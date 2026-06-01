На какие спектакли сходить в июне в Петербурге: фестиваль Context, гастроли Театра Наций (Фокин! Крестьянкин!) и блокбастер «Маршрут “Старухи”»

«Хора» (18+)

Где: Александринский театр

Когда: 21 и 22 июня

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, как и каждый год, показывает в рамках фестиваля Context остроактуальные новинки современной хореографии. На этот раз израильский изобретатель танцевального языка гага (читайте как: импровизационной вакханалии!) Охад Наарин поставит новую версию своей работы «Хора» с труппой Вишневой.

В лиминальном пространстве танцовщики попробуют новые движения и таким образом переизобретут себя, а их ориентиром станет электронная музыка четырехкратного номинанта на «Грэмми» Исао Томита, в которой сплетутся трактовки Вагнера, Мусоргского, Айвза и Родриго.