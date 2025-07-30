Ремейк «Рыжей Сони», драма «Хорошенькая» и боди-хоррор «Одно целое»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — «Банда аутсайдеров» Жана-Люка Годара на больших экранах, Пирс Броснан и Хелена Бонэм Картер в экранизации бестселлера «Письма о любви» и семейная комедия «Мой папа — медведь». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Рыжая Соня» / Red Sonja (18+)
Перезапуск классического фэнтези по книгам Роберта Говарда (предыдущая экранизация с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером вышла в 1985 году). Воительница-маг Соня (Матильда Лутц, «Тайна в ее глазах») попадает в плен к императору Дрейгану (Роберт Шиэн, «Хроники хищных городов») и вынуждена сражаться на гладиаторской арене. Чтобы спасти не только себя, но и подданных тирана, она объявляет ему личную войну. Режиссер ремейка — М. Дж. Бассетт («Сайлент Хилл 2», «Львица»).
C 31 июля
«Одно целое» / Together (18+)
Еще одно австралийское жанровое кино в российском прокате. На этот раз дебютант Майкл Шэнкс устраивает боди-хоррор из довольно скучных отношений Милли (Элисон Бри, «Блеск») и Тима (Дэйв Франко, «Горе-творец») — пара попадает в загадочную пещеру и преображается самым диким образом: их начинает со страшной силой тянуть друг к другу, причем совсем не в метафорическом, а самом буквальном смысле.
C 31 июля
«Хорошенькая» / Good One (18+)
Инди-драму показали на Каннском фестивале в рамках спецпрограммы «Двухнедельник режиссеров», также она участвовала в основном конкурсе «Сандэнса». Дебютантка Индия Дональдсон сняла картину о 17-летней Сэм (Лили Коллиас), которая идет в горный поход с отцом и его лучшим другом — однако идиллия быстро нарушается конфликтом между всеми участниками истории.
С 31 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Банда аутсайдеров» / Bande à part (1964) (18+)
Фильм Жана-Люка Годара не показывали в России на больших экранах за исключением специальных ретроспектив классика французской «новой волны». По сюжету Одиль (Анна Карина), Франц (Сэми Фрей) и Артур (Клод Брассер) вместе учатся на курсах английского языка. Вместе танцуют и молчат в кафе. Вместе же планируют ограбить виллу тети Одиль. А вот разбираться с последствиями предстоит уже только двоим из них.
Снятая за символические деньги и минимальное количество смен картина стала невероятно важна для поп-культуры — сцену с танцем и пробежкой по Лувру из нее цитировали во множестве последующих фильмов (да, не только Бертолуччи в «Мечтателях»). А Квентин Тарантино даже назвал в честь нее свою студию A Band Apart.
С 31 июля
«Письма о любви» / Four Letters of Love (18+)
Экранизация бестселлера Ниала Уильямса «Четыре письма о любви». Это история Николаса (Пирс Броснан) и Изабель (Хелена Бонем Картер) — им суждено быть вместе согласно божественному предназначению, но жизненные обстоятельства бесконечно мешают высшему плану. Режиссером выступила Полли Стил («Ледяная невеста»).
С 31 июля
«Мой папа — медведь» (6+)
Легкая семейная комедия об 11-летней девочке Маше (Ева Смирнова) и ее отце Мише (Борис Дергачев, «Остаться друзьями») — семья приезжает в лесную глушь, в которой папа внезапно превращается в самого настоящего медведя. Теперь дочке нужно придумать, как его расколдовать — а заодно спасти от чересчур целеустремленного охотника (Роман Курцын, «Хэдшот»). Режиссером выступил Максим Максимов («Капитан Крюк»).
с 31 июля
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