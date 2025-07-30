Ремейк «Рыжей Сони», драма «Хорошенькая» и боди-хоррор «Одно целое»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Банда аутсайдеров» / Bande à part (1964) (18+)

Фильм Жана-Люка Годара не показывали в России на больших экранах за исключением специальных ретроспектив классика французской «новой волны». По сюжету Одиль (Анна Карина), Франц (Сэми Фрей) и Артур (Клод Брассер) вместе учатся на курсах английского языка. Вместе танцуют и молчат в кафе. Вместе же планируют ограбить виллу тети Одиль. А вот разбираться с последствиями предстоит уже только двоим из них.

Снятая за символические деньги и минимальное количество смен картина стала невероятно важна для поп-культуры — сцену с танцем и пробежкой по Лувру из нее цитировали во множестве последующих фильмов (да, не только Бертолуччи в «Мечтателях»). А Квентин Тарантино даже назвал в честь нее свою студию A Band Apart.

С 31 июля