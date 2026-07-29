Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: фестивальная драма «Однажды в Газе», комедия «Старый орел» и хоррор «Пиноккио: Раскрепощенный»

А также — мультфильм по библейским мотивам «Храбрый Давид», ромком «За любовь» с Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной и японский хоррор «Школа призраков». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)
Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.
С 30 июля
«Пиноккио: Раскрепощенный» / Pinocchio Unstrung (18+)
Очередной хоррор из мультивселенной, в которой милые диснеевские герои выступают в роли монстров — на этот раз зрителей поджидает демонический Пиноккио. Режиссером выступил апологет этого жанра Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»), а среди известных лиц каста — Роберт Инглунд («Кошмар на улице Вязов») и Ричард Брейк («Бэтмен: Начало»).
C 30 июля
«Старый орел» (12+)
Семейная комедия об аксакале Батразе Зелимхановиче (Алик Караев), который в уединении живет в горном селе. Когда его родной дом решают ликвидировать и перевезти дедушку в город, он вместе с сыном и внуками придумывает план спасения — но для этого нужно привлечь туристов и сделать экодеревню. В фильме снялись Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин и другие. Режиссер — дебютант Мурад Ногмов.
С 30 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«За любовь» (16+)
Комедия Андрея Малая («Я — уверена») с Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной. По сюжету брак их героев вот-вот окончательно развалится, однако пара находит бутылку с волшебной жидкостью внутри — после чего все переворачивается с ног на голову.
С 30 июля
«Храбрый Давид» / David (6+)
Мультфильм по библейским мотивам о пастушке Давиде и его победе над грозным Голиафом. Режиссерами выступили Фил Каннингэм и Брент Доуз — авторы «Джунглей Юрского периода».
C 30 июля
«Школа призраков» / The Invisible Half (18+)
Японский хоррор дебютанта Масаки Нисиямы о девочке Елене (Лиса Сиера) и ее странноватой подруге Нян (Руна Хирасава), которая утверждает, что в их школе живут призраки. Постепенно выясняется, что все это совсем не выдумки.
C 30 июля
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