Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Секретный агент», «Космическая собака Лида» и повторный релиз «Убийства священного оленя» Лантимоса

«Мальчик и птица» / Kimitachi wa Dou Ikiru ka (18+)

Повторный прокат полнометражного мультфильма культового японского аниматора Хаяо Миядзаки, который стал по итогам 2023 года обладателем «Оскара». Режиссер собирался завершить карьеру автобиографичным «Ветер крепчает», но все же приступил к работе над «Мальчиком и птицей», который посвятил своему внуку.

В основе картины — роман «Как поживаете?» Есино Гэндзабуро 1937 года, который Миядзаки неоднократно называл одной из своих любимых книг. Но это не его буквальная экранизация. Так же, как и для самого режиссера, по сюжету это произведение особо значимо для главного героя. Это мальчик Махито, тоскующий по своей маме. Ради нее он отправляется в потусторонний мир, из которого не выбраться. Подробнее мы рассказывали о фильме здесь.

С 26 марта