Диана Вишнёва и Дарья Павленко: «Наш спектакль "Дуо" получился катализатором, он как реактив для фотопленки — помогает проявить чувства, ощущения, эмоции»

Две суперзвезды современного танца и премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу» — создательница фестиваля Context, прима Мариинского театра Диана Вишнёва и приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко — сошлись на сцене БДТ в «Дуо», главной балетной премьере сезона. Спектакль-коммуникация получился самым что ни на есть гезамткунстверком: драматичную контемпорари-хореографию поставил Павел Глухов, партитуру написал композитор Алексей Ретинский, а вокальные партии исполнил ансамбль аутентичной русской музыки «Толока». И ура: в июне спектакль снова покажут в Петербурге!
На Дарье Павленко (слева): колье-бодичейн ALROSA DIAMONDS, платье LESYANEBO
На Диане Вишневой (справа): колье и браслеты ALROSA DIAMONDS, платье LESYANEBO
Дарья Павленко
Почему «Дуо» — не балет, а гезамткунстверк?
Если не вдаваться в методологические дебри, потому что понятие «гезамткунстверк» используют, когда хотят рассказать об универсальном, даже, возможно, идеальном объединении нескольких видов искусств. «Дуо» объединяет вокальное, инструментальное и танцевальное искусства. Световая партитура тоже имеет важное значение. К тому же у зрителя подключается ассоциативное мышление. Наш спектакль получился катализатором, он как реактив для фотопленки — помогает проявить чувства, ощущения, эмоции. Наверное, поэтому «Дуо» затрагивает так много сердец.
Что для вас танец?
Важная, глубокая и целительная часть моей жизни. Для меня невозможно выполнение па на сцене без эмоционального вложения. То есть я даже репетирую максимально включенно или не репетирую вовсе.
Произведение искусства, которое мотивирует вас обнять весь мир?
Иоганн Себастьян Бах и прежде всего «Чакона», который я могу слушать бесконечно. «Концерт для скрипки с оркестром» Макса Бруха, а еще Малер и Вагнер.
Если бы хрустальный шар мог рассказать правду о будущем, что бы вы хотели узнать?
Не хотела бы ничего знать, потому что это сразу дает какой‑то груз и как будто бы мешает жить. Предпочитаю думать о том, что все происходит к лучшему. Предпочитаю здесь и сейчас — настоящий момент.
Когда вы в последний раз плакали?
Совсем недавно, это было связано с личными моими переживаниями.
Если бы вы могли изменить что‑либо в своем воспитании, что бы это было?
Ничего. С 10 лет я сирота. И, как это ни парадоксально, это сделало меня такой, какая я есть. Во многом я не вписываюсь в рамки определенного общественного мнения, но я счастлива быть собой.
На Диане Вишневой (слева): колье и браслеты ALROSA DIAMONDS, платье 404 NOT FOUND
На Дарье Павленко (справа): колье и браслет ALROSA DIAMONDS, топ 404 NOT FOUND, юбка MYSEASONS
Ваша мечта о счастье?
Я ощущаю себя счастливым человеком, когда работаю и реализую себя как танцовщица. И как мать.
Что вы считаете большим несчастьем?
Я не мыслю такими категориями. Считаю, что сложности и проблемы, возникающие на пути, даются для внутренней трансформации. Часто это болезненно, но помогает росту, мудрости, силе и добру. Я в этом убеждена и часто повторяю своим детям.
Посоветуйте фильм, который всегда поможет смириться с самим собой?
«Жизнь в ладу с собой» — это мой жизненный стержень и ориентир. А фильмы, оставляющие удивительное послевкусие, — «Небо над Берлином» и «Город ангелов».
Ваше любимое занятие?
Люблю вообще ничего не делать. Обожаю проводить время со старшей и младшей дочерьми. Они очень разные. Старшая поражает глубоким пониманием жизни, несмотря на ее 16 лет. Люблю читать. Слушать лекции. Например, Паолы Волковой. Недавно, по следам работы с Павлом Глуховым, прослушала «Евгения Онегина» в прочтении Смоктуновского — потрясающе!
Что вы больше всего цените?
Честность перед самим собой и смелость признавать себя. Когда человек имеет достаточно широкие взгляды на жизнь и принимает реальность такой, какая она есть, без оценок, без осуждений и разрушительных для самого себя паттернов.
Если бы вы были анекдотом — каким?
Наверное, это история в духе «Однажды француз, американец и русский…», и вот я в ней тот самый русский, мне кажется. И конечно, там был бы мат, потому что я ругаюсь сильно.
Каким злодеем из кино вы бы были?
Из «Остина Пауэрса» — с отличным чувством юмора, но непутевый какой‑то.
А каким супергероем?
Какой‑нибудь вечный помощник. «Только свистни, он появится — Черный плащ!»
Как сказать «люблю» без слов?
Вниманием, желанием дарить свою любовь и не стесняться проявлять чувства. Неравнодушием. Поддержкой и пониманием.
Диана и Дарья сфотографированы в оранжерее Таврического дворца
Интересно,что здесь произошло фуэте оранжерей в природе: Лечебную оранжерею, прежде стоявшую на Шпалерной, перевезли в Ботанический сад. А на ее место въехала Пальмовая оранжерея из Детского Села.
Диана Вишнёва
Почему мы должны увидеть «Дуо»? И как спектакль изменился с момента премьеры?
Любой спектакль важно видеть в его развитии. Ведь он — живой организм, всегда меняющийся. Проходит волнение первых показов, больше ощущаешь себя в материале, раскрываешься, видишь новые смыслы, что‑то меняешь. Тем более когда задействованы две балерины с таким опытом: у нас с Дарьей хотя во многом и схожая творческая судьба, но все же разноплановая. И это интересно раскрывать. Поэтому наш спектакль — диалог двух артистов, двух женщин, у которых есть точки соприкосновения и есть что рассказать и друг другу, и зрителю. Каждая наша встреча на сцене будет давать новые смыслы.
Совместная работа над постановкой делает всех участников друзьями? Или, по опыту, лучше держать дистанцию?
Любую постановку делают уникальной не только тема и хореография, но в первую очередь состав участников. Процесс рождения нового — творческие поиски, во многом даже муки творчества, которые чаще всего перетекают в сотворчество, — всегда объединяет. Стираются границы языка, национальности. Вы становитесь одним целым, сближаетесь эмоционально, духовно, творчески. Нередко случалось в моей карьере, что благодаря такой тонкой настройке у меня появлялись прекрасные партнеры по сцене, с которыми мы и танцуем, и дружим до сих пор. И я рада, что с Дарьей у нас тоже образовалась такая связь.
Что сложнее станцевать: драму или комедию?
Любой жанр требует отдачи и погруженности. В каждой роли приходится искать прежде всего себя и свое. Сложнее всего показать именно себя на сцене и быть честной со зрителем.
Существует ли в балете карьерный потолок?
Карьерного потолка не существует ни в одной профессии, если человек знает, чего хочет, не мечтает праздно, ставит себе цели и идет к ним. Если ощущаешь тупик, это повод задуматься, в верном ли направлении движешься. Может, свернул не туда? Порой чтобы выйти на новый уровень и переродиться, нужно упорно пробивать тот самый потолок. В моей творческой карьере все было поэтапно, все приходило вовремя и через труд. Это я ощущаю и по сей день.
Двенадцатый фестиваль Context. Diana Vishneva посвящен исследованию связи танца и архитектуры. Что это значит?
В процессе поиска темы на 2024 год мы анализировали, в каком направлении хотим двигаться дальше, каким видим новый этап фестиваля. Если говорить о смыслах, которые на поверхности: архитектура, как и хореография, выражает представления человека о пространстве и времени, о месте в этом мире — и для нас увлекательно исследование этого пересечения, поиск философских параллелей. Древнеримский ученый Витрувий говорил о трех законах архитектуры: прочности, пользе, красоте. Мы подумали: а что, если каждый новый хореографический проект фестиваля рассмотреть и реализовать через призму этих смыслов — его долгосрочности, художественной и социальной пользы, аутентичной красоты и эстетики? Копнув глубже, мы осознали, что сегодня многие из нас с особым трепетом ищут фундамент, поддержку как вовне, так и внутри себя. И тема архитектуры раскрылась для нас в вопросах: где наша точка опоры и какой линией нам двигаться дальше?
Что из программы фестиваля на 2024 год нельзя пропустить?
В июне стартует резиденция «Танец и архитектура» для хореографов, сценографов и архитекторов, мы реализуем ее совместно с архитектурной школой МАРШ.В конце июня мы снова покажем «Дуо» в БДТ. В июле не пропустите хореографический спектакль Ольги Лабовкиной «Длить и продлевать», а также премьеру с Нижегородским академическим театром оперы и балета: два одноактных балета по пьесам Максима Горького в хореографии Павла Глухова и Кирилла Радева.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Полина Набока
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Оля Змеюка
Волосы: Cвета Тилишевская
Свет: Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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