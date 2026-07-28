Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Нестор Энгельке и еще свыше 80 художников устроят торговлю работами на Кузнечном рынке

1 августа на Кузнечном рынке петербургские художники устроят хэппенинг «Рыночные отношения». Более 80 авторов и объединений выставят свои произведения на продажу среди прилавков с продуктами. В списке участников — художник-гриб Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Владимир Козин, галерея Moika 104, топорописец Нестор Энгельке и объединение «Непокоренные».

«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура, и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли! Участникам будет предложено использовать весы, топоры и прочие рыночные атрибуты для взаимодействия с потребителями!» — пишут кураторы Егор Лебедев, Константин Козлов и Елизавета Иванова.

Ярмарка-хэппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят «вернуть» отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место.

В «Рыночных отношениях» участвуют:

Александр Дашевский Александр Помидоркин Александр Смирнов Александр Татаренко Александр Хромых Алексей Эпель Алена Ковалли Анастасия Иваненкова Анастасия Мячина Анастасия Семенова Андрей Сикорский Андрей Усов и Полина Волкоморова Анна Калач Анна Лоскутова Анна Гнидковская Аркади Котанджян / Arkadi Kotanjyan Аукционный дом «Передвижники» Вадим Горе Василисса Саврасова Вера Светлова Вероника Рудьева-Рязанцева Владимир Козин Владимир Копейкин Владимир Ширманов Галерея «Маня» Галерея «Мойка 104» Гигимоны Гоша Андреев Грета Димарис Даниил Андреев и «Вещь в себе» Денис Персенен Дмитрий Жеравов Дмитрий Петухов Евгения Герц-Исаева Елизавета Иванова Зина Николаева Иван Флоренский Иван Сень Иван Химин Иван Шныговняк Игорь Васильев Карина Севоян Катя Алимова Катя Сытник-Кашалот Ке Ке Кирилл Бугаев Кирилл Шаманов Клуб анонимных вернисажеголиков Константин Кондрашов Константин Ужве Ксения Макаренко Леша Мелки Лиза Хорева Магазин современного искусства Максим Каширский Маргарита Писарева Мария Грабарева и Юлия Толшина Марк Сергеев Нариман Калашников Ната Чеба Непокоренные Нестор Энгельке Павел Брат Паша Борисенко ПРОСТО арт-группа Просто комната / Izzi room Рецепты и концепты Роман Ходырев Саша Шнайдер Галерея «Свиное рыло» Семен Мотолянец Сеня Удалова Серафима Бучинская Сергей Бугаев-Африка СЕТКА Соня Дмитриева Стас Багс Стас Казимов Татьяна Иванеева Треугольник_Ра Федор Хиросигэ Франка Вонка Юлия Рибетки

Художники пробудут 1 августа с 12:00 до 20:00 на Кузнечном, 3.

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