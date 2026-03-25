Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Секретный агент», «Космическая собака Лида» и повторный релиз «Убийства священного оленя» Лантимоса

А также — мистический триллер «Пастбища богов», мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала», военная драма «13 дней, 13 ночей» и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки снова на больших экранах. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Секретный агент» / The Secret Agent (18+)
Один из самых интересных участников оскаровской гонки-2026 (4 номинации на золотую статуэтку — за лучший фильм, мужскую роль, кастинг и картину на иностранном языке). По сюжету политического триллера Клебера Мендонса Филью («Бакурау») в 1977 году мужчина с загадочным прошлым по имени Марсело (Вагнер Моура, «Нарко») приезжает в бразильский Ресифи навестить маленького сына — однако за фасадом местной расслабленной атмосферы скрывается история о репрессивной машине.
С 26 марта
«Космическая собака Лида» (16+)
Подростковая фантастика о 13-летнем мальчике Игоре (Данила Харенко), который с помощью вернувшейся из космического полета собаки Лиды встречает себя взрослого (Евгений Ткачук). Тот рассказывает, что его отец-космонавт (Сергей Безруков) скоро погибнет при взрыве ракеты — тогда обе версии Игорька и Лида мчатся на Байконур, чтобы изменить будущее. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Саша Бортич, Алексей Макаров и другие. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End).
С 26 марта
«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer (18+)
Радикальный фильм автора «Клыка», «Лобстера» и «Бугонии» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) снова в прокате. Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.
С 26 марта
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Мальчик и птица» / Kimitachi wa Dou Ikiru ka (18+)
Повторный прокат полнометражного мультфильма культового японского аниматора Хаяо Миядзаки, который стал по итогам 2023 года обладателем «Оскара». Режиссер собирался завершить карьеру автобиографичным «Ветер крепчает», но все же приступил к работе над «Мальчиком и птицей», который посвятил своему внуку.
В основе картины — роман «Как поживаете?» Есино Гэндзабуро 1937 года, который Миядзаки неоднократно называл одной из своих любимых книг. Но это не его буквальная экранизация. Так же, как и для самого режиссера, по сюжету это произведение особо значимо для главного героя. Это мальчик Махито, тоскующий по своей маме. Ради нее он отправляется в потусторонний мир, из которого не выбраться. Подробнее мы рассказывали о фильме здесь.
С 26 марта
«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+)
Эрмитажные коты снова в деле — на этот раз мышь Морис находит в тоннеле карту, ведущую к древнему египетскому джинну. Вместе с ним Клеопатра, Винсент и другие хвостатые друзья наперегонки отправляются на поиски. Автором мультфильма вновь выступил Василий Ровенский.
С 26 марта
«13 дней, 13 ночей» / 13 jours, 13 nuits (18+)
Военный триллер Мартена Бурбулона («Эйфель») о событиях в Афганистане в 2021 году — на фоне вывода американских войск в Кабуле разгораются массовые беспорядки. Сотрудники французского посольства оказываются в ловушке: чтобы их спасти, командир небольшого отряда спецназа Мохаммед Бида (Рошди Зем) принимает решение прорываться к аэропорту.
С 26 марта
«Пастбища богов» (16+)
Триллер о компании обеспеченных московских туристов, отправившихся на охоту в горы Памира в сопровождении местного юноши-проводника — в процессе путешествия им приходится столкнуться как со старыми внутренними конфликтами так и с внешними угрозами вроде снежного барса и древних духов. В касте — Антон Филипенко, Данила Якушев, Сухраб Хайлобеков и Анна Виллер, а режиссером выступил Анар Аббасов («Зверобой»).
С 26 марта
