Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 марта

Выставка-трибьют оттепели «Долгая счастливая жизнь», акция «Ночь театрального искусства», встреча с режиссером Константином Бронзитом, утренник с писателем Денисом Драгунским, фестиваль Ad Marginem × masters, гастроли Токийского нового репертуарного театра, а также концерты групп UGLI, «Озера», «тима ищет свет» и «макулатура» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 26 МАРТА
Евгений Ткачук
Выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)
В трибьют оттепели вошли работы Пикассо, Мессерера, Васми, Михнова-Войтенко, Бродского и Збарского. Отдельное пространство посвящено рукописям и машинописям Шпаликова. Бонус: специально для выставки Евгений Водолазкин написал дневник, который станет проводником по маршруту!
До 10 мая
Концерт UGLI, «Космонавт» (12+)
20:00
Танцуем под бэнгер «Запомни этот миг» петербургских дарк-поп-звезд.
Концерт «макулатура», Sound (18+)
20:00
Выступление, приуроченное к юбилею хитового альбома «Пляж» (фанаты наверняка помнят трек «нейт диаз»!). В качестве тизера читайте наше интервью с сооснователем группы Евгением Алехиным.
Лекция «ОБЭРИУ и простое знание», Музей ОБЭРИУ (18+)
19:00
Философ Йоэль Регев осмыслит (через призму опыта обэриутов!), чем заняться человечеству, когда простые задачи на себя уже взяли нейросети.
Спектакль «Черная лихорадка», «Узел» (16+)
20:00
Театр «Тру» представляет обновленную версию «Гостя из USA». В основе — пьеса лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой и Александра Артемова.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-участник оскаровской гонки-2026 «Секретный агент» (18+), фантастику (с Евгением Ткачуком и Сашей Бортич!) «Космическая собака Лида» (16+), классику Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (18+), повторный прокат аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (18+), приключения хвостатых друзей «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+), а также триллеры «13 дней, 13 ночей» (18+) и «Пастбища богов» (16+).
ПЯТНИЦА: 27 МАРТА
Елизавета Боярская
Спектакль «Костюмер», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)
Историю о труппе бродячего театра, колесившего по Англии времен Второй мировой, разыграют Александр Новиков и Олег Федоров.
27 и 28 марта
Акция «Ночь театрального искусства», Петербург (6+)
14:30
В программе — более 30 спектаклей, экскурсий и мастер-классов. Например, встреча с артистами спектакля «Чайка» в МДТ (Боярская! Завтур! Рязанцев!).
Фестиваль «Ниэлитнимасс», «Ленфильм» (16+)
18:00
Рената Джало, Илья Озолин, Полина Степанова, а также Рамиль Хадиулин и Антон Ермолин расскажут о своих кинопроектах и ответят на вопросы.
Концерт «Озера», «К-30» (16+)
20:00
Долгожданный камбэк эмбиент-поп-дуэта Петара Мартича и Лизы Громовой.
Спектакль «Про любовь», «Балтийский дом» (16+)
За инсценировку пьесы Эдварда Радзинского о счастье, которое возможно лишь здесь и сейчас, возьмется Александра Мамкаева.
27 и 28 марта
Паблик-ток «Проблемы имперского стиля», отель «Гельвеция» (18+)
19:00
Солнце русского искусствоведения Иван Чечот подготовил лекцию к юбилеям архитектора Карло Росси и декоратора Пьетро ди Готтардо Гонзаго.
СУББОТА: 28 МАРТА
Ксения Прихотько
«Фестиваль книг по искусству Ad Marginem × masters», Левашовский хлебозавод (6+)
Идем на дискуссию с Иваном Чечотом «Жизнь форм: как возникло современное искусствознание», обсуждение «Мемуарного клуба» Вирджинии Вулф с Ксенией Прихотько и презентацию книги Джона Берджера с Юрием Сапрыкиным.
28 и 29 марта
Спектакль «Повесть о Гэндзи», Новая сцена Александринского театра (6+)
Токийский новый репертуарный театр везет в Петербург вторую часть триптиха о Японии. На этот раз по роману Мурасаки Сикибу.
28 и 29 марта
Утренник «Денискины рассказы», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (7+)
13:00
Прототип главного героя «Денискиных рассказов» Денис Драгунский прочтет книгу от первого лица.
Концерт «тима ищет свет», Aurora Concert Hall (12+)
20:00
Треки Тимофея Якимова — идеальный баланс между роком, хип-хопом, инди и лоуфаем.
Вечеринка «Ночь лейбла Roots United», «К-30» (18+)
23:00
В звездном лайн-апе: сет лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, презентация пластинки Loop 4 Delay aka Пети из Saint City Lovers, Primitive, Rwanda, Hoavi, Shutta и другие.
Арт-медиация к выставке «Семеновская Художественная Школа», Sobo Gallery (18+)
17:00
Экскурсоводка-крашиха Ира Френкель приглашает расшифровать коллажный метод петербургского художника-мифотворца Андрея Семенова.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 29 МАРТА
Константин Бронзит
Спецпоказ «Три сестры», «Порядок слов» (16+)
18:00
Режиссер и худрук студии «Мельница» Константин Бронзит встретится со зрителями и покажет короткий метр, номинированный на «Оскар»-2026.
Круглый стол «Язык. Знак вопроса», «Дом Радио», Невский, 62 (16+)
14:00
Автор мюзикла с нейроотличными участниками Борис Павлович, худрук театра глухих и слабослышащих артистов «У Театр» Екатерина Мигицко и филолог Дмитрий Колядов поговорят о языке инклюзии.
Выставка «Николай Акимов и ученики», МИСП (6+)
В экспозицию к 125-летию режиссера и сценографа Николая Акимова вошли его плакаты, а также эскизы декораций и костюмов. Отдельный блок — работы учеников мастера: главного художника БДТ Эдуарда Кочергина и нонконформиста Евгения Михнова-Войтенко.
До 7 июня
Концерт «Сергей Курехин. Давкот», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Пианист Ярослав Коваленко исполнит сольный альбом основателя «Поп-механики» «Давкот».
Спектакль «Шопениана. Шехеразада. Жар-птица», Мариинский театр (6+)
13:00
Три классических балета на музыку Шопена, Римского-Корсакова и Стравинского.
