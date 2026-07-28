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Искусство

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Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Нестор Энгельке и еще свыше 80 художников устроят торговлю работами на Кузнечном рынке

Ярмарка-хэппенинг «Рыночные отношения. Кузнечный» состоится 1 августа.

Фото: Анастасия Манаенкова для Собака.ru

1 августа на Кузнечном рынке петербургские художники устроят хэппенинг «Рыночные отношения». Более 80 авторов и объединений выставят свои произведения на продажу среди прилавков с продуктами. В списке участников — художник-гриб Федор ХиросигэСергей Бугаев-Африка, Владимир Козин, галерея Moika 104, топорописец Нестор Энгельке и объединение «Непокоренные».

«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура, и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли! Участникам будет предложено использовать весы, топоры и прочие рыночные атрибуты для взаимодействия с потребителями!» — пишут кураторы Егор Лебедев, Константин Козлов и Елизавета Иванова.

Ярмарка-хэппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят «вернуть» отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место.

В «Рыночных отношениях» участвуют:

  1. Александр  Дашевский                                     
  2. Александр Помидоркин                                   
  3. Александр Смирнов                                       
  4. Александр Татаренко
  5. Александр Хромых 
  6. Алексей Эпель 
  7. Алена Ковалли
  8. Анастасия Иваненкова
  9. Анастасия Мячина
  10. Анастасия Семенова 
  11. Андрей Сикорский
  12. Андрей Усов и Полина Волкоморова
  13. Анна Калач 
  14. Анна Лоскутова
  15. Анна Гнидковская
  16. Аркади Котанджян / Arkadi Kotanjyan 
  17. Аукционный дом «Передвижники»
  18. Вадим Горе
  19. Василисса Саврасова
  20. Вера Светлова
  21. Вероника Рудьева-Рязанцева
  22. Владимир Козин
  23. Владимир Копейкин
  24. Владимир Ширманов
  25. Галерея «Маня»
  26. Галерея «Мойка 104»
  27. Гигимоны
  28. Гоша Андреев 
  29. Грета Димарис
  30. Даниил Андреев и «Вещь в себе» 
  31. Денис Персенен
  32. Дмитрий Жеравов 
  33. Дмитрий Петухов 
  34. Евгения Герц-Исаева
  35. Елизавета Иванова
  36. Зина Николаева
  37. Иван Флоренский
  38. Иван Сень
  39. Иван Химин
  40. Иван Шныговняк
  41. Игорь Васильев
  42. Карина Севоян
  43. Катя Алимова
  44. Катя Сытник-Кашалот 
  45. Ке Ке
  46. Кирилл Бугаев
  47. Кирилл Шаманов
  48. Клуб анонимных вернисажеголиков
  49. Константин Кондрашов
  50. Константин Ужве
  51. Ксения Макаренко
  52. Леша Мелки
  53. Лиза Хорева
  54. Магазин современного искусства
  55. Максим Каширский
  56. Маргарита Писарева
  57. Мария Грабарева и Юлия Толшина
  58. Марк Сергеев
  59. Нариман Калашников
  60. Ната Чеба
  61. Непокоренные
  62. Нестор Энгельке
  63. Павел Брат
  64. Паша Борисенко
  65. ПРОСТО арт-группа 
  66. Просто комната / Izzi room
  67. Рецепты и концепты 
  68. Роман Ходырев
  69. Саша Шнайдер 
  70. Галерея «Свиное рыло»
  71. Семен Мотолянец
  72. Сеня Удалова
  73. Серафима Бучинская
  74. Сергей Бугаев-Африка
  75. СЕТКА
  76. Соня Дмитриева
  77. Стас Багс
  78. Стас Казимов
  79. Татьяна Иванеева
  80. Треугольник_Ра
  81. Федор Хиросигэ
  82. Франка Вонка
  83. Юлия Рибетки

Художники пробудут 1 августа с 12:00 до 20:00 на Кузнечном, 3.

16+

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