Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Нестор Энгельке и еще свыше 80 художников устроят торговлю работами на Кузнечном рынке

Ярмарка-хэппенинг «Рыночные отношения. Кузнечный» состоится 1 августа.
1 августа на Кузнечном рынке петербургские художники устроят хэппенинг «Рыночные отношения». Более 80 авторов и объединений выставят свои произведения на продажу среди прилавков с продуктами. В списке участников — художник-гриб Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Владимир Козин, галерея Moika 104, топорописец Нестор Энгельке и объединение «Непокоренные».
«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура, и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли! Участникам будет предложено использовать весы, топоры и прочие рыночные атрибуты для взаимодействия с потребителями!» — пишут кураторы Егор Лебедев, Константин Козлов и Елизавета Иванова.
Ярмарка-хэппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят «вернуть» отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место.
В «Рыночных отношениях» участвуют:
- Александр Дашевский
- Александр Помидоркин
- Александр Смирнов
- Александр Татаренко
- Александр Хромых
- Алексей Эпель
- Алена Ковалли
- Анастасия Иваненкова
- Анастасия Мячина
- Анастасия Семенова
- Андрей Сикорский
- Андрей Усов и Полина Волкоморова
- Анна Калач
- Анна Лоскутова
- Анна Гнидковская
- Аркади Котанджян / Arkadi Kotanjyan
- Аукционный дом «Передвижники»
- Вадим Горе
- Василисса Саврасова
- Вера Светлова
- Вероника Рудьева-Рязанцева
- Владимир Козин
- Владимир Копейкин
- Владимир Ширманов
- Галерея «Маня»
- Галерея «Мойка 104»
- Гигимоны
- Гоша Андреев
- Грета Димарис
- Даниил Андреев и «Вещь в себе»
- Денис Персенен
- Дмитрий Жеравов
- Дмитрий Петухов
- Евгения Герц-Исаева
- Елизавета Иванова
- Зина Николаева
- Иван Флоренский
- Иван Сень
- Иван Химин
- Иван Шныговняк
- Игорь Васильев
- Карина Севоян
- Катя Алимова
- Катя Сытник-Кашалот
- Ке Ке
- Кирилл Бугаев
- Кирилл Шаманов
- Клуб анонимных вернисажеголиков
- Константин Кондрашов
- Константин Ужве
- Ксения Макаренко
- Леша Мелки
- Лиза Хорева
- Магазин современного искусства
- Максим Каширский
- Маргарита Писарева
- Мария Грабарева и Юлия Толшина
- Марк Сергеев
- Нариман Калашников
- Ната Чеба
- Непокоренные
- Нестор Энгельке
- Павел Брат
- Паша Борисенко
- ПРОСТО арт-группа
- Просто комната / Izzi room
- Рецепты и концепты
- Роман Ходырев
- Саша Шнайдер
- Галерея «Свиное рыло»
- Семен Мотолянец
- Сеня Удалова
- Серафима Бучинская
- Сергей Бугаев-Африка
- СЕТКА
- Соня Дмитриева
- Стас Багс
- Стас Казимов
- Татьяна Иванеева
- Треугольник_Ра
- Федор Хиросигэ
- Франка Вонка
- Юлия Рибетки
Художники пробудут 1 августа с 12:00 до 20:00 на Кузнечном, 3.
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