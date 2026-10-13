9 городов, где можно увидеть постановки звездных режиссеров и хореографов (от Антона Федорова до Дмитрия Крестьянкина!)

главный режиссер МТЮЗа и Камерного театра Малыщицкого

В Новокузнецке я оказался в 2009 году. К тому моменту у меня случилась беда с карьерой. Не было работы, и довлело ощущение паники. Как вдруг поступило предложение: «Приезжайте и ставьте что хотите». Я выбрал «Дуэль» Чехова.

То был странный период. Площадка находилась на ремонте, и функционировала только малая сцена, устроенная в декораторском цеху. Когда я встречался с кем-то в городе и говорил, что ставлю спектакль, люди удивлялись: «У нас что, есть театр?!» Тем приятнее осознавать, что 17 лет спустя это место стало живым и востребованным. В нем состоялось больше десяти моих спектаклей, которые существовали годами. Даже «Вишневый сад», рассказанный настолько непростым языком, что сами артисты смеялись и уверяли меня, мол, зритель никогда его не поймет.

Я очень нежно люблю новокузнецкую труппу, мы близкие друзья. Кажется, это вообще один из самых здоровых театральных коллективов в стране. Последние годы у меня хватает работы в Москве и в Петербурге, поэтому нет необходимости ездить по регионам. Но на самом деле я получал от этого не меньшее удовольствие, чем от постановок в столицах.