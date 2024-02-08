«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024

Мы ежегодно отмечаем и привечаем авторов самых резонансных и полезных социокультурных проектов. И бесконечно ценим тех, кто делает Петербург лучше. Именно поэтому «Собака.ru» проводит премию «Петербург будущего», лауреатами которой становятся «профессиональные горожане». Они развивают и модернизируют наш город.
Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», в этом году мы провели в седьмой раз. Сегодня, 8 февраля, в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы чествовали тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными.
«Собака.ru» наградила героев в пятнадцати номинациях: «Культурное пространство года», «Редевелопмент года», «Новая культурная география», «Коллаборация года», «Благотворительный проект года», «Арт-событие года», «Общественная архитектура года», «Частная реставрация», «Открытие года», «Заявка года», «Событие года», «Реставрация года», «Инициатива года», «Временная архитектура года» и «Краеведческий фестиваль года». Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024!
Культурное пространство года
«Стрит-арт хранение» — Севкабель Порт
Редевелопмент года
Новая культурная география
Коллаборация года
«Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села»
Благотворительный проект года
«Анна Помогает»
Арт-событие года
Общественная архитектура года
Частная реставрация
Открытие года
Букинистический магазин «Академия» от «Подписных изданий»
Заявка года
Усадьба «Тихий берег» — психотерапевт Наталья Бехтерева
Событие года
Реставрация года
Павильон «Эрмитаж» в Петергофе
Инициатива года
Реставрация Горыныча
Временная архитектура года
Краеведческий фестиваль года
Поздравляем всех лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024!
Репортаж с ними смотрите на нашем сайте уже завтра.
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