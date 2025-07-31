Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 31 июля по 3 августа

Концерты ZOLOTO, Toxi$ и Дельфина, лекция фэшн-комикессы Ксении Прихотько о Довлатове на ярмарке «Из профессорской квартиры», спецпоказ сериала «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова (Эйдельштейн! Мацель! Аксенова! Завтур!), фестиваль-лаборатория актера Евгения Ткачука «Каменный стол», выставка «О, море, море!» с работами Айвазовского, Боголюбова и Богаевского, а также дискуссия о неподцензурной ленинградской поэзии — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 31 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА: 1 АВГУСТА
СУББОТА: 2 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ: 31 ИЮЛЯ

Toxi$
Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)

Toxi$

Концерт Toxi$, Sound (16+)

18:00

Сольник сверхновой звезды хип-хопа и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Спектакль «Двенадцатая ночь, или что угодно», «Драм.Площадка» (16+)

19:00

Романтическая комедия Шекспира в режиссуре выпускницы мастерской Григория Козлова Галины Бызгу.

Концерт группы «Uma2rman», «Двор Гостинки» (16+)

19:30

Отмечаем 21-летие коллектива нижегородских рокеров на ностальгическом опен-эйре.

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)

Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Тысяча и одна ночь», «Корсар».

До 8 августа

Спецпоказ фильма «Банда аутсайдеров», Новая Голландия (18+)

20:00

Нуарная классика французской «новой волны», из которой Бертолуччи позаимствовал у Годара знаменитый забег по Лувру.

Выставка «Поэзия мгновений», Art of Foto (0+)

Пейзажи и архитектура Ленинграда периода оттепели в объективе Всеволода Воденко — участника старейшего фотоклуба при Выборгском дворце культуры.

До 24 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим перезапуск классического фэнтези «Рыжая Соня» (18+), австралийский боди-хоррор «Одно целое» (18+), инди-драму из программы «Сандэнса» «Хорошенькая» (18+), фильм Жана-Люка Годара «Банда аутсайдеров» (18+), экранизацию бестселлера с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер «Письма о любви» (18+) и семейную комедию «Мой папа — медведь» (6+).

ПЯТНИЦА: 1 АВГУСТА

Марк Эйдельштейн
Фото: Юра Таралов

Марк Эйдельштейн

Фестиваль Summer Music Park, Ботанический сад (0+)

Четыре вечера подряд в Ботсаду будет звучать музыка — от рок-хитов Nirvana до саундтреков из блокбастеров. Среди участников заявлены Ganenko Band и Singolo Orchestra.

С 1 по 9 августа

Спецпоказ сериала «Путешествие на солнце и обратно», «Ленфильм» (18+)

Семь серий драматичного трипа в 1990-е в режиссуре энигматичного лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Романа Михайлова. В звездном касте — Эйдельштейн, Мацель, Аксенова и Завтур.

С 1 по 2 августа

Концерт Дельфина, «Двор Гостинки» (16+)

19:30

Андрей Лысиков (ака Дельфин) выступит с большой летней программой.

Выставка «Сам Дягилев», Музей политической истории (6+)

В экспозиции — коллекция скульптур Марии Третьяковой, а также редкие фотографии, архивные документы и афиши, связанные со знаменитым антрепренером и гением места.

До 31 августа

СУББОТА: 2 АВГУСТА

Ксения Прихотько
Фото: Дарья Грицай

Ксения Прихотько

Маркет «Из профессорской квартиры», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

13:00

Отправляемся на арт-выходные! В планах: купить искусство в личную коллекцию, побывать на лекциях фэшн-комикессы (а также лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Ксении Прихотько и культуролога Вадим Высоцкого, посмотреть фильм-фаворит Берлинале «Жизнь» Маттиаса Гласнера и послушать концерт электронной музыки Егора Ананко и Вики Харкевич.

Концерт Alai Oli, «Двор Гостинки» (16+)

19:00

Петербургские инди-рокеры представят свой десятый альбом C2BY.

Фестиваль-лаборатория «Каменный стол», Ленинградская область, поселок Севастьяново (6+)

Конно-драматический театр «ВелесО» под руководством нашего кавер-боя (и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Евгения Ткачука предлагает провести три дня в диалоге друг с другом и создать единое творческое высказывание. Среди активностей — спектакли, музыка, баня и, конечно, взаимодействие с лошадьми.

Со 2 по 5 августа

Фестиваль «Фонтанка SUP session», «А2» (16+)

20:00

Празднуем десятилетие фестиваля сапсерфинга большой вечеринкой под бэнгеры 1990-х. Танцуем с Татьяной Булановой, Игорем Корнелюком, а также группами групп«Мираж» и «За4ертой».

Выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков», корпус Бенуа Русского музея (6+)

«Девятый вал» Айвазовского и еще более 100 работ Боголюбова, Богаевского и многих других художников — ретроспектива трехвековой истории развития жанра марина.

До 27 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 3 АВГУСТА

Алексей Конаков
Фото: Валентина Каштан

Алексей Конаков

Концерт ZOLOTO, «Двор Гостинки» (16+)

19:30

Наш кавер-бой (электронной обложки!), бард и рок-н-рольщик сыграет треки из недавнего альбома «Перевоплотиться».

День рождения издательства Ивана Лимбаха, бар Mishka (0+)

с 13:00

В программе — дискуссия о неподцензурной ленинградской поэзии (Шубинский! Конаков! Рогинский!), чтение стихов Александра Скидана, буто-перформанс, выставка «Петербург в графике Татьяны Свириной» и многое другое.

Концерт Федора Орлова, ГМЗ «Петергоф» (12+)

19:00

Фестиваль академической музыки Pianissimo подходит к концу. В его коде слушаем экс-солиста Лондонского филармонического оркестра, который исполнит Равеля, Рахманинова и Чайковского.

Фестиваль «Музыки мира», Шереметевский дворец (3+)

с 13:00

В лайн-апе — «Отцы и дети» (в составе — мэтр русского фолка Сергей Старостин), Acid Hasid (петербургский коллектив, который возрождает еврейскую музыку клезмер), Анна Гофман (интерпретатор средневековой музыки сефардов), ZaINDIveli (джаз и эмбиент) и «Отава Ё» (амбассадоры карело-финского фольклора).

Выставка «Мертвые и живые: Коллаборация», «Цифергауз» (16+)

Микс из графики, живописи, фото- и видеоработ — результат творческого переосмысления Магритта, Малевича, Параджанова и Климта художником Павлом Киром.

До 20 августа

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: