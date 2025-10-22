Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, Александр Петров в «Горыныче» и сиквел «Финника»

А также — повторный прокат «Джонни Мнемоника» с Киану Ривзом и два хоррора: американский «Песочный человек» и корейский «Паранормальное явление. Шум». Рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION, «Газпром-Медиа Холдинг», 2025

«Алиса в Стране чудес» (6+)

Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других.

Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»).

C 23 октября

Глобус Фильм, кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино, 2025

«Горыныч» (6+)

Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.

В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).

C 23 октября

ГК «Рики», 2025

«Финник 2» (6+)

Сиквел популярного мультфильма о домовом Финнике и его подруге, девочке Кристине. Спустя год после событий первой части заглавный герой случайно потерял невидимость. Чтобы все исправить и спасти других домовых, друзьям предстоит отыскать волшебный посох. Режиссер и сценарист проекта не изменился — это Денис Чернов, первый режиссер «Смешариков».

C 23 октября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Alliance Communications Corporation, TriStar Pictures, Alliance Films, PicturePro, 1995

«Джонни Мнемоник» / Johnny Mnemonic (1995) (16+)

Экранизации книги классика киберпанка Уильяма Гибсона в этом году исполнилось 30 лет. В честь юбилея на молодого Киану Ривза в роли курьера Джонни, перевозящего ценную информацию в собственной голове, можно посмотреть на экранах кинотеатров в отреставрированной версии.

C 23 октября

Ley Line Entertainment, glassEyeballs, 2025

«Песочный человек» / Eye for an Eye (18+)

Девушка Анна (Уитни Пик из «Сплетницы») приезжает в небольшой городок, где узнает о Песочном человеке — мистической сущности, приходящей к людям во снах и карающей за плохие деяния. Очень скоро ей предстоит столкнуться с ним лицом к лицу.

Также в касте — С. Ипейта Меркерсон («Медики Чикаго»), Финн Беннетт («Под огнем») и Голда Рошевель («Через год в это же время»). Режиссером хоррора выступил Колин Тилли, более известный как клипмейкер.

C 23 октября

BY4M Studio, Finecut, KC Ventures, 2024

«Паранормальное явление. Шум» / Noijeu (18+)

Южнокорейский хоррор о двух сестрах, переехавших в новую квартиру и страдающих от странного (и явно потустороннего) шума. Когда младшая внезапно пропадает, старшая пытается ее найти и разобраться с загадочным явлением и странно ведущими себя соседями. Режиссером и автором сценария фильма, показанного на кинофестивалях в Торонто и Ситжесе, выступил дебютант Ким Су-джин.

C 23 октября

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: