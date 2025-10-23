Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 октября

Перформанс «Поворот времен», Канатный цех завода «Красный гвоздильщик (16+)

17:00

Три новеллы по ключевыми сюжетами ар-деко. В главных партиях выступят экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко и ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Автор идеи — основатель бренда House of Leo и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Алексеев.

Книжный фестиваль «По краям», Mishka (12+)

Закупаемся книгами, а также слушаем лекции об эпохе барокко, Эль Лисицком и Бенхамине Лабатуте.

С 25 по 26 октября

Концерт «АукцЫона», «Космонавт» (16+)

20:00

Танцуем вместе с Олегом Гаркушей под главные хиты резидентов Ленинградского рок-клуба — от «Птицы» до «Дороги».

Спектакль «На покое», Александринский театр (18+)

19:30

Режиссер Валерий Степанов обращается к одноименному рассказу Куприна, предлагая через него поразмышлять о судьбах артистов театра и заглянуть в тайное пространство закулисных переходов.

25 и 26 октября

Перформанс Нестора Энгельке, Jessica Gallery (18+)

19:00

Художник-топорописец, резидент «Север-7» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» создаст арт-объект из черепа и проведет медиацию по собственной выставке.

Спектакль «Рапунцель», Большой театр кукол (6+)

11:00, 13:00

Юная девица, заточенная злой мачехой-колдуньей в высокой башне, предстанет перед зрителям уже взрослой и свободной. А еще сама расскажет свою историю.

Спектакль «Гудбай Китти», «Суббота» (12+)

19:00

Социальная драма о трудном подростке Егоре, чью жизнь радикально меняет знакомство с девушкой Гелей.

25 и 26 октября