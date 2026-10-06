Думская башня — одна из главных архитектурных доминант Невского проспекта и самых популярных смотровых площадок Петербурга. Однако не все знают, что она — лишь малая часть огромного комплекса XVIII–XIX веков! С одноименной улицы к ней примыкает здание Городской думы, где в разное время заседали гласные (то есть депутаты), выступал с лекциями Менделеев, читала стихи Ахматова и состоялось первое исполнение Первой симфонии Римского-Корсакова. Большая часть исторического пространства десятилетиями была закрыта для широкой публики. С 7 октября и до конца осени его откроют ради петербургских художников. Собака.ru побывала там в числе первых посетителей и рассказывает, почему это нужно увидеть.
Исторический комплекс на Думской улице, 1–3 сформировался в результате реконструкции Гильдейского дома, построенного еще в середине XVIII века. В начале следующего столетия стоявшее здесь здание расширили, а рядом возвели сигнальную — сегодня известную как Думская — башню по проекту Якова Феррари. В середине XIX века весь комплекс еще раз перестроил архитектор Николай Ефимов, приспособив его под Городскую думу. Тогда же он приобрел современный вид, отсылающий к эпохе раннего Ренессанса.
В 1839 году у Думской башни появилось еще одно назначение: она стала звеном самой длинной в мире линии оптического телеграфа, которая обеспечивала связь столицы Российской империи с ее западными регионами (в хорошую погоду сигнал достигал Варшавы за 15 минут!). Тогда же внутри нее установили одни из самых точных часов в городе, которые сегодня называют и одними из самых старых в Петербурге.
Главное пространство внутри здания Городской думы — Александровский зал. Еще во времена, когда оно находилось в оперативном управлении Сбербанка, его интерьеры бережно отреставрировали, а вот инженерные коммуникации и другие исторические помещения, в том числе соседний Николаевский зал, остались без ремонта. Речь примерно о пяти тысячах квадратных метров, которыми сегодня пользуется Центр музыкальной культуры «Чайковский». Несмотря на многочисленные перестройки, на этой площади сохранились детали середины XIX века: изящная лепнина, оконные и дверные порталы и другие элементы интерьера.
Помимо административно-деловой функции с середины XIX века здание Городской думы играло роль культурного центра. Именно здесь Сеченов, Менделеев, Бекетов и другие видные ученые выступали на лекциях «Вольного университета» в 1862-м. Здесь же в 1867-м проходили главные события Русского музыкального общества, а также состоялся Славянский концерт, давший название знаменитой «Могучей кучке». В 1915-м в этих стенах читали стихи Блок, Ахматова и Гиппиус, а в 1920-е они стали домом для Экспериментального театра Всеволодского-Гернгросса, переросшего позже в Этнографический театр Русского музея.
Каллиграфия на дверях (от библейский текстов до цитат из Данте!) художницы Аполлинарии Мишиной
В порталах между помещениями «поселились» птицы художницы Алисы Бакун-Феоктистовой (в их основе — исторические осколки, обломки, частички)
А в «красном углу» — нарисованный на стене сломанный черный квадрат Алевтины Добротворской
Продолжая культурные традиции позапрошлого столетия, Александровский и Николаевский залы станут центром новой выставки «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс», которая пройдет в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» с 7 октября. Закрытое десятилетиями здание Городской думы будет доступно широкой публике полтора месяца — до 22 ноября. Посетители смогут не только прогуляться по историческим помещениям, но и увидеть работы молодых петербургских художников и патриархов ленинградской арт-сцены, вдохновленные богатой историей этого места.
Дарья Гавра
директор Центра музыкальной культуры «Чайковский»
За последние три года наша команда много сделала для того, чтобы смотровая площадка Думской башни стала точкой притяжения для горожан и туристов. Несмотря на ограниченное помещение, там удалось создать выставочный комплекс. Теперь впервые выставка пройдет в исторических залах Городской думы. Для нас это важный шаг — возможность постепенно осваивать здание как площадку для культурной жизни.
Мы не стремились предложить выставке единственную трактовку. Ее содержание строится на ассоциациях, связанных с Петербургом и его культурной памятью. Мне особенно близка музыкальная линия: именно здесь, в Александровском зале, состоялось первое исполнение Первой симфонии Римского-Корсакова. Другие художники нашли свои отправные точки — в событиях, образах, архитектуре. Так в одной экспозиции встречаются разные взгляды на Петербург и его культурную среду.
Картина «Мона Лиза (Пауки в банке)», созданная 35 художниками (Копейкин, Лукка, Яхнин и другие!)
Это современная интерпретация хрестоматийного полотна Леонардо да Винчи
Фреска «Мера человека» художницы Екатерины Федоткиной, предлагающая заново взглянуть на ренессансный идеал гармонии
Инсталляция «*-888» того же автора отсылает к уже исторической вехе Думской улицы
Акварель «Мера мухи» — еще одна работа Екатерины Федоткиной
В живописи эпохи Возрождения это насекомое — символ тленности бытия и греха
Центральный экспонат Александровского зала — «Мона Лиза. Пауки в банке». Это современная интерпретация хрестоматийного полотна Леонардо да Винчи, созданная в 2012 году по инициативе художника Дениса Мезенцева. Последний разделил «Джоконду» на квадраты и пригласил 35 художников (Николай Копейкин, Валерий Лукка, Олег Яхнин и других!) воспроизвести фрагменты картины в своей манере.
В соседнем, Николаевском, зале разместят работы молодых авторов, созданные специально для временной экспозиции в здании Городской думы: от графики по «Книге Екклесиаста» Алисы Бакун-Феоктистовой до инсталляции православной стрит-арт-художницы Ники Клёцки (мини-гид по по новой выставке ищите в конце этого материала!).
Дарья Евсеева
куратор выставки «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс»
Участники экспозиции — с одной стороны, молодые авторы, которые создавали свои творения специально для нашего проекта. Они — настоящее и будущее петербургского искусства. С другой стороны, у нас представлена «Мона Лиза. Пауки в банке» — коллективный труд 35 художников. Многие из них и сейчас продолжают активную творческую жизнь, но уже обеспечили себе место в истории отечественного искусства. И в этом смысле они воплощают не только настоящее, но и прошлое.
Ранее Собака.ru писала, что принадлежащие Центру музыкальной культуры «Чайковский» площади в здании Городской думы обновят в три этапа за 1,2 млрд рублей. Проект также предусматривает восстановление фасадов, кровли, лестниц, окон Думской башни, оптического телеграфа внутри нее и архитектурной подсветки снаружи.
После реставрации исторические помещения станут домом для Губернаторского симфонического оркестра и Эстрадного оркестра, который недавно появился в Петербурге, но будут доступны и для коммерческих мероприятий. В Александровском зале после завершения работ появится площадка на 600 мест, где планируют проводить не только концерты, но и другие события.
Инсталляция «Сад» художницы Екатерины Крыловой
Ее центральный сюжет — юноша по мотивам фотографии 20-летнего Петра Чайковского на фоне сада в подмосковной усадьбе Фроловское
Здесь же — каллиграфия с ранним стихотворением композитора, созданная Аполлинарией Мишиной
В соседнем помещении — инсталляция «Спящая Жар-птица» художницы Алисы Бакун-Феоктистовой, как скульптурная метафора возрождения здания Городской думы
Здесь тему природы раскрыли с использованием старой мебели, оставшейся от прежних хозяев
Добавив к ней ветви деревьев и полотна с каллиграфическими цитатами из Данте на тему красоты и обновления
Внутри также появится полноценная инфраструктура для музыкантов (например, репетиционный зал с функцией студии звукозаписи) и мультимедийное пространство, посвященное Петру Чайковскому, которое разместится на четвертом этаже и будет рассчитано как на детей, так и на взрослых. Кроме того, для сотрудников центра оборудуют помещения для хранения инструментов, нотную библиотеку, костюмерные, буфет и другие служебные пространства.
Дарья Гавра
директор Центра музыкальной культуры «Чайковский»
Ценность этого проекта не только в самой выставке. Важно, что исторические залы Городской думы вновь становятся частью культурной жизни, не утрачивая своего прошлого. Напротив, именно оно дает возможность по-новому воспринимать это место сегодня. Мне кажется, так историческая среда и сохраняет живую связь с городом, продолжая меняться вместе с ним. Эта работа будет продолжена и после выставки: начало ремонтно-реставрационных работ перенесено на 2027 год в связи с необходимостью внести коррективы в проектно-сметную документацию.
БОНУС! Мини-гид по новой выставке «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс» от куратора Дарьи Евсеевой (7 октября — 22 ноября)
Каллиграфия на дверях, стенах и тканях
Кто: Аполлинария Мишина
Где: Николаевский и Александровский залы и другие помещения
Эти работы пронизывают всю экспозицию, вплетаясь в контекст произведений других участников. Библейские тексты, цитаты из Данте, детские стихи Чайковского представлены на самых разных поверхностях. Так, выставка открывается цитатой из «Книги Екклесиаста», подчеркивающей один из ее лейтмотивов — цикличность истории: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас».
Серия иллюстраций «Екклесиаст»
Кто: Алиса Бакун-Феоктистова
Где: Николаевский зал
Каждая из акварелей к ветхозаветной «Книге Екклесиаста», автором которой считается царь Соломон и в которой постулируется тщетность жизни без Бога, — рассуждение о суетности, смысле, значении чего-то огромного и маленького одновременно. Человек изо дня в день строит песочные замки, которые вряд ли простоят долго. Все, что мы можем, — пытаться, делать снова и снова, стараясь сохранить и передать хотя бы небольшие крупицы тем, кто будет после нас. История безжалостна, но должны ли мы быть безжалостными в ответ?
Инсталляция «Немые свидетели»
Кто: Алиса Бакун-Феоктистова
Где: Николаевский зал
Фигурки птиц, которые хранят историю здания и помнят всю его жизнь. Основа каждой из них — осколки, обломки, частички окружающего пространства. Они размещены по всей экспозиции, а также над дверью, похожей одновременно на сломанную клетку и гнездо. Инсталляция одновременно отсылает к тому факту, что порой единственными наблюдателями красоты пустующих залов оказываются птицы. Залетев через открытые окна, они теряются в лабиринтах комнат и находят здесь свое последнее пристанище.
Фреска «Мера человека»
Кто: Екатерина Федоткина
Где: Николаевский зал
Художница предлагает заново взглянуть на ренессансный идеал гармонии, в которой тело, архитектура и геометрия образуют единое целое. Один из ключевых образов той эпохи — человек как центр системы пропорций, знания и мира, фигура, вписанная одновременно в круг и квадрат. Эти геометрические формы традиционно связывают с идеями небесного и земного, духовного и материального, бесконечного и измеримого. Венецианское окно, один из символов ренессансной архитектуры, становится метафорой взгляда и перехода, границей между внутренним и внешним, телом и архитектурой, наблюдателем и изображением.
Инсталляция «Игра в касание»
Кто: Екатерина Федоткина
Где: Николаевский зал
Эта работа о соприкосновении небесного и земного, представителей разных искусств во времени, пространстве, статусе и форме языка. Набросок Альбрехта Дюрера, ключевой фигуры и величайшего мастера Северного Возрождения, размещен на французской шторе — элементе, характерном для музыкальных и других учреждений культуры. Аэрозольная краска отсылает к уличному искусству, которое, в свою очередь, перекликается с фресковой живописью.
Инсталляция «*-888»
Кто: Екатерина Федоткина
Где: Николаевский зал
Фрагмент бетонной стены с монохромным изображением связан с уже исторической вехой Думской улицы, которая кишела барами, не знавшими меры «разрешенного» веселья. Женская фигура со скрещенными руками олицетворяет улицу, витрувианский человек — символ гармонии науки и искусства. Трафаретная печать — распространенная форма рекламы — словно предлагает отказаться от стремления к идеалам, набрав код «***-888». Однако номер скрыт, и только число призывает избавиться от страхов и блоков, обещая кармическую награду за прошлые труды.
Акварель «Мера мухи»
Кто: Екатерина Федоткина
Где: Николаевский зал
В живописи эпохи Возрождения муха — символ тленности бытия и греха. Она также демонстрирует высшее мастерство художника в технике обмана зрения. Разница масштабов, усиленная конструкцией короба, сужает взгляд зрителя до размера мухи. На фоне других, более монументальных полотен автора излюбленная в эпоху Ренессанса форма экспозиции работ — весомое оформление небольшого фрагмента — подчеркивает абсурдность объекта и «демонстрирует высшее мастерство художника».
Инсталляция «Сад»
Кто: Екатерина Крылова
Где: кабинет
Камерное помещение выстраивается как пространство однонефной капеллы, которая изначально проектировалась как «архитектурный холст». Стены комнаты будто разбиты на квадраты под отдельные сюжеты. Один из них — юноша по мотивам фотографии 20-летнего Петра Чайковского 1860 года на фоне сада в подмосковной усадьбе Фроловское. Вскоре после съемки будущий композитор начнет свой путь в музыке, а пока стоит в преддверии раскрытия собственного гения. Это одновременно обобщенный образ молодого человека, перед которым открыты дороги жизни.
Инсталляция «Спящая Жар-птица»
Кто: Алиса Бакун-Феоктистова
Где: кабинет
Душа разрушенного здания спит. Раньше оно бурлило жизнью, дышало, блистало. Сейчас все пространство — в состоянии анабиоза. Но, возможно, оно воспрянет. Тогда Жар-птица очнется ото сна. Она будет светить всем, согревать очаг и дарить свою золотую частичку каждому, кто придет в ее объятия. Она благородна, величественна, как здание на Думской улице. Она — его пульсирующая энергия, которая затаилась и ждет, когда настанет ее время.
Инсталляция «Красный угол. Черный квадрат. Пустота»
Кто: Алевтина Добротворская
Где: Николаевский зал
С одной стороны, она отсылает к историческому факту: в царские годы здесь висела икона. С другой — к революционной для истории искусства выставке футуристов «0,10 (Ноль-десять)», которая прошла в Петрограде в 1915 году и на которой Казимир Малевич поместил свой «Черный квадрат» в «красный угол». Многие восприняли это как кощунство и богохульство.
Сегодня, когда в мире продвигают идеи абсолютной толерантности и отказа от традиционных ценностей, никакой «Черный квадрат», кажется, уже не способен возмутить почтенную публику. Нарисованный на стене сломанный черный квадрат, прикрытый пустыми золочеными рамами, — символ бесплодности и бездуховности, сочетания отсутствия по-настоящему революционных идей и глубокой приверженности традициям.
«Мона Лиза (Пауки в банке)»
Кто: группа художников
Где: Александровский зал
Современная интерпретация хрестоматийного полотна Леонардо да Винчи. Идея принадлежала признанному в стране и за рубежом сюрреалисту Денису Мезенцеву (1967–2020): он разделил «Джоконду» на квадраты, а десятки художников предложили прочтение одного из фрагментов в собственной стилистике. Этот проект объединил 35 знаковых российских мастеров.
Инсталляция «Молитва как цветение»
Кто: Ника Клёцки
Где: Александровский зал
Пять темных створок с миниатюрными образами святых задают алтарный ритм, но не отвлекают от главного — тихого роста благодати в пространстве тишины. Сдержанная палитра — черный, темно-синий, кремовый, золото — подчеркивает контраст между внешней аскезой и внутренним светом. Инсталляция в некотором смысле возвращает зрителя к отправной точке экспозиции — к утверждению Екклесиаста о том, что все — суета и тлен, если не одухотворено Богом.
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