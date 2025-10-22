Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, Александр Петров в «Горыныче» и сиквел «Финника»

А также — повторный прокат «Джонни Мнемоника» с Киану Ривзом и два хоррора: американский «Песочный человек» и корейский «Паранормальное явление. Шум». Рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Алиса в Стране чудес» (6+)
Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других.
Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»).
C 23 октября
«Горыныч» (6+)
Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.
В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).
C 23 октября
«Финник 2» (6+)
Сиквел популярного мультфильма о домовом Финнике и его подруге, девочке Кристине. Спустя год после событий первой части заглавный герой случайно потерял невидимость. Чтобы все исправить и спасти других домовых, друзьям предстоит отыскать волшебный посох. Режиссер и сценарист проекта не изменился — это Денис Чернов, первый режиссер «Смешариков».
C 23 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Джонни Мнемоник» / Johnny Mnemonic (1995) (16+)
Экранизации книги классика киберпанка Уильяма Гибсона в этом году исполнилось 30 лет. В честь юбилея на молодого Киану Ривза в роли курьера Джонни, перевозящего ценную информацию в собственной голове, можно посмотреть на экранах кинотеатров в отреставрированной версии.
C 23 октября
«Песочный человек» / Eye for an Eye (18+)
Девушка Анна (Уитни Пик из «Сплетницы») приезжает в небольшой городок, где узнает о Песочном человеке — мистической сущности, приходящей к людям во снах и карающей за плохие деяния. Очень скоро ей предстоит столкнуться с ним лицом к лицу.
Также в касте — С. Ипейта Меркерсон («Медики Чикаго»), Финн Беннетт («Под огнем») и Голда Рошевель («Через год в это же время»). Режиссером хоррора выступил Колин Тилли, более известный как клипмейкер.
C 23 октября
«Паранормальное явление. Шум» / Noijeu (18+)
Южнокорейский хоррор о двух сестрах, переехавших в новую квартиру и страдающих от странного (и явно потустороннего) шума. Когда младшая внезапно пропадает, старшая пытается ее найти и разобраться с загадочным явлением и странно ведущими себя соседями. Режиссером и автором сценария фильма, показанного на кинофестивалях в Торонто и Ситжесе, выступил дебютант Ким Су-джин.
C 23 октября
Комментарии (0)