«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024

Гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», в этом году мы провели в седьмой раз. Сегодня, 8 февраля, в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы чествовали тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными.

«Собака.ru» наградила героев в пятнадцати номинациях: «Культурное пространство года», «Редевелопмент года», «Новая культурная география», «Коллаборация года», «Благотворительный проект года», «Арт-событие года», «Общественная архитектура года», «Частная реставрация», «Открытие года», «Заявка года», «Событие года», «Реставрация года», «Инициатива года», «Временная архитектура года» и «Краеведческий фестиваль года». Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2024!