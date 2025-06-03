Как Борисов и Янковский гоняют по Петербургу на ретроавтомобилях? Репортаж со съемок фильма «Битва моторов»

10:00. Этнографический музей. Женщины-экскурсоводы, привыкшие к группам школьников и туристов, перешептываясь, наблюдают за монструозными камерами и осветительными приборами, появившимися в залах всего за двое суток.

«Приготовились. Репетицию начали!» — раздается в рациях. Так стартует 23-й съемочный день исторической картины «Битва моторов». Сюжет, основанный на реальных событиях, разворачивается в 1908 году в Российской империи. Автомобильный энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский!) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов!) совместно с командой единомышленников создают автомобиль «Руссо-Балт». Доказать его потенциал Нагель решает на ралли в Монако. Для этого ему необходимо добраться до Лазурного берега из зимнего Петербурга.

Съемка роуд-муви в Черногории и Сербии — еще впереди, а в Этнографическом воссоздали выставку, на которой команда «Руссо-Балта» впервые презентовала свою модель. По обе стороны гигантского зала с колоннами шеренгами выстроились десять стендов с ретроавтомобилями: среди них — «Роллсъ-ройсъ», «Фордъ», «Рено», «Чалмерсъ», «Дiaмлеръ». И главный экспонат — «Акцiонерное общество Русско Балтiйскаго вагоннаго завода въ Ригъ».