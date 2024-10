Знакомьтесь, хореограф Алевтина Грунтовская — куратор Дома Радио ставит пластические спектакли-феномены со студентами «Антон тут рядом»

Выпускница Академии Русского балета имени Вагановой (теоретик современного танца!), участница перформанса Love Will Tear Us Apart режиссера Анны Гусевой, куратор Дома Радио и резидентка его танцевального направления musicAeterna Dance возглавила инклюзивную труппу фонда «Антон тут рядом» и выпускает с его студентами, людьми с аутизмом, партиципаторные спектакли на Новой сцене Александринского театра. Рассказываем, почему Грунтовская переехала в Петербург (и при чем тут Владимир Варнава!), зачем основала танцевальную компанию 9 a.m. dance company и какие работы с ее участием можно увидеть в ближайшем будущем.