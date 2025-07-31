Чем заняться в Петербурге с 31 июля по 3 августа

Концерты ZOLOTO, Toxi$ и Дельфина, лекция фэшн-комикессы Ксении Прихотько о Довлатове на ярмарке «Из профессорской квартиры», спецпоказ сериала «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова (Эйдельштейн! Мацель! Аксенова! Завтур!), фестиваль-лаборатория актера Евгения Ткачука «Каменный стол», выставка «О, море, море!» с работами Айвазовского, Боголюбова и Богаевского, а также дискуссия о неподцензурной ленинградской поэзии — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 31 ИЮЛЯ
Toxi$
Концерт Toxi$, Sound (16+)
18:00
Сольник сверхновой звезды хип-хопа и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Спектакль «Двенадцатая ночь, или что угодно», «Драм.Площадка» (16+)
19:00
Романтическая комедия Шекспира в режиссуре выпускницы мастерской Григория Козлова Галины Бызгу.
Концерт группы «Uma2rman», «Двор Гостинки» (16+)
19:30
Отмечаем 21-летие коллектива нижегородских рокеров на ностальгическом опен-эйре.
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)
Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Тысяча и одна ночь», «Корсар».
До 8 августа
Спецпоказ фильма «Банда аутсайдеров», Новая Голландия (18+)
20:00
Нуарная классика французской «новой волны», из которой Бертолуччи позаимствовал у Годара знаменитый забег по Лувру.
Выставка «Поэзия мгновений», Art of Foto (0+)
Пейзажи и архитектура Ленинграда периода оттепели в объективе Всеволода Воденко — участника старейшего фотоклуба при Выборгском дворце культуры.
До 24 августа
В кинотеатрах на этой неделе смотрим перезапуск классического фэнтези «Рыжая Соня» (18+), австралийский боди-хоррор «Одно целое» (18+), инди-драму из программы «Сандэнса» «Хорошенькая» (18+), фильм Жана-Люка Годара «Банда аутсайдеров» (18+), экранизацию бестселлера с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер «Письма о любви» (18+) и семейную комедию «Мой папа — медведь» (6+).
ПЯТНИЦА: 1 АВГУСТА
Марк Эйдельштейн
Фестиваль Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Четыре вечера подряд в Ботсаду будет звучать музыка — от рок-хитов Nirvana до саундтреков из блокбастеров. Среди участников заявлены Ganenko Band и Singolo Orchestra.
С 1 по 9 августа
Спецпоказ сериала «Путешествие на солнце и обратно», «Ленфильм» (18+)
Семь серий драматичного трипа в 1990-е в режиссуре энигматичного лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Романа Михайлова. В звездном касте — Эйдельштейн, Мацель, Аксенова и Завтур.
С 1 по 2 августа
Концерт Дельфина, «Двор Гостинки» (16+)
19:30
Андрей Лысиков (ака Дельфин) выступит с большой летней программой.
Выставка «Сам Дягилев», Музей политической истории (6+)
В экспозиции — коллекция скульптур Марии Третьяковой, а также редкие фотографии, архивные документы и афиши, связанные со знаменитым антрепренером и гением места.
До 31 августа
СУББОТА: 2 АВГУСТА
Ксения Прихотько
Маркет «Из профессорской квартиры», Дом Радио, Невский, 62 (12+)
13:00
Отправляемся на арт-выходные! В планах: купить искусство в личную коллекцию, побывать на лекциях фэшн-комикессы (а также лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Ксении Прихотько и культуролога Вадим Высоцкого, посмотреть фильм-фаворит Берлинале «Жизнь» Маттиаса Гласнера и послушать концерт электронной музыки Егора Ананко и Вики Харкевич.
Концерт Alai Oli, «Двор Гостинки» (16+)
19:00
Петербургские инди-рокеры представят свой десятый альбом C2BY.
Фестиваль-лаборатория «Каменный стол», Ленинградская область, поселок Севастьяново (6+)
Конно-драматический театр «ВелесО» под руководством нашего кавер-боя (и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Евгения Ткачука предлагает провести три дня в диалоге друг с другом и создать единое творческое высказывание. Среди активностей — спектакли, музыка, баня и, конечно, взаимодействие с лошадьми.
Со 2 по 5 августа
Фестиваль «Фонтанка SUP session», «А2» (16+)
20:00
Празднуем десятилетие фестиваля сапсерфинга большой вечеринкой под бэнгеры 1990-х. Танцуем с Татьяной Булановой, Игорем Корнелюком, а также группами групп«Мираж» и «За4ертой».
Выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков», корпус Бенуа Русского музея (6+)
«Девятый вал» Айвазовского и еще более 100 работ Боголюбова, Богаевского и многих других художников — ретроспектива трехвековой истории развития жанра марина.
До 27 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 3 АВГУСТА
Алексей Конаков
Концерт ZOLOTO, «Двор Гостинки» (16+)
19:30
Наш кавер-бой (электронной обложки!), бард и рок-н-рольщик сыграет треки из недавнего альбома «Перевоплотиться».
День рождения издательства Ивана Лимбаха, бар Mishka (0+)
с 13:00
В программе — дискуссия о неподцензурной ленинградской поэзии (Шубинский! Конаков! Рогинский!), чтение стихов Александра Скидана, буто-перформанс, выставка «Петербург в графике Татьяны Свириной» и многое другое.
Концерт Федора Орлова, ГМЗ «Петергоф» (12+)
19:00
Фестиваль академической музыки Pianissimo подходит к концу. В его коде слушаем экс-солиста Лондонского филармонического оркестра, который исполнит Равеля, Рахманинова и Чайковского.
Фестиваль «Музыки мира», Шереметевский дворец (3+)
с 13:00
В лайн-апе — «Отцы и дети» (в составе — мэтр русского фолка Сергей Старостин), Acid Hasid (петербургский коллектив, который возрождает еврейскую музыку клезмер), Анна Гофман (интерпретатор средневековой музыки сефардов), ZaINDIveli (джаз и эмбиент) и «Отава Ё» (амбассадоры карело-финского фольклора).
Выставка «Мертвые и живые: Коллаборация», «Цифергауз» (16+)
Микс из графики, живописи, фото- и видеоработ — результат творческого переосмысления Магритта, Малевича, Параджанова и Климта художником Павлом Киром.
До 20 августа
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