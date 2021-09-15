Как экс-этуаль Мариинки Дарья Павленко (в 40 лет!) стала резидентом культового Танцтеатра Пины Бауш — он впервые приезжает на гастроли из Вупперталя в Петербург

Почему Вим Вендерс выбрал для своего фильма спектакль «Полнолуние» как олицетворение Пины Бауш?

Там много страсти — той, с которой всю жизнь работала в своем театре Пина. Несмотря на свою немногословность и спокойную аристократичность, она все наполняла экспрессией «через край», и в «Полнолунии» очень ярко это показывают. Кроме этого, она всегда делала саму сцену одним из выразительных средств, и очень тонко работая с ней, давала постановкам дополнительную краску. Если в спектакле «Синяя борода» лейтмотивом становились сухие листья, в «Гвоздиках» — цветы, в «Кафе Мюллер» — стулья, то в «Полнолунии» это вода: она олицетворяет жизнь, любовь и чувственность. В одной сцене артисты обливают друг друга из ведер, в другой льют воду из бутылок в переполненные бокалы, в третьей просто идет дождь, в четвертой воды столько, будто перед нами берег океана. Взаимодействие человека с водой радикально меняет пластику тела. На сцене появляется большая импульсивность, ведь даже чтобы выплеснуть воду из стакана, надо приложить усилие. Получается, из-за этого приема степень накала эмоций растет — всё как под увеличительным стеклом.

Ты в нем принимаешь участие?

Сейчас я занята в двух спектаклях — это «Семь смертных грехов» и «Синяя борода». Первый — по либретто Бертольда Брехта, второй — по мотивам оперы венгерского композитора-новатора и фольклориста Белы Бартока. Оба были поставлены в 1970-е годы, когда в работах Пины появилась одна из ее главных тем — жестокое и кровожадное противостояние мужчины и женщины.

Как спектакли, которым почти по пятьдесят лет, принимает публика?

Бомбически! Я даже не ожидала! Когда мы отыграли первый спектакль, зрители буквально ликовали. На поклонах я даже спросила своего коллегу: «А у вас всегда так?» Он ответил, что да. (Улыбается.) В своих работах Пина всегда говорит о вечном, а само строение спектаклей и ее язык, замешанный на танце, слове и пантомиме, позволяет зрителю стать соучастником действия. На ее спектаклях у человека в зале всегда возникает свой собственный ассоциативный ряд, который он примеряет на себя. Она затрагивает такие человеческие струны, которые есть у каждого, и мы верим в то, что происходит на сцене.

Пина для тебя великая женщина?

Безусловно! Во-первых, Пина вывела немецкий экспрессионизм на мировую арену. Да, она была последователем основоположника понятия «танцтеатр» и своего учителя Курта Йосса, но именно благодаря ей это направление по-настоящему обрело форму. Во-вторых, женщина-хореограф — это просто великое дело: до сих пор их можно пересчитать по пальцам, а тем более тех, которые создают что-то уникальное и ни на что не похожее. К слову, Пина прошла путь от полного неприятия ее творчества и издевательств до всеобщего восторга и почитания, что говорит о сумасшедшем стержне, который был запрятан в этой маленькой скромной и деликатной женщине. В-третьих, она очень самобытна и до конца своих дней сохранила желание разглядеть жизнь, чтобы визуализировать ее на сцене.