андржиевской, барельефы, скульптуру и инсталляцию Петра Дьякова.
Какими были продажи:
Наибольшей популярностью пользовались новые живописные работы Андржиевской. Самым дорогим стал холст «Вдоль берега», который ушел за 1 000 000 рублей в частную коллекцию. Инсталляция в в виде мячей Дьякова (вы наверняка помните их по выставке «Голова современника»!) тоже вызывала интерес. Особенно, когда зрители выясняли: баскетбольные снаряды на самом деле керамические.
Что говорят в галерее:
«Конечно, Cosmoscow — самое ожидаемое событие российского арт-рынка. Это всегда про смелые проекты, про встречи с любимыми коллекционерами и коллегами. Но в этом году было бесконечное количество народу и ощущение: ты находишься в час пик в метро. А самое, пожалуй, неприятное — что это были не коллекционеры, а во многом случайные гости, к сожалению, не всегда заинтересованные в искусстве».
Общий вид стенда Myth Gallery. В центре раббота Ульяны Подкорытовой «Рай».
MYTH Gallery
Чьи работы показывали?
Сказочные персонажи Ульяны Подкорытовой из керамики и дерева, а также живопись Петра Кирюши.
Какими были продажи:
«Мы довольны продажами и рады, что смогли не только увидеть наших любимых коллекционеров, но и познакомиться с новыми. Особенно запомнилась реакция публики на «Рай» (часть инсталляции Ульяны Подкорытовой) и палитру живописи Петра.Ощущается, что заинтересованность публики к ярмарке растет, но это скорее интерес не покупательский, а зрительский, “выставочный”. Мы были особенно рады увидеть такое количество коллекционеров, художников и партнеров галереи в некоммерческом разделе ярмарки».
Общий вид стенда галереи Sobo. Объекты Александра Цикаришвили
Sobo Gallery
Чьи работы показывали?
Было два стенда. На основном показывали пластилиново-эротические работы Антона Левина с августовской выставки «Система доставки» и новые объекты Александра Цикаришвили. В некоммерческой секции в рамках проекта коллекционеров Милы и Дениса Пак «un[пак]ing» представили полотна художника маршака.
Какими были продажи:
В основном покупали работы Антона Левина — большие холсты с пиксельными изображениями из эпоксидного пластилина. Всего продали больше 30 работ на сумму около 10 000 000 рублей.
Боб Кошелохов. Работа из серии «2 хайвэя»
DiDi Gallery
Чьи работы показывали?
Моностенд иконы ленинградского нонконформизма Бориса Кошелохова, художника-самоучки, стилистически вдохновившего Тимура Новикова.
Какими были продажи:
«Работы проданы в серьезные частные и музейные коллекции. Особенным интересом пользовались живопись и деревянная скульптура, за которую развернулась настоящая борьба. Пастели можно было купить от 100 000 рублей, холсты средних форматов — от 500 000. Публика очень тепло приняла и высоко оценила наш подход — второй год подряд мы представляем моностенды ленинградских нонконформистов (в 2025-м это был Леонид Борисов). Результатами продаж мы тоже довольны».
Общий вид стенда Parazit Gallery
PARAZIT Gallery
Чьи работы показывали?
Живопись Дмитрия Жеравова, концептуальные лозунги Игоря Яновского, инсталляцию и живопись дуэта Deus Excavator, керамику Саши Нефедовой-Глейзер и коллективный проект «Шляпа».
Какими были продажи:
Заработали около 6 000 000 рублей. Наибольшей популярностью пользовались работы Игоря Яновского и «Шляпы». Потенциально самая большая продажа — инсталляция Deus Excavator, забронирована за 1 200 000 рублей.
Общий вид стенда Pop‑Up Gallery. Живопись Елены Филаретовой, инсталляция Натальи Спечинской
Pop‑Up Gallery
Чьи работы показывали?
Живопись и графику Елены Филаретовой, объекты и инсталляцию Натальи Спечинской.
Какими были продажи:
Всего заработали 2 021 000 рублей. Самая крупная сделка — 810 000 рублей за холст и три графические работы Филаретовой; в ее составе — и самый дорогой отдельный объект, живопись «Беседа». Она ушла за 600 000. А по части зрительского любопытства безусловный чемпион — капельницы Наталии Спечинской: они ни на минуту не оставались без внимания людей, пытающихся понять их значение.
Что говорят в галерее:
«По ощущениям наш стенд в этом году стал суперзалипательным и вирусным: в диджитале — судя по объему отметок и попаданий в обзоры, в реальности — по количеству людей, которые останавливались, фотографировали и задавали вопросы, просили объяснений».
Никита Макаров. Утро. Здесь могут водиться тигры
KGallery
Чьи работы показывали?
«Классиков» ленинградского искусства, художников Анатолия Маслова и Юрия Ершова. А также современного живописца Никиту Макарова.
Какими были продажи:
«Больше всего внимания привлекал трехметровый триптих Никиты Макарова "Утро. Здесь могут водиться тигры". Практически каждый посетитель стенда подходил, чтобы его сфотографировать. Он же стал самой дорогой проданной работой — ушел за 6 000 000 рублей. Из любопытного: многих коллекционеров привлекла живопись Ершова. Два его полотна забрали прямо со стенда, а еще два — в эти же выходные из галереи».
Команда СССХ на фоне живописи Паши Пошукая с объектами Амгалана Ринчинэ в руках
СССХ
Чьи работы показывали?
Фотографии и только что вышедшие из печати книги Элины Гусаровой, живопись Паши Пошукая, новую керамику Амгалана Ринчинэ и масштабные графические листы Александра Блосяка.
Какими были продажи:
Наибольшей популярностью пользовались фотографии Гусаровой. Весь тираж работы «Шинели прилетели» распродали уже в день превью: произведения вошли в коллекции Ирины Прохоровой, фонда MaxArt и компании Smart Art. Всего продано 33 работы на сумму 4 000 000 рублей.
Общий вид стенда Jessica Gallery
Jessica Gallery
Чьи работы показывали?
Маши Ша, Владимира Копейкина, Веры Светловой, Грехта.
Какими были продажи:
«Музейные шедевры не продаются. Общие результаты в цифрах — 3 сотрудника, 10 часов в день, 4 рабочих дня. Наибольшей популярностью пользовался зонт — на улице было дождливо».
Общий вид стенда Namegallery. На переднем плане работа Наримана Калашникова из серии «Интродуцент»
Namegallery
Чьи работы показывали?
Сделали ставку на диалог поколений. Основу стенда составили художники, связанные с ленинградской неофициальной сценой: Елена Фигурина, Алексей Семичов и Андрей Кузьмин. Рядом представили восходящую звезду галереи — Наримана Калашникова.
Какими были продажи:
«Мы довольны финансовыми результатами ярмарки и считаем, что наши ожидания оправдались. Нам было важно не только представить работы галереи, но и показать преемственность разных поколений петербургской художественной сцены, интеллектуальность этой живописи».
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