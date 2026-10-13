9 городов, где можно увидеть постановки звездных режиссеров и хореографов (от Антона Федорова до Дмитрия Крестьянкина!)

Как выглядят самые популярные направления для театральной «миграции»? И почему визионеры массово уезжают из Москвы и Петербурга в Новосибирск, Пермь, Норильск и другие регионы? Редакция Собака.ru расспросила об этом режиссеров Дмитрия Крестьянкина, Бориса Павловича, Петра Шерешевского, Галину Зальцман, Романа Габриа, Семена Серзина, Александра Созонова, Ивана Пачина и хореографа Алексея Нарутто.
«Е-ЕЕ-ЕЕ! Бременские музыканты»
Новосибирск
Главные точки притяжения города — «Старый дом», «Красный факел» и «Глобус». Эти площадки лихо миксуют в афишах имена патриархов и ньюкамеров: худрука Александринского театра Никиту Кобелева, ассистента Бутусова Романа Кочержевского, выпускника мастерской Брусникина Юрия Квятковского, автора золотомасочных мюзиклов Алексея Франдетти, худрука «Невидимого театра» Семена Серзина, ученика Фильштинского Андрея Прикотенко и экс-участника DEREVO и AXE Романа Габриа.
Универсальный план-минимум — увидеть переосмысление культового советского мультфильма «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» хедлайнера российской сцены Антона Федорова и трибьют фотографу Анри Картье-Брессону «Контрольные отпечатки» от основателя «театра post» Дмитрия Волкострелова. Если же окажетесь в городе летом, строго рекомендуем фестиваль театра «Красный факел». В его программе можно встретить такие хиты, как «Преступление и наказание» Мотои Миура (худрук токийского театра «Читэн»!) и «Последнее лето» (в звездном касте Пересильд, Чеботарев, Ершова!).
Роман Габриа
экс-участник DEREVO и Инженерного театра AXE, ученик Григория Козлова
Половина моей режиссерской практики происходит в региональных театрах. Я езжу в них учиться новому и открывать неожиданные грани нашей профессии. О «Красном факеле» я слышал еще с института, потому что в 1990-х на этой площадке ставил мой мастер Григорий Михайлович Козлов. Попасть туда было мечтой.
Первым опытом оказалось «Собачье сердце» Булгакова, а вторым — «Дорогая Елена Сергеевна». Сейчас с Новосибирском у меня две ассоциации — полная самоотдача и взаимная дружба на многие годы. О местных артистах можно говорить бесконечно — это личности со сложными вопросами к театру и режиссеру. В будущем году мне предстоит выпускать с ними комедию «Покровские ворота», и я заранее жду встречи.
«Вариации на тему рококо»
Пермь
Пермский театр оперы и балета до сих пор сохраняет в репертуаре четыре постановки экс-худрука площадки и создателя оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса: «Вариации на тему рококо», «Так поступают все женщины», а также «Золушку» и «Шута». Кроме этого, имеет смысл увидеть балет «Предел» Вячеслава Самодурова (главный по вау-спектаклям в Театре им. Якобсона!), оперу «Человеческий голос» Дмитрия Волкострелова и «Царскую невесту» Андрея Прикотенко.
Летом пермское место силы — Дягилевский фестиваль, который коллекционирует в программе спектакли-феномены. В разные годы в его афише появлялись «Травиата» Роберта Уилсона (визионер, изменивший сценический язык!), «Иглы и опиум» новатора в сфере визуальных технологий Робера Лепажа и «Жанна на костре» экспериментатора Ромео Кастелуччи.
«598 тактов»
Норильск
Доминанта города, которая собрала комбо из нескольких заметных режиссерских имен, — Заполярный театр драмы им. Маяковского. Роман Габриа препарирует здесь мольеровского «Дон Жуана», ученик Туминаса Иван Пачин — «Историю Маугли», а выпускник мастерской Иоффе Максим Соколов — драму периода оттепели «Долгая счастливая жизнь».
Впрочем, главный городской аттракцион — фестиваль «Норильские сезоны». В прошлом году его команда устроила смотр специалитетов Мастерской Петра Фоменко и Театра Моссовета. В этом сезоне Московский театр им. Маяковского привез социальную драму худрука «Плохого театра» Дмитрия Крестьянкина, МТЮЗ — «Медовый месяц в “Кукольном доме”» Петра Шерешевского, а Театр им. Якобсона — три балета (среди них золотомасочные «598 тактов» Вячеслава Самодурова!). Параллельно фестиваль продвигает локальную сцену. Следите за афишей, чтобы не пропустить показы студии Дмитрия Крестьянкина и танцевальной лаборатории хореографов из проекта NARUSHENKI Алексея Нарутто и Ольги Тимошенко.
Дмитрий Крестьянкин
худрук «Плохого театра», ученик Юрия Красовского и Сергея Бызгу
Я пацан из региона и чувствую себя дома только там. Норильск, Самара, Архангельск, Владивосток, Тобольск, Тюмень, Ярославль, Псков, Казань, Омск, Тара, Нягань, Красноярск, Новосибирск, Улан-Удэ — если затея интересная, я поеду куда угодно.
На «Норильских сезонах» я начал работать как руководитель театральной лаборатории, и этот опыт дал мне много новых друзей. Вместе мы поставили мой самый масштабный по количеству артистов спектакль — он объединил 80 детей. Позже проект перерос в студию, и теперь я постоянно бываю в Норильске. Да и в целом не вылезаю из регионов. Не хочу от них отрываться.
Алексей Нарутто
экс-участник труппы «Балет Москва», сооснователь проекта NARUSHENKI
Я из Красноярска, и еще задолго до переезда в Москву мне было интересно путешествовать. В каждом месте я, как кладоискатель, надеюсь найти золотиночку, которая меня порадует. Нет, я не чувствую себя миссионером — что я кого-то изменю или спасу. Могу только попытаться передать свой опыт.
В Норильске я вел танцлабораторию для подростков. Это непростой рабочий город, который накладывает отпечаток на людей. Тело, которое мы встречали, напряженнее и выносливее, чем обычно. Мы старались, чтобы подростки заметили, что их проблемы важны и что есть возможность их озвучить. Не только словесно, но и телесно. И да, в Норильске, как и во многих других регионах, у нас был шанс встретиться с большей искренностью, чем в двух столицах.
«Затворник и Шестипалый»
Казань
Прежде чем выбрать маршрут по Казани, определитесь — вы за классику или эксперименты? Поклонники андеграунда собираются в MOÑ, где пионер инклюзивного театра Борис Павлович показывает музыкальный ситком с татарскими мотивами, основатель «Блохи» Кирилл Люкевич — антиутопию по мотивам повести Пелевина, а Дмитрий Волкострелов — медитативное размышление о книгах.
За более традиционной формой отправляйтесь в Театр им. Качалова: на его сцене худрук площадки «Шалом» Олег Липовецкий представляет свою версию «Капитанской дочки». Казанский ТЮЗ, в свою очередь, подойдет тем, кто предпочитает хитмейкеров. Для постановки «Тени» Евгения Шварца сюда пригласили Петра Шерешевского.
Борис Павлович
пионер инклюзивного театра, ученик Геннадия Тростянецкого
Моя режиссерская судьба тесно связана с провинцией. Будучи родом из Ленинграда, сразу после института я поехал управлять театром в Кирове и проработал там семь лет. Дружба с Казанью завязалась позже, когда руководительница фонда «Живой город» позвала меня сочинить спектакль на русском и татарском языках. Звучало интригующе, и я вписался. Закончилось тем, что я оказался частичкой большой городской истории. Объясню: во время репетиций я услышал от артистов термин «моң» (особый лиризм и задушевность музыканта. — Прим.ред.) и понял, что этого слова мне всегда не хватало. Я предложил такой нейминг для спектакля, а в итоге наш «Моң» дал название театральной площадке в библиотеке, где проходила премьера.
Вообще, Казань для меня — пространство эксперимента. Уверен, еще не раз там что-то поставлю. В регионах театр — источник кислорода и градообразующее предприятие. Убеждаюсь в этом каждый раз. Так, на днях я выпустил лавкрафтовский «Зов Ктулху» в Краснодаре и снова почувствовал трепет и внимание, которые так сложно заметить в переполненных событиями Москве и Петербурге.
«Айвазовский. Три стихии»
Ярославль
В репертуаре Театра Волкова уживаются и мюзикл «Еврейское счастье» золотомасочного хореографа Егора Дружинина, и пьеса Гришковца в постановке ученика Фоменко Сергея Пускепалиса, и Пушкин в версии Романа Кочержевского, и история поэмы «Облако в штанах» от сооснователя «Невидимого театра» Евгения Серзина, и целая россыпь спектаклей главного режиссера площадки (он же выпускник мастерской Серебренникова!) Александра Созонова.
C 2000-го при театре проходит одноименный фестиваль, который каждую осень привозит в Ярославль новинки. Так, в этом сезоне хайлайтом была «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши» Константина Богомолова.
Александр Созонов
главный режиссер Волковского театра, ученик Кирилла Серебренникова
Я верю, что настоящее искусство можно создавать и в небольшом городе. Точно так же, как можно ментально оставаться в провинции, находясь в Москве. С труппой Волковского театра я познакомился еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Поэтому, когда поступило предложение стать главным режиссером, у меня не было сомнений.
Ярославль — не просто театральный город, здесь Волковский — смыслообразующий институт. Поэтому архиважно быть на острие, знать лучших режиссеров и художников. И даже тот международный опыт, который у меня есть (постановки Александра шли в Италии, Китае, Эстонии и Чехии. — Прим.ред.), в Ярославле нужнее, чем в Москве.
В нашей отрасли сложно сформулировать, что такое успех. Но все же самое ценное, что при мне с 2025-го программным директором Волковского фестиваля стала историк театра Марина Райкина, а с 2024-го у нас проводится смотр уличного искусства — «Волков. Подмостки».
«Лягушки»
Псков
В Псковский театр драмы им. Пушкина отправляйтесь за дикими эксклюзивами: постановкой Никиты Кобелева «Лягушки» по роману нобелевского лауреата Мо Яня (эпическая драма об истории Китая!) и детективом «Свидетельские показания» Семена Серзина.
А если не боитесь неожиданного переосмысления классики, покупайте билеты на «Морфий» Антона Федорова, «Ревизор» Петра Шерешевского и «Метель» ученицы Фильштинского Алессандры Джунтини.
Семен Серзин
худрук «Невидимого театра», ученик Вениамина Фильштинского
Я оказался в Пскове для участия в лаборатории, которую организовывал театральный критик Андрей Пронин. Долгое время я не знал, что предложить для постановки, но когда увидел новый текст Димы Данилова «Свидетельские показания», не смог пройти мимо. Он показался мне интересным, потому что показывает, как выглядит личность человека в глазах окружающих.
В целом, я много ездил по России в процессе формирования как режиссера. Это бесценный опыт в том смысле, что ты бросаешь себя в новые обстоятельства и во взаимодействие с незнакомыми людьми. Каждый раз это про преодоление страха. Но сейчас у меня нет внутренней необходимости работать в регионах, да и в целом ставить спектакли.
«Макбет»
Новокузнецк
Мультивселенная Новокузнецкого драматического театра — то, что точно сломает ваши представления о региональной сцене. Здесь «Весы» в постановке Евгения Гришковца соседствуют с «Макбетом» и «Профессором Сторицыным» Петра Шерешевского. А эстетика «Дяди Вани» звезды Няганского ТЮЗа Сойжин Жамбаловой — идет вразрез с «Пиковой дамой» главного режиссера театра «Суббота» Андрея Сидельникова.
Добавьте к этому еще десяток авангардных и классических спектаклей учеников Фильштинского, Рыжакова, Козлова и Хейфеца — и получите одну из самых недооцененных точек на театральной карте страны.
Петр Шерешевский
главный режиссер МТЮЗа и Камерного театра Малыщицкого
В Новокузнецке я оказался в 2009 году. К тому моменту у меня случилась беда с карьерой. Не было работы, и довлело ощущение паники. Как вдруг поступило предложение: «Приезжайте и ставьте что хотите». Я выбрал «Дуэль» Чехова.
То был странный период. Площадка находилась на ремонте, и функционировала только малая сцена, устроенная в декораторском цеху. Когда я встречался с кем-то в городе и говорил, что ставлю спектакль, люди удивлялись: «У нас что, есть театр?!» Тем приятнее осознавать, что 17 лет спустя это место стало живым и востребованным. В нем состоялось больше десяти моих спектаклей, которые существовали годами. Даже «Вишневый сад», рассказанный настолько непростым языком, что сами артисты смеялись и уверяли меня, мол, зритель никогда его не поймет.
Я очень нежно люблю новокузнецкую труппу, мы близкие друзья. Кажется, это вообще один из самых здоровых театральных коллективов в стране. Последние годы у меня хватает работы в Москве и в Петербурге, поэтому нет необходимости ездить по регионам. Но на самом деле я получал от этого не меньшее удовольствие, чем от постановок в столицах.
«Возвращение»
Самара
«СамАрт» — площадка, где сталкиваются мощнейшие режиссерские школы. В афише — сплошь ученики Фокина, Хейфеца, Мирзоева, Женовача, Рыжакова, Погребничко, Спивака, Голомазова и Тростянецкого.
Гарантируем: вы не пожалеете, если побываете на показах «Соляриса» адепта театра гротеска и масок Анатолия Праудина, «Возвращения» Галины Зальцман (вы можете помнить ее «Старшего сына» в Театре им. Ленсовета!) и «Дома, в котором...» Сойжин Жамбаловой.
Галина Зальцман
главный режиссер сцены «Стачка» Театра на Васильевском, ученица Юрия Погребничко и Виктора Рыжакова
Когда худрук театра Денис Хуснияров предложил мне поставить текст Платонова, я с удовольствием откликнулась, потому что никогда раньше над ним не работала. Его «Возвращение» — пронзительное, вязкое, грубое и нежное. Немного даже неумелое — и оттого очень искреннее. Спектакль получился насыщенным и глубоким. С артистами было не страшно нырять даже в такой сложный материал. Вообще, репетиции запомнились мне, как счастливое время. Процесс выглядел прямо как юношеская влюбленность!
Я не вижу большой разницы между работой в регионах и в столицах. Главное — говорить о том, что волнует, и придумывать новые миры, через которые получится поразмышлять о сегодняшнем дне. Кажется, этим можно и нужно заниматься в любом городе. Может быть, в регионах даже важнее: здесь больше возможностей, чтобы спектакль был замечен зрителем.
«Вафельное сердце»
Тверь
Тверской ТЮЗ — еще одна локация для тех, кто охотится за художественными высказываниями нового поколения постановщиков. В его репертуаре вы найдете имена выпускников курсов Могучего, Фокина, Хейфеца, Тростянецкого, Козлова и Корогодского.
Среди хайлайтов — два спектакля бывшего главного режиссера театра (и ученика Туминаса!) Ивана Пачина: история о приключениях мальчика Трилле «Вафельное сердце» и иммерсивное путешествие по Вселенной «Космос. Мама. Я».
Иван Пачин
главный режиссер Нижегородского ТЮЗа, ученик Римаса Туминаса
Для меня никогда не стоял вопрос: «Может, остаться на насиженном месте?» Профессия режиссера предполагает движение. Мне было интересно узнавать, чему учат в разных регионах, как в них играют артисты и как относятся к театру... Так судьба занесла меня в Тверь. Команда ТЮЗа пригласила поставить «Вафельное сердце» норвежской писательницы Марии Парр, а директор позже предложил стать главным режиссером.
Поначалу я чувствовал одиночество. В работе было много абсурдного, тяжеловатого, странного... В одночасье я хотел поменять театр и развернуть его в сторону творчества и зрителя. Это была моя ошибка. Позже я понял, что любые изменения требуют времени и доверия команды.
Забегая вперед, я счастливо прожил в Твери целый год. Инсценировал «Приключения Гекльберри Финна» и «Вратаря и море» Марии Парр. А еще вместе с театральным критиком Антоном Алексеевым устраивал «класс-акты» — встречи, где подростки с профессиональными драматургами писали собственные пьесы.
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