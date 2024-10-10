Знакомьтесь, хореограф Алевтина Грунтовская — куратор Дома Радио ставит пластические спектакли-феномены со студентами «Антон тут рядом»

Выпускница Академии Русского балета имени Вагановой (теоретик современного танца!), участница перформанса Love Will Tear Us Apart режиссера Анны Гусевой, куратор Дома Радио и резидентка его танцевального направления musicAeterna Dance возглавила инклюзивную труппу фонда «Антон тут рядом» и выпускает с его студентами, людьми с аутизмом, партиципаторные спектакли на Новой сцене Александринского театра. Рассказываем, почему Грунтовская переехала в Петербург (и при чем тут Владимир Варнава!), зачем основала танцевальную компанию 9 a.m. dance company и какие работы с ее участием можно увидеть в ближайшем будущем.
Алевтина Грунтовская для МA Dance
Аля, как твои дела?
Хорошо! Вчера мы с коллегами из musicAeterna праздновали день рождения труппы, поэтому сегодня у меня законный выходной.
Поздравляю! Два года назад на базе петербургского Дома радио появился новый междисциплинарный проект musicAeterna Dance, а ты стала его частью. Расскажи, как это было?
Я познакомилась с Домом радио задолго до формирования труппы. Участвовала в постановке Клаудии Кастеллуччи, работала на проекте с Нанин Линнинг и перформансе Love Will Tear Us Apart режиссера Ани Гусевой для Дягилевского фестиваля в Перми. Вообще тот, кто видел проекты Дома Радио, точно понимает, что идея отдельной танцевальной команды давно эфемерно витала в воздухе. Все зародилось и получилось благодаря Теодору Курентзису — мне кажется, ему вообще не свойственно бояться неудач. Нашей первой работой в рамках musicAeterna Dance стал танцперформанс «Страдание на всех языках звучит одинаково», который поставили хореограф Владимир Варнава и Аня Гусева. Мы станцевали его в потрясающе красивой локации — у подножия горы Арарат в древнем храме Звартноц.
Посоветуй, на какие спектакли musicAeterna Dance покупать билеты в обозримом будущем?
Сейчас мы репетируем крупный проект «Мистерия про это», посвященный спектаклю Всеволода Мейерхольда и Казимира Малевича «Мистерия Буфф». Премьера запланирована на ноябрь и пройдет в Москве, на площадке Центра «Зотов». Это интересный опыт для всех участников — уже года полтора мы работаем с голосом и дыханием, потому что ритмика и музыкальность конкретно в этой постановке очень важны. Еще одна работа — коллаборация с экс-примой Мариинского Дарьей Павленко, но раскрыть ее детали я пока, к сожалению, не могу. Надеюсь, до конца сезона получится в Петербурге станцевать проекты, которые уже выпущены, ведь в родном городе мы показываемся на так часто.
Идеологами проекта MA Dance вместе с Теодором Курентзисом является режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова. Как ощущается изнутри работа в практически на 100% женском коллективе?
Мне кажется, сейчас то время, когда в творчестве происходит переход от созидания и выжидания к реализации и сформированности. И, на мой взгляд, именно женская энергия способна на такое — собирать и пересобирать, двигать вперед, направлять и помогать проявляться во всех смыслах. Хотя, если посмотреть на визионеров танца модерна или постмодерна, то женщин в нем всегда хватало. Мэри Вигман, Пина Бауш, Марта Грэм, Ивонна Райнер — имена этих и других талантливых танцовщиц давно вошли в историю. Поэтому то, что мы наблюдаем на примере MA Dance, — это скорее возможность с новой точки зрения посмотреть на образы и темы, кочующие из столетия в столетие.
Расскажи, как складывалась твоя жизнь до Петербурга и почему ты решила переехать?
Я родилась в Саратове, там же окончила хореографическую школу и получила диплом филолога Саратовского государственного университета. Мой переезд выпал на 2015 год — период, когда в Петербурге произошел бум танцевальной индустрии. Активно танцевал и ставил Володя Варнава, Лилия Бурдинская, расцветали проекты Натальи и Вадима Каспаровых — «Каннон Данс» и фестиваль OPEN LOOK. Колоссальные объемы современного танца выбрасывались в воздух! Вдохновленная этим всем, я переехала.
В какой момент ты решила поступать в Академию Вагановой?
Про магистратуру «Художественные практики современного танца» мне рассказала знакомая. Я изучила программу и поняла — оно. Познакомилась с кураторами Сашей Любашиным, Татьяной Гордеевой и Ниной Гастевой, подготовилась и поступила. У нас был очень классный курс. Мы учились вместе с Настей Ребкало — она ведет легендарный смешной блог с мемами про танцы perfpaket. И с Иваном Сачковым, исследователем партнеринга (формат танца, где основное действие импровизационно строится вокруг точки контакта с партнером. — Прим.ред.) и всех процессов с ним связанных.
Параллельно с работой и учебой ты основала танцевальную компанию 9 a.m. dance company — ваш спектакль «Урания» в 2020 году стал частью программы фестиваля Open Look.
Я считаю, для определенных вещей в жизни отведено конкретное место и время. После переезда я решила окружить себя людьми, с которыми мне нравится работать, и их было много. Получается, пространство определило деятельность. Я счастлива, что такой опыт в моей жизни был — в труппе 9 a.m. dance company танцевали такие яркие, горящие и талантливые девушки, как Света Березовская, Вероника Тихонова, Александра Тиунова. Я была счастлива их объединить.
Что с твоим проектом стало сейчас?
Он трансформировался в инклюзивную труппу фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Одна из танцовщиц 9 a.m. dance company предложила сделать лабораторию для студентов фонда — я с радостью согласилась. А Елена Лескова, на тот момент куратор Новой сцены Александринки, пригласила показать результаты нашей работы в пространстве театра. Спустя два года команда «Антон тут рядом» создала труппу, а мне предложила стать ее художественным руководителем.
Как устроена работа инклюзивной команды?
Мы проводим систематические встречи-репетиции и разучиваем новый материал. Конечно, их не так много как в MA Dance, но тоже достаточно. (Смеется.) Это полноценный производственный и творческий процесс, хоть и необычный с точки зрения управления. В самом начале было непросто, но со временем пришло понимание, как работать лучше и продуктивнее благодаря наращиванию опыта и различным методам взаимодействия и коммуникации внутри команды.
Что из репертуара труппы «Антон тут рядом» обязательно стоит увидеть?
«о.Лебединое»! Это наша визитная карточка. Мы называем его медитативный рейв, хотя он, конечно, не совсем такой. (Смеется.) За основу взято либретто «Лебединое озеро», и на его примере мы размышляем о контрапункте массового и элитарного искусства, приглашая зрителей к соучастию. Последний раз мы показывали «Озеро» в августе, в непривычной для нас локации. Обычно мы работаем в медиацентре Новой сцены, но показ проходил в рамках большого фестиваля фонда «Антон тут рядом» на площадке «Севкабель Порта».
Как все прошло?
Ребята сработали как профессионалы — я безумно ими горжусь. Работая с людьми с РАС (расстройствами аутического спектра) важно всегда оставлять много воздуха и свободы действий, потому что в любой момент выверенный сценарий может пойти не по плану. Эта погрешность мощно расширяет мои представления о работе как хореографа и продюсера, поэтому к выбору площадки я подхожу с особым вниманием.
Над чем вы сейчас работаете?
Наш новый проект будет на Новой сцене Александринского театра, премьера запланирована на февраль 2025 года. Это мультижанровая работа «Твоими глазами», где световая инсталляция соединяется с музыкальной партитурой участника хора MusicAeterna Кирилла Нифонтова, музыканта Сони Скобелевой, сценографией и танцем.
Алевтина Грунтовская
За кем в сфере современного танца ты сейчас следишь?
Учитывая насколько диффузионным и взаимопроникающим сейчас стало искусство, я бы не рискнула танец отделять от других процессов жизнетворчества. Все вступает в реакцию со всем — кажется, это прекрасно. Я наблюдаю за проектами Дианы Вишневой и ее фестивалем, за молодыми танцовщицами и танцовщиками из консерватории имени Римского-Корсакова (отделение современного танца), Нурбеком Батуллой и Марселем и Машей Нуриевыми, за европейским труппами и проектами вроде Lali Ayguade, Humanhood или Imre Van Opstal. А еще, как ни странно, мой фокус внимания последнее время зафиксирован в балете. Я наблюдаю, что делает в Екатеринбургском оперном Максим Петров и его команда — для нового балета Сказки Перро» он пригласил современных композиторов Настасью Хрущеву, Алексея Боловленкова и Дмитрия Мазурова. Еще с трепетом наблюдаю за Воронежским камерным театром, где несколько лет назад образовалась танцевальная труппа.
Какие три произведения искусства (любого!) произвели на тебя сильнейшее впечатление за последнее время?
Выставка «Место встречи с Другим» в Екатерининском собрании от благотворительной организации «Перспективы», концерт оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса «Малер, симфония №5» и фильм «Идеальные дни» Вима Вендерса.
Где тебя можно чаще всего встретить в Петербурге?
Триггерный вопрос!
На работе?
Скорее да, чем нет. Но в прошлом году я перебралась на Петроградскую сторону — мне безумно нравится остров, поэтому любое свободное время я трачу на его исследование. Посещаю заведения и галереи, занимаюсь фланерством. Или хожу в кино, очень его люблю — даже пыталась поступить на кинокритика, но, к сожалению или счастью, не получилось. Поэтому, если вы увидите меня на показе шедевров иранского кинематографа или марафоне фильмов французской новой волны — знайте, я добилась своего!
Про рабочие планы поговорили, давай про личные — что будешь делать в ближайший год?
Коллеги вчера организовали капустник и внеплановое награждение грамотами. На моей было написано «спонсором этого документа является седьмая работа Алевтины». Я подумала, что мне хочется больше чувствовать время, а для этого иногда нужно больше отсекать, чем брать. Хочется быть в гармонии с собой, чтобы жизнь двигалась вопреки ретроградным Меркуриям.
И бесконечному коридору затмений?
Да!
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