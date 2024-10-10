Знакомьтесь, хореограф Алевтина Грунтовская — куратор Дома Радио ставит пластические спектакли-феномены со студентами «Антон тут рядом»

Аля, как твои дела?

Хорошо! Вчера мы с коллегами из musicAeterna праздновали день рождения труппы, поэтому сегодня у меня законный выходной.



Поздравляю! Два года назад на базе петербургского Дома радио появился новый междисциплинарный проект musicAeterna Dance, а ты стала его частью. Расскажи, как это было?

Я познакомилась с Домом радио задолго до формирования труппы. Участвовала в постановке Клаудии Кастеллуччи, работала на проекте с Нанин Линнинг и перформансе Love Will Tear Us Apart режиссера Ани Гусевой для Дягилевского фестиваля в Перми. Вообще тот, кто видел проекты Дома Радио, точно понимает, что идея отдельной танцевальной команды давно эфемерно витала в воздухе. Все зародилось и получилось благодаря Теодору Курентзису — мне кажется, ему вообще не свойственно бояться неудач. Нашей первой работой в рамках musicAeterna Dance стал танцперформанс «Страдание на всех языках звучит одинаково», который поставили хореограф Владимир Варнава и Аня Гусева. Мы станцевали его в потрясающе красивой локации — у подножия горы Арарат в древнем храме Звартноц.

Посоветуй, на какие спектакли musicAeterna Dance покупать билеты в обозримом будущем?

Сейчас мы репетируем крупный проект «Мистерия про это», посвященный спектаклю Всеволода Мейерхольда и Казимира Малевича «Мистерия Буфф». Премьера запланирована на ноябрь и пройдет в Москве, на площадке Центра «Зотов». Это интересный опыт для всех участников — уже года полтора мы работаем с голосом и дыханием, потому что ритмика и музыкальность конкретно в этой постановке очень важны. Еще одна работа — коллаборация с экс-примой Мариинского Дарьей Павленко, но раскрыть ее детали я пока, к сожалению, не могу. Надеюсь, до конца сезона получится в Петербурге станцевать проекты, которые уже выпущены, ведь в родном городе мы показываемся на так часто.

Идеологами проекта MA Dance вместе с Теодором Курентзисом является режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова. Как ощущается изнутри работа в практически на 100% женском коллективе?

Мне кажется, сейчас то время, когда в творчестве происходит переход от созидания и выжидания к реализации и сформированности. И, на мой взгляд, именно женская энергия способна на такое — собирать и пересобирать, двигать вперед, направлять и помогать проявляться во всех смыслах. Хотя, если посмотреть на визионеров танца модерна или постмодерна, то женщин в нем всегда хватало. Мэри Вигман, Пина Бауш, Марта Грэм, Ивонна Райнер — имена этих и других талантливых танцовщиц давно вошли в историю. Поэтому то, что мы наблюдаем на примере MA Dance, — это скорее возможность с новой точки зрения посмотреть на образы и темы, кочующие из столетия в столетие.