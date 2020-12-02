Паулина Андреева: «Я не верю в концепцию счастья. Более того, она кажется мне довольно разрушительной»

Я сразу хочу предупредить, что мы будем делать НЕинтервью!

Многообещающее начало! Как это не интервью? А что же?

Задача классического интервью — вывести тебя на чистую воду, ну или просто поговорить ни о чем. А потом еще и согласовать с тобой текст! Тут на тебя надежды мало: ты мне все равно не расскажешь то, что взорвет интернет, а если и расскажешь, то ведь не согласуешь же потом! Поэтому ну его, это интервью. Нет больше сил. Поговорим о душеспасительных вещах, о литературе, психотерапии, а еще сыграем в киноигру «Три поросенка».

«Три поросенка»?! О боже!

Да! Но есть и плюсы: НЕинтервью точно НЕ будет начинаться так: «Серое ноябрьское московское утро, я сижу в кафе на Патриарших, и тут заходит она — в простой белой футболке и джинсах, обтягивающих ее идеальную фигуру» — и что там дальше по тексту.

Ну а про творческие планы-то ты спросишь?

Только не это! И как ты все успеваешь, меня тоже не очень интересует, потому что я не верю, что ты все успеваешь. Хотя, справедливости ради, стоит заметить: мы и правда в кафе на Патриарших.

Мне начинает нравиться эта твоя идея с НЕинтервью! Как-то раз во время интервью я заказала с собой еду — спешила на поезд — и в тексте журналист аккуратно перечислил все блюда.

Хотя ок, зайду по классике — есть новостной повод! Итак, «Псих»! Зависимости, сексопатология, социофобия — ты прямо drama queen, написала такой сценарий! Только вот у меня сложилось впечатление, что «Псих» — вовсе не драма, а комедия — как называется комедией пьеса «Вишневый сад». Не показалось?

Это четкое замечание! Сейчас я не могу смотреть сериал отстраненно — и не могу оценить результат адекватно. Но мне кажется, на бумаге было смешнее! Мы прямо-таки ухохатывались от некоторых сцен. То есть тебе было смешно?

Местами — очень! В «Психе» у тебя какая-то гоголевская галерея типажей: разочарованные психологи на веществах, светские блудницы всех мастей и пафосные бизнесмены, заблудившиеся в своей ориентации. В результате я то и дело узнавала в этих типажах своих знакомых, преимущественно из Москвы, правда. Как тебе, девушке из Петербурга, настолько точно удалось схватить московские характеры?

Мне даже немного жаль, что герои получились такими «московскими», это как будто сужает их палитру. В Петербурге, по моим ощущениям, люди действительно немного другие. И я в себе эту «гостью столицы» сохраняю изо всех сил. Да, я давно живу и прописана в Москве, семья моя в Москве — но у нас НЕ- интервью, а я НЕмосквичка.

А это случайно не снобизм?

Петербуржцы пестуют свою отдельность, даже иногда любуются ею. Здесь и снобизм, и гордыня, конечно, тоже. Но для меня важ- нее отстраненный взгляд наблюдателя, а не участника.

Так вот откуда у тебя всегда этот взгляд — как будто немного издалека?

Да, я не люблю быть участником: только с расстояния можно что-то по-настоящему рассмотреть, «лицом к лицу лица не увидать». Я исследую, даже препарирую своих героев через собственные чувства и страхи — ведь в конце концов ты всегда говоришь или пи- шешь о том, что волнует именно тебя.