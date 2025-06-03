Как Борисов и Янковский гоняют по Петербургу на ретроавтомобилях? Репортаж со съемок фильма «Битва моторов»

На набережной канала Грибоедова в Петербурге гуляют люди в сюртуках и цилиндрах, а на Дворцовой площади ездят машины начала ХХ века. Портал в прошлое или параллельная реальность? На самом деле это съемки исторической драмы «Битва моторов» Ильи Маланина (основано на реальных событиях!). Редакция Собака.ru побывала на площадке и узнала лично, как Паулине Андреевой дается роль автогонщицы и находят общий язык два главных кинематографических краша современности — Юра Борисов и Иван Янковский.
Съемки фильма «Битва моторов»
10:00. Этнографический музей. Женщины-экскурсоводы, привыкшие к группам школьников и туристов, перешептываясь, наблюдают за монструозными камерами и осветительными приборами, появившимися в залах всего за двое суток.
«Приготовились. Репетицию начали!» — раздается в рациях. Так стартует 23-й съемочный день исторической картины «Битва моторов». Сюжет, основанный на реальных событиях, разворачивается в 1908 году в Российской империи. Автомобильный энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский!) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов!) совместно с командой единомышленников создают автомобиль «Руссо-Балт». Доказать его потенциал Нагель решает на ралли в Монако. Для этого ему необходимо добраться до Лазурного берега из зимнего Петербурга.
Съемка роуд-муви в Черногории и Сербии — еще впереди, а в Этнографическом воссоздали выставку, на которой команда «Руссо-Балта» впервые презентовала свою модель. По обе стороны гигантского зала с колоннами шеренгами выстроились десять стендов с ретроавтомобилями: среди них — «Роллсъ-ройсъ», «Фордъ», «Рено», «Чалмерсъ», «Дiaмлеръ». И главный экспонат — «Акцiонерное общество Русско Балтiйскаго вагоннаго завода въ Ригъ».
«Конструкция такая: Ваня, Юра, Алексей (Гуськов. — Прим.ред.), Паулина (Андреева. — Прим.ред.). Полный фарш», — объясняет детали сцены ассистент режиссера Мария. Юра Борисов, готовясь войти в кадр, шутит: «Водить нам не дают, потому что Ваня в первый же день сломал автомобиль». Иван Янковский в ответ признается: «Было! Благо репетиция, все починили». Героев друга друга актеры характеризуют так. Юра — про Андрея Нагеля: «Уверенность, достоинство, честь». Иван — про Дмитрия Бондарева: «Смелость, любовь и достоинство».
Иван Янковский
актер, исполнитель роли Андрея Нагеля
«При выборе проекта я часто исхожу не только из сценария, а еще из компании. В “Битве моторов” меня заинтересовала возможность поработать с Юрой и Ильей (Маланиным. — Прим.ред.). Мы давно друг друга знаем, но никогда не выпадало шанса повзаимодействовать, а для меня это было большой мечтой.
В отношениях на площадке у нас с Юрой баланс, нет перебора. Мы, как мне кажется, достаточно чувствующие люди. Например, я всегда понимаю, когда Юре нужно побыть одному, я не давлю. Он тоже чувствует, когда меня лучше не трогать. Вообще, в перерывах мы часто проводим время вместе: разговариваем и шутим»
Массовка в костюмах аристократов начала ХХ века прогуливается тут же по залам Этнографического. Слышен шепот: «А вы в “Короле и шуте” не снимались?», «Нет, а вы?». Тем временем ассистенты тщательно пылесосят красную дорожку — в кадре вот-вот должен появиться Николай II в окружении свиты. Один из сопровождающих киношного императора — актер Максим Ханжов — молниеносно входит в образ представителя высшего общества: ему срочно необходимо заменить перчатки — нынешняя пара села неидеально.
По сюжету Андрей Нагель, чтобы заинтересовать императора моделью «Руссо-Балта», анонсирует сборку нового гоночного автомобиля. Каждый дубль сначала репетируют: режиссер Илья Маланин вдумчиво наблюдает за мониторами и передает поправки: «Контровой свет по девочкам! Ты светишь по сидению, надо по героиням», «Припудрить актрису в машине!», «Поставьте в просветы на балконе людей!».
Илья Маланин
режиссер фильма «Битва моторов»
«”Битва моторов” началась с того, что я случайно нашел статью про малоизвестные страницы истории российского автопрома. Так у меня появилась идея разработать сценарий про создание первого серийного автомобиля в Российской империи. Про тех, кто его придумывал, и то, какие у них были мотивы и взаимоотношения друг с другом.
С точки зрения кинопроизводства съемки автомобилей — это очень сложно и дорого. Но “Моторы” — еще и драматургически трудоемкий фильм. Мы показываем создание машины и ее гоночной версии — своего рода производственную драму. И мы снимаем ралли, в рамках которого герои проезжают больше 3000 километров. То есть роуд-муви».
Творческий процесс в самом разгаре. Кажется, на площадке не меньше пятисот человек. Из толпы раздаются хаотичные крики: «Бригадиры все поправили? Никто в кадре ходить не будет?», «Художники, пожалуйста, не прикручивайте обратно стойки!», «Репетиция — целиком!».
Следующая сцена — первое появление в кадре Паулины Андреевой. Здесь — гонщицы Лидии, мотиватора и возлюбленной Андрея Нагеля. Паулина болтает о проектах с продюсером Петром Ануровым («Серебряные коньки», «Пророк. История Александра Пушкина»), пока команда бережно, как драгоценность, носит по залу массивную черную шляпу с перьями ее героини.
Паулина Андреева
актриса, исполнительница роли Лидии
«Лидия — редкий, почти невероятный вид женщины для начала ХХ века. Она достаточно маскулинная: выбирает короткую стрижку, а не кудри, ходит в гоночном костюме, разбирается в технических особенностях машин. В чем-то мы с ней похожи — я тоже не совсем про кудри.
Сейчас я каждый день учусь водить оригинальный автомобиль 1905 года — он довольно крупный и тяжелый, а в кадре я должна трогаться плавно, чувствовать эту машину, как моя героиня. Но основная сложность актерской задачи лично для меня — в том, что это крупномасштабный проект. Ты оказываешься на Исаакиевской или Дворцовой площади с огромным количеством выверенной массовки, чудесными партнерами, костюмом и автомобилем — ответственность давит и заставляет волноваться».
15:00. На съемочной площадке — время обеда, но никто не торопится уходить из кадра. Похоже, главный перекус киношников — кола. Пока редкие счастливчики спокойно играют в виртуальные шахматы или наблюдают за репетицией на мониторах, другие участники команды подбегают к машинам и проверяют их на чистоту и исправность. Это не случайно: «Руссо-Балты» и «Форды» здесь — почти главные герои.
Петр Ануров
продюсер «Битвы моторов»
«Сложность этого проекта в том, что специально для него мы построили десять ретроавтомобилей. Дело в том, что значительная часть фильма — сцены автотрюков. Машины должны переворачиваться, биться друг об друга. В случае с музейными экспонатами это невозможно. Поэтому мы подняли чертежи, подружились с конструкторским бюро Игоря Ермилина (авторы гоночной «Маруси».— Прим.ред.) и создали прототипы с нуля — внешне их не отличишь от оригинала».
19:00. Остается последняя сцена, где Андрей Нагель обсуждает с единомышленниками итоги выставки. Когда режиссер Илья Маланин дает заветную команду: «Стоп! Этот кадр есть!», уставшие участники съемочной команды ложатся на лавочки возле экспонатов музея. На полу грудами валяются цветы, листья и лампочки — атрибуты выставки ретроавтомобилей.
У кого-то еще есть силы на шутки (например, осветитель примеряет прибор в качестве аксессуара-бабочки), другие уже почти засыпают. И правильно — ведь завтра съемки продолжатся снова, на этот раз на улицах Петербурга.
Премьера «Битвы моторов» состоится осенью 2026 года.
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