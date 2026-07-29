Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: фестивальная драма «Однажды в Газе», комедия «Старый орел» и хоррор «Пиноккио: Раскрепощенный»

«Старый орел» (12+)

Семейная комедия об аксакале Батразе Зелимхановиче (Алик Караев), который в уединении живет в горном селе. Когда его родной дом решают ликвидировать и перевезти дедушку в город, он вместе с сыном и внуками придумывает план спасения — но для этого нужно привлечь туристов и сделать экодеревню. В фильме снялись Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин и другие. Режиссер — дебютант Мурад Ногмов.

С 30 июля