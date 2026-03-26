Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 марта

Выставка-трибьют оттепели «Долгая счастливая жизнь», акция «Ночь театрального искусства», встреча с режиссером Константином Бронзитом, утренник с писателем Денисом Драгунским, фестиваль Ad Marginem × masters, гастроли Токийского нового репертуарного театра, а также концерты групп UGLI, «Озера», «тима ищет свет» и «макулатура» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 26 МАРТА

Евгений Ткачук

Выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)

В трибьют оттепели вошли работы Пикассо, Мессерера, Васми, Михнова-Войтенко, Бродского и Збарского. Отдельное пространство посвящено рукописям и машинописям Шпаликова. Бонус: специально для выставки Евгений Водолазкин написал дневник, который станет проводником по маршруту!

До 10 мая

Концерт UGLI, «Космонавт» (12+)

20:00

Танцуем под бэнгер «Запомни этот миг» петербургских дарк-поп-звезд.

Концерт «макулатура», Sound (18+)

20:00

Выступление, приуроченное к юбилею хитового альбома «Пляж» (фанаты наверняка помнят трек «нейт диаз»!). В качестве тизера читайте наше интервью с сооснователем группы Евгением Алехиным.

Лекция «ОБЭРИУ и простое знание», Музей ОБЭРИУ (18+)

19:00

Философ Йоэль Регев осмыслит (через призму опыта обэриутов!), чем заняться человечеству, когда простые задачи на себя уже взяли нейросети. 

Спектакль «Черная лихорадка», «Узел» (16+)

20:00

Театр «Тру» представляет обновленную версию «Гостя из USA». В основе — пьеса лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой и Александра Артемова.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-участник оскаровской гонки-2026 «Секретный агент» (18+), фантастику (с Евгением Ткачуком и Сашей Бортич!) «Космическая собака Лида» (16+), классику Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (18+), повторный прокат аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (18+), приключения хвостатых друзей «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+), а также триллеры «13 дней, 13 ночей» (18+) и «Пастбища богов» (16+).

ПЯТНИЦА: 27 МАРТА

Елизавета Боярская

Спектакль «Костюмер», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)

Историю о труппе бродячего театра, колесившего по Англии времен Второй мировой, разыграют Александр Новиков и Олег Федоров.

27 и 28 марта

Акция «Ночь театрального искусства», Петербург (6+)

14:30

В программе — более 30 спектаклей, экскурсий и мастер-классов. Например, встреча с артистами спектакля «Чайка» в МДТ (Боярская! Завтур! Рязанцев!).

Фестиваль «Ниэлитнимасс», «Ленфильм» (16+)

18:00

Рената Джало, Илья Озолин, Полина Степанова, а также Рамиль Хадиулин и Антон Ермолин расскажут о своих кинопроектах и ответят на вопросы.

Концерт «Озера», «К-30» (16+)

20:00

Долгожданный камбэк эмбиент-поп-дуэта Петара Мартича и Лизы Громовой.

Спектакль «Про любовь», «Балтийский дом» (16+)

За инсценировку пьесы Эдварда Радзинского о счастье, которое возможно лишь здесь и сейчас, возьмется Александра Мамкаева.

27 и 28 марта

Паблик-ток «Проблемы имперского стиля», отель «Гельвеция» (18+)

19:00

Солнце русского искусствоведения Иван Чечот подготовил лекцию к юбилеям архитектора Карло Росси и декоратора Пьетро ди Готтардо Гонзаго.

СУББОТА: 28 МАРТА

Ксения Прихотько

«Фестиваль книг по искусству Ad Marginem × masters», Левашовский хлебозавод (6+)

Идем на дискуссию с Иваном Чечотом «Жизнь форм: как возникло современное искусствознание», обсуждение «Мемуарного клуба» Вирджинии Вулф с Ксенией Прихотько и презентацию книги Джона Берджера с Юрием Сапрыкиным.

28 и 29 марта

Спектакль «Повесть о Гэндзи», Новая сцена Александринского театра (6+)

Токийский новый репертуарный театр везет в Петербург вторую часть триптиха о Японии. На этот раз по роману Мурасаки Сикибу.

28 и 29 марта

Утренник «Денискины рассказы», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (7+)

13:00

Прототип главного героя «Денискиных рассказов» Денис Драгунский прочтет книгу от первого лица.

Концерт «тима ищет свет», Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Треки Тимофея Якимова — идеальный баланс между роком, хип-хопом, инди и лоуфаем.

Вечеринка «Ночь лейбла Roots United», «К-30» (18+)

23:00

В звездном лайн-апе: сет лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, презентация пластинки Loop 4 Delay aka Пети из Saint City Lovers, Primitive, Rwanda, Hoavi, Shutta и другие.

Арт-медиация к выставке «Семеновская Художественная Школа», Sobo Gallery (18+)

17:00

Экскурсоводка-крашиха Ира Френкель приглашает расшифровать коллажный метод петербургского художника-мифотворца Андрея Семенова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 29 МАРТА

Константин Бронзит

Спецпоказ «Три сестры», «Порядок слов» (16+)

18:00

Режиссер и худрук студии «Мельница» Константин Бронзит встретится со зрителями и покажет короткий метр, номинированный на «Оскар»-2026.

Круглый стол «Язык. Знак вопроса», «Дом Радио», Невский, 62 (16+)

14:00

Автор мюзикла с нейроотличными участниками Борис Павлович, худрук театра глухих и слабослышащих артистов «У Театр» Екатерина Мигицко и филолог Дмитрий Колядов поговорят о языке инклюзии.

Выставка «Николай Акимов и ученики», МИСП (6+)

В экспозицию к 125-летию режиссера и сценографа Николая Акимова вошли его плакаты, а также эскизы декораций и костюмов. Отдельный блок — работы учеников мастера: главного художника БДТ Эдуарда Кочергина и нонконформиста Евгения Михнова-Войтенко.

До 7 июня

Концерт «Сергей Курехин. Давкот», ЦСИ им. Курехина (12+)

19:00

Пианист Ярослав Коваленко исполнит сольный альбом основателя «Поп-механики» «Давкот».

Спектакль «Шопениана. Шехеразада. Жар-птица», Мариинский театр (6+)

13:00

Три классических балета на музыку Шопена, Римского-Корсакова и Стравинского.

