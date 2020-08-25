Как Семен Александровский создал спектакль-бродилку по барам под голоса Лысенкова, Новика и Скляра

«Профсоюз работников ада» — твой третий спектакль, который будет проходить в барах. В этот раз маршрут проложен по заведениям The Hat Group — по улицам Некрасова, Белинского и Рубинштейна. Увлекаетесь алкоголем, Семен?

Скорее, изучаю! На разных этапах развития цивилизации именно алкоголь был катализатором прогресса. Аграрная революция произошла благодаря пиву: дикорастущий ячмень случайно забродил, люди его распробовали и начали засевать поля. У пива великая история, только про него можно было бы сделать полноценный спектакль. Ты знаешь, что даже холодильники появились благодаря пиву? Американцы попробовали в Европе лагер, который производился только зимой — технология связана с холодом. Они так его полюбили, что захотели делать лагер дома, круглый год, даже летом — поэтому изобрели холодильник. В Египте работникам, которые строили пирамиды, зарплату выдавали в галлонах пива. А алхимики в Средние века получали целебные эссенции путем дистилляции. История алкоголя действительно увлекательная и богатая, но она только одна из составляющих спектакля. Это детективная история, в центре которой стоит тайное общество — профсоюз работников ада.

Действие будет происходить в наушниках, как и в других твоих работах — например, в спектакле «С Чарльзом Буковски за барной стойкой», «Другой город» и «Время, которое». Уже несколько лет подряд ты отдаешь важную роль аудио. Чем тебя так зацепил этот прием?

У нас древний мозг и связка визуального и аудиального крепкая — она веками отвечала за выживание. Если одно ощущение изъять, то нарушается логическая цепочка и мозг приходит в очень активное состояние — он пытается простроить оправдание тому, что происходит. У этого эффекта большой творческий потенциал — если поместить историю пьющего писателя в пространство бара, где зритель будет видеть других пьющих людей, то с большой долей вероятности он начнет присваивать им части истории. Ты сидишь за баром в наушниках и перед тобой нет артиста, а люди заходят в бар, выпивают, живут своей жизнью, и ты становишься партизаном, ведь твои наушники не вызывают подозрений. Одиночество, любовь и ссоры людей вокруг — все это превращается в секретный театр для одного человека.