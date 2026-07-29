Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: фестивальная драма «Однажды в Газе», комедия «Старый орел» и хоррор «Пиноккио: Раскрепощенный»

А также — мультфильм по библейским мотивам «Храбрый Давид», ромком «За любовь» с Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной и японский хоррор «Школа призраков». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

A A Films, Cocoon Films, Eurimages, Jordan Pioneers, Kometa Films, 2025

«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)

Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.

С 30 июля

Jagged Edge Productions, 2026

«Пиноккио: Раскрепощенный» / Pinocchio Unstrung (18+)

Очередной хоррор из мультивселенной, в которой милые диснеевские герои выступают в роли монстров — на этот раз зрителей поджидает демонический Пиноккио. Режиссером выступил апологет этого жанра Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»), а среди известных лиц каста — Роберт Инглунд («Кошмар на улице Вязов») и Ричард Брейк («Бэтмен: Начало»).

C 30 июля

Кинокомпании MEM Cinema Production, Okko, При поддержке Фонда кино, 2026

«Старый орел» (12+)

Семейная комедия об аксакале Батразе Зелимхановиче (Алик Караев), который в уединении живет в горном селе. Когда его родной дом решают ликвидировать и перевезти дедушку в город, он вместе с сыном и внуками придумывает план спасения — но для этого нужно привлечь туристов и сделать экодеревню. В фильме снялись Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин и другие. Режиссер — дебютант Мурад Ногмов.

С 30 июля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Papini Production, SoFilm, 2026

«За любовь» (16+)

Комедия Андрея Малая («Я — уверена») с Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной. По сюжету брак их героев вот-вот окончательно развалится, однако пара находит бутылку с волшебной жидкостью внутри — после чего все переворачивается с ног на голову.

С 30 июля

2521 Entertainment, Angel, Slingshot Productions, Sunrise Productions, 2025

«Храбрый Давид» / David (6+)

Мультфильм по библейским мотивам о пастушке Давиде и его победе над грозным Голиафом. Режиссерами выступили Фил Каннингэм и Брент Доуз — авторы «Джунглей Юрского периода».

C 30 июля

Экспонента, 2026

«Школа призраков» / The Invisible Half (18+)

Японский хоррор дебютанта Масаки Нисиямы о девочке Елене (Лиса Сиера) и ее странноватой подруге Нян (Руна Хирасава), которая утверждает, что в их школе живут призраки. Постепенно выясняется, что все это совсем не выдумки.

C 30 июля

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: