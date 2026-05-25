Мария Грудина — о красном свете вместо стволовых клеток, пробиотиках и дневнике эмоций

Принцесса лонжевити Мария Грудина все чаще телепортируется из места под соснами (где на берегу Финского залива принимает сотни гостей велнес-курорт «Первая Линия») на Обводный канал — здесь она открыла биохакинг-центр ONE с капсулами космического корабля из сай-фай-сериалов.
Что делать: долгий сон, пробиотики и книжное расписание
Образ жизни — это хорошо, но образ сна — еще лучше. Главным биохаком считаю восьмичасовой сон (а в последнее время практикую еще дневной power nap). Не то чтобы он делал ненужными все остальные процедуры, но точно послужит некоторым полноценной заменой. Вторым пунктом, разумеется, поставлю питание. Подходящий именно вашему организму рацион отлично поможет выстроить анализ генетики микробиоты, который можно сдать в ONE, — это наша коллаборация с биотех-компанией Novabiom. Я это уже сделала и как раз на днях получила персональные рекомендации (а также пять коробок кастомизированных пробиотиков, нутриентов и клетчатки специально под мой микробиом!). Из неочевидного: уверена, что внутренний мир проступает у нас на лице. И может его заметно украсить, если много читать.
Мое правило — от пятидесяти страниц в день. Честно, снизила со ста, потому что такое количество давалось уже через силу. Составляю себе книжное расписание и всегда держу в треке чтения сразу несколько книг. Сегодня это «Право писать» журналистки New York Times Джулии Кэмерон, трактат «Красота» британского философа Роджера Скрутона и «Фиалки по средам» Андре Моруа. Но прекрасных авторов, чьи души мне дороги, еще так много. Читая, я дружу с самыми выдающимися умами мира!
Суперсила: технологии (ближайшего) будущео и личный апрув
Визионером мне себя назвать сложно, но я правда тонко чувствую время — и чего в нашем настоящем не хватает из артефактов будущего. Предвосхитила потребность в интервально-гипоксических тренировках (дыхании обычным и «горным» воздухом по очереди!) еще несколько лет назад в «Первой Линии». Сейчас ощущаю необходимость в более деликатных процедурах — флоатинге, терапии красным светом... Я не экспериментирую на гостях и использую методики только с доказательной базой. Сначала пробую их на себе, затем передаю врачам на изучение документацию. И некоторые процедуры после их ответа ставлю на стоп. Рада, что при всей своей прогрессивности — многозадачном тренажере Sintesi Pro, умном скрининге, технологичных спа-процедурах — ONE получился нежным эстетом с искусством на стенах, особым световым сценарием и красивыми белоснежными пижамами.
Чего не делать: хайтек-процедуры вместо простых радостей
Не стоит думать, что longevity и биохакинг — это что-то на богатом и стариковском. В прошлом году я представляла Россию на круглом столе международного форума Global Wellness в Дубае. Там много говорили про стволовые клетки, редактирование генома, измерение стенок сосудов — обо всем, что сейчас «трендит». Но звучали и доклады о том, насколько для качества и долготы жизни важны естественные, почти забытые многими вещи — ежедневные прогулки (не бег!) в парке, неспешные беседы с другом. И да, есть исследования, которые подтверждают интуитивно понятное: эти занятия снижают уровень кортизола и благотворно влияют буквально на все системы и органы.
Плюс вайб: тренировки, активные и пассивные
Каждую неделю у меня непременно две силовые и две на гибкость — йога, растяжка или пилатес. Все — в спортзале будущего в биохакинг-центре ONE. А если я оказалась там, значит, обязательно зайду и на массаж, и на терапию красным светом, и на микротоки для лица, и на тренировку мышц тазового дна на аппарате Pelvi Power, и на магнитотерапию — все это не только приятно расслабляет, но и действует на глубокие кожные или мышечные слои. На прощание полежу на лужайке Klafs (свет, близкий к солнечному, румянит и ускоряет синтез коллагена!) с протеиновым коктейлем в руках.
Минус вайб: ставить тело выше психики
Прошу очень внимательно отнестись к своим показателям здоровья, к душевному состоянию и к страхам, когда выбираете хайповую процедуру просто по рилсам или советам друзей. Соизмерять силы и слушать себя критически важно! Например, оксигенация — отличная история, подтвердившая насыщение тканей кислородом, но весь эффект будет перечеркнут, если у склонного к клаустрофобии пациента в барокамере случится паническая атака.
К кому идти: мастер массажа
Самая целебная процедура для меня — это массаж, буквально растворяющий все спазмы и сжатия. Отрываю от сердца и делюсь именем удивительного мастера — Максима Суйканена, который очень глубоко прорабатывает мышцы, но умеет сделать это без излишнего давления. Знаю, кому-то нравится чувствовать небольшую боль и сопротивление тела, но это точно не я.
Точка опоры: дорогой дневник и разговоры с мини-мы
Обожаю вести эмоциональный дневник. Голубые тетрадочки, которые мы даем для заполнения каждому гостю «Первой Линии», уже четыре года служат моим контейнером для осмысления всех событий жизни — вдумчиво исписываю по два разворота каждое утро. А вообще дневники веду с 12 лет и считаю это замечательной привычкой ауторефлексии. Разговоры с детьми, которые имеют свой созидательный трек и прожили интересный день в студии танца или конном клубе, тоже очень вдохновляют, заземляют и успокаивают. Это как капсула ментального благополучия в ONE, где слушаешь медитации в коконе массажного кресла, только в тысячу раз лучше!
Автор: Алла Шарандина
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