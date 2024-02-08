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«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024

Мы ежегодно отмечаем и привечаем авторов самых резонансных и полезных социокультурных проектов. И бесконечно ценим тех, кто делает Петербург лучше. Именно поэтому «Собака.ru» проводит премию «Петербург будущего», лауреатами которой становятся «профессиональные горожане». Они развивают и модернизируют наш город.

Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», в этом году мы провели в седьмой раз. Сегодня, 8 февраля, в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы чествовали тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными.

«Собака.ru» наградила героев в пятнадцати номинациях: «Культурное пространство года», «Редевелопмент года», «Новая культурная география», «Коллаборация года», «Благотворительный проект года», «Арт-событие года», «Общественная архитектура года», «Частная реставрация», «Открытие года», «Заявка года», «Событие года», «Реставрация года», «Инициатива года», «Временная архитектура года» и «Краеведческий фестиваль года». Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024!

Культурное пространство года

«Стрит-арт хранение» — Севкабель Порт 

Редевелопмент года

Левашовский хлебозавод 

Новая культурная география

Музей военно-морской славы 

Коллаборация года

«Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села»

Благотворительный проект года

«Анна Помогает»

Арт-событие года

Ярмарка искусства 1703 

Общественная архитектура года

Бизнес-центр «Феррум» 

Частная реставрация

Ресторатор Сергей Гутцайт 

Открытие года

Букинистический магазин «Академия» от «Подписных изданий» 

Заявка года

Усадьба «Тихий берег» — психотерапевт Наталья Бехтерева

Событие года

Фестиваль «Архитектон» 

Реставрация года

Павильон «Эрмитаж» в Петергофе

Инициатива года

Реставрация Горыныча

Временная архитектура года

Бюро Katarsis 

Краеведческий фестиваль года

«Друзья Петербурга» 

Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024!

Репортаж с ними смотрите на нашем сайте уже завтра.

 

Вспоминаем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023

 

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Теги:
Петербург будущего 2024

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