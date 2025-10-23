Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 октября

Петербургская премьера спектакля со Светланой Ходченковой «Зал ожидания», мюзикл «Алиса в стране чудес» со звездным кастом (Пересильд! Андреева! Горбачева!), концерт «АукцЫона», фестивали «Архитектон MMXXV» и «По краям», а также ретроспектива художника Данила Дэге и перформансы примы Дарьи Павленко и топорописца Нестора Энгельке — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 23 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 24 ОКТЯБРЯ
СУББОТА: 25 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 23 ОКТЯБРЯ

Паулина Андреева
Абдула Артуев

Паулина Андреева

Спектакль «Зал ожидания», «Балтийский дом» (18+)

19:00

Петербургская премьера гастрольной постановки с дуэтом Светланы Ходченковой и Александра Метелкина в главных ролях. По сюжету ангел определяет будущее человека через простую игру: надо предельно честно рассказать ему о событиях своей жизни.

Перформанс «Камень глупости», Дом Радио, Невский, 62 (16+)

Хореограф Алевтина Грунтовская превратила философский трактат Бенхамина Лабатута о кризисе реальности в гротескный перформанс.

Спецпоказ фильмов «Брат», «Брат 2» и «Брат навсегда», «Аврора» (18+)

Грядущую премьеру документального фильма Анны и Григория Сельяновых отметят показом культовой дилогии Алексея Балабанова.

С 23 по 26 октября

Выставка «Путешествие к источнику эха», кабаре «Шум» (18+)

В экспозиции — ода светской жизни в версии резидентов арт-групп «Север-7» и Parazit.

С 23 октября до конца 2025 года

Лекция «Искусство Высокого Возрождения», Главный Штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Яна Ямщикова расскажет о работах Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне и Тициана.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим музыкальную интерпретацию сказку Льюиса Кэрролла со звездным кастом (Пересильд! Горбачева! Бурунов! Андреева!) «Алиса в стране чудес» (6+), семейное кино с Александром Петровым «Горыныч» (6+), сиквел популярного мультфильма о домовом «Финник 2» (6+), повторный прокат «Джонни Мнемоника» (16+), а также хорроры «Песочный человек» (18+) и «Паранормальное явление. Шум» (18+).

ПЯТНИЦА: 24 ОКТЯБРЯ

«BLACK TILE» Данила Дэге, 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru DIDI Gallery

«BLACK TILE» Данила Дэге, 2024 год

Фестиваль «Архитектон MMXXV», «Манеж» (0+)

Фестиваль-лауреат премии «Петербург будущего» включает выставку, лекции и дискуссии. Среди арт-объектов — архитектурные проекты в диалоге с работами Шемякина, Белкина, Новикова, Крисанова и других.

С 24 октября по 2 ноября

Salon de Musique, Шереметевский дворец (12+)

Камбэк традиции музыкальных вечеров, популярных при жизни графа Шереметева. В программе — авангард Курехина, армянские традиционные мотивы и куртуазные арии в арт-рок-аранжировке.

С 24 октября по 5 декабря

Спектакль «Одна ночь из жизни трех композиторов», театр «Узел» (18+)

20:00

Творческое объединение mader nort представляет прозаическую историю, произошедшую в комнате  общежития консерватории: три будущих композитора истерически смеются и создают музыку.

Выставка «Ты, да я, да псинка», DiDi Gallery  (в Vasilievsky Hotel) (6+)

Двухчастная ретроспектива aka «собачья мастерская» художника Данила Дэге.

До 12 декабря

Концерт Saluki, Sound (16+)

20:00

Диджей-сеты от резидентов клуба дополнят сольник исполнителя бэнгера «Огни».

СУББОТА: 25 ОКТЯБРЯ

Дарья Павленко
Ксения Ващенко

Дарья Павленко

Перформанс «Поворот времен», Канатный цех завода «Красный гвоздильщик (16+)

17:00

Три новеллы по ключевыми сюжетами ар-деко. В главных партиях выступят экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко и ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Автор идеи — основатель бренда House of Leo и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Алексеев.

Книжный фестиваль «По краям», Mishka (12+)

Закупаемся книгами, а также слушаем лекции об эпохе барокко, Эль Лисицком и Бенхамине Лабатуте.

С 25 по 26 октября

Концерт «АукцЫона», «Космонавт» (16+)

20:00

Танцуем вместе с Олегом Гаркушей под главные хиты резидентов Ленинградского рок-клуба — от «Птицы» до «Дороги».

Спектакль «На покое», Александринский театр (18+)

19:30

Режиссер Валерий Степанов обращается к одноименному рассказу Куприна, предлагая через него поразмышлять о судьбах артистов театра и заглянуть в тайное пространство закулисных переходов.

25 и 26 октября

Перформанс Нестора Энгельке, Jessica Gallery (18+)

19:00

Художник-топорописец, резидент «Север-7» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» создаст арт-объект из черепа и проведет медиацию по собственной выставке.

Спектакль «Рапунцель», Большой театр кукол (6+)

11:00, 13:00

Юная девица, заточенная злой мачехой-колдуньей в высокой башне, предстанет перед зрителям уже взрослой и свободной. А еще сама расскажет свою историю.

Спектакль «Гудбай Китти», «Суббота» (12+)

19:00

Социальная драма о трудном подростке Егоре, чью жизнь радикально меняет знакомство с девушкой Гелей.

25 и 26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ОКТЯБРЯ

Руслан Кудашов
Елена Насибуллина

Руслан Кудашов

Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (6+)

12:00, 14:00

Главный режиссер БТК Руслан Кудашов осмысляет Чуковского через призму «Клоунов» Феллини.

Выставка «Куда приходит детство», Eggz Gallery (12+)

Пластиковые горки, любимые персонажи, инфантильные надписи и резиновые мячи — оммаж художника Вовы Цыгана счастливому детству.

До 26 октября

Лекция о фильмах «Прогулка», «Питер FM», «Мне не больно», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Кинокритик Мария Кувшинова расскажет, как хиты о Петербурге нулевых воспринимались тогда и как смотрятся сейчас.

Концерт «Шостакович. Балетные сюиты», Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Академический симфонический оркестр исполнит фрагменты из «Спящей красавице» и «Лебединого озеро» Чайковского, а также балетные сюиты Шостаковича.

Комментарии (0)

