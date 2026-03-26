Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 марта

Выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)

В трибьют оттепели вошли работы Пикассо, Мессерера, Васми, Михнова-Войтенко, Бродского и Збарского. Отдельное пространство посвящено рукописям и машинописям Шпаликова. Бонус: специально для выставки Евгений Водолазкин написал дневник, который станет проводником по маршруту!

До 10 мая

Концерт UGLI, «Космонавт» (12+)

20:00

Танцуем под бэнгер «Запомни этот миг» петербургских дарк-поп-звезд.

Концерт «макулатура», Sound (18+)

20:00

Выступление, приуроченное к юбилею хитового альбома «Пляж» (фанаты наверняка помнят трек «нейт диаз»!). В качестве тизера читайте наше интервью с сооснователем группы Евгением Алехиным.

Лекция «ОБЭРИУ и простое знание», Музей ОБЭРИУ (18+)

19:00

Философ Йоэль Регев осмыслит (через призму опыта обэриутов!), чем заняться человечеству, когда простые задачи на себя уже взяли нейросети.

Спектакль «Черная лихорадка», «Узел» (16+)

20:00

Театр «Тру» представляет обновленную версию «Гостя из USA». В основе — пьеса лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой и Александра Артемова.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-участник оскаровской гонки-2026 «Секретный агент» (18+), фантастику (с Евгением Ткачуком и Сашей Бортич!) «Космическая собака Лида» (16+), классику Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (18+), повторный прокат аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (18+), приключения хвостатых друзей «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+), а также триллеры «13 дней, 13 ночей» (18+) и «Пастбища богов» (16+).