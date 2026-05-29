«В 40 лет я поняла: начинаешь бежать на месте — организм ленится. Нужен внутренний апгрейд!»: Лиза Боярская — о муках моносцены и удовольствии от страха

Вы недавно пошли учиться. В режиссерскую мастерскую. В онлайн-киношколу «Сеанс». Почему именно сейчас? Зачем?

Откуда вы знаете? Я же никому об этом не рассказывала. Только мужу, лучшей подруге и родителям. Еще слишком рано предполагать, что я смогу пройти этот путь до конца. Это как с курением. Если человек говорит «я бросаю», ты спрашиваешь: сколько не куришь? Два дня. Ну понятно. А вот если полтора года — это уже серьезно. Сейчас идет только третий месяц учебы. Впереди три года. Говорить хоть о каких-то промежуточных достижениях можно минимум через год. Почему пошла учиться в «Сеанс»? Во-первых, там совершенно выдающиеся педагоги по всем дисциплинам, а во‑вторых, если выражаться современным языком, мне хочется внутреннего апгрейда. В декабре мне исполнилось сорок лет. И в своей профессии я уже достаточно много сделала. Мне, конечно, колоссально повезло работать в Малом драматическом театре, с первого шага в профессии я рядом с Львом Абрамовичем Додиным. Если начну перечислять роли, которые мне довелось сыграть, — это репертуар, о котором можно только мечтать: Шекспир, Чехов, Шиллер, Абрамов, Достоевский. Я за это абсолютно искренне благодарна мастеру. Кроме того, мне посчастливилось поработать в Театре наций, где были «Дядя Ваня» и «Иванов». Кама Гинкас позвал в «Леди Макбет нашего уезда», который я до сих пор играю.

Но хочется апгрейд?

Хочется узнавать, размышлять, ставить перед собой задачи, которые для меня сложны. Пробовать то, чего я никогда не делала. Врачи постоянно повышают квалификацию: появляются новые технологии, аппараты, лекарства. Если стоять на месте, выпадешь из современной медицины. У артистов, мне кажется, есть такая опасная манера: получил диплом — и готов. «Берите меня, я прекрасен, у меня красный диплом». Но это так не работает. Часто все строится на опыте, опыте, опыте. А потом даже этот опыт может стать минусом.