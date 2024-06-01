Диана Вишнёва и Дарья Павленко: «Наш спектакль "Дуо" получился катализатором, он как реактив для фотопленки — помогает проявить чувства, ощущения, эмоции»

Дарья Павленко

Почему «Дуо» — не балет, а гезамткунстверк?

Если не вдаваться в методологические дебри, потому что понятие «гезамткунстверк» используют, когда хотят рассказать об универсальном, даже, возможно, идеальном объединении нескольких видов искусств. «Дуо» объединяет вокальное, инструментальное и танцевальное искусства. Световая партитура тоже имеет важное значение. К тому же у зрителя подключается ассоциативное мышление. Наш спектакль получился катализатором, он как реактив для фотопленки — помогает проявить чувства, ощущения, эмоции. Наверное, поэтому «Дуо» затрагивает так много сердец.

Что для вас танец?

Важная, глубокая и целительная часть моей жизни. Для меня невозможно выполнение па на сцене без эмоционального вложения. То есть я даже репетирую максимально включенно или не репетирую вовсе.

Произведение искусства, которое мотивирует вас обнять весь мир?

Иоганн Себастьян Бах и прежде всего «Чакона», который я могу слушать бесконечно. «Концерт для скрипки с оркестром» Макса Бруха, а еще Малер и Вагнер.

Если бы хрустальный шар мог рассказать правду о будущем, что бы вы хотели узнать?

Не хотела бы ничего знать, потому что это сразу дает какой‑то груз и как будто бы мешает жить. Предпочитаю думать о том, что все происходит к лучшему. Предпочитаю здесь и сейчас — настоящий момент.

Когда вы в последний раз плакали?

Совсем недавно, это было связано с личными моими переживаниями.

Если бы вы могли изменить что‑либо в своем воспитании, что бы это было?

Ничего. С 10 лет я сирота. И, как это ни парадоксально, это сделало меня такой, какая я есть. Во многом я не вписываюсь в рамки определенного общественного мнения, но я счастлива быть собой.