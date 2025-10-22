Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, Александр Петров в «Горыныче» и сиквел «Финника»

«Горыныч» (6+)

Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.

В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).

C 23 октября