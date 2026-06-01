На какие спектакли сходить в июне в Петербурге: фестиваль Context, гастроли Театра Наций (Фокин! Крестьянкин!) и блокбастер «Маршрут “Старухи”»

А также интеллектуальный стендап Бориса Паловича при участии Муси Тотибадзе, «Шерлок Холмс» в версии хедлайнера российской сцены Антона Федорова, фестиваль «Звезды белых ночей» (Терешкина! Герзмава!), квартирник Семена Серзина на тему биографии Довлатова, «Русская смерть» Дмитрия Волкострелова и инсценировка комедии Островского Петром Шерешевским — Собака.ru рассказывает о главных событиях первого месяца лета, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
«Обыкновенная смерть»
Гастроли Театра Наций (18+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Новая сцена Александринского театра, «Стачка»
Когда: с 15 по 28 июня
Театр под руководством Евгения Миронова везет в Петербург шесть спектаклей: толстовскую «Смерть Ивана Ильича» в версии Валерия Фокина, социальный проект о судьбах трудных подростков «День закрытых дверей» в постановке Дмитрия Крестьянкина, одну из самых популярных мольеровских комедий «Тартюф» (в касте Чиповская!), оду дачной идиллии на фоне Первой мировой войны «Последнее лето» (Пересильд! Ершова!), драму с миксом китайского и российского колорита «Я не убивала своего мужа» и спектакль-променад «Как я стал художником».
«Хора» (18+)
Где: Александринский театр
Когда: 21 и 22 июня
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, как и каждый год, показывает в рамках фестиваля Context остроактуальные новинки современной хореографии. На этот раз израильский изобретатель танцевального языка гага (читайте как: импровизационной вакханалии!) Охад Наарин поставит новую версию своей работы «Хора» с труппой Вишневой.
В лиминальном пространстве танцовщики попробуют новые движения и таким образом переизобретут себя, а их ориентиром станет электронная музыка четырехкратного номинанта на «Грэмми» Исао Томита, в которой сплетутся трактовки Вагнера, Мусоргского, Айвза и Родриго.
«Маршрут “Старухи”» (16+)
Где: «Летний театр» и «Сообщество» в Новой Голландии, платформа «Лисий нос», берег Финского залива
Когда: 14 июня
Свадьбакор feat. обэриуты! Культовый спектакль-променад Константина Учителя по мотивам повести «Старуха» Даниила Хармса вновь возвращается на улицы (а также в электрички и на железнодорожные станции!) Петербурга и Ленобласти. В этом году помимо привычного абсурда обещают нетрезвые драки, сомнительные конкурсы, романтические вайбы и прочие свадебные дивертисменты.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Звезды белых ночей» (6+)
Где: Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра
Когда: до 24 июля
На трех сценах Мариинского театра стартовал традиционный смотр балетных и оперных премьер, а также серия визитов концертирующих звезд.
Полностью программа пока неизвестна, но среди хайлайтов июня: гастроли Большого театра с мелодрамой «Марко Спада» французского звездного хореографа Пьера Лакотта, постановка Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент» в трактовке труппы Мариинского театра, а также концерт «Музыка театра», куда мы идем, чтобы посмотреть на батманы Виктории Терешкиной и послушать сопрано Хиблы Герзмавы.
«Занавес» (12+)
Где: Александринский театр
Когда: 1 и 2 июня
Один из самых успешных хореографов-фрилансеров Петербурга, а также экс-премьер Мариинского театра и партнер по сцене Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной представляет уже третью постановку в коллаборации с Театром имени Якобсона.
Его «Занавес» — бессюжетное размышление на музыку одного из самых продуктивных композиторов в истории Дариюса Мийо. «Балет силен невысказанностью. Если я ставлю спектакль, а потом критикам и зрителям тяжело найти для него слова, это хорошо», — рассказал Самодуров в качестве тизера к спектаклю в интервью Собака.ru.
«Устал рождаться и умирать» (18+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 5, 6, 7 июня
Молодая надежда китайского, а теперь и российского театра Дин Итэн дебютирует в Александринском театре с романом нобелевского лауреата Мо Яня, в котором органично «сочетаются грубый натурализм и высокая трагичность, политическая сатира и волшебный вымысел редкой художественной красоты».
Воплощать все перечисленное и, наверняка, еще что-то помимо этого Итэн будет с помощью восьми звезд театра, в числе которых Ольга Белинская, Янина Лакоба и Василиса Алексеева.
«Счастье» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 5, 6 и 7 июня
Ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева восстановила спектакль мастера, который тот в 2011-м поставил в Александринском театре. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» про путешествие брата и сестры Тильтиля и Митили по границе сна и реальности инсценируют с большей частью труппы БДТ (в том числе со звездой сериала «Трасса» Кариной Разумовской!).
«Свет и тень» (12+)
Где: Дом Радио
Когда: 5 и 7 июня
Виолончелистка оркестра musicAeterna Мириам Пранди объединилась с артистами труппы musicAeterna Dance Еленой Лисной и Максимом Клочневым в опусе о дуальности противоположностей. Основой здесь служат сюиты Баха, а сюжет построен по принципу диптиха: первая часть посвящена свету, рождению и жизни, а вторая — тени, распаду и смерти.
Сцена «Летнего театра»
Jazz’n’Dance (10+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 6 июня
Хулиганский «Упсала Цирк» отвечает за акробатику и жонглирование, танцевальный клуб Summertime Swing — за кабаре-номера, а Санкт-Петербургский джазовый оркестр — за музыкальный аккомпанемент этого причудливого синтеза жанров.
«Сентиментальное путешествие» (18+)
Где: Александринский театр, камерные пространства Основной сцены
Когда: 6 и 7 июня
Вдохновением для спектакля послужила автобиографическая книга литературоведа и киноведа Виктора Шкловского. Даже в кратком пересказе ее синопсис похож на захватывающий авантюрный роман: Шкловский был помощником комиссара Временного правительства, участвовал в заговоре эсеров, стрелялся на дуэли, бежал от чекистов по льду Финского залива, потерял брата и сестру, был безответно влюблен в Эльзу Триоле, издавал журнал в Берлине, а в конечном итоге вернулся в СССР (все это за пять лет!).
Ученица Юрия Бутусова Анна Потебня, чей эскиз по автофикшену показывали в рамках лаборатории «Театр вне театра», под конец сезона наконец выпускает полноценный спектакль в камерных пространствах Основной сцены.
«Собака на сене» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 6, 7 и 18 июня
Из двух тысяч пьес (поговаривают, что их даже больше!), сочиненных Лопе де Вега, до нас дошло меньше четверти. На слуху и того меньше — пожалуй, не больше десятка. Одной из самых известных, благодаря телеверсии Яна Фрида, стала «Собака на сене». Возможно ли сейчас обнаружить актуальные мотивы и сюжеты в романтической пьесе, написанной четыреста с лишним лет назад?
Ученик Льва Додина и лауреат «Золотой маски» Игорь Коняев, в 2012-м поставивший в Ленкоме «Учителя танцев», уверен, что да.
«Русская смерть. Воспоминания о спектакле» (18+)
Где: «Узел»
Когда: 7 и 8 июня
Еще один ученик Льва Додина и экс-худрук Центра Мейерхольда создал реквием по собственной постановке 2022 года «Русская смерть». Дмитрий Волкострелов молча сидит внутри кладбищенской оградки, слушает записи спектакля, где отрывки из Толстого смешиваются с Ерофеевым, а также комментарии его коллег и друзей.
Алиса Рейфер
«Мой век» (16+)
Где: Малая сцена Театра им. Ленсовета
Когда: 12, 13, 14 и 25 июня
Беспощадная комедия ученика Товстоногова Юрия Цуркану рассказывает о столетии хозяйки модного дома по имени Малу (ее прототип — Коко Шанель!). В кругу своей дочери, внучки и правнучки (сверхновая звезда Ленсовета Алиса Рейфер!) она делится воспоминаниями о жизни и том, как на ней отразились реалии ХХ века.
Муся Тотибадзе
«Программа совместных переживаний» (16+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 13 июня
Интеллектуальные стендапы Бориса Павловича возвращаются на сцену Летнего театра. Напомним: в прошлом году мы знакомились с неподцензурной ленинградской поэзией 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона. В этом июне мы увидим театрально-танцевальный трибьют поэту и одному из основоположников московского концептуализма Льву Рубинштейну.
На пару с Павловичем выступят инди-поп-дива (и та самая Джульетта в постановке в БДТ!) Муся Тотибадзе, а также автор проекта Illuminated Faces Роман Цепелев.
Семен Серзин
«Невидимая книга» (18+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 20 июня
Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник (такой же в серзинском «Невидимом театре» уже ставили по мотивам творчества Бориса Рыжего!).
В качестве минималистичных декораций здесь — рукописи, пишущая машинка и стопки с алкоголем.
«Шерлок Холмс и все-все-все» (18+)
Где: Молодежный театр на Фонтанке
Когда: 21 и 22 июня
Московские легенды андеграунда, пространство «Внутри», везут постановку одного из хедлайнеров российской сцены Антона Федорова (в его портфолио — хтонические «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», маст-си-версия «Мадам Бовари» в МДМ и недавний дебют с вампиловской классикой в БДТ!).
Как вел бы себя Шерлок Холмс в XXI веке, где представления о справедливости туманны? В версии Федорова он отправляется в путешествие по глубинам собственного сознания и создает вымышленную реальность, в которой зло будет (или все же не будет?) наказано. Готовы поспорить, что спектакль точно не обойдется без многослойного абсурда и инфернальных метафор.
Илья Дель
«Волки и овцы» (18+)
Где: Театр на Садовой
Когда: 28, 29 и 30 июня
Звезда Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский возьмется за комедию Островского по мотивам реального дела о мошенничестве. Судя по тому, как режиссер обращается с чеховскими текстами («Сад», «Три»), стоит ожидать отступления от классической фабулы и обращения к современным реалиям.
Бонус: в касте занят романтический панк Илья Дель.
