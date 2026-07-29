Чем заняться в Петербурге с 30 июля по 2 августа

Фестивали DiscoLand команды Çava Disco и «Каменный стол» театра «ВелесО», ярмарка-хэппенинг (Хиросигэ! Бугаев-Африка! Энгельке!) на Кузнечном рынке, променад по выставке «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"» в Эрмитаже, концерты Александра Кашпурина и Кати Павловой, а также спектакль «Преступление и наказание» Григория Козлова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 30 ИЮЛЯ
Георгий Гурьянов
Главные премьеры этой недели в кино: криминальная драма с Каннского фестиваля «Однажды в Газе» (18+) и хоррор о диснеевском герое «Пиноккио: Раскрепощенный» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, Мариинский театр, Мариинский-2 (12+)
Филиал Мариинского театра во Владивостоке покажет четыре классических балета: «Щелкунчик», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», — работы именитого хореографа Эльдара Алиева (на его «Раймонду» было не достать билеты!).
До 6 августа
«Путешествие по музыкальной коллекции Георгия Гурьянова», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
19:00
Пионер петербургского рейва DJ Loveski на примере коллекции пластинок и кассет Георгия Гурьянова расскажет об эволюции музыкальных предпочтений барабанщика группы «Кино».
Концерт Александра Кашпурина, Особняк Мясникова (12+)
19:30
Гранд-пианист выступит с программой, с которой он победил на одном из самых авторитетных соревнований — конкурсе Ференца Листа.
Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви», Летний театр в Новой Голландии, «Карлсон Хаус», «Студия Сдвиг» (18+)
Изучаем современную хореографию на примерах перформансов из Буэнос-Айреса, Минска, Казани, Москвы и Петербурга. Среди хайлайтов — высказывание о глобальном человеческом взаимодействии «Политика тела» артиста musicAeterna Dance Евгения Калачева.
До 9 августа
Экскурсия «Петербург — город будущего?», Английская набережная, 28 (0+)
19:30
Архитектурный критик Мария Элькина опровергнет стереотип, что Петербург — город-музей, и предложит посмотреть на него как на пространство с футуристическим началом.
ПЯТНИЦА: 31 ИЮЛЯ
Команда Çava Disco
Фестиваль DiscoLand, Roof Place (18+)
19:00
Выбирайте, кто вы сегодня: фея, сирена или принцесса. Главные по нарядным и тематическим вечеринкам Çava Disco устраивают первый в истории проекта фестиваль.
Обещают два танцпола на крыше: первый — с диско- и поп-хитами, а второй — с электронной музыкой. Среди специальных гостей — блогер и ведущая шоу «Сплетни» Карина Мурашкина.
Спектакль «Сказки за углом», «Пароход» (18+)
19:00
Команда «Поэзии за углом» (пионеры поэтических перформансов на улицах современного Петербурга!) представляет абсурдную и ироничную постановку по сказкам собственного сочинения.
Вечеринка Yard Hot Deal, «К-30» (18+)
23:00
Залетаем во двор резиденции Roots United на уникальную селекцию артистов Shutta, Lapti, Nastya Tkacheva и Masha Volum.
Фестиваль «Питер Мото Фест», «Экспофорум» (18+)
Опенэйр для фанатов мотокультуры и не только. В лайн-апе собрали как сверхновых звезд соцсетей (Xolidayboy, Bearwolf, «Комната Культуры»), так и патриархов сцены («Каспийский Груз», L’One). Весь день кавер-группы будут петь бэнгеры Depeche Mode, Guns N’ Roses и AC/DC, а вечером сцена трансформируется в клубный формат.
С 31 июля по 2 августа
СУББОТА: 1 АВГУСТА
Toxi$
Арт-променад в стиле Belle Époque, Эрмитаж (0+)
20:30
Этим летом Эрмитаж подготовил сразу два театрализованных променада: по галерее Щукина и Морозовых, а теперь и по выставке «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"». Перформеры прочтут стихи поэтов Серебряного века и французских символистов, а заодно станцуют вальс и кадриль.
Ярмарка-хэппенинг «Рыночные отношения. Кузнечный», Кузнечный переулок, 3 (16+)
12:00
Отправляемся за спелой живописью, свежей графикой и сочной керамикой! 84 (!) художника будут продавать свои работы среди прилавков с продуктами на рынке.
В списке участников заявлены человек-гриб Федор Хиросигэ, звезда «Ассы» Сергей Бугаев-Африка, топорописец Нестор Энгельке и десант из арт-объединения «Паразит»: Владимир Козин, Семен Мотолянец и Стас Багс.
Спектакль «Преступление и наказание», «Мастерская» (16+)
Худрук «Мастерской» Григорий Козлов уже по традиции ставит со студентами большой русский роман (в прошлые годы мы видели «Идиота», «Тихий Дон» и «Мастера и Маргариту»!). На этот раз текст Федора Михайловича адаптируют через призму символизма.
1 и 2 августа
Фестиваль «Музыка мира», Шереметевский сад (6+)
15:00
Не пропустите выступления нью-вейв-фолк-группы Settlers (всем слушать «Частушки» и кавер на «Никто-никогда» Алены Свиридовой!), экспериментаторов, объединяющих дионисийский экстаз и духовную пронзительность Hodila Izba, этно-панк-квартет «Ива Нова» и дуэт с акцентом на восточных мотивах Волков & Погосян.
Фестиваль Random Fest, «Муз порт» (16+)
16:00
В этом году в хип-хоп-феерии примут участие Toxi$, OG Buda, MAYOT и еще трое артистов.
Вечеринка Pandemic Fortnight, место будет объявлено позже (18+)
21:00
Один из самых масштабных рейвов возвращается в Петербург! А именно, в оборонительный форт 1860 года на берегу Финского залива. В музыкальном марафоне примут участие 30 артистов, играющих жесткие индастриал, транс, техно и электро. Ну, лютый андеграунд!
Вечеринка «Полное погружение», Английская набережная, 56А (18+)
12:00
Забираемся на борт к нашим любимым устроителям речных вояжей — команде «Кузни». Целый день здесь будут кормить специалитетами Kuznyahouse и B-Side (берем фирменный чизбургер и мороженое с оливковым маслом и солью!) под аккомпанемент дружественных музыкантов. Например, Saint City Lovers и сверхновой инди-поп-звезды Леши Пой.
Вечеринка SΔLΣM c1ub, место будет объявлено позже (18+)
23:00
Клуб Kontrkult организует трибьют витч-хаусу, южной готике и панк-эстетике с Tumblr. В сет-листе — экспериментальная электронная сцена 2010-х, а хедлайнеры — пионеры жанра «Убийцы Crystal».
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 АВГУСТА
Евгений Ткачук
Фестиваль-лаборатория «Каменный стол», Ленобласть (6+)
Команда конно-драматического театра «ВелесО» и его основатель Евгений Ткачук предлагают на три дня отказаться от интернета и соединиться с природой на берегу озера Вуокса. Дано: дискуссии (в списке спикеров актриса Мария Мацель!), экспериментальные постановки, кинопоказы, банные ритуалы, фолк-музыка группы «Отава Ё» и высокая кухня шефа Алексея Мацько.
С 2 по 5 августа
Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)
Корейский пианист Моён Юн исполнит Шумана, Баха, Скрябина и Бетховена. О других хайлайтах фестиваля, который знакомит нас с академической сценой, читайте в гиде его худрука Алексея Городнева.
До 10 августа
Концерт Кати Павловой, «Мачты» (18+)
Фронтвумен бэнда «Обе две» споет «Милого», «Гонщиков» и прочие хиты в акустике.
Выставка «Система доставки», Sobo Gallery (18+)
Художник круга арт-объединения «Север-7» Антон Левин представляет арт-объекты из пластилина и глины, в основе которых — стоп-кадры из эротики.
До 30 августа
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