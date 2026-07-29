Чем заняться в Петербурге с 30 июля по 2 августа

Главные премьеры этой недели в кино: криминальная драма с Каннского фестиваля «Однажды в Газе» (18+) и хоррор о диснеевском герое «Пиноккио: Раскрепощенный» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, Мариинский театр, Мариинский-2 (12+)

Филиал Мариинского театра во Владивостоке покажет четыре классических балета: «Щелкунчик», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», — работы именитого хореографа Эльдара Алиева (на его «Раймонду» было не достать билеты!).

До 6 августа

«Путешествие по музыкальной коллекции Георгия Гурьянова», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

19:00

Пионер петербургского рейва DJ Loveski на примере коллекции пластинок и кассет Георгия Гурьянова расскажет об эволюции музыкальных предпочтений барабанщика группы «Кино».

Концерт Александра Кашпурина, Особняк Мясникова (12+)

19:30

Гранд-пианист выступит с программой, с которой он победил на одном из самых авторитетных соревнований — конкурсе Ференца Листа.

Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви», Летний театр в Новой Голландии, «Карлсон Хаус», «Студия Сдвиг» (18+)

Изучаем современную хореографию на примерах перформансов из Буэнос-Айреса, Минска, Казани, Москвы и Петербурга. Среди хайлайтов — высказывание о глобальном человеческом взаимодействии «Политика тела» артиста musicAeterna Dance Евгения Калачева.

До 9 августа

Экскурсия «Петербург — город будущего?», Английская набережная, 28 (0+)

19:30

Архитектурный критик Мария Элькина опровергнет стереотип, что Петербург — город-музей, и предложит посмотреть на него как на пространство с футуристическим началом.