Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 октября

Петербургская премьера спектакля со Светланой Ходченковой «Зал ожидания», мюзикл «Алиса в стране чудес» со звездным кастом (Пересильд! Андреева! Горбачева!), концерт «АукцЫона», фестивали «Архитектон MMXXV» и «По краям», а также ретроспектива художника Данила Дэге и перформансы примы Дарьи Павленко и топорописца Нестора Энгельке — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 23 ОКТЯБРЯ
Паулина Андреева
Спектакль «Зал ожидания», «Балтийский дом» (18+)
19:00
Петербургская премьера гастрольной постановки с дуэтом Светланы Ходченковой и Александра Метелкина в главных ролях. По сюжету ангел определяет будущее человека через простую игру: надо предельно честно рассказать ему о событиях своей жизни.
Перформанс «Камень глупости», Дом Радио, Невский, 62 (16+)
Хореограф Алевтина Грунтовская превратила философский трактат Бенхамина Лабатута о кризисе реальности в гротескный перформанс.
Спецпоказ фильмов «Брат», «Брат 2» и «Брат навсегда», «Аврора» (18+)
Грядущую премьеру документального фильма Анны и Григория Сельяновых отметят показом культовой дилогии Алексея Балабанова.
С 23 по 26 октября
Выставка «Путешествие к источнику эха», кабаре «Шум» (18+)
В экспозиции — ода светской жизни в версии резидентов арт-групп «Север-7» и Parazit.
С 23 октября до конца 2025 года
Лекция «Искусство Высокого Возрождения», Главный Штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Яна Ямщикова расскажет о работах Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне и Тициана.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим музыкальную интерпретацию сказку Льюиса Кэрролла со звездным кастом (Пересильд! Горбачева! Бурунов! Андреева!) «Алиса в стране чудес» (6+), семейное кино с Александром Петровым «Горыныч» (6+), сиквел популярного мультфильма о домовом «Финник 2» (6+), повторный прокат «Джонни Мнемоника» (16+), а также хорроры «Песочный человек» (18+) и «Паранормальное явление. Шум» (18+).
ПЯТНИЦА: 24 ОКТЯБРЯ
«BLACK TILE» Данила Дэге, 2024 год
Фестиваль «Архитектон MMXXV», «Манеж» (0+)
Фестиваль-лауреат премии «Петербург будущего» включает выставку, лекции и дискуссии. Среди арт-объектов — архитектурные проекты в диалоге с работами Шемякина, Белкина, Новикова, Крисанова и других.
С 24 октября по 2 ноября
Salon de Musique, Шереметевский дворец (12+)
Камбэк традиции музыкальных вечеров, популярных при жизни графа Шереметева. В программе — авангард Курехина, армянские традиционные мотивы и куртуазные арии в арт-рок-аранжировке.
С 24 октября по 5 декабря
Спектакль «Одна ночь из жизни трех композиторов», театр «Узел» (18+)
20:00
Творческое объединение mader nort представляет прозаическую историю, произошедшую в комнате общежития консерватории: три будущих композитора истерически смеются и создают музыку.
Выставка «Ты, да я, да псинка», DiDi Gallery (в Vasilievsky Hotel) (6+)
Двухчастная ретроспектива aka «собачья мастерская» художника Данила Дэге.
До 12 декабря
Концерт Saluki, Sound (16+)
20:00
Диджей-сеты от резидентов клуба дополнят сольник исполнителя бэнгера «Огни».
СУББОТА: 25 ОКТЯБРЯ
Дарья Павленко
Перформанс «Поворот времен», Канатный цех завода «Красный гвоздильщик (16+)
17:00
Три новеллы по ключевыми сюжетами ар-деко. В главных партиях выступят экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко и ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Автор идеи — основатель бренда House of Leo и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Алексеев.
Книжный фестиваль «По краям», Mishka (12+)
Закупаемся книгами, а также слушаем лекции об эпохе барокко, Эль Лисицком и Бенхамине Лабатуте.
С 25 по 26 октября
Концерт «АукцЫона», «Космонавт» (16+)
20:00
Танцуем вместе с Олегом Гаркушей под главные хиты резидентов Ленинградского рок-клуба — от «Птицы» до «Дороги».
Спектакль «На покое», Александринский театр (18+)
19:30
Режиссер Валерий Степанов обращается к одноименному рассказу Куприна, предлагая через него поразмышлять о судьбах артистов театра и заглянуть в тайное пространство закулисных переходов.
25 и 26 октября
Перформанс Нестора Энгельке, Jessica Gallery (18+)
19:00
Художник-топорописец, резидент «Север-7» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» создаст арт-объект из черепа и проведет медиацию по собственной выставке.
Спектакль «Рапунцель», Большой театр кукол (6+)
11:00, 13:00
Юная девица, заточенная злой мачехой-колдуньей в высокой башне, предстанет перед зрителям уже взрослой и свободной. А еще сама расскажет свою историю.
Спектакль «Гудбай Китти», «Суббота» (12+)
19:00
Социальная драма о трудном подростке Егоре, чью жизнь радикально меняет знакомство с девушкой Гелей.
25 и 26 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ОКТЯБРЯ
Руслан Кудашов
Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (6+)
12:00, 14:00
Главный режиссер БТК Руслан Кудашов осмысляет Чуковского через призму «Клоунов» Феллини.
Выставка «Куда приходит детство», Eggz Gallery (12+)
Пластиковые горки, любимые персонажи, инфантильные надписи и резиновые мячи — оммаж художника Вовы Цыгана счастливому детству.
До 26 октября
Лекция о фильмах «Прогулка», «Питер FM», «Мне не больно», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Кинокритик Мария Кувшинова расскажет, как хиты о Петербурге нулевых воспринимались тогда и как смотрятся сейчас.
Концерт «Шостакович. Балетные сюиты», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Академический симфонический оркестр исполнит фрагменты из «Спящей красавице» и «Лебединого озеро» Чайковского, а также балетные сюиты Шостаковича.
