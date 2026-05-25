Мария Грудина — о красном свете вместо стволовых клеток, пробиотиках и дневнике эмоций



Что делать: долгий сон, пробиотики и книжное расписание

Образ жизни — это хорошо, но образ сна — еще лучше. Главным биохаком считаю восьмичасовой сон (а в последнее время практикую еще дневной power nap). Не то чтобы он делал ненужными все остальные процедуры, но точно послужит некоторым полноценной заменой. Вторым пунктом, разумеется, поставлю питание. Подходящий именно вашему организму рацион отлично поможет выстроить анализ генетики микробиоты, который можно сдать в ONE, — это наша коллаборация с биотех-компанией Novabiom. Я это уже сделала и как раз на днях получила персональные рекомендации (а также пять коробок кастомизированных пробиотиков, нутриентов и клетчатки специально под мой микробиом!). Из неочевидного: уверена, что внутренний мир проступает у нас на лице. И может его заметно украсить, если много читать.

Уверена, что внутренний мир проступает у нас на лице. И может его заметно украсить, если много читать.

Мое правило — от пятидесяти страниц в день. Честно, снизила со ста, потому что такое количество давалось уже через силу. Составляю себе книжное расписание и всегда держу в треке чтения сразу несколько книг. Сегодня это «Право писать» журналистки New York Times Джулии Кэмерон, трактат «Красота» британского философа Роджера Скрутона и «Фиалки по средам» Андре Моруа. Но прекрасных авторов, чьи души мне дороги, еще так много. Читая, я дружу с самыми выдающимися умами мира!

Суперсила: технологии (ближайшего) будущео и личный апрув

Визионером мне себя назвать сложно, но я правда тонко чувствую время — и чего в нашем настоящем не хватает из артефактов будущего. Предвосхитила потребность в интервально-гипоксических тренировках (дыхании обычным и «горным» воздухом по очереди!) еще несколько лет назад в «Первой Линии». Сейчас ощущаю необходимость в более деликатных процедурах — флоатинге, терапии красным светом... Я не экспериментирую на гостях и использую методики только с доказательной базой. Сначала пробую их на себе, затем передаю врачам на изучение документацию. И некоторые процедуры после их ответа ставлю на стоп. Рада, что при всей своей прогрессивности — многозадачном тренажере Sintesi Pro, умном скрининге, технологичных спа-процедурах — ONE получился нежным эстетом с искусством на стенах, особым световым сценарием и красивыми белоснежными пижамами.

Чего не делать: хайтек-процедуры вместо простых радостей

Не стоит думать, что longevity и биохакинг — это что-то на богатом и стариковском. В прошлом году я представляла Россию на круглом столе международного форума Global Wellness в Дубае. Там много говорили про стволовые клетки, редактирование генома, измерение стенок сосудов — обо всем, что сейчас «трендит». Но звучали и доклады о том, насколько для качества и долготы жизни важны естественные, почти забытые многими вещи — ежедневные прогулки (не бег!) в парке, неспешные беседы с другом. И да, есть исследования, которые подтверждают интуитивно понятное: эти занятия снижают уровень кортизола и благотворно влияют буквально на все системы и органы.