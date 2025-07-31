Чем заняться в Петербурге с 31 июля по 3 августа

Фестиваль Summer Music Park, Ботанический сад (0+)

Четыре вечера подряд в Ботсаду будет звучать музыка — от рок-хитов Nirvana до саундтреков из блокбастеров. Среди участников заявлены Ganenko Band и Singolo Orchestra.

С 1 по 9 августа

Спецпоказ сериала «Путешествие на солнце и обратно», «Ленфильм» (18+)

Семь серий драматичного трипа в 1990-е в режиссуре энигматичного лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Романа Михайлова. В звездном касте — Эйдельштейн, Мацель, Аксенова и Завтур.

С 1 по 2 августа

Концерт Дельфина, «Двор Гостинки» (16+)

19:30

Андрей Лысиков (ака Дельфин) выступит с большой летней программой.

Выставка «Сам Дягилев», Музей политической истории (6+)

В экспозиции — коллекция скульптур Марии Третьяковой, а также редкие фотографии, архивные документы и афиши, связанные со знаменитым антрепренером и гением места.

До 31 августа